Radio Chisinau, 24 septembrie 2025 09:05
Presa de la Chișinău scrie despre rețeaua „Siloviki” formată din foști angajați ai instituțiilor de forță, inclusiv din Serviciul de Pază și Protecție de Stat, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate care acționează în sprijinul grupării criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Totodată, presa publică înregistrări audio din 2018 care arată că Ion Ceban, actualul primar al Chișinăului, a fost un actor-cheie în relația dintre PSRM și PDM înainte de alegerile din 2019. În convorbirile cu Serghei Iaralov, mâna dreaptă a lui Vlad Plahotniuc, Ceban discută despre coordonarea politică între cele două partide, inclusiv în contextul protestelor din august 2018.
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
09:20
SFS a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane sancționate internațional # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților mai multor companii care s-ar afla sub controlul unor persoane supuse sancțiunilor internaționale. Deciziile în acest sens au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
Acum 30 minute
09:05
Ion Ceban, omul-cheie în relația PSRM–PDM. Convorbiri telefonice în 2018 cu „deadea Serioja” Iaralov, mâna dreaptă a lui Plahotniuc (Revista presei) # Radio Chisinau
Acum o oră
08:45
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 24 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 61 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 62 de bani.
Acum 2 ore
08:20
METEO | Cer varibil și maxime de până la 27 grade Celsius, anunțate pentru miercuri # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 24 septembrie, cer varibil, îndeosebi fără precipitații. Dimineața, izolat, se va forma ceață slabă.
08:05
Trump afirmă că Ucraina își poate recâștiga întregul teritoriu. „Granițele originare sunt o opțiune foarte realistă” # Radio Chisinau
Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia președintele american a lăudat încrâncenarea cu luptătorii ucraineni își apără țara.
Acum 12 ore
21:10
Un nou atac al Ucrainei asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Ținte lovite în mod repetat de Kiev # Radio Chisinau
Armata ucraineană a lovit, în cursul nopții trecute, două instalații rusești de distribuție a petrolului în regiunile Briansk și Samara, a transmis Statul Major General de la Kiev, citat de Reuters.
20:50
Săptămâna Limbii Române, marcată în școlile cu predare în limbile minorităților naționale (FOTO) # Radio Chisinau
În perioada 22–26 septembrie, instituțiile de învățământ general cu predare în limbile minorităților din Republica Moldova marchează Săptămâna Limbii Române. Elevii participă la dezbateri, mese rotunde, expoziții educaționale, întâlniri cu scriitori și profesori, concursuri, lecții publice și activități de lectură.
20:30
Restricții de circulație pe o stradă din Chișinău până pe la sfârșitul lunii septembrie # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău anunță că pe strada Maria Drăgan, în tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, se execută lucrări de reparație.
Acum 24 ore
20:15
Dor de izvor | Vasile Iovu: „Gheorghe Zamfir pentru mine e ca un Luceafăr spre care am tins mereu. Foarte greu am ajuns la sunetul lui Gheorghe Zamfir” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:50
Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii în a doua parte a săptămânii. Joi noaptea vor cădea ploi slabe, iar de vineri până duminică sunt prognozate înghețuri de până la -2 grade, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
19:30
Centrul Național de Epileptologie de la IMU, renovat cu o investiție de 39 milioane de lei (FOTO) # Radio Chisinau
La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a fost inaugurat astăzi Centrul Național de Epileptologie, complet modernizat în urma unei reconstrucții capitale. Lucrările de construcție și renovare, care vizează o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați, au fost finanțate de Ministerului Sănătății și Institutul de Medicină Urgentă, cu o investiție totală de 39 de milioane de lei.
19:05
CEC dezminte falsul potrivit căruia buletinele de vot prin corespondență ar fi incomplete # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) dezminte ferm un nou fals care circulă în mediul online, potrivit căruia buletinele de vot transmise alegătorilor prin corespondență nu ar conține toți concurenții electorali. „Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul electoral”, transmite CEC.
18:40
ELECTORALA 2025 | Curtea de Apel suspendă cererea Ministerului Justiției privind Partidul Inima Moldovei # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Aceasta după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers, transmite IPN.
18:20
ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor electrice pentru perioada 2025–2034. Investiții de 8 miliarde de lei în modernizarea infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025–2034. Documentul a fost elaborat de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și prevede investiții totale de circa 8 miliarde de lei în modernizarea infrastructurii energetice a Republicii Moldova.
18:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
17:40
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Avertismentul lui Donald Tusk # Radio Chisinau
Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.
17:25
ELECTORALA 2025 | Partidul „Democrația Acasă” a primit un avertisment și un termen de 24 de ore pentru a-și modifica lista electorală # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a avertizat partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, și i-a acordat un termen de 24 de ore pentru a-și aduce lista electorală în conformitate cu legislația. Decizia vine după ce s-a constatat că în listă figurează doi membri ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), comunică MOLDPRES.
17:05
Curtea Constituțională: Interdicția de a audia co-acuzații ca martori încalcă dreptul la apărare # Radio Chisinau
Interdicția categorică de a audia în calitate de martori persoanele co-acuzate în aceeași cauză penală este neconstituțională. O hotărâre în acest sens a fost emisă de Curtea Constituțională, care precizează că această prevedere încalcă drepturile fundamentale ale inculpaților la apărare. Decizia a fost pronunțată în urma a trei sesizări prin care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, transmite IPN.
16:40
MEC avertizează: Un email fals, trimis în numele unei angajate a ministerului a fost trimis instituțiilor de învățământ profesional tehnic # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează cadrele manageriale și didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic din Repblica Moldova despre existența unui email fals, expediat de pe o adresă care imita identitatea unei angajate a ministerului.
16:25
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:05
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian.
15:45
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă pentru perioada 24-30 septembrie, ce vizează pericol excepțional de incendii cu caracter natural.
15:30
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Aproximativ 5,2 milioane de lei vor fi trecuți în folosul statului # Radio Chisinau
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost recunoscut vinovat și condamnat la 5 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis în dosarul de finanțare ilegală a partidului politic „Șansa”. Instanța a decis, de asemenea, confiscarea în folosul statului a aproximativ 5,2 milioane de lei, aflați în prezent la păstrare la Serviciul Fiscal de Stat, precum și a telefonului mobil utilizat de inculpat.
15:15
MALURI DE PRUT | Matei Vișniec: Să se lupte nu cu armele în stradă, ci prin dialog, atitudini și cuvânt. Să li se audă vocea celor care vor să trăiască în libertate!” (Video) # Radio Chisinau
Libertatea are un preț, iar cei care vor să trăiască cu demnitate și fără frică trebuie să se lupte, spune dramaturgul, poetul, scriitorul și publicistul Matei Visniec, invitat în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău. Cel mai montat dramaturg român din toate timpuril, se arată optimist în legătură cu rezultatul alegerilor din 28 septembrie și crede că cetățenii vor alege dezvoltarea în democrație și un viitor european pentru Republica Moldova.
15:00
Republica Moldova, pregătită să negocieze cu UE primele trei clustere: Parlamentul a aprobat Pozițiile de Negociere # Radio Chisinau
Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova au aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pentru proiectele Pozițiilor de Negociere privind trei clustere în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.
14:40
Bătălia pentru apărarea sau închiderea oportunității europene. Op-Ed de Valentin Naumescu # Radio Chisinau
În seara de 28 septembrie vom cunoaște deznodământul unei bătălii cruciale. Mica dar tenacea Republică Moldova, aflată la periferia geopolitică a Europei democratice, dar în același timp în regiunea centrală, fierbinte, a Războiului lui Putin împotriva Occidentului (vecinătatea estică a UE și NATO), încearcă să supraviețuiască și să-și mențină deschisă fereastra istorică de oportunitate pentru integrarea în UE.
14:25
Nicolae Negru: După eșecul Rusiei de a înlătura conducerea de la Kiev, Kremlinul își redirecționează ofensiva spre R. Moldova # Radio Chisinau
Rep. Moldova este ținta unei tentative fără precedent din afara țării de deturnare a procesului electoral, avertizează analiștii de la Chișinău. Potrivit acestora, atacul face parte dintr-un război hibrid lansat de Federația Rusă, după ce planul de a înlătura conducerea pro-occidentală de la Kiev a eșuat. Întrucât armata ucraineană rezistă, Kremlinul încearcă să preia controlul asupra Chișinăului prin mijloace subversive. Comentariile au fost făcute în contextul declarațiilor președintei Maia Sandu care a atras atenția asupra pericolului ca Moscova să pună mâna pe putere în Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.
14:00
Experți: Republica Moldova va intra în sezonul de încălzire cu o situație energetică semnificativ mai bună decât în anii precedenți # Radio Chisinau
Republica Moldova va intra în sezonul de încălzire cu o situație energetică semnificativ mai bună decât în anii precedenți, datorită diversificării surselor de aprovizionare și reducerii dependenței de Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute de experți în cadrul unei dezbateri publice la agenția de presă IPN. Ei au subliniat că această transformare este legată și de construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, care va conecta direct Rep. Moldova la rețeaua României, transmite Radio Chișinău.
13:45
Percheziții de amploare în Iași. Este vizată legalitatea stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina și din Rusia # Radio Chisinau
Polițiștii ieșeni au făcut 23 de percheziții în mai multe locații din Iași și au legitimat 30 de persoane, scopul acțiunii vizând legalitatea stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina, dar și din Federația Rusă.
13:30
Raport CJI: Posturile de televiziune reflectă campania electorală într-o manieră neutră și echidistantă, dar există nuanțe de tonalitate pentru anumiți concurenți # Radio Chisinau
Posturile de televiziune reflectă campania electorală într-o manieră neutră și echidistantă, dar există anumite nuanțe de tonalitate pozitivă sau negativă pentru anumiți concurenți, arată cel de-al treilea Raport de monitorizare prezentat astăzi de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Raportul se referă la 10 televiziuni monitorizate în a treia săptămână de campanie electorală, în perioada 13-19 septembrie, transmite Radio Chișinău.
13:10
FILIT Chișinău aduce o călătorie cu Trenul Literaturii și o discuție cu tema „Chișinău – locul perfect de întâlnire dintre Est și Vest”, în cadrul evenimentului „Literatura la Castel” # Radio Chisinau
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
12:55
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 septembrie.
12:30
„Reacție isterică la mesajul președintei Maia Sandu”. Guvernul Republicii Moldova răspunde falsurilor lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei # Radio Chisinau
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un răspuns falusrilor lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar plănui ocuparea Republicii Moldova și lansarea unui desant în regiunea ucraineanăî Odesa cu scopul de a intimida regiunea transnistreană.
12:15
CA a respins petițiile depuse de un reprezentant al blocului „Alternativa” împotriva a trei posturi TV # Radio Chisinau
Consiliul Audiovizualului (CA) anunță că a respins trei petiții depuse de Alexei Paniș, reprezentant al Blocului Electoral „Alternativa”, în care acesta susținea că posturile de televiziune „Moldova 1”, „Jurnal TV” și „TV8” ar fi admis în programe segmente critice și denigratoare față de Blocul „Alternativa” și liderii acestuia și că prezența unor atare informații ar fi favorizat un alt concurent în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:00
„România ne-a fost de-a lungul anilor un partener de încredere și un sprijin constant în momentele dificile”. Dorin Junghietu a fost prezent la Simpozionul român al Energiei # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară săptămâna aceasta la București sub genericul „Tranziție rezilientă și justă pentru sectorul energetic românesc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor, experți, companii și organizații internaționale pentru a dezbate principalele provocări și soluții privind tranziția energetică.
11:40
VIDEO | Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, felicită R. Moldova pentru finalizarea screeningului: „Sunteți pregătiți pentru următoarea etapă a aderării la UE” # Radio Chisinau
Ieri, 22 septembrie, Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral, prin prezentarea ultimului capitolul – 33 „Prevederi financiare și bugetare”, la Bruxelles. Cu această ocazie, Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj video în care felicită cetățenii și autoritățile din Republica Moldova, subliniind că țara este pretătită pentru următoarea etapă a aderării la Uniunea Europeană.
11:25
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul ''Balonul de Aur'', acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Chatelet din Paris, transmite AGERPRES.
11:05
Ministerul Apărării demontează falsul potrivit căruia pe teritoriul Republicii Moldova ar exista militari străini # Radio Chisinau
Ministerul Apărării al Republicii Moldova vine cu precizări prin care dezminte un fals tirajat pe rețelele sociale, potrivit căruia niște militari străini au fost văzuți într-un local din Cimișlia.
10:55
Peste 30 de percheziții la Nord, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede: O persoană reținută și peste 800 de mii de lei, ridicați de CNA # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate din 28 septembrie.
10:30
Atacuri aeriene rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina, soldate cu cel puțin 4 decese și pagube materiale semnificative # Radio Chisinau
În noaptea de luni spre marți, 23 septembrie, forțele ruse au lansat atacuri aeriene și cu drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, soldate cu pierderi de vieți omenești și distrugeri, transmite MOLDPRES.
10:15
Frontiera de stat, traversată de circa 65 de mii de ori. Zeci de străini au primit interdicție de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 398 de traversări.
09:55
FOTO | În Sala Europa a Parlamentului Republicii Moldova a avut loc conferința „Tinerii decid viitorul Moldovei”, organizată de FTB România # Radio Chisinau
Pe 20 septembrie, în Sala Europa a Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc conferința „Tinerii decid viitorul Moldovei”, organizată de Federația Tinerilor Basarabeni România. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri, atât tineri care au ales să-și facă studiile în Republica Moldova, cât și cei care învață în România, reafirmând astfel angajamentul nostru de a conecta tinerii de pe ambele maluri ale Prutului.
09:40
„Ultima șansă a Kremlinului”: Rusia știe că își joacă acum ultima carte de a ține Republica Moldova pe loc (Revista Presei) # Radio Chisinau
Revista Presei de astăzi scoate în prim-plan conexiunile dubioase ale elitelor politice cu Rusia, investigațiile despre patrimoniile ascunse, dar mai ales presiunea uriașă a Kremlinului asupra alegerilor din 28 septembrie. Republica Moldova este descrisă ca un teren de luptă decisiv între drumul ireversibil spre UE și încercările Moscovei de a o readuce sub influența sa.
Ieri
09:20
CSM a lansat concurs pentru două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Cererile de participare pot fi depuse până la 30 septembrie 2025, la sediul CSM sau prin e-mail.
09:05
Atac dur al Poloniei împotriva Rusiei, la ONU: „Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile. Nu puteți trăi în pace cu nimeni” # Radio Chisinau
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a atacat dur Rusia în cadrul unei reuniuni ONU, acuzând această țară că nu poate trăi în pace cu nimeni, transmite G4media.ro.
08:40
Euro și dolarul se scumpesc ușor. Cursul valutar anunțat de BNM pentru astăzi, 23 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 59 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 64 de bani.
08:25
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian al României, după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic NATO # Radio Chisinau
Președintele român Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național al României.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 23 septembrie, vreme stabilă, cu cer preponderent senin și fără precipitații.
22 septembrie 2025
21:05
După 50 de ani, barajul lacului din Râșcani a fost reconstruit complet cu sprijinul UE # Radio Chisinau
Barajul lacului de acumulare din orașul Râșcani a fost complet reconstruit după mai bine de jumătate de secol. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene. Finalizarea reabilitării a fost marcată printr-o competiție de pescuit, eveniment prin care localnicii au sărbătorit redeschiderea și punerea în funcțiune a barajului renovat, transmite IPN.
20:45
Cetățenii pot beneficia de consultații medicale gratuite în cadrul unei expoziții la Moldexpo # Radio Chisinau
Un număr de 50 de companii din Republica Moldova, România și alte țări, vor participa la Expoziția „MoldMedizin & MoldDent”, care va fi organizată în perioada 25-27 septembrie, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișinău.
