Benzina continuă să se ieftinească și la 25 septembrie 2025

12:50

Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă rezervat seniorilor - organizat în premieră la CălărașiThe post Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă rezervat seniorilor – organizat în premieră la Călărași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.