Tentativă de contrabandă cu țigări dejucată de polițiștii de frontieră pe malul Prutului
NewsUngheni, 23 septembrie 2025 23:30
Tentativă de contrabandă cu țigări dejucată de polițiștii de frontieră pe malul Prutului
Acum 30 minute
23:40
O rusoaică „a uitat" să declare vameșilor de la Aeroportul Chișinău peste 62 mii USD
23:30
Tentativă de contrabandă cu țigări dejucată de polițiștii de frontieră pe malul Prutului # NewsUngheni
Tentativă de contrabandă cu țigări dejucată de polițiștii de frontieră pe malul Prutului
Acum o oră
23:20
Meteorologii au extins din nou alerta meteo Cod GALBEN pericol de incendiu
Acum 8 ore
16:30
Vizită de monitorizare post-implementare a proiectelor de dezvoltare regională la Ungheni # NewsUngheni
Vizită de monitorizare post-implementare a proiectelor de dezvoltare regională la Ungheni
16:10
Ședința Guvernului din 24 septembrie 2025. Pe ordinea de zi – 18 proiecte de HG
Acum 12 ore
15:40
ADR Centru a publicat anunțul de achiziție privind construcția Pieței agroalimentare din municipiul Ungheni # NewsUngheni
ADR Centru a publicat anunțul de achiziție privind construcția Pieței agroalimentare din municipiul Ungheni
14:40
Programarea online la examenele auto sunt disponibile în toate subdiviziunile ASP
14:30
25 septembrie 2025 – ultima zi când pot fi făcute publice rezultatele sondajelor de opinie # NewsUngheni
25 septembrie 2025 – ultima zi când pot fi făcute publice rezultatele sondajelor de opinie
14:20
IGSU reamintește regulile de siguranță în sezonul preparării vinului de casă
14:10
[FOTO] A început așternerea primului strat de asfalt pe str. Dimitrie Cantemir din or. Călărași # NewsUngheni
A început așternerea primului strat de asfalt pe str. Dimitrie Cantemir din or. Călărași
13:50
A fost stabilită etapa a 3-a preliminară a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026
12:50
La 29 septembrie 2025 va fi dat START-ul Campionatului municipiului Ungheni la tenis
12:10
Carburanții continuă să se ieftinească și la 24 septembrie 2025
12:00
Doi bărbați din Edineț – condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, inclusiv o minoră # NewsUngheni
Doi bărbați din Edineț - condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, inclusiv o minoră
11:50
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1 mlrd MDL la Bugetul public național în săptămâna precedentă
11:30
CNA și Procuratura documentează o schemă de finanțare a partidelor politice prin criptomonede din Rusia: Peste 800 mii MDL ridicați și o persoană reținută # NewsUngheni
CNA și Procuratura documentează o schemă de finanțare a partidelor politice prin criptomonede din Rusia: Peste 800 mii MDL ridicați și o persoană reținută
Acum 24 ore
10:30
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență
10:10
Un grup de edili din Republica Moldova au lansat Platforma civică „Primarii pentru Europa” # NewsUngheni
Un grup de edili din Republica Moldova au lansat Platforma civică „Primarii pentru Europa"
09:50
Cinci cazuri de introducere și scoatere ilegală a substanțelor cu efect psihotrop la frontieră # NewsUngheni
Cinci cazuri de introducere și scoatere ilegală a substanțelor cu efect psihotrop la frontieră
09:30
Situația la Frontieră: peste 65.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Ieri
20:20
Tabere militare din Serbia – organizate de serviciile ruse (inclusiv „ГРУ”) pentru a crea destabilizări și dezordini în masă în R. Moldova # NewsUngheni
Tabere militare din Serbia - organizate de serviciile ruse (inclusiv „ГРУ") pentru a crea destabilizări și dezordini în masă în R. Moldova
20:00
A fost semnat Contractul de finanțare pentru Regenerarea Parcului Francez din mun. Ungheni # NewsUngheni
A fost semnat Contractul de finanțare pentru Regenerarea Parcului Francez din mun. Ungheni
19:30
De la emoția uniformei la onoarea jurământului – 159 de viitori apărători ai legii și-au început parcursul profesional # NewsUngheni
De la emoția uniformei la onoarea jurământului – 159 de viitori apărători ai legii și-au început parcursul profesional
19:20
Programul Național de Management Integrat al Frontierei de Stat 2026–2030 – pilon strategic al securității R. Moldova și al apropierii de UE # NewsUngheni
Programul Național de Management Integrat al Frontierei de Stat 2026–2030 – pilon strategic al securității R. Moldova și al apropierii de UE
19:00
Substanțe narcotice depistate în PTF Palanca
18:40
Adresarea Maiei Sandu către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare: Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare # NewsUngheni
Adresarea Maiei Sandu către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare: Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare
16:30
Acces limitat pe Aeroportul internațional „Eugen Doga” din Chișinău în perioada 25 – 30 septembrie 2025 # NewsUngheni
Acces limitat pe Aeroportul internațional „Eugen Doga" din Chișinău în perioada 25 - 30 septembrie 2025
16:10
Dedeman trece Prutul și anunță oficial extinderea în Republica Moldova
15:40
Serviciul Vamal raportează încasări de 794.62 mln MDL în perioada 15 – 21 septembrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 794.62 mln MDL în perioada 15 - 21 septembrie 2025
14:20
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală # NewsUngheni
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală
14:00
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium la Campionatul European de para judo din Tbilisi # NewsUngheni
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium la Campionatul European de para judo din Tbilisi
13:50
Sinteza CNA: 150 percheziții și peste 20 mln MDL ridicate în dosare de corupere electorală # NewsUngheni
Sinteza CNA: 150 percheziții și peste 20 mln MDL ridicate în dosare de corupere electorală
13:30
Briefing comun despre rezultatele perchezițiilor la ora 16:30 organizat de către IGP – SIS – PCCOCS # NewsUngheni
Brifing comun despre rezultatele perchezițiilor la ora 16:30 organizat de către IGP - SIS - PCCOCS
13:10
A 4-a săptămână din septembrie 2025 începe cu ieftinirea prețului la motorină și benzină # NewsUngheni
A 4-a săptămână din septembrie 2025 începe cu ieftinirea prețului la motorină și benzină
13:00
Președinta Maia Sandu se va adresa la ora 18:00 cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova # NewsUngheni
Președinta Maia Sandu se va adresa la ora 18:00 cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova
12:50
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă rezervat seniorilor – organizat în premieră la Călărași # NewsUngheni
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă rezervat seniorilor - organizat în premieră la Călărași
11:50
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 13 acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră # NewsUngheni
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 13 acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră
11:40
Carabinierii în acțiune la UNGHENI și Chișinău: intervenții în ultimele 48 de ore
11:00
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în Ungheni și Cantemir # NewsUngheni
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în Ungheni și Cantemir
10:20
Situația la Frontieră: peste 86.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:00
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # NewsUngheni
Naș de botez - condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei
09:50
Conlucrare eficientă din ungheneni și carabinieri. Un telefon mobil a fost recuperat unui copilaș datorită acțiunilor comune cetățean – militar # NewsUngheni
Conlucrare eficientă din ungheneni și carabinieri. Un telefon mobil a fost recuperat unui copilaș datorită acțiunilor comune cetățean - militar
09:30
Ultima săptămână de campanie electorală începe cu peste 250 de percheziții în toată țara # NewsUngheni
Ultima săptămână de campanie electorală începe cu peste 250 de percheziții în toată țara
00:20
Capitala istorică a României a fost conectată aerian cu Emiratele Arabe Unite prin lansarea cursei directe Iași – Dubai # NewsUngheni
Capitala istorică a României a fost conectată aerian cu Emiratele Arabe Unite prin lansarea cursei directe Iași - Dubai
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
SkyUp Airlines lansează vânzarea biletelor de la 15 € pentru 11 rute NOI din Chișinău
22:30
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025
22:20
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 - 26 septembrie 2025
18 septembrie 2025
00:10
Seniorii din 12 localități au primit telefoane mobile inteligente în cadrul unui eveniment organizat de GAL „Plaiul Codrilor” # NewsUngheni
Seniorii din 12 localități au primit telefoane mobile inteligente în cadrul unui eveniment organizat de GAL „Plaiul Codrilor"
00:00
Încă 22 de angajați ai MAI au primit grade speciale, distincții și diplome
18 septembrie 2025
19:20
Weekend plin de evenimente la UNGHENI: Carla’s Dreams, Cupa la Hipism, Show BDS „Scorpion”, Festivalul Ungheni FEST și Forum regional # NewsUngheni
Weekend plin de evenimente la UNGHENI: Carla's Dreams, Cupa la Hipism, Show BDS „Scorpion", Festivalul Ungheni FEST și Forum regional
