15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintei Republicii Moldova
Dorin Recean despre imixtiunea Rusiei în alegeri: Republica Moldova rezistă și ripostează pentru a împiedica planul rusesc de ocupație # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Vasile Lupu nr. 6 din mun. UNGHENI # NewsUngheni
Vine frigul în Moldova. Meteorologii anunță că țara noastră intră într-un nou regim termic # NewsUngheni
Revenirea la origini. Județul Maramureș s-a înfrățit cu raioanele Nisporeni, Anenii Noi și Ștefan Vodă # NewsUngheni
Ofițerii SIS și IGP au depistat și neutralizat o tipografie clandestină care producea ziare de propagandă cu tentă „ortodoxă” # NewsUngheni
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # NewsUngheni
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană # NewsUngheni
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Vasile Lupu nr. 6 din mun. UNGHENI # NewsUngheni
Lista secţiilor de votare deschise în cadrul alegerilor parlamentare în municipiul Ungheni # NewsUngheni
Gagauzia TV (GRT) a fost amendat cu 30 mii MDL pentru difuzare de falsuri, etichetare și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Ilan Șor # NewsUngheni
Poliția a depistat la o tipografie buletine de vot pe care era aplicată ștampila “VOTAT” în dreptul unui bloc politic # NewsUngheni
La Chișinău a fost inaugurat Centrul național de epileptologie la Institutul de Medicină Urgentă # NewsUngheni
EXCLUSIV: Un nou ziar propagandistic cu tentă „ortodoxă” pregătit pentru ajunul alegerilor și descoperit într-un garaj din Bălți # NewsUngheni
EXCLUSIV: Un nou ziar propagandistic cu tentă „ortodoxă” pregătit pentru ajunul alegerilor și descoperit într-un garaj din Bălți # NewsUngheni
Tentativă de contrabandă cu țigări dejucată de polițiștii de frontieră pe malul Prutului # NewsUngheni
Vizită de monitorizare post-implementare a proiectelor de dezvoltare regională la Ungheni # NewsUngheni
ADR Centru a publicat anunțul de achiziție privind construcția Pieței agroalimentare din municipiul Ungheni # NewsUngheni
25 septembrie 2025 – ultima zi când pot fi făcute publice rezultatele sondajelor de opinie # NewsUngheni
[FOTO] A început așternerea primului strat de asfalt pe str. Dimitrie Cantemir din or. Călărași # NewsUngheni
Doi bărbați din Edineț – condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, inclusiv o minoră # NewsUngheni
CNA și Procuratura documentează o schemă de finanțare a partidelor politice prin criptomonede din Rusia: Peste 800 mii MDL ridicați și o persoană reținută # NewsUngheni
Un grup de edili din Republica Moldova au lansat Platforma civică „Primarii pentru Europa” # NewsUngheni
Cinci cazuri de introducere și scoatere ilegală a substanțelor cu efect psihotrop la frontieră # NewsUngheni
Tabere militare din Serbia – organizate de serviciile ruse (inclusiv „ГРУ”) pentru a crea destabilizări și dezordini în masă în R. Moldova # NewsUngheni
A fost semnat Contractul de finanțare pentru Regenerarea Parcului Francez din mun. Ungheni # NewsUngheni
