Mihai Ghimpu at Moldova 1 TV debates: “Vote PL, vote PAS!”
Moldova1, 23 septembrie 2025 21:50
Mihai Ghimpu, the leader of the Liberal Party (PL), is encouraging voters to support either the Liberal Party or the Action and Solidarity Party (PAS) in the parliamentary elections scheduled for September 28. He emphasizes that this vote is essential for maintaining the European trajectory of the Republic of Moldova. Ghimpu made this appeal during the electoral debates held on Tuesday evening, September 23, and organized by Moldova 1 TV.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
22:00
Gala Marii Dictări Naționale: au fost premiați 18 participanți care au luat nota „10” și alți 120 care au obținut nota „9” # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a premiat marți seara cei mai buni cunoscători ai limbii române, în cadrul Galei de premiere a ediției a treia a Marii Dictări Naționale. Evenimentul a onorat cei 18 participanți care au scris dictarea fără nicio greșeală, obținând nota „10”, precum și alți 120 care au fost evaluați cu nota „9”.
Acum o oră
21:50
Mihai Ghimpu, the leader of the Liberal Party (PL), is encouraging voters to support either the Liberal Party or the Action and Solidarity Party (PAS) in the parliamentary elections scheduled for September 28. He emphasizes that this vote is essential for maintaining the European trajectory of the Republic of Moldova. Ghimpu made this appeal during the electoral debates held on Tuesday evening, September 23, and organized by Moldova 1 TV.
21:40
„Maria Bieșu. Scrieri de altă dată” – carte lansată la conferința aniversară a Festivalului # Moldova1
Pentru prima dată, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” are în program și o conferință științifică-culturală, consacrată aniversării de 90 de ani de la nașterea regretatei primadone. Conferința a avut loc marți la Academia de Științe a Moldovei, unde a fost organizată și lansarea unei noi cărți: „Maria Bieșu. Scrieri de altă dată, viața în roluri și imagini” de Aurelian Dănilă.
21:30
ELECTORALA 2025 // Partidul „Democrația Acasă” și AUR, avertizate de CEC: două candidate cu semne de întrebare și termen de 24 de ore pentru modificarea listei # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit avertismente din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce autoritatea electorală centrală a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) din R. Moldova. Și AUR s-a ales cu avertisment din partea autorității electorale centrale.
Acum 2 ore
21:20
Soarta activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, nu va mai fi decisă de Curtea de Apel Centru. Instanța a suspendat examinarea solicitării Ministerului Justiției, care a cerut limitarea activității formațiunii. Dosarul a fost trimis către Curtea Constituțională, după ce avocații partidului au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
21:10
Mihai Ghimpu, îndemn pentru alegători, lansat la dezbaterile electorale de la Moldova 1: „Votați PL, votați PAS!” # Moldova1
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze la scrutinul parlamentar din 28 septembrie cu Partidul Liberal (PL) sau cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru a păstra cursul european al Republicii Moldova. Îndemnul a fost făcut marți-seară, 23 septembrie, la dezbaterile electorale organizate de postul public de televiziune Moldova 1.
21:00
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, scrie portalul caleaeuropeana.ro, cu referire la relatările The Guardian și Deutsche Welle.
20:50
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze la scrutinul parlamentar din 28 septembrie cu Partidul Liberal (PL) sau cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru a păstra cursul european al Republicii Moldova și de apropiere de România.
20:30
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze la scrutinul parlamentar din 28 aprilie cu Partidul Liberal sau cu Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru a păstra cursul european al Republicii Moldova și de apropiere de România. Îndemnul a fost făcut marți seara în cadrul dezbaterilor electorale organizate de postul public de televiziune Moldova 1.
Acum 4 ore
20:00
Gala Marii Dictări Naționale: Au fost premiați cei 18 participanți cu nota „10” și alți 120 care au obținut nota „9” # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a premiat marți seara cei mai buni cunoscători ai limbii române, în cadrul galei de premiere a ediției a treia a Marii Dictări Naționale. Evenimentul a onorat cei 18 participanți care au scris dictarea fără nicio greșeală, obținând nota „10”, precum și alți 120 care au fost evaluați cu nota „9”.
19:40
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali.
19:00
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali.
Acum 6 ore
18:10
Polonia deschide frontiera cu Belarus după încheierea exercițiilor militare ruso-belaruse, anunță Donald Tusk # Moldova1
Polonia își va redeschide trecerile de frontieră cu Belarus în noaptea de joi, 25 septembrie, a anunțat premierul polonez Donald Tusk. Potrivit oficialului de la Varșovia, decizia are raționamente economice și se bazează pe încheierea exercițiilor militare comune ruso-belaruse, care reduc amenințarea pentru Polonia.
18:10
Expert: Serviciile de spionaj de la Moscova finanțează destabilizarea din R. Moldova prin metode de tip terorist # Moldova1
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă hibridă de amploare, orchestratǎ de Kremlin. De la atacuri cibernetice și manipulare informațională, până la tentative de corupere a votului și pregătiri pentru proteste violente, întreaga campanie are un scop clar: deturnarea voinței cetățenilor în scrutinul din 28 septembrie, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, care avertizează că serviciile speciale ruse folosesc metode similare cu cele ale organizațiilor teroriste pentru a finanța acțiuni de destabilizare în regiunea est-europeană.
17:50
Nicio instituție din R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), așa cum pretinde o informație falsă distribuită în presa din Federația Rusă.
17:20
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură. Documentul a fost semnat la New York de către reprezentantul permanent al țării noastre pe lângă ONU, Gheorghe Leucă.
17:10
Un bărbat de 39 de ani și o adolescentă au fost exploatați prin muncă, timp de mai bine de un an, la o fermă din raionul Edineț. Victimele au fost forțate să muncească în condiții grele și nu au fost remunerate pentru efortul lor.
16:40
Sentință într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: cinci ani de închisoare și 5.2 milioane de lei confiscați de stat # Moldova1
Cinci ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis și 5.2 milioane de lei confiscați în folosul statului – este decizia pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unui figurant într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor.
16:40
ELECTORALA 2025 // Partidul „Democrația Acasă”, avertizat de CEC: două candidate cu semne de întrebare și termen de 24 de ore pentru modificarea listei # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce CEC a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR).
16:30
ELECTORALA 2025 // Avertismentul președintei Maia Sandu privind pericolul deturnării viitorului european al R. Moldova, comentat pe larg în presa internațională # Moldova1
Mesajul președintei Maia Sandu privind ingerințele Kremlinului la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost preluat la scară largă de presa internațională, care a evidențiat atât seriozitatea avertismentului, cât și importanța crucială a scrutinului pentru direcția de dezvoltare a țării.
Acum 8 ore
16:20
Oamenii de știință critică declarațiile lui Trump: acesta a asociat fără dovezi autismul cu paracetamolul # Moldova1
Nu există dovezi clare privind o legătură între apariția autismului și administrarea paracetamolului, afirmă experți în domeniul farmacologiei, citați de Tagesschau. Compania Kenvue, producătorul medicamentului Tylenol pe bază de paracetamol, a respins categoric existența unei astfel de conexiuni și a subliniat că afirmațiile președintelui SUA, Donald Trump, nu au fundament științific, relatează DW.
16:20
Sentință într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: 5 ani de închisoare și 5.2 milioane de lei confiscați de stat # Moldova1
Cinci ani de închisoare în penitenciar de tip semi-închis și 5.2 milioane de lei confiscați în folosul statului – este decizia pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unui figurant într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor.
16:10
ELECTORALA 2025 // Presa internațională ia în serios avertismentul președintei Maia Sandu privind pericolul deturnării viitorului european al R. Moldova # Moldova1
Mesajul președintei Maia Sandu privind ingerințele Kremlinului la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost preluat la scară largă de presa internațională, care a evidențiat atât seriozitatea avertismentului, cât și importanța crucială a scrutinului pentru direcția de dezvoltare a țării.
16:10
CC: Interdicția absolută privind audierea coacuzaților în calitate de martori este neconstituțională # Moldova1
Interdicția privind audierea coacuzaților în calitate de martori, chiar dacă aceștia își dau acordul expres, a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională (CC). Judecătorii au stabilit marți, 23 septembrie, că această prevedere din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare și accesul liber la justiție.
15:50
Șapte state UE și Ucraina vor construi „zidul împotriva dronelor” pe flancul estic al NATO # Moldova1
Țările de pe flancul estic al NATO au reacționat rapid la apelul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a crea un „zid” pentru protecția împotriva dronelor rusești. Șapte state membre UE vor discuta vineri în cadrul Comisiei propunerile privind instituirea unui sistem de apărare împotriva dronelor, iar principalul consultant va fi Ucraina, transmite publicația The Moscow Times.
15:50
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat la Chișinău pe 25 septembrie, spune avocatul acestuia # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie curent, susține avocatului acestuia, Lucian Rogac. Autoritățile R. Moldova nu au făcut, deocamdată, niciun anunț oficial legat de aducerea oligarhului la Chișinău pentru a fi judecat de instanțele moldovenești.
15:50
Interdicția care nu permite audierea coacuzaților ca martori, chiar dacă aceștia își dau acordul expres, a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională (CC). Judecătorii au stabilit că această prevedere din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare și accesul liber la justiție.
15:40
ELECTORALA 2025 // Alegerile din R. Moldova și avertizările președintei Maia Sandu, în titlurile presei internaționale # Moldova1
Mesajul președintei Maia Sandu privind ingerințele Kremlinului la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost preluat la scară largă de presa internațională, care a evidențiat atât seriozitatea avertismentului, cât și importanța crucială a scrutinului pentru direcția de dezvoltare a țării.
15:20
Percheziții la Iași: ar fi vizată și Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, afiliată condamnatului Șor # Moldova1
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este si fosta procuroare și candidată la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor și artizan al curentului filorus, relatează Stiripesurse.ro.
15:20
ELECTORALA 2025 // Experții confirmă: Rusia urmărește destabilizarea Moldovei și folosirea țării ca rampă spre Odesa # Moldova1
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, experții avertizează că Federația Rusă are un plan complex de influențare a Moldovei, vizând nu doar scrutinul, ci și perioada postelectorală, prin proteste, dezinformare și mobilizarea cetățenilor din diasporă. Orice pas greșit poate transforma Moldova într-o verigă a planului militar rus spre Odesa, cu implicații directe asupra securității regionale.
14:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este si fosta procuroare și candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor și artizan al curentului filorus, relatează Stiripesurse.ro.
14:30
Chișinăul, capitala literaturii timp de patru zile: FILIT Chișinău începe pe 25 septembrie # Moldova1
Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT Chișinău se va desfășura în perioada 25–28 septembrie 2025, sub genericul CHILL Edition. Evenimentul, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, aduce în prim-plan literatura contemporană, traducerea și dialogul intercultural, transformând capitala Republicii Moldova într-o platformă de întâlnire între scriitori, traducători, editori și cititori.
Acum 12 ore
14:20
Moldova 1 organizează marți, 23 septembrie, cea de-a treia rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 19:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), ai Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) și ai Partidului Liberal (PL).
14:10
ANRE aplică pentru prima dată taxa de nevalorificare a avizelor de racordare: peste 103 milioane de lei vor ajunge în buget # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aplică, pentru prima oară de la modificarea legislației, sancțiuni titularilor avizelor de racordare care nu au renunțat benevol la acestea până la 30 iunie și nu au valorificat proiectele în termenele prevăzute.
14:10
Mesaj fals transmis în numele Ministerului Educației și Cercetării. Dezinformarea se intensifică înaintea alegerilor # Moldova1
Un mesaj fals, pretins a fi semnat de o angajată a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în care se solicită acordarea spațiului pentru desfășurarea activităților politice ale unui concurent electoral, a fost transmis prin email cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Ministerul atenționează că nu este autorul acestui mesaj și menționează că scopul răspândirii unor astfel de falsuri este de a perturba activitatea instituțiilor de învățământ.
14:10
„Situația s-a îmbunătățit”: instituțiile media comit mai puține încălcări în campania electorală, susține președința CA, Liliana Vițu # Moldova1
Instituțiile media din Republica Moldova dau dovadă de mai multă responsabilitate în reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar rapoartele de monitorizare arată mai puține abateri decât la scrutinele precedente. Declarațiile au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
13:50
ELECTORALA 2025 // Respinșii de la parlamentare: cei nouă concurenți pe care CEC nu i-a admis în campania pentru scrutinul din 28 septembrie # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a refuzat înregistrarea a 12 partide, blocuri și candidați independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, invocând nerespectarea cerințelor Codului electoral și ale legislației conexe. Totuși, în cazul a două dintre partidele respinse, instanțele de judecată au obligat CEC să-și revizuiască deciziile și să reexamineze cererile de înregistrare a concurenților în cursa electorală.
13:30
Astenia de toamnă este o stare de oboseală sau slăbiciune resimțită frecvent în momentul de trecere la sezonul rece. Aceasta apare adesea în preajma echinocțiului de toamnă și le poate perturba activitateapersoanelor sensibile la schimbările meteorologice. Despre astenia de toamnă și cum poate fi aceasta combătură a vorbit medicul internist Rodica Ceavdar în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
13:00
Reacția Kremlinului la avertismentul Maiei Sandu, „o nouă dezinformare”: „Rusia are experiența ocupării de teritorii străine” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
13:00
Certificare de prestigiu: Moldexpo intră în rândul organizațiilor aliniate la standarde internaționale în domeniul managementului calității # Moldova1
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a primit Certificatul ISO 9001, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale în domeniul managementului calității. Certificarea, semnată de Bureau Veritas – lider mondial în certificare cu sediul la Paris – confirmă că instituția a implementat cele mai înalte standarde de calitate. Evenimentul marchează și o premieră pentru Republica Moldova: Moldexpo devine prima societate pe acțiuni fondată de stat care primește această recunoaștere mondială.
12:40
O nouă dezinformare înainte de alegeri: Kremlinul vorbește despre o „ocupare europeană” a R. Moldova # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
12:20
Electorala 2025 // Onești, sinceri, integri. Cum cred alegătorii că trebuie să fie noii deputați # Moldova1
„Onest, înțelept, deștept și cu experiență” – așa ar fi bine să arate un deputat, în opinia unor alegători. Care sunt așteptările cetățenilor înaintea scrutinului parlamentar de duminică a aflat Natalia Mogîldea, într-un vox pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
12:10
Fostul președinte Nicolae Timofti face apel la unitate și responsabilitate înaintea alegerilor parlamentare # Moldova1
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj public înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnând cetățenii să susțină parcursul european al țării – „singura cale care poate garanta pacea, dezvoltarea și prosperitatea Moldovei”.
12:10
Ghid european: treceri pentru pietoni și soluții urbanistice de ultimă oră, amenajate în apropierea școlilor pentru a spori siguranța copiilor # Moldova1
În preajma școlilor din R. Moldova urmează să fie instalată semnalizare suplimentară, amenajate treceri pentru pietoni și utilizate soluții urbanistice care să îi atenționeze pe conducătorii auto că se află în apropierea unei instituții de învățământ. Măsurile de siguranță rutieră urmează a fi luate în baza unui ghid european, lansat marți, 23 septembrie, la Chișinău.
11:50
Centrul Național de Epileptologie, deschis după renovări complexe. Condiții mai bune pentru medici și pacienți # Moldova1
După o reconstrucție complexă, sediul Centrului Național de Epileptologie, situat pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, a fost inaugurat marți, 23 septembrie, oferind pacienților condiții moderne de tratament. Valoarea investiției se ridică la aproape 40 de milioane de lei, sumă care acoperă lucrările de renovare, dotările de echipamente și mobilier. Finanțarea a fost asigurată aproape integral din fonduri locale, iar clădirea, cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, include acum numeroase spații funcționale nu doar pentru tratament, ci și pentru cercetare și activități administrative.
11:40
Marta Kos felicită R. Moldova pentru încheierea procesului de screening: „Următorul pas constă în deschiderea primului cluster” # Moldova1
R. Moldova a încheiat procesul de screening a legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene (UE), iar următorul pas este deschiderea primului cluster de negocieri, denumit „fundamentele aderării la UE”, care se referă la statul de drept, guvernanță și drepturile fundamentale.
11:30
Marta Kos felicită R. Moldova care a încheiat procesul de screening: „Următorul pas constă în deschiderea primului cluster” # Moldova1
R. Moldova a încheiat procesul de screening a legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene (UE), iar următorul pas este deschiderea primului cluster de negocieri, denumit „fundamentele aderării la UE”, care se referă la statul de drept, guvernanță și drepturile fundamentale.
11:10
Autoritățile din Kenya au deschis o anchetă privind posibila vânzare în sclavie a mai multor cetățeni ai țării, care ar fi fost atrași în armata rusă și ulterior au ajuns prizonieri de război în Ucraina, scrie The Moscow Times, citând Business Insider. Punctul de pornire al investigației au fost relatările atletului de 36 de ani Evans Kibet, care susține că a fost păcălit să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.
11:10
Olympique Marsilia a învins acasă în campionat pe Paris Saint-Germain după aproape 15 ani # Moldova1
Olympique Marsilia a câștigat clasicul fotbalului francez. În derby-ul etapei a cincea din Ligue 1, echipa condusă de italianul Roberto De Zerbi a învins cu 1:0 pe teren propriu formația Paris Saint-Germain. Al 111-lea episod din „Le Classique” trebuia să se dispute dumincă-seara, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, meciul a fost amânat pentru ziua de luni, 22 septembrie.
10:50
Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, cu fonduri din Rusia: peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută # Moldova1
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.