Olympique Marsilia a învins acasă în campionat pe Paris Saint-Germain după aproape 15 ani
Moldova1, 23 septembrie 2025 11:10
Olympique Marsilia a câștigat clasicul fotbalului francez. În derby-ul etapei a cincea din Ligue 1, echipa condusă de italianul Roberto De Zerbi a învins cu 1:0 pe teren propriu formația Paris Saint-Germain. Al 111-lea episod din „Le Classique” trebuia să se dispute dumincă-seara, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, meciul a fost amânat pentru ziua de luni, 22 septembrie.
• • •
Autoritățile din Kenya au deschis o anchetă privind posibila vânzare în sclavie a mai multor cetățeni ai țării, care ar fi fost atrași în armata rusă și ulterior au ajuns prizonieri de război în Ucraina, scrie The Moscow Times, citând Business Insider. Punctul de pornire al investigației au fost relatările atletului de 36 de ani Evans Kibet, care susține că a fost păcălit să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.
Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, cu fonduri din Rusia: peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută # Moldova1
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Sute de pastile cu efect psihotrop au fost descoperite de polițiștii de frontieră și vameși în bagajele mai multor cetățeni străini care încercau să le introducă sau să le scoată ilegal din R. Moldova. În total, au fost documentate cinci tentative, pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Autoritățile ruse analizează posibilitatea majorării taxei pe valoare adăugată (TVA), ceea ce ar permite atragerea anuală la buget a circa 1 trilion de ruble (aproximativ 12 miliarde de dolari), scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Bloomberg, care citează surse familiare cu procesul de discuție.
Ministerul Apărării: militarii străini surprinși la Cimișlia fac parte din personalul diplomatic al ambasadelor acreditate în R. Moldova # Moldova1
Ministerul Apărării dezminte informațiile distribuite pe unele canale de Telegram privind prezența unor militari străini într-un local public din Cimișlia, calificând interpretările drept false.
„Câinii roșii” au lătrat a pagubă: Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 10-a, „câinii roșii” au remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Farul Constanța și au rămas la 4 puncte de liderul CS Universitatea Craiova.
ANRE aplică pentru prima dată taxa de nevalorificare a avizelor de racordare: peste 103 milioane lei vor ajunge în buget # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aplică, pentru prima oară de la modificarea legislației, sancțiuni titularilor avizelor de racordare care nu au renunțat benevol la acestea până la 30 iunie și nu au valorificat proiectele în termenele prevăzute.
Cetățenii Republicii Moldova care au drept de vot, dar nu dețin acte de identitate valabile vor putea primi gratuit cărți de identitate provizorii, necesare pentru exercitarea votului. Tot atunci, vor fi înmânate și actele de identitate deja confecționate, informează Agenția Servicii Publice (ASP).
Amendă de 7.5 ori mai mare decât mita percepută: doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență și demiși din funcții # Moldova1
Doi ofițeri de investigații au fost amendați, de prima instanță, cu sume de câte 150.000 de lei și privați de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de cinci ani, după ce au fost găsiți vinovați de trafic de influență.
Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor vedea marți, 23 septembrie, la New York, în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
DEZBATERI // Partidul Național Moldovenesc și Alianța „Moldovenii”, invitați la Moldova 1 # Moldova1
O nouă rundă de dezbateri a fost organizată luni, 22 septembrie, la Moldova 1. De această dată au fost invitați reprezentanții Partidului Național Moldovenesc (PNM), Alianței „Moldovenii” și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova. Doar două formațiuni au onorat invitația. Astfel, în platou au fost prezenți Tatiana Codreanu (PNM) și Denis Roșca (Alianța „Moldovenii”).
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație Castelul MIMI. Trenul va pleca din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00, iar pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
Fost ambasador SUA la București: R. Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” pentru a respinge atacurile Rusiei # Moldova1
Republica Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” pentru a respinge atacurile hibride și economice orchestrate de Rusia, susține fostul ambasador american la București, Adrian Zuckerman. Potrivit diplomatului, Kremlinul cheltuie sute de milioane de euro pentru destabilizarea țării, prin bani negri, coruperea politicienilor și campanii de propagandă.
O femeie ucisă și mai mulți răniți în urma noilor atacuri rusești asupra sudului și centrului Ucrainei # Moldova1
Noaptea trecută, o femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentului, cinci chioșcuri comerciale au fost cuprinse de flăcări, iar hotelul, clădirile Ukrposhta, Ukrtelecom, casa de cultură, centrul de prestări servicii administrative și mai multe automobile au fost avariate. Incendiul a fost stins rapid de pompieri, care au intervenit cu două autospeciale și șase salvatori.
„Verificat”: Teoria lui Șor privind pretinsa falsificare a buletinelor de vot la secțiile din străinătate, demontată # Moldova1
Una dintre cele mai neverosimile teorii rostogolite, în ultimul timp, în spațiul public de adversarii integrării europene a R. Moldova este că guvernarea de la Chișinău ar pregăti falsificarea alegerilor parlamentare în diasporă. Jurnalista Elena Cioina, gazda emisiunii „Verificat” de la Moldova 1, a găsit sursa acestor declarații și explică ce s-ar urmări, de fapt, prin asemenea narative.
Zboruri blocate la Copenhaga: drone suspecte au paralizat cel mai mare aeroport din Danemarca # Moldova1
Toate zborurile de pe aeroportul internațional din Copenhaga, cel mai mare din Danemarca, au fost suspendate pe 22 septembrie, după ce poliția a raportat prezența unor drone în spațiul aerian din apropiere, scrie Reuters, citat de Kyiv Independent.
Francezul Ousmane Dembélé a cucerit „Balonul de Aur”, trofeu individual acordat de revista France Footbal celui mai bun fotbalist din lume în sezonul 2024/2025. Atacantul legitimat la Paris Saint-Germain a câștigat în acest an trofeul Ligii Campionilor, titlul în Ligue 1, Cupa Franței și a jucat finala Cupei Mondiale a Cluburilor.
Corespondență Dan Alexe // Care este strategia în spatele recunoașterii Palestinei de către europeni # Moldova1
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut luni seara, 22 septembrie, de la tribuna Națiunilor Unite, statul Palestina, simultan cu alte democrații occidentale, cum sunt Marea Britanie, Canada sau Australia. A fost pasul simbolic al recunoașterii diplomatice, în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, punând presiune asupra Israelului, în timp ce acesta își intensifică războiul de represalii din Gaza, care a ucis până acum zeci de mii de oameni.
Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, începe să-și pregătească lotul pentru primele meciuri, cele din octombrie, cu România și Estonia. Antrenorul de 51 de ani a anunțat lista stranierilor convocați, în care au intrat 16 jucători.
Salvatorii, chemați în sectorul Râșcani al capitalei după suspiciuni de radiație. Verificările nu au arătat pericol # Moldova1
Alertă de radiație în capitală. Salvatorii au intervenit în sectorul Râșcani, după ce un locuitor a sunat la 112 și a spus că nivelul de radiație a crescut într-o zonă rezidențială. Din fericire, bănuiala nu a fost confirmată, cel puțin deocamdată, iar pericol pentru populație nu există, spun specialiștii.
„Flota din umbră” a lui Putin: fiecare al șaselea petrolier din lume, sub controlul Moscovei # Moldova1
„Flota din umbră” a Rusiei, creată de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale, continuă să crească: la începutul anului 2025 aceasta număra aproximativ 940 de nave, cu 45% mai mult decât în anul precedent. Astfel, în componența ei intră fiecare al șaselea (17%) petrolier aflat în exploatare la nivel mondial, scrie publicația The Moscow Times. Datele provin din calculele S&P Global Market Intelligence, citate de New York Times (NYT).
Barajul din Râșcani, reconstruit după 50 de ani cu sprijinul UE: investiție de 2,9 milioane de lei # Moldova1
Barajul lacului de acumulare din Râșcani a fost reconstruit pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, cu sprijinul Uniunii Europene. Investiția, în valoare de 2,9 milioane de lei, reduce riscul de inundații și sporește siguranța pentru sute de gospodării. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de o competiție de pescuit organizată pentru localnici.
Secretele sushiului autentic japonez, dezvăluite la emisiunea „Unde înflorește sakura” de la Moldova 1 # Moldova1
Ce înseamnă, de fapt, sushiul autentic japonez? Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, a intrat în bucătăria unui restaurant japonez din Chișinău pentru a explica secretele acestei delicatese.
FILIT // Seri de literatură internațională la Chișinău: cititorii au posibilitatea să întâlnească autori celebri # Moldova1
Chișinăul devine, între 25 și 28 septembrie 2025, gazda Serilor FILIT, parte a celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă pe chill.md.
Vreme instabilă în sudul Europei. În Franța, o femeie a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de viitură. Situația este complicată și în Spania, unde un copil și-a pierdut viața. Și el se afla într-un automobil luat de ape. Precipitațiile au perturbat activitatea aeroportului din Barcelona, al doilea ca mărime din Spania.
„Statele Unite și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a declarat noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, în cadrul ședinței Consiliului de Securitate, convocată după ce avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, relatează serviciul rus al BBC News.
ELECTORALA 2025 // Observatori OSCE laudă transparența CEC, dar avertizează asupra ingerinței străine și cumpărării de voturi # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor reprezenta un test crucial pentru rezistența instituțiilor democratice ale Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride. Avertismentul vine din partea europarlamentarelor Paula Cardoso din Portugalia și Linnéa Wickman din Suedia, desemnate să conducă echipele de observatori OSCE în Republica Moldova. Într-un articol publicat pe platforma European Interest, deputatele din Parlamentul European atenționează că scrutinul din R. Moldova nu poate fi tratat ca o simplă formalitate electorală.
„Fără loc de negocieri”: Polonia va neutraliza orice „obiect zburător” care îi pătrunde în spațiul aerian, a declarat Tusk # Moldova1
Polonia își va proteja cu fermitate spațiul aerian și, dacă situația o va impune, va doborî orice obiect zburător care îl încalcă. Declarația a fost făcută luni, 22 septembrie, de premierul Poloniei, Donald Tusk, transmite The News Voice of Ukraine cu referire la RMF24
În căutarea celor mai bune idei și povești autentice care schimbă comunități, Inițiativa RAM IMPACT a ajuns la Drochia.
Maia Sandu dă un semnal de alarmă: „Independența și viitorul nostru european sunt în pericol. Să nu admitem predarea țării intereselor străine” # Moldova1
Viitorul european al R. Moldova este „în pericol”, iar dacă Rusia ajunge să controleze statul nostru după alegeri, „consecințele vor fi directe și periculoase” atât pentru cetățenii moldoveni, cât și pentru întreaga regiune. Mesajul a fost transmis luni, 22 septembrie, cu mai puțin de o săptămână înaintea scrutinului parlamentar, de președinta Maia Sandu.
Produse agricole locale, mai puține și mai scumpe. Fiecare alegere a consumatorului contează # Moldova1
Producția agricolă a Republicii Moldova a scăzut cu 5% în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Lipsa precipitațiilor și înghețurile târzii din primăvară au redus drastic recoltele de fructe și au dus la scumpiri vizibile pe piață.
Serviciile speciale ruse, implicate în tentative de destabilizare a R. Moldova: Peste 70 de persoane reținute în urma a 250 de percheziții # Moldova1
Peste 70 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unei operațiuni de amploare desfășurate luni-dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au efectuat peste 250 de percheziții, vizând 111 persoane, inclusiv din penitenciare. Dosarul penal, deschis în luna iulie curent, vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă coordonate din exteriorul țării, cu scopul de a perturba scrutinul electoral din 28 septembrie.
ELECTORALA 2025 // Blocul Unirea Națiunii se retrage din alegeri și își anunță sprijinul pentru PAS # Moldova1
Blocul „Unirea Națiunii” (BUN) a anunțat că se retrage din cursa electorală și susține Partidul Acțiune și Solidaritate la scrutinul parlamentar din această duminică. Hotărârea a fost oficializată luni, 22 septembrie, printr-un acord semnat de președintele PAS, Igor Grosu, și co-președinții BUN, Ion Hadârcă și Valentin Dolganiuc.
Internaționalul moldovean Vladislav Baboglo și-a ajutat echipa de club să obțină prima victorie în actuala ediție a primei divizii ucrainene de fotbal. Fundașul central legitimat la Karpatî Lvov a marcat al doilea gol în meciul din deplasare cu Obolon Kiev, scor 2:0. Partida a contat pentru etapa a 6-a, iar Baboglo a înscris în minutul 51 cu o lovitură de cap.
Constantin Țuțu, dat în urmărire. PCCOCS a deschis o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei, iar presa l-a fotografiat la Tiraspol # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost dat în urmărire. Decizia a fost luată luni, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. Acuzatorii de stat au cerut și aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a respins solicitarea.
Primăria Costești lansează obligațiuni municipale de 4,5 milioane de lei pentru finalizarea sistemului de canalizare # Moldova1
Primăria Costești, raionul Ialoveni, lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei. Resursele financiare obținute vor fi utilizate pentru finalizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare, un proiect esențial pentru creșterea calității vieții celor peste 8.400 de locuitori ai satului, precum și pentru protejarea mediului.
Expert: Violențele postelectorale și rețeaua de corupție Șor fac parte din planul Moscovei de destabilizare # Moldova1
Republica Moldova este vizată de un plan de destabilizare a procesului electoral, orchestrat și finanțat direct de Kremlin, constată expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru. Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul a avertizat că, în eventualitatea unui eșec electoral al partidelor pro-ruse, există riscul real de escaladare a tensiunilor și declanșare a violențelor — un scenariu alimentat de rețele finanțate din exterior și susținute de grupări paramilitare.
Investiție de 3.6 milioane de lei pentru pacienții din raionul Drochia. Secția terapie și geriatrie, deschisă după renovări # Moldova1
Secția de terapie și geriatrie din cadrul Spitalului Raional Drochia a fost complet renovată, în urma unei investiții de 3.6 milioane de lei, oferind pacienților și medicilor condiții moderne, după trei decenii fără reparații capitale. Noua secție a fost inaugurată luni, 22 septembrie, în prezența reprezentanților Ministerului Sănătății, administrației locale și personalului medical. Fondurile au fost alocate din bugetul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Comisia Internațională Independentă a ONU pentru investigarea situației din Ucraina a prezentat Consiliului pentru Drepturile Omului noi rezultate ale activității sale. Potrivit raportului, armata rusă atacă în mod sistematic civili și infrastructura civilă din regiunea Herson, precum și din regiunile Dnipropetrovsk și Nikolaev. Se menționează separat că ținte ale acestor atacuri devin inclusiv ambulanțele și alte servicii de urgență, ceea ce împiedică salvatorii să își îndeplinească misiunea, relatează BBC News.
Corespondent al „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la M1: „Ar fi rău pentru UE dacă R. Moldova ar reveni pe orbita Rusiei” # Moldova1
Rusia își intensifică ingerințele hibride pentru a submina democrația din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, susține jurnalistul german Michael Martens, corespondent al publicației „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Într-un interviu pentru emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, jurnalistul a atras atenția că propaganda rusă urmărește să erodeze încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și să readucă țara pe orbita Moscovei, în pofida schimbărilor și progreselor semnificative din ultimii ani.
Cristina Gherasimov: „Procesul de screening a arătat că R. Moldova este mai pregătită decât se credea pentru aderarea la UE” # Moldova1
Republica Moldova a încheiat cu succes procesul de screening bilateral, o etapă esențială în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat luni, 22 septembrie, de la Bruxelles, vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.
ELECTORALA 2025 // Programele candidaților, analizate de CRJM: multe promisiuni, puține soluții concrete # Moldova1
Programele electorale ale partidelor înscrise în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 conțin numeroase declarații generale, dar puține măsuri clare și aplicabile. Concluzia se regăsește într-o analiză prezentat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), care a analizat angajamentele concurenților prin prisma statului de drept și a respectării drepturilor omului.
Echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit luni, 22 septembrie, în sectorul Râșcani din Chișinău pentru a verifica nivelul de radiație.
Donald Trump a anunțat o declarație uluitoare. Potrivit Washington Post (WP), care citează patru surse, el va vorbi despre o soluție la problema autismului, legată de administrarea paracetamolului. Administrația președintelui SUA intenționează să asocieze riscul de autism la copii cu administrarea de Tylenol (paracetamol) de către femeile însărcinate. Printre argumentele invocate se numără studii realizate la Centrul Medical „Mount Sinai” din New York și la Harvard, scrie DW.
VIDEO // Noua ambasadoare a UE la Chișinău, primul mesaj pentru moldoveni: „R. Moldova va face parte din Uniunea Europeană” # Moldova1
Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, susține noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, în primul său mesaj public adresat cetățenilor moldoveni, de la preluarea mandatului. Oficiala europeană dă asigurări că Bruxelles-ul va rămâne alături de R. Moldova pe parcursul procesului de integrare europeană.
