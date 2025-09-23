O nouă dezinformare înainte de alegeri: Kremlinul vorbește despre o „ocupare europeană” a R. Moldova
Moldova1, 23 septembrie 2025 12:40
Autoritățile Republicii Moldova dezmint categoric ultimele declarații ale Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar pregăti „ocuparea Moldovei”. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat afirmațiile drept „falsuri grosolane și o reacție isterică” a Kremlinului, menită să alimenteze frica și să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al țării.
• • •
Certificare de prestigiu: Moldexpo intră în rândul organizațiilor aliniate la standarde internaționale în domeniul managementului calității # Moldova1
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a primit Certificatul ISO 9001, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale în domeniul managementului calității. Certificarea, semnată de Bureau Veritas – lider mondial în certificare cu sediul la Paris – confirmă că instituția a implementat cele mai înalte standarde de calitate. Evenimentul marchează și o premieră pentru Republica Moldova: Moldexpo devine prima societate pe acțiuni fondată de stat care primește această recunoaștere mondială.
Electorala 2025 // Onești, sinceri, integri. Cum cred alegătorii că trebuie să fie noii deputați # Moldova1
„Onest, înțelept, deștept și cu experiență” – așa ar fi bine să arate un deputat, în opinia unor alegători. Care sunt așteptările cetățenilor înaintea scrutinului parlamentar de duminică a aflat Natalia Mogîldea, într-un vox pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Fostul președinte Nicolae Timofti face apel la unitate și responsabilitate înaintea alegerilor parlamentare # Moldova1
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj public înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnând cetățenii să susțină parcursul european al țării – „singura cale care poate garanta pacea, dezvoltarea și prosperitatea Moldovei”.
Ghid european: treceri pentru pietoni și soluții urbanistice de ultimă oră, amenajate în apropierea școlilor pentru a spori siguranța copiilor # Moldova1
În preajma școlilor din R. Moldova urmează să fie instalată semnalizare suplimentară, amenajate treceri pentru pietoni și utilizate soluții urbanistice care să îi atenționeze pe conducătorii auto că se află în apropierea unei instituții de învățământ. Măsurile de siguranță rutieră urmează a fi luate în baza unui ghid european, lansat marți, 23 septembrie, la Chișinău.
Centrul Național de Epileptologie, deschis după renovări complexe. Condiții mai bune pentru medici și pacienți # Moldova1
După o reconstrucție complexă, sediul Centrului Național de Epileptologie, situat pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, a fost inaugurat marți, 23 septembrie, oferind pacienților condiții moderne de tratament. Valoarea investiției se ridică la aproape 40 de milioane de lei, sumă care acoperă lucrările de renovare, dotările de echipamente și mobilier. Finanțarea a fost asigurată aproape integral din fonduri locale, iar clădirea, cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, include acum numeroase spații funcționale nu doar pentru tratament, ci și pentru cercetare și activități administrative.
Marta Kos felicită R. Moldova pentru încheierea procesului de screening: „Următorul pas constă în deschiderea primului cluster” # Moldova1
R. Moldova a încheiat procesul de screening a legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene (UE), iar următorul pas este deschiderea primului cluster de negocieri, denumit „fundamentele aderării la UE”, care se referă la statul de drept, guvernanță și drepturile fundamentale.
Autoritățile din Kenya au deschis o anchetă privind posibila vânzare în sclavie a mai multor cetățeni ai țării, care ar fi fost atrași în armata rusă și ulterior au ajuns prizonieri de război în Ucraina, scrie The Moscow Times, citând Business Insider. Punctul de pornire al investigației au fost relatările atletului de 36 de ani Evans Kibet, care susține că a fost păcălit să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.
Olympique Marsilia a învins acasă în campionat pe Paris Saint-Germain după aproape 15 ani # Moldova1
Olympique Marsilia a câștigat clasicul fotbalului francez. În derby-ul etapei a cincea din Ligue 1, echipa condusă de italianul Roberto De Zerbi a învins cu 1:0 pe teren propriu formația Paris Saint-Germain. Al 111-lea episod din „Le Classique” trebuia să se dispute dumincă-seara, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, meciul a fost amânat pentru ziua de luni, 22 septembrie.
Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, cu fonduri din Rusia: peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută # Moldova1
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Sute de pastile cu efect psihotrop au fost descoperite de polițiștii de frontieră și vameși în bagajele mai multor cetățeni străini care încercau să le introducă sau să le scoată ilegal din R. Moldova. În total, au fost documentate cinci tentative, pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Autoritățile ruse analizează posibilitatea majorării taxei pe valoare adăugată (TVA), ceea ce ar permite atragerea anuală la buget a circa 1 trilion de ruble (aproximativ 12 miliarde de dolari), scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Bloomberg, care citează surse familiare cu procesul de discuție.
Ministerul Apărării: militarii străini surprinși la Cimișlia fac parte din personalul diplomatic al ambasadelor acreditate în R. Moldova # Moldova1
Ministerul Apărării dezminte informațiile distribuite pe unele canale de Telegram privind prezența unor militari străini într-un local public din Cimișlia, calificând interpretările drept false.
„Câinii roșii” au lătrat a pagubă: Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Dinamo București a ratat șansa de a urca pe locul 2 în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 10-a, „câinii roșii” au remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Farul Constanța și au rămas la 4 puncte de liderul CS Universitatea Craiova.
ANRE aplică pentru prima dată taxa de nevalorificare a avizelor de racordare: peste 103 milioane lei vor ajunge în buget # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aplică, pentru prima oară de la modificarea legislației, sancțiuni titularilor avizelor de racordare care nu au renunțat benevol la acestea până la 30 iunie și nu au valorificat proiectele în termenele prevăzute.
Cetățenii Republicii Moldova care au drept de vot, dar nu dețin acte de identitate valabile vor putea primi gratuit cărți de identitate provizorii, necesare pentru exercitarea votului. Tot atunci, vor fi înmânate și actele de identitate deja confecționate, informează Agenția Servicii Publice (ASP).
Amendă de 7.5 ori mai mare decât mita percepută: doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență și demiși din funcții # Moldova1
Doi ofițeri de investigații au fost amendați, de prima instanță, cu sume de câte 150.000 de lei și privați de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de cinci ani, după ce au fost găsiți vinovați de trafic de influență.
Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor vedea marți, 23 septembrie, la New York, în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
DEZBATERI // Partidul Național Moldovenesc și Alianța „Moldovenii”, invitați la Moldova 1 # Moldova1
O nouă rundă de dezbateri a fost organizată luni, 22 septembrie, la Moldova 1. De această dată au fost invitați reprezentanții Partidului Național Moldovenesc (PNM), Alianței „Moldovenii” și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova. Doar două formațiuni au onorat invitația. Astfel, în platou au fost prezenți Tatiana Codreanu (PNM) și Denis Roșca (Alianța „Moldovenii”).
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație Castelul MIMI. Trenul va pleca din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00, iar pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
Fost ambasador SUA la București: R. Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” pentru a respinge atacurile Rusiei # Moldova1
Republica Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” pentru a respinge atacurile hibride și economice orchestrate de Rusia, susține fostul ambasador american la București, Adrian Zuckerman. Potrivit diplomatului, Kremlinul cheltuie sute de milioane de euro pentru destabilizarea țării, prin bani negri, coruperea politicienilor și campanii de propagandă.
O femeie ucisă și mai mulți răniți în urma noilor atacuri rusești asupra sudului și centrului Ucrainei # Moldova1
Noaptea trecută, o femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentului, cinci chioșcuri comerciale au fost cuprinse de flăcări, iar hotelul, clădirile Ukrposhta, Ukrtelecom, casa de cultură, centrul de prestări servicii administrative și mai multe automobile au fost avariate. Incendiul a fost stins rapid de pompieri, care au intervenit cu două autospeciale și șase salvatori.
„Verificat”: Teoria lui Șor privind pretinsa falsificare a buletinelor de vot la secțiile din străinătate, demontată # Moldova1
Una dintre cele mai neverosimile teorii rostogolite, în ultimul timp, în spațiul public de adversarii integrării europene a R. Moldova este că guvernarea de la Chișinău ar pregăti falsificarea alegerilor parlamentare în diasporă. Jurnalista Elena Cioina, gazda emisiunii „Verificat” de la Moldova 1, a găsit sursa acestor declarații și explică ce s-ar urmări, de fapt, prin asemenea narative.
Zboruri blocate la Copenhaga: drone suspecte au paralizat cel mai mare aeroport din Danemarca # Moldova1
Toate zborurile de pe aeroportul internațional din Copenhaga, cel mai mare din Danemarca, au fost suspendate pe 22 septembrie, după ce poliția a raportat prezența unor drone în spațiul aerian din apropiere, scrie Reuters, citat de Kyiv Independent.
Francezul Ousmane Dembélé a cucerit „Balonul de Aur”, trofeu individual acordat de revista France Footbal celui mai bun fotbalist din lume în sezonul 2024/2025. Atacantul legitimat la Paris Saint-Germain a câștigat în acest an trofeul Ligii Campionilor, titlul în Ligue 1, Cupa Franței și a jucat finala Cupei Mondiale a Cluburilor.
O nouă rundă de dezbateri a fost organizată luni, 22 septembrie, la Moldova 1. De această dată au fost invitați reprezentanții Partidului Național Moldovenesc, Alianței Moldovenii și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova. Doar două formațiuni au onorat invitația. Astfel în platou au fost prezenți Tatiana Codreanu (PNM) și Denis Roșca (Alianța Moldovenii).
Corespondență Dan Alexe // Care este strategia în spatele recunoașterii Palestinei de către europeni # Moldova1
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut luni seara, 22 septembrie, de la tribuna Națiunilor Unite, statul Palestina, simultan cu alte democrații occidentale, cum sunt Marea Britanie, Canada sau Australia. A fost pasul simbolic al recunoașterii diplomatice, în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, punând presiune asupra Israelului, în timp ce acesta își intensifică războiul de represalii din Gaza, care a ucis până acum zeci de mii de oameni.
Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, începe să-și pregătească lotul pentru primele meciuri, cele din octombrie, cu România și Estonia. Antrenorul de 51 de ani a anunțat lista stranierilor convocați, în care au intrat 16 jucători.
Salvatorii, chemați în sectorul Râșcani al capitalei după suspiciuni de radiație. Verificările nu au arătat pericol # Moldova1
Alertă de radiație în capitală. Salvatorii au intervenit în sectorul Râșcani, după ce un locuitor a sunat la 112 și a spus că nivelul de radiație a crescut într-o zonă rezidențială. Din fericire, bănuiala nu a fost confirmată, cel puțin deocamdată, iar pericol pentru populație nu există, spun specialiștii.
„Flota din umbră” a lui Putin: fiecare al șaselea petrolier din lume, sub controlul Moscovei # Moldova1
„Flota din umbră” a Rusiei, creată de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale, continuă să crească: la începutul anului 2025 aceasta număra aproximativ 940 de nave, cu 45% mai mult decât în anul precedent. Astfel, în componența ei intră fiecare al șaselea (17%) petrolier aflat în exploatare la nivel mondial, scrie publicația The Moscow Times. Datele provin din calculele S&P Global Market Intelligence, citate de New York Times (NYT).
Barajul din Râșcani, reconstruit după 50 de ani cu sprijinul UE: investiție de 2,9 milioane de lei # Moldova1
Barajul lacului de acumulare din Râșcani a fost reconstruit pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, cu sprijinul Uniunii Europene. Investiția, în valoare de 2,9 milioane de lei, reduce riscul de inundații și sporește siguranța pentru sute de gospodării. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de o competiție de pescuit organizată pentru localnici.
Secretele sushiului autentic japonez, dezvăluite la emisiunea „Unde înflorește sakura” de la Moldova 1 # Moldova1
Ce înseamnă, de fapt, sushiul autentic japonez? Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, a intrat în bucătăria unui restaurant japonez din Chișinău pentru a explica secretele acestei delicatese.
FILIT // Seri de literatură internațională la Chișinău: cititorii au posibilitatea să întâlnească autori celebri # Moldova1
Chișinăul devine, între 25 și 28 septembrie 2025, gazda Serilor FILIT, parte a celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă pe chill.md.
Vreme instabilă în sudul Europei. În Franța, o femeie a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de viitură. Situația este complicată și în Spania, unde un copil și-a pierdut viața. Și el se afla într-un automobil luat de ape. Precipitațiile au perturbat activitatea aeroportului din Barcelona, al doilea ca mărime din Spania.
„Statele Unite și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a declarat noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, în cadrul ședinței Consiliului de Securitate, convocată după ce avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, relatează serviciul rus al BBC News.
ELECTORALA 2025 // Observatori OSCE laudă transparența CEC, dar avertizează asupra ingerinței străine și cumpărării de voturi # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor reprezenta un test crucial pentru rezistența instituțiilor democratice ale Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride. Avertismentul vine din partea europarlamentarelor Paula Cardoso din Portugalia și Linnéa Wickman din Suedia, desemnate să conducă echipele de observatori OSCE în Republica Moldova. Într-un articol publicat pe platforma European Interest, deputatele din Parlamentul European atenționează că scrutinul din R. Moldova nu poate fi tratat ca o simplă formalitate electorală.
„Fără loc de negocieri”: Polonia va neutraliza orice „obiect zburător” care îi pătrunde în spațiul aerian, a declarat Tusk # Moldova1
Polonia își va proteja cu fermitate spațiul aerian și, dacă situația o va impune, va doborî orice obiect zburător care îl încalcă. Declarația a fost făcută luni, 22 septembrie, de premierul Poloniei, Donald Tusk, transmite The News Voice of Ukraine cu referire la RMF24
În căutarea celor mai bune idei și povești autentice care schimbă comunități, Inițiativa RAM IMPACT a ajuns la Drochia.
Maia Sandu dă un semnal de alarmă: „Independența și viitorul nostru european sunt în pericol. Să nu admitem predarea țării intereselor străine” # Moldova1
Viitorul european al R. Moldova este „în pericol”, iar dacă Rusia ajunge să controleze statul nostru după alegeri, „consecințele vor fi directe și periculoase” atât pentru cetățenii moldoveni, cât și pentru întreaga regiune. Mesajul a fost transmis luni, 22 septembrie, cu mai puțin de o săptămână înaintea scrutinului parlamentar, de președinta Maia Sandu.
Produse agricole locale, mai puține și mai scumpe. Fiecare alegere a consumatorului contează # Moldova1
Producția agricolă a Republicii Moldova a scăzut cu 5% în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Lipsa precipitațiilor și înghețurile târzii din primăvară au redus drastic recoltele de fructe și au dus la scumpiri vizibile pe piață.
Serviciile speciale ruse, implicate în tentative de destabilizare a R. Moldova: Peste 70 de persoane reținute în urma a 250 de percheziții # Moldova1
Peste 70 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unei operațiuni de amploare desfășurate luni-dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au efectuat peste 250 de percheziții, vizând 111 persoane, inclusiv din penitenciare. Dosarul penal, deschis în luna iulie curent, vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă coordonate din exteriorul țării, cu scopul de a perturba scrutinul electoral din 28 septembrie.
ELECTORALA 2025 // Blocul Unirea Națiunii se retrage din alegeri și își anunță sprijinul pentru PAS # Moldova1
Blocul „Unirea Națiunii” (BUN) a anunțat că se retrage din cursa electorală și susține Partidul Acțiune și Solidaritate la scrutinul parlamentar din această duminică. Hotărârea a fost oficializată luni, 22 septembrie, printr-un acord semnat de președintele PAS, Igor Grosu, și co-președinții BUN, Ion Hadârcă și Valentin Dolganiuc.
Internaționalul moldovean Vladislav Baboglo și-a ajutat echipa de club să obțină prima victorie în actuala ediție a primei divizii ucrainene de fotbal. Fundașul central legitimat la Karpatî Lvov a marcat al doilea gol în meciul din deplasare cu Obolon Kiev, scor 2:0. Partida a contat pentru etapa a 6-a, iar Baboglo a înscris în minutul 51 cu o lovitură de cap.
Constantin Țuțu, dat în urmărire. PCCOCS a deschis o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei, iar presa l-a fotografiat la Tiraspol # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost dat în urmărire. Decizia a fost luată luni, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. Acuzatorii de stat au cerut și aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a respins solicitarea.
Primăria Costești lansează obligațiuni municipale de 4,5 milioane de lei pentru finalizarea sistemului de canalizare # Moldova1
Primăria Costești, raionul Ialoveni, lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei. Resursele financiare obținute vor fi utilizate pentru finalizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare, un proiect esențial pentru creșterea calității vieții celor peste 8.400 de locuitori ai satului, precum și pentru protejarea mediului.
Expert: Violențele postelectorale și rețeaua de corupție Șor fac parte din planul Moscovei de destabilizare # Moldova1
Republica Moldova este vizată de un plan de destabilizare a procesului electoral, orchestrat și finanțat direct de Kremlin, constată expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru. Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul a avertizat că, în eventualitatea unui eșec electoral al partidelor pro-ruse, există riscul real de escaladare a tensiunilor și declanșare a violențelor — un scenariu alimentat de rețele finanțate din exterior și susținute de grupări paramilitare.
