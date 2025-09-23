(video) „Trage aer și suflă. - Nu!”: Un șofer, reținut după ce a fost prins beat la volan și a refuzat să treacă testul. Are la activ 26 de procese-verbale

12:20

În perioada 2019-2023, investițiile Philip Morris International (PMI) în Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Sunt datele unui studiu realizat de EY-Parthenon, care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Studiul arată că, în ultimii cinci ani, PMI a susținut crearea a 1 milion de locuri de muncă, a realizat investiții de 19.6 miliarde de euro în furnizorii IMM și 2.3 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare, cu scopul de a stimula inovația și progresul științific în regiune.