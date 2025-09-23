(video) „Trage aer și suflă. - Nu!”: Un șofer, reținut după ce a fost prins beat la volan și a refuzat să treacă testul. Are la activ 26 de procese-verbale
UNIMEDIA, 23 septembrie 2025 21:50
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost depistat conducând vizibil în stare de ebrietate avansată, în localitatea Chetrosu.
Acum 15 minute
22:10
Eugeniu Caraman, care este fratele președintelui CSM, a fost numit director interimar al Penitenciarului Nr. 13 # UNIMEDIA
Eugeniu Caraman a fost numit, în secret, director interimar al Penitenciarului Nr.13, funcție rămasă vacantă după demisia șefului instituției în urma scandalului legat de o deținută ucraineancă, evadată. Potrivit canalului de telegram Ungureanu 112, Eugeniu Caraman este fratele președintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman.
Acum o oră
21:50
(video) „Trage aer și suflă. - Nu!”: Un șofer, reținut după ce a fost prins beat la volan și a refuzat să treacă testul. Are la activ 26 de procese-verbale # UNIMEDIA
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost depistat conducând vizibil în stare de ebrietate avansată, în localitatea Chetrosu.
21:40
Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de „vorbe goale” şi că nu-l ajută să oprească războaie # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press, potrivit news.ro.
Acum 2 ore
21:20
SOS din greșeală: Serviciul de urgență, blocat de apeluri declanșate automat de iPhone și smartwatch-uri. Până la 20% sunt false # UNIMEDIA
Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 anunță cetățenii despre funcționarea apelurilor automate inițiate de telefoanele mobile și ceasurile inteligente – o tehnologie care a demonstrat deja că poate salva vieți. Cu toate că această tehnologie a demonstrat eficientă în numeroase cazuri reale, apelurile accidentale reprezintă o provocare serioasă pentru sistemul de urgență, se arată într-un comunicat.
21:10
Rusia nu este implicată în survolarea cu drone de la Copenhaga, anunţă Kremlinul: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” # UNIMEDIA
Rusia anunţă marţi că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, relatează AFP, citat de news.ro.
20:50
Partidul Acțiune și Solidaritate a depus astăzi raportul financiar la Comisia Electorală Centrală pentru atuala campanie electorală, perioada de până astăzi. Potrivit documentului, publicat de jurnalistul Dmitri Cîrîcu, partidul de guvernare a adunat 15 milioane de lei, iar cei mai mulți sunt din alocațiile de la bugetul de stat.
20:40
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă la robinet, mâine, 24 septembrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
Acum 4 ore
20:10
Doliu în sistemul medical: Doctorița Polina Cucereavîi de la spitalul din Soroca s-a stins din viață # UNIMEDIA
Doctorița ginecolog Polina Cucereavîi a decedat, anunță print-run mesaj de condoleanțe Spitalui raional Soroca, în care aceasta a activat mulți ani.
19:40
Funcționarii vamali în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat, într-o singură săptămână, cinci tentative de introducere și scoatere ilegală a pastilelor cu efect psihotrop prin posturile vamale de frontieră. Toate cazurile au vizat cetățeni străini și au fost descoperite în urma controalelor de specialitate.
19:10
L-au verificat până și în husa telefonului: Ce au descoperit vameșii la un tânăr de 20 de ani # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit un permis de conducere fals, ascuns în husa telefonului unui moldovean.
18:40
La muncă de alegeri: ASP va elibera, la solicitare, cărți de identitate provizorii necesare pentru vot, pe 28 septembrie # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale Agenției vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00.
Acum 6 ore
18:20
(foto) „Brațul de fier” al Moldovei, Daniel Procopciuc, campion mondial la armwrestling pentru a 9-a oară # UNIMEDIA
Sportivul Daniel Procopciuc a câștigat pentru a noua oară titlul mondial la armwrestling. La competiția din Bulgaria, moldoveanul i-a învins pe toți cei 27 de adversari din categoria de 75 kg, pe brațul drept.
18:10
Un accident a avut loc în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, un BMW s-a lovit cu un Hyundai, în plin trafic.
17:50
Bani din traficul de droguri, „topiți” în lingouri de aur. Premieră anunțată de procurorii italieni # UNIMEDIA
Procurorii italieni au anunțat marți că au demontat o rețea condusă de sirieni, acuzată de spălarea banilor proveniți din traficul de droguri din Italia și Franța, prin transformarea numerarului în lingouri de aur, informează Reuters, citată de hotnews.ro.
17:40
(video) Reținere în față la ASEM: Mascații au pus la pământ un bărbat și l-au încătușat, chiar sub ochii trecătorilor # UNIMEDIA
Un bărbat a fost pus la pământ și încătușat de oamenii legii, în fața Academiei de Studii Economice din Moldova, chiar sub ochii trecătorilor. Imaginile au fost publicate pe rețele de socializare.
17:30
Nina Crețu, donație generoasă pentru Renato Usatîi, în campania electorală: Ce sumă i-a oferit la începutul lui septembrie # UNIMEDIA
Sora actorului Emilian Crețu, Nina, i-a donat aproape 100.000 de lei președintelui Partidului Nostru și fostului său partener, Renato Usatîi, în campania electorală, potrivit documentelor consultate de zdg.md.
16:50
GreenFields Academy Republica Moldova – primul program gratuit pentru agricultori care vor să adopte practici regenerative, susținut de EFSE, Microinvest și AMAZAG # UNIMEDIA
Agricultura din Republica Moldova se află într-un proces amplu de transformare. Tot mai mulți agricultori tind să adopte tehnologii avansate și practici durabile, care să le asigure atât protecția solului, cât și prosperitatea afacerii. În acest context, EFSE în parteneriat cu Microinvest și AMAZAG lansează GreenFields Academy, un program gratuit de formare a agricultorilor care cultivă culturi de câmp, pentru a facilita adoptarea practicilor regenerative și de conservare a solului.
16:50
(video) Fenomenul „Rapturetok”, apocalipsa de pe TikTok. Profeția virală care anunță sfârșitul lumii în septembrie # UNIMEDIA
O nouă profeție apocaliptică s-a viralizat pe rețelele de socializare. Deși este privită cu entuziasm de persoane care cred că lumea se va sfârși, unii susțin însă că din cauza fenomenului „Rapture” sau „Răpirea” au ajuns să facă gesturi necugetate, scrie adevarul.ro.
16:50
Candidatul independent la alegerile parlamentare din această duminică, Olesea Stamate, propune un șir de schimbări în sistemul de învățământ din R. Moldova. Potrivit concurentului electoral, aceste inițiative vor sta la baza dezvoltării statului și vor determina tinerii să rămână în țară.
16:40
(video) „Rătăciți între realități și iluzii”: Cartea semnată de Vitalie Dragancea, lansată astăzi # UNIMEDIA
Expertul în comunicare, Vitalie Dragancea, și-a lansat astăzi prima carte, întitulată „Rătăciți între realități și iluzii”. La evemimentul găzduit de Academia de Studii Economice din Moldova au participat academicieni, economiști, oameni de afaceri, comunicatori, jurnaliști și studenți. „Nu e o carte, e o lucrare. Nu e literatură artistică, e o opinie despre realități. E o încercare de a clarifica unele lucruri încurcate, care ne împiedică să fim mai oameni”, a menționat Dragancea.
16:30
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # UNIMEDIA
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian, potrivit digi24.ro.
16:30
Deputat român, reacție la acuzațiile Rusiei: „Moldova aparține Europei și are dreptul să își aleagă singură calea” # UNIMEDIA
Deputatul român Mihai Fifor a calificat drept „extrem de grave” și pur propagandistice acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Kremlinul a transmis că NATO și Uniunea Europeană ar planifica „ocuparea” Republicii Moldova și ar interveni în alegerile din țară, transmite adevarul.ro.
Acum 8 ore
16:20
Captură de ultimă generație la vama Leușeni: Un ucrainean a ascuns 4 iPhone 17 în Lexus și a încercat să intre în țară fără să declare # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Leușeni au depistat patru telefoane mobile iPhone 17, tăinuite de la controlul vamal, în timpul verificării unui automobil care venea din România.
16:20
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar # UNIMEDIA
Europarlamentara Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate parlamentară, în urma solicitării de ridicare a acesteia, formulată oficial de procurorul general al PÎCCJ, scrie protv.ro.
16:00
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare bază navală a marinei elene, lângă Atena # UNIMEDIA
Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă, scrie protv.ro.
16:00
Fostul bodyguard al lui Șor, condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”: Circa 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului # UNIMEDIA
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Potrivit Procuraturii Anticorupție, circa 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului
15:50
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena # UNIMEDIA
Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă, scrie protv.ro.
15:30
(video) „- Nu puneți mâna! - Și mai vorbă, căcăcioaso”. O deputată PSRM susține că a fost insultată și îmbrâncită de un simpatizant PAS, la Strășeni: „Duceți-vă naibii” # UNIMEDIA
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Alla Darovannaia afirmă că a fost agresată verbal și fizic de către un susținător al Partidului Acțiune și Solidaritate, în timp ce se afla, acum două zile, în localitatea Cojușna, împreună cu alți activiști ai partidului.
15:30
Serghei Ivanov - apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova.
15:20
(video) Lapte „cu gust” de valută americană: O femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 62.500$ ascunși. Unde zbura # UNIMEDIA
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, însă planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal, se arată într-un comunicat.
15:20
Windows 10 nu va mai primi actualizări, la 10 ani după lansare: Care sunt riscurile pentru utilizatori # UNIMEDIA
Sfârșitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociațiilor pentru protecția consumatorilor și îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiți să își schimbe computerele, transmite agenția AFP, citată de presa română.
15:20
Mare atenție la foc: Meteorologii anunță Cod Galben de pericol de incendii. Când intră în vigoare alerta # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis marți, 23 septembrie 2025, o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu. Alerta este valabilă în perioada 24-30 septembrie 2025.
15:10
Ultima oră! În timp ce autoritățile tac, avocatul lui Plahotniuc confirmă: Joi acesta va fi extrădat # UNIMEDIA
Ex-deputatul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac.
15:00
(video) SIS cere CEC, în baza unei sesizări anonime, să excludă Partidul „Democrație Acasă” din cursa electorală. Costiuc: N-am încălcat nimic # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate, în baza unei sesizări anonime, ar fi cerut Comisiei Electorale Centrale, să excludă Partidul „Democrația Acasă”. Imaginile cu plângerea au fost publicate pe rețele de liderul formațiunii, Vasile Costiuc, care a menționat că nu a încălcat nimic.
14:50
(video) Lapte „cu gust” de dolari americani: O femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 62.500 ascunși. Unde zbura # UNIMEDIA
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, însă planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal, se arată într-un comunicat.
14:40
Un expert le-a citit pe buze lui Donald Trump și Elon Musk. Mesajul surprinzător transmis de președintele SUA # UNIMEDIA
Elon Musk și Donald Trump au fost surprinși împreună la funeraliile activistului american Charlie Kirk, după ce în urmă cu câteva luni, s-au certat. Deși relația lor s-a răcit brusc în urmă cu trei luni, cei doi au îngropat securea războiului. Despre ce au discutat, de fapt, la funeraliile lui Charlie Kirk, scrie cancan.ro.
14:30
În atenția șoferilor! Traficul rutier pe strada Maria Dragan, suspendat până la sfârșitul lunii septembrie # UNIMEDIA
Pe strada Maria Dragan, tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, vor fi efectuate lucrări de reparație până la sfârșitul lunii septembrie. Din acest motiv, Poliția informează că circulația rutieră va fi restricționată parțial, pe benzi.
14:30
Niciun an fără scandal la „Balonul de Aur”. Tatăl lui Lamine Yamal revendică trofeul câștigat de Ousmane Dembélé # UNIMEDIA
Ousmane Dembélé (28 de ani) a câștigat „Balonul de Aur” 2025, devenind al 6-lea francez din istorie care pune mâna pe râvnitul trofeu. Performanța îi este contestată de tatăl spaniolului Lamine Yamal. Starul Barcelonei a terminat pe locul secund în clasament, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
14:00
SIE de la Moscova: Europa se pregătește de ocuparea Moldovei. Intervenția militară va avea loc după alegeri. Primii soldați francezi și britanici se află deja la Odesa # UNIMEDIA
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse anunță că, potrivit informațiilor primite de SVR, birocrații europeni de la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Moldova pe linia politicii lor rusofobe. Se intenționează să facă acest lucru cu orice preț, inclusiv prin introducerea de trupe și printr-o ocupație de facto a țării, se arată într-un comunicat al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova.
13:50
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare: Victoria Furtună, vizată # UNIMEDIA
Polițiștii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți in Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este și fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, scrie presa română.
13:30
(video) Moment viral pe o stradă din New York. Emmanuel Macron a fost blocat de polițiști, din cauza convoiului lui Donald Trump: Reacția președintelui francez # UNIMEDIA
Emmanuel Macron a fost blocat de poliție pe o stradă din New York, din cauza trecerii coloanei de mașini a lui Donald Trump. Incidentul s-a întâmplat la scurt timp după ce președintele francez a anunțat recunoaștere statului Palestina în marja Adunări Generale a ONU, relatează Le Parisien, potrivit libertatea.ro.
12:50
(video) După ani de tăcere, fostul șef de stat Nicolae Timofti, cu mesaj electoral: Îndeamnă moldovenii să voteze PAS # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat un apel public către cetățeni, îndemnându-i să susțină Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile din 28 septembrie.
12:30
(video) Ședința CSP: Plenul a anunțat punctajul acumulat de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în ședință astăzi, 23 septembrie. Pe ordinea de zi a figurat 6 subiecte, printre care și desemnarea câștigătorilor a concursurilor (între candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției) pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere, valabile pentru 24 septembrie 2025.
12:20
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # UNIMEDIA
În perioada 2019-2023, investițiile Philip Morris International (PMI) în Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Sunt datele unui studiu realizat de EY-Parthenon, care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Studiul arată că, în ultimii cinci ani, PMI a susținut crearea a 1 milion de locuri de muncă, a realizat investiții de 19.6 miliarde de euro în furnizorii IMM și 2.3 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare, cu scopul de a stimula inovația și progresul științific în regiune.
12:20
(video 18+) „S*ka, ești un fake...”. Emilian Crețu, piesă cu iz electoral în ajun de alegeri: „E interzisă minorilor și pseudointelectualilor” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a lansat o nouă piesă muzicală, cu tentă electorală, chiar în ajunul alegerilor parlamentare. Versurile, scrise de poeta Ionela Hadârcă, includ și expresii cu limbaj licențios. „Banul și puterea ca valul mării trec”, cântă Crețu.
11:50
Miracol în lumea sportului. Unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri a mers din nou, după 20 de ani în care a fost paralizat # UNIMEDIA
Lex Luger, una dintre cele mai mari legende în lumea wrestlingului, a reușit să se ridice și să facă primii pași după aproape două decenii petrecute într-un scaun cu rotile, scrie protv.ro.
11:50
(video) Execuţie publică, filmată pe o stradă din oraşul Gaza: Trei bărbați au fost împușcați în fața unei mulțimi # UNIMEDIA
Scene de coșmar au fost filmate în Gaza. Imagini video recente surprind execuţii publice în oraș, unde trei bărbaţi acuzaţi de colaborare cu Israelul au fost împuşcaţi în faţa unei mulţimi, scrie adevarul.ro.
11:40
Doi ofițeri de investigații, obligați să achite 150 000 lei amendă fiecare și lăsați 5 ani fără funcții, pentru mită de 20 000 lei: Pentru ce „servicii ” au cerut banii # UNIMEDIA
Doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție.
11:30
(video) Geantă plină cu bani: Peste 30 de percheziții la Bălți, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede din Rusia. O persoană, reținută # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025, se arată într-un comunicat.
