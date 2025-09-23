Doliu în sistemul medical: Doctorița Polina Cucereavîi de la spitalul din Soroca s-a stins din viață

10:30

Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat noi critici la adresa guvernării PAS și a președintei Maia Sandu, acuzându-i că, de fapt, ei ar pregăti Republica Moldova pentru război și nu el. „„Galbenii” spun că, dacă va veni Dodon la putere, dar el e prorus, atunci rușii ne vor ataca. Păi dacă Dodon este prorus, așa cum susțineți, de ce ar trebui rușii să-i atace pe „ai lor”? Ceva nu se leagă aici”, a menționat fostul șef de stat.