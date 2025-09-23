Doliu în sistemul medical: Doctorița Polina Cucereavîi de la spitalul din Soroca s-a stins din viață
UNIMEDIA, 23 septembrie 2025 20:10
Doctorița ginecolog Polina Cucereavîi a decedat, anunță print-run mesaj de condoleanțe Spitalui raional Soroca, în care aceasta a activat mulți ani.
• • •
Acum 10 minute
20:40
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă la robinet, mâine, 24 septembrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:40
Funcționarii vamali în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat, într-o singură săptămână, cinci tentative de introducere și scoatere ilegală a pastilelor cu efect psihotrop prin posturile vamale de frontieră. Toate cazurile au vizat cetățeni străini și au fost descoperite în urma controalelor de specialitate.
19:10
L-au verificat până și în husa telefonului: Ce au descoperit vameșii la un tânăr de 20 de ani # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit un permis de conducere fals, ascuns în husa telefonului unui moldovean.
Acum 4 ore
18:40
La muncă de alegeri: ASP va elibera, la solicitare, cărți de identitate provizorii necesare pentru vot, pe 28 septembrie # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale Agenției vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00.
18:20
(foto) „Brațul de fier” al Moldovei, Daniel Procopciuc, campion mondial la armwrestling pentru a 9-a oară # UNIMEDIA
Sportivul Daniel Procopciuc a câștigat pentru a noua oară titlul mondial la armwrestling. La competiția din Bulgaria, moldoveanul i-a învins pe toți cei 27 de adversari din categoria de 75 kg, pe brațul drept.
18:10
Un accident a avut loc în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, un BMW s-a lovit cu un Hyundai, în plin trafic.
17:50
Bani din traficul de droguri, „topiți” în lingouri de aur. Premieră anunțată de procurorii italieni # UNIMEDIA
Procurorii italieni au anunțat marți că au demontat o rețea condusă de sirieni, acuzată de spălarea banilor proveniți din traficul de droguri din Italia și Franța, prin transformarea numerarului în lingouri de aur, informează Reuters, citată de hotnews.ro.
17:40
(video) Reținere în față la ASEM: Mascații au pus la pământ un bărbat și l-au încătușat, chiar sub ochii trecătorilor # UNIMEDIA
Un bărbat a fost pus la pământ și încătușat de oamenii legii, în fața Academiei de Studii Economice din Moldova, chiar sub ochii trecătorilor. Imaginile au fost publicate pe rețele de socializare.
17:30
Nina Crețu, donație generoasă pentru Renato Usatîi, în campania electorală: Ce sumă i-a oferit la începutul lui septembrie # UNIMEDIA
Sora actorului Emilian Crețu, Nina, i-a donat aproape 100.000 de lei președintelui Partidului Nostru și fostului său partener, Renato Usatîi, în campania electorală, potrivit documentelor consultate de zdg.md.
16:50
GreenFields Academy Republica Moldova – primul program gratuit pentru agricultori care vor să adopte practici regenerative, susținut de EFSE, Microinvest și AMAZAG # UNIMEDIA
Agricultura din Republica Moldova se află într-un proces amplu de transformare. Tot mai mulți agricultori tind să adopte tehnologii avansate și practici durabile, care să le asigure atât protecția solului, cât și prosperitatea afacerii. În acest context, EFSE în parteneriat cu Microinvest și AMAZAG lansează GreenFields Academy, un program gratuit de formare a agricultorilor care cultivă culturi de câmp, pentru a facilita adoptarea practicilor regenerative și de conservare a solului.
16:50
(video) Fenomenul „Rapturetok”, apocalipsa de pe TikTok. Profeția virală care anunță sfârșitul lumii în septembrie # UNIMEDIA
O nouă profeție apocaliptică s-a viralizat pe rețelele de socializare. Deși este privită cu entuziasm de persoane care cred că lumea se va sfârși, unii susțin însă că din cauza fenomenului „Rapture” sau „Răpirea” au ajuns să facă gesturi necugetate, scrie adevarul.ro.
16:50
Candidatul independent la alegerile parlamentare din această duminică, Olesea Stamate, propune un șir de schimbări în sistemul de învățământ din R. Moldova. Potrivit concurentului electoral, aceste inițiative vor sta la baza dezvoltării statului și vor determina tinerii să rămână în țară.
Acum 6 ore
16:40
(video) „Rătăciți între realități și iluzii”: Cartea semnată de Vitalie Dragancea, lansată astăzi # UNIMEDIA
Expertul în comunicare, Vitalie Dragancea, și-a lansat astăzi prima carte, întitulată „Rătăciți între realități și iluzii”. La evemimentul găzduit de Academia de Studii Economice din Moldova au participat academicieni, economiști, oameni de afaceri, comunicatori, jurnaliști și studenți. „Nu e o carte, e o lucrare. Nu e literatură artistică, e o opinie despre realități. E o încercare de a clarifica unele lucruri încurcate, care ne împiedică să fim mai oameni”, a menționat Dragancea.
16:30
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # UNIMEDIA
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian, potrivit digi24.ro.
16:30
Deputat român, reacție la acuzațiile Rusiei: „Moldova aparține Europei și are dreptul să își aleagă singură calea” # UNIMEDIA
Deputatul român Mihai Fifor a calificat drept „extrem de grave” și pur propagandistice acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Kremlinul a transmis că NATO și Uniunea Europeană ar planifica „ocuparea” Republicii Moldova și ar interveni în alegerile din țară, transmite adevarul.ro.
16:20
Captură de ultimă generație la vama Leușeni: Un ucrainean a ascuns 4 iPhone 17 în Lexus și a încercat să intre în țară fără să declare # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Leușeni au depistat patru telefoane mobile iPhone 17, tăinuite de la controlul vamal, în timpul verificării unui automobil care venea din România.
16:20
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar # UNIMEDIA
Europarlamentara Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate parlamentară, în urma solicitării de ridicare a acesteia, formulată oficial de procurorul general al PÎCCJ, scrie protv.ro.
16:00
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare bază navală a marinei elene, lângă Atena # UNIMEDIA
Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă, scrie protv.ro.
16:00
Fostul bodyguard al lui Șor, condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”: Circa 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului # UNIMEDIA
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Potrivit Procuraturii Anticorupție, circa 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului
15:50
15:30
(video) „- Nu puneți mâna! - Și mai vorbă, căcăcioaso”. O deputată PSRM susține că a fost insultată și îmbrâncită de un simpatizant PAS, la Strășeni: „Duceți-vă naibii” # UNIMEDIA
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Alla Darovannaia afirmă că a fost agresată verbal și fizic de către un susținător al Partidului Acțiune și Solidaritate, în timp ce se afla, acum două zile, în localitatea Cojușna, împreună cu alți activiști ai partidului.
15:30
Serghei Ivanov - apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova.
15:20
(video) Lapte „cu gust” de valută americană: O femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 62.500$ ascunși. Unde zbura # UNIMEDIA
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, însă planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal, se arată într-un comunicat.
15:20
Windows 10 nu va mai primi actualizări, la 10 ani după lansare: Care sunt riscurile pentru utilizatori # UNIMEDIA
Sfârșitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociațiilor pentru protecția consumatorilor și îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiți să își schimbe computerele, transmite agenția AFP, citată de presa română.
15:20
Mare atenție la foc: Meteorologii anunță Cod Galben de pericol de incendii. Când intră în vigoare alerta # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis marți, 23 septembrie 2025, o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu. Alerta este valabilă în perioada 24-30 septembrie 2025.
15:10
Ultima oră! În timp ce autoritățile tac, avocatul lui Plahotniuc confirmă: Joi acesta va fi extrădat # UNIMEDIA
Ex-deputatul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac.
15:00
(video) SIS cere CEC, în baza unei sesizări anonime, să excludă Partidul „Democrație Acasă” din cursa electorală. Costiuc: N-am încălcat nimic # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate, în baza unei sesizări anonime, ar fi cerut Comisiei Electorale Centrale, să excludă Partidul „Democrația Acasă”. Imaginile cu plângerea au fost publicate pe rețele de liderul formațiunii, Vasile Costiuc, care a menționat că nu a încălcat nimic.
14:50
Acum 8 ore
14:40
Un expert le-a citit pe buze lui Donald Trump și Elon Musk. Mesajul surprinzător transmis de președintele SUA # UNIMEDIA
Elon Musk și Donald Trump au fost surprinși împreună la funeraliile activistului american Charlie Kirk, după ce în urmă cu câteva luni, s-au certat. Deși relația lor s-a răcit brusc în urmă cu trei luni, cei doi au îngropat securea războiului. Despre ce au discutat, de fapt, la funeraliile lui Charlie Kirk, scrie cancan.ro.
14:30
În atenția șoferilor! Traficul rutier pe strada Maria Dragan, suspendat până la sfârșitul lunii septembrie # UNIMEDIA
Pe strada Maria Dragan, tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, vor fi efectuate lucrări de reparație până la sfârșitul lunii septembrie. Din acest motiv, Poliția informează că circulația rutieră va fi restricționată parțial, pe benzi.
14:30
Niciun an fără scandal la „Balonul de Aur”. Tatăl lui Lamine Yamal revendică trofeul câștigat de Ousmane Dembélé # UNIMEDIA
Ousmane Dembélé (28 de ani) a câștigat „Balonul de Aur” 2025, devenind al 6-lea francez din istorie care pune mâna pe râvnitul trofeu. Performanța îi este contestată de tatăl spaniolului Lamine Yamal. Starul Barcelonei a terminat pe locul secund în clasament, scrie adevarul.ro.
14:00
SIE de la Moscova: Europa se pregătește de ocuparea Moldovei. Intervenția militară va avea loc după alegeri. Primii soldați francezi și britanici se află deja la Odesa # UNIMEDIA
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse anunță că, potrivit informațiilor primite de SVR, birocrații europeni de la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Moldova pe linia politicii lor rusofobe. Se intenționează să facă acest lucru cu orice preț, inclusiv prin introducerea de trupe și printr-o ocupație de facto a țării, se arată într-un comunicat al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova.
13:50
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare: Victoria Furtună, vizată # UNIMEDIA
Polițiștii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți in Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este și fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, scrie presa română.
13:30
(video) Moment viral pe o stradă din New York. Emmanuel Macron a fost blocat de polițiști, din cauza convoiului lui Donald Trump: Reacția președintelui francez # UNIMEDIA
Emmanuel Macron a fost blocat de poliție pe o stradă din New York, din cauza trecerii coloanei de mașini a lui Donald Trump. Incidentul s-a întâmplat la scurt timp după ce președintele francez a anunțat recunoaștere statului Palestina în marja Adunări Generale a ONU, relatează Le Parisien, potrivit libertatea.ro.
12:50
(video) După ani de tăcere, fostul șef de stat Nicolae Timofti, cu mesaj electoral: Îndeamnă moldovenii să voteze PAS # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat un apel public către cetățeni, îndemnându-i să susțină Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile din 28 septembrie.
Acum 12 ore
12:30
(video) Ședința CSP: Plenul a anunțat punctajul acumulat de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în ședință astăzi, 23 septembrie. Pe ordinea de zi a figurat 6 subiecte, printre care și desemnarea câștigătorilor a concursurilor (între candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției) pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere, valabile pentru 24 septembrie 2025.
12:20
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # UNIMEDIA
În perioada 2019-2023, investițiile Philip Morris International (PMI) în Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Sunt datele unui studiu realizat de EY-Parthenon, care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Studiul arată că, în ultimii cinci ani, PMI a susținut crearea a 1 milion de locuri de muncă, a realizat investiții de 19.6 miliarde de euro în furnizorii IMM și 2.3 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare, cu scopul de a stimula inovația și progresul științific în regiune.
12:20
(video 18+) „S*ka, ești un fake...”. Emilian Crețu, piesă cu iz electoral în ajun de alegeri: „E interzisă minorilor și pseudointelectualilor” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a lansat o nouă piesă muzicală, cu tentă electorală, chiar în ajunul alegerilor parlamentare. Versurile, scrise de poeta Ionela Hadârcă, includ și expresii cu limbaj licențios. „Banul și puterea ca valul mării trec”, cântă Crețu.
11:50
Miracol în lumea sportului. Unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri a mers din nou, după 20 de ani în care a fost paralizat # UNIMEDIA
Lex Luger, una dintre cele mai mari legende în lumea wrestlingului, a reușit să se ridice și să facă primii pași după aproape două decenii petrecute într-un scaun cu rotile, scrie protv.ro.
11:50
(video) Execuţie publică, filmată pe o stradă din oraşul Gaza: Trei bărbați au fost împușcați în fața unei mulțimi # UNIMEDIA
Scene de coșmar au fost filmate în Gaza. Imagini video recente surprind execuţii publice în oraș, unde trei bărbaţi acuzaţi de colaborare cu Israelul au fost împuşcaţi în faţa unei mulţimi, scrie adevarul.ro.
11:40
Doi ofițeri de investigații, obligați să achite 150 000 lei amendă fiecare și lăsați 5 ani fără funcții, pentru mită de 20 000 lei: Pentru ce „servicii ” au cerut banii # UNIMEDIA
Doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție.
11:30
(video) Geantă plină cu bani: Peste 30 de percheziții la Bălți, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede din Rusia. O persoană, reținută # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025, se arată într-un comunicat.
11:20
În lumea modernă, tot mai mulți oameni se gândesc nu doar la achiziționarea unor metri pătrați, ci și la crearea unui mediu de viață confortabil, liniștit și sustenabil.
10:50
Ministrul de Externe din Ungaria spune că aprovizionarea cu energie din alte surse este un „vis frumos”, în timp ce îi descrie pe oficialii din Europa de Vest drept „fanatici”, scrie protv.ro.
10:30
Campania electorală pentru scrutinul din 28 septembrie se desfășoară într-un climat puternic polarizat, marcat de dispute geopolitice și acuzații reciproce între partidele tradiționale. În acest context, omul de afaceri și filantropul Vasile Chirtoca a anunțat public că susține Alianța „MOLDOVENII”, o formațiune pe care o consideră „o alternativă reală” la vechile structuri politice.
10:30
(video) Dodon: Dacă eu sunt pro-rus, cum Rusia să ne atace, pe ai lor? Cine, totuși, pregătește Moldova de război?! Eu nu am cumpărat radare, care prind muște # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat noi critici la adresa guvernării PAS și a președintei Maia Sandu, acuzându-i că, de fapt, ei ar pregăti Republica Moldova pentru război și nu el. „„Galbenii” spun că, dacă va veni Dodon la putere, dar el e prorus, atunci rușii ne vor ataca. Păi dacă Dodon este prorus, așa cum susțineți, de ce ar trebui rușii să-i atace pe „ai lor”? Ceva nu se leagă aici”, a menționat fostul șef de stat.
10:10
(video) „Șefu', ce faceți?”. Un polițist, filmat în timp ce dezlipește pliante ale Blocului Alternativa. Ceban: Îndeplinesc indicații stupide și murdare la ora 03:00 # UNIMEDIA
Un polițist a fost filmat în noaptea trecută, în timp ce dezlipea pliante electorale ale Blocului ALTERNATIVA. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de Ion Ceban. „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00”, a scris acesta.
10:10
(video) Propunerea Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Reducerea salariilor nejustificat de mari ale șefilor de instituţii publice și întreprinderi de stat va optimiza cheltuielile # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice. Dmitri Torner, liderul formațiunii, a menţionat că primul pas pe care partidul îl va face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului 2021.
