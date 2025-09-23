Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

22:10

Un scandal a izbucnit în direct între Serghei Ivanov, candidat la alegerile parlamentare din partea Partidului Nostru, și ministrul Educației, Dan Perciun, pe tema ajutorului de 1000 de lei acordat elevilor la început de an școlar. „De ce acum, și nu 500 sau 2 mii de lei?!”, l-a întrebat Ivanov. „Renato Usatîi când a fost primar la Bălți nu a făcut nimic, în afară de drumuri stricate”, a răspuns candidatul PAS la dezbatrile de la Pro TV.