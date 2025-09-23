Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena
UNIMEDIA, 23 septembrie 2025 15:50
Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă, scrie protv.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
16:00
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare bază navală a marinei elene, lângă Atena # UNIMEDIA
Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă, scrie protv.ro.
16:00
Fostul bodyguard al lui Șor, condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”: Circa 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului # UNIMEDIA
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Potrivit Procuraturii Anticorupție, circa 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului
Acum 30 minute
15:50
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena # UNIMEDIA
Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă, scrie protv.ro.
Acum o oră
15:30
(video) „- Nu puneți mâna! - Și mai vorbă, căcăcioaso”. O deputată PSRM susține că a fost insultată și îmbrâncită de un simpatizant PAS, la Strășeni: „Duceți-vă naibii” # UNIMEDIA
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Alla Darovannaia afirmă că a fost agresată verbal și fizic de către un susținător al Partidului Acțiune și Solidaritate, în timp ce se afla, acum două zile, în localitatea Cojușna, împreună cu alți activiști ai partidului.
15:30
Serghei Ivanov - apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova.
15:20
(video) Lapte „cu gust” de valută americană: O femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 62.500$ ascunși. Unde zbura # UNIMEDIA
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, însă planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal, se arată într-un comunicat.
15:20
Windows 10 nu va mai primi actualizări, la 10 ani după lansare: Care sunt riscurile pentru utilizatori # UNIMEDIA
Sfârșitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociațiilor pentru protecția consumatorilor și îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiți să își schimbe computerele, transmite agenția AFP, citată de presa română.
15:20
Mare atenție la foc: Meteorologii anunță Cod Galben de pericol de incendii. Când intră în vigoare alerta # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis marți, 23 septembrie 2025, o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu. Alerta este valabilă în perioada 24-30 septembrie 2025.
15:10
Ultima oră! În timp ce autoritățile tac, avocatul lui Plahotniuc confirmă: Joi acesta va fi extrădat # UNIMEDIA
Ex-deputatul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac.
Acum 2 ore
15:00
(video) SIS cere CEC, în baza unei sesizări anonime, să excludă Partidul „Democrație Acasă” din cursa electorală. Costiuc: N-am încălcat nimic # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate, în baza unei sesizări anonime, ar fi cerut Comisiei Electorale Centrale, să excludă Partidul „Democrația Acasă”. Imaginile cu plângerea au fost publicate pe rețele de liderul formațiunii, Vasile Costiuc, care a menționat că nu a încălcat nimic.
14:50
(video) Lapte „cu gust” de dolari americani: O femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 62.500 ascunși. Unde zbura # UNIMEDIA
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, însă planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal, se arată într-un comunicat.
14:40
Un expert le-a citit pe buze lui Donald Trump și Elon Musk. Mesajul surprinzător transmis de președintele SUA # UNIMEDIA
Elon Musk și Donald Trump au fost surprinși împreună la funeraliile activistului american Charlie Kirk, după ce în urmă cu câteva luni, s-au certat. Deși relația lor s-a răcit brusc în urmă cu trei luni, cei doi au îngropat securea războiului. Despre ce au discutat, de fapt, la funeraliile lui Charlie Kirk, scrie cancan.ro.
14:30
În atenția șoferilor! Traficul rutier pe strada Maria Dragan, suspendat până la sfârșitul lunii septembrie # UNIMEDIA
Pe strada Maria Dragan, tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, vor fi efectuate lucrări de reparație până la sfârșitul lunii septembrie. Din acest motiv, Poliția informează că circulația rutieră va fi restricționată parțial, pe benzi.
14:30
Niciun an fără scandal la „Balonul de Aur”. Tatăl lui Lamine Yamal revendică trofeul câștigat de Ousmane Dembélé # UNIMEDIA
Ousmane Dembélé (28 de ani) a câștigat „Balonul de Aur” 2025, devenind al 6-lea francez din istorie care pune mâna pe râvnitul trofeu. Performanța îi este contestată de tatăl spaniolului Lamine Yamal. Starul Barcelonei a terminat pe locul secund în clasament, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
14:00
SIE de la Moscova: Europa se pregătește de ocuparea Moldovei. Intervenția militară va avea loc după alegeri. Primii soldați francezi și britanici se află deja la Odesa # UNIMEDIA
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse anunță că, potrivit informațiilor primite de SVR, birocrații europeni de la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Moldova pe linia politicii lor rusofobe. Se intenționează să facă acest lucru cu orice preț, inclusiv prin introducerea de trupe și printr-o ocupație de facto a țării, se arată într-un comunicat al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova.
13:50
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare: Victoria Furtună, vizată # UNIMEDIA
Polițiștii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți in Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este și fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, scrie presa română.
13:30
(video) Moment viral pe o stradă din New York. Emmanuel Macron a fost blocat de polițiști, din cauza convoiului lui Donald Trump: Reacția președintelui francez # UNIMEDIA
Emmanuel Macron a fost blocat de poliție pe o stradă din New York, din cauza trecerii coloanei de mașini a lui Donald Trump. Incidentul s-a întâmplat la scurt timp după ce președintele francez a anunțat recunoaștere statului Palestina în marja Adunări Generale a ONU, relatează Le Parisien, potrivit libertatea.ro.
12:50
(video) După ani de tăcere, fostul șef de stat Nicolae Timofti, cu mesaj electoral: Îndeamnă moldovenii să voteze PAS # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat un apel public către cetățeni, îndemnându-i să susțină Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile din 28 septembrie.
12:30
(video) Ședința CSP: Plenul a anunțat punctajul acumulat de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în ședință astăzi, 23 septembrie. Pe ordinea de zi a figurat 6 subiecte, printre care și desemnarea câștigătorilor a concursurilor (între candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției) pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere, valabile pentru 24 septembrie 2025.
12:20
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # UNIMEDIA
În perioada 2019-2023, investițiile Philip Morris International (PMI) în Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Sunt datele unui studiu realizat de EY-Parthenon, care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Studiul arată că, în ultimii cinci ani, PMI a susținut crearea a 1 milion de locuri de muncă, a realizat investiții de 19.6 miliarde de euro în furnizorii IMM și 2.3 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare, cu scopul de a stimula inovația și progresul științific în regiune.
12:20
(video 18+) „S*ka, ești un fake...”. Emilian Crețu, piesă cu iz electoral în ajun de alegeri: „E interzisă minorilor și pseudointelectualilor” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a lansat o nouă piesă muzicală, cu tentă electorală, chiar în ajunul alegerilor parlamentare. Versurile, scrise de poeta Ionela Hadârcă, includ și expresii cu limbaj licențios. „Banul și puterea ca valul mării trec”, cântă Crețu.
Acum 6 ore
11:50
Miracol în lumea sportului. Unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri a mers din nou, după 20 de ani în care a fost paralizat # UNIMEDIA
Lex Luger, una dintre cele mai mari legende în lumea wrestlingului, a reușit să se ridice și să facă primii pași după aproape două decenii petrecute într-un scaun cu rotile, scrie protv.ro.
11:50
(video) Execuţie publică, filmată pe o stradă din oraşul Gaza: Trei bărbați au fost împușcați în fața unei mulțimi # UNIMEDIA
Scene de coșmar au fost filmate în Gaza. Imagini video recente surprind execuţii publice în oraș, unde trei bărbaţi acuzaţi de colaborare cu Israelul au fost împuşcaţi în faţa unei mulţimi, scrie adevarul.ro.
11:40
Doi ofițeri de investigații, obligați să achite 150 000 lei amendă fiecare și lăsați 5 ani fără funcții, pentru mită de 20 000 lei: Pentru ce „servicii ” au cerut banii # UNIMEDIA
Doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție.
11:30
(video) Geantă plină cu bani: Peste 30 de percheziții la Bălți, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede din Rusia. O persoană, reținută # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025, se arată într-un comunicat.
11:20
În lumea modernă, tot mai mulți oameni se gândesc nu doar la achiziționarea unor metri pătrați, ci și la crearea unui mediu de viață confortabil, liniștit și sustenabil.
10:50
Ministrul de Externe din Ungaria spune că aprovizionarea cu energie din alte surse este un „vis frumos”, în timp ce îi descrie pe oficialii din Europa de Vest drept „fanatici”, scrie protv.ro.
10:30
Campania electorală pentru scrutinul din 28 septembrie se desfășoară într-un climat puternic polarizat, marcat de dispute geopolitice și acuzații reciproce între partidele tradiționale. În acest context, omul de afaceri și filantropul Vasile Chirtoca a anunțat public că susține Alianța „MOLDOVENII”, o formațiune pe care o consideră „o alternativă reală” la vechile structuri politice.
10:30
(video) Dodon: Dacă eu sunt pro-rus, cum Rusia să ne atace, pe ai lor? Cine, totuși, pregătește Moldova de război?! Eu nu am cumpărat radare, care prind muște # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat noi critici la adresa guvernării PAS și a președintei Maia Sandu, acuzându-i că, de fapt, ei ar pregăti Republica Moldova pentru război și nu el. „„Galbenii” spun că, dacă va veni Dodon la putere, dar el e prorus, atunci rușii ne vor ataca. Păi dacă Dodon este prorus, așa cum susțineți, de ce ar trebui rușii să-i atace pe „ai lor”? Ceva nu se leagă aici”, a menționat fostul șef de stat.
10:10
(video) „Șefu', ce faceți?”. Un polițist, filmat în timp ce dezlipește pliante ale Blocului Alternativa. Ceban: Îndeplinesc indicații stupide și murdare la ora 03:00 # UNIMEDIA
Un polițist a fost filmat în noaptea trecută, în timp ce dezlipea pliante electorale ale Blocului ALTERNATIVA. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de Ion Ceban. „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00”, a scris acesta.
10:10
(video) Propunerea Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Reducerea salariilor nejustificat de mari ale șefilor de instituţii publice și întreprinderi de stat va optimiza cheltuielile # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice. Dmitri Torner, liderul formațiunii, a menţionat că primul pas pe care partidul îl va face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului 2021.
Acum 8 ore
10:00
Un angajat INSP ar fi fost încătușat de SPIA pentru „afaceri” cu țigări și spălare de bani în Chișinău # UNIMEDIA
Un agent de patrulare al INSP ar fi fost percheziționat și reținut ieri, 22 septembrie, de către ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI fiind implicat într-o schemă de comerț cu țigări pe piața neagră, susțin sursele Pulsmedia.md.
09:30
(live) CSP, în ședință: Plenul a anunțat punctajul acumulat de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 23 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte, printre care și desemnarea câștigătorilor a concursurilor (între candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției) pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori.
09:30
Un nou nivel de confort în Botanica: Complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu în care fiecare detaliu este gândit cu grijă.
09:20
Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan: Ședința informală convocată de președinte la Cotroceni # UNIMEDIA
Peste doar o zi se va decide soarta guvenului Bolojan. Decizia stă în mâninile judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR), după ce premierul României a propus ca pensiile magistraților să nu mai depășească salariul pe care aceștia îl încasau în timpul activității, dar și ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani. Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan, scrie presa română.
09:20
(live) CSP, în ședință: Plenul urmează să desemneze câștigătorii concursului la funcțiile vacante de procurori # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 23 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte, printre care și desemnarea câștigătorilor a concursurilor (între candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției) pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori.
09:10
Pe 23 septembrie, istoria a fost marcată de începutul domniei lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească și de proclamarea independenței Armeniei.
08:50
„Iată familia mea”. Scandal electoral: PAS a prezentat un candidat Alternativa drept fiul unei pretore, apoi și-a șters filmulețul. Bulgac: Sute de mii de euro pompează în falsuri # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit pe rețele, după ce pe pagina PAS Chișinău a apărut un filmuleț în care se afirma că Anton Școlnic, candidat pe lista blocului Alternativa la Parlamentare, ar fi fiul pretorei Sinigla Școlnic. Imagini video care ulterior au fost șterse. Consilierul municipal, Ion Bulgac, s-a arătat indignat de cele menționate și a catalogat imaginile drept „materiale defăimătore”. La scurt timp, tânărul vizat în scandal, a postat o reacție însoțită de o poză cu familia.
08:40
Rusia a răspuns în fața ONU acuzațiilor de violare a spațiului aerian estonian: Cine este vinovatul în opinia Moscovei # UNIMEDIA
Statele Unite au cerut Moscovei să pună capăt acțiunilor periculoase, după ce Rusia a încălcat, în ultimele două săptămâni, spațiile aeriene ale României, Poloniei și Estoniei, scrie presa română.
08:30
Peștii descoperă dragostea, iar Balanțele se pregătesc de schimbări: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor alinieri, fie că este vorba de creativitatea Taurului sau de emoțiile intense ale Racului. Arhetipurile astrologice se vor manifesta în moduri surprinzătoare, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii. Ce surprize vă rezervă astrele astăzi?
08:10
(video) Descoperire periculoasă într-un parc din capitală: Un șarpe, surprins târându-se prin iarbă # UNIMEDIA
Un șarpe a filmat de un trecător în parcul Dendradiu din capitală.
Acum 12 ore
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă: Când și unde va avea loc întâlnirea # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire față în față marți, 23 septembrie, la New York, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă, scrie hotnews.ro.
07:30
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul 2024/2025, a avut loc luni, la Theatre du Chatelet, din Paris, scrie digi24.ro.
07:20
Astăzi, în Moldova, vremea va fi în general frumoasă, fără precipitații semnificative și condiții meteo stabile pe parcursul zilei, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Alertă de securitate în Danemarca: Aeroportul din Copenhaga, închis după ce au fost semnalate drone # UNIMEDIA
Toate zborurile de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca au fost suspendate după ce au fost observate drone, a anunțat poliția, scrie BBC, citat de digi24.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Scandal în direct pe ajutorul de 1000 lei. Ivanov: „În 4 ani de vremuri bune, de ce acum?!” Perciun: Ce a făcut Usatîi fiind primar la Bălți, lăsați manipulările” # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit în direct între Serghei Ivanov, candidat la alegerile parlamentare din partea Partidului Nostru, și ministrul Educației, Dan Perciun, pe tema ajutorului de 1000 de lei acordat elevilor la început de an școlar. „De ce acum, și nu 500 sau 2 mii de lei?!”, l-a întrebat Ivanov. „Renato Usatîi când a fost primar la Bălți nu a făcut nimic, în afară de drumuri stricate”, a răspuns candidatul PAS la dezbatrile de la Pro TV.
22:00
(video) Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare # UNIMEDIA
O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP Biroul de investigaţii şi analiză a siguranţei aviaţiei civile (BEA) din Franţa, transmite Agerpres, citată de hotnews.ro.
21:40
(video) Liderii „Alternativa” cheamă PAS la dezbateri: Vedem numai sperietori. Chiar și Maia Sandu s-a îmbrăcat în negru și a continuat discursul de ură, în loc să unească societatea # UNIMEDIA
Liderii Blocului ALTERNATIVA au lansat astăzi un apel către primii patru candidați de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, invitându-i la dezbateri electorale. „Vedem tot felul de sperietori și frici. Chiar și președinta țării s-a îmbrăcat în negru și a continuat discursul de ură și sperietori, în loc să unească societatea”, menționează primii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.