Tocătoarele din plastic, sursă ascunsă de microplastice. De ce ar trebui să renunțăm la ele
ZdGust, 17 septembrie 2025 11:40
Un obiect aparent banal, prezent în aproape orice gospodărie, a intrat recent în atenția cercetătorilor: tocătorul din plastic. Un studiu publicat în revista Environmental Science & Technology și citat de foodandwine.com arată că folosirea tocătoarelor din plastic poate contribui la contaminarea alimentelor cu microplastice. Cercetătorii au analizat două tipuri de material frecvent folosite pentru aceste ustensile de bucătărie, polietilenă [...]
• • •
Acum 30 minute
11:40
Un obiect aparent banal, prezent în aproape orice gospodărie, a intrat recent în atenția cercetătorilor: tocătorul din plastic. Un studiu publicat în revista Environmental Science & Technology și citat de foodandwine.com arată că folosirea tocătoarelor din plastic poate contribui la contaminarea alimentelor cu microplastice. Cercetătorii au analizat două tipuri de material frecvent folosite pentru aceste ustensile de bucătărie, polietilenă [...]
Acum 2 ore
10:30
Merele se găsesc într-o varietate de culori și arome și sunt adesea consumate crude, ca gustare, sau preparate termic în diverse produse de patiserie. De asemenea, merele sunt folosite pentru a produce cidru, suc, gemuri și vin. Merele sunt recunoscute pentru numeroasele lor beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru îmbunătățirea digestiei și protecția împotriva bolilor cronice, [...]
Acum 4 ore
09:50
În inima Europei: cultura, tradițiile și limba română celebrate alături de poetul Vasile Romanciuc # ZdGust
Pe 13 septembrie 2025, aproape 200 de moldoveni din Luxemburg, Franța, Germania, Belgia, Elveția și Portugalia s-au reunit la „Diaspora Day”, un eveniment inițiat de Impact Moldova, organizație nonprofit din Luxemburg, pentru a celebra cultura, tradiția și limba română. Seara a fost marcată de prezența îndrăgitului poet basarabean Vasile Romanciuc, care a adus emoție și [...]
Acum 24 ore
18:00
Vinul poate avea efecte negative atât pe termen scurt, cât și pe termen lung asupra sănătății inimii. Efectele consumului moderat de vin sunt incerte, însă consumul excesiv crește riscul bolilor cardiovasculare, potrivit eatingwell.com. Băut ocazional, un pahar de vin ar putea aduce unele beneficii, dar dacă nu consumi deja alcool, nu este necesar să începi. Mesajele [...]
16:20
Ceea ce mănânci la cină îți poate afecta calitatea somnului. Ce te poate ajuta să dormi mai bine # ZdGust
Un studiu recent sugerează că potasiul, mineral cunoscut mai ales pentru rolul în sănătatea inimii și a mușchilor, ar putea fi cheia unui somn mai profund și mai odihnitor, arată mindbodygreen.com. Potasiul contribuie la relaxarea mușchilor, la buna funcționare a nervilor și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Toate aceste procese sunt esențiale pentru un [...]
13:10
Cum să transformi haosul de dimineață în rutină: 8 soluții ca să ajungeți la timp la școală # ZdGust
În fiecare septembrie, odată cu începutul anului școlar, părinții își reiau maratonul matinal: trezirea copiilor, pregătirea micului dejun, verificarea ghiozdanului, drumul până la școală sau grădiniță. Orice mică întârziere poate strica ritmul întregii zile. De la copilul care refuză să se îmbrace până la părintele care caută în grabă cheile, diminețile sunt rareori liniștite, scrie [...]
Ieri
12:00
Rolul dovleacului în alimentația sănătoasă: beneficii dovedite pentru imunitate și digestie # ZdGust
Dovleacul, nu este doar gustos, ci și extrem de sănătos. Cu doar 26 de calorii la 100 de grame și o mulțime de nutrienți valoroși, este alegerea ideală pentru cei care vor să mănânce echilibrat sau să-și întărească imunitatea în sezonul rece. Potrivit G4Food, conține doar 26 kcal la 100 grame de dovleac copt, este [...]
10:30
Bullying-ul, violență ignorată. Psiholog: „Nu poate fi justificat prin fraze de tipul «sunt copii»” # ZdGust
Deși se discută mult despre bullying, fenomenul continuă să fie trecut cu vederea de unii părinți, educatori și profesori. Psihologa Irina Bostan atrage atenția că bullying-ul este o formă de violență care trebuie recunoscută, oprită imediat și niciodată minimalizată. Bullying este egal cu violență. Nu poate fi justificat prin fraze „sunt copii”, „și noi am [...]
09:50
Burrito, ca opțiune de mic dejun, și nu numai, îți oferă un început nutritiv al zilei, fiind plin de proteine și nutrienți esențiali care îți dau energie dimineața. Iată, potrivit listonic.com, ce sfaturi să urmezi pentru a alege ingrediente proaspete și sănătoase și cum să păstrezi corect burrito, astfel încât acesta să rămână proaspăt și să [...]
15 septembrie 2025
17:50
O companie din R. Moldova a reușit să intre în top 10 producători de fibră de sticlă din Europa # ZdGust
Djofra-M, cel mai mare producător de plasă din fibră de sticlă din Republica Moldova, exportă anual între 55 și 60 de milioane de metri pătrați în Uniunea Europeană și ocupă un loc în top 10 producători de profil de pe continent, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cu o cotă de piață de 2% în [...]
16:50
Soprana Valentina Nafornița a adus pe lume doi băieți gemeni. Artista a făcut anunțul pe pagina sa de Instagram, unde a publicat o fotografie cu brățările de la naștere ale celor doi micuți, împărtășind bucuria evenimentului cu fanii săi. Aceasta a dezvăluit și numele alese împreună cu soțul său, Cristian Spătaru: Rafael și Carol. Gemenii [...]
15:20
Regina Maria și Mihai Eminescu, sărbătoriți împreună la Chișinău: De la regele poeziei la Regina României # ZdGust
În perioada 16 – 17 septembrie, Chișinăul va găzdui un amplu program cultural și academic dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, intitulat sugestiv „De la regele poeziei la Regina României”. Evenimentele sunt organizate de International Business Society, Enayati Medical City și Fundația Inovații Sociale Regina Maria, cu sprijinul partenerilor academici și culturali [...]
14:40
Longevitatea câinilor este influențată de mai mulți factori, dar unul dintre cei mai importanți rămâne rasa. Deși multă lume crede că animalele mari sunt mai rezistente și trăiesc mai mult, studiile au demonstrat contrariul: câinii de talie mică sunt, în general, cei mai longevivi, scrie pets&cats. Recordurile de vârstă în rândul câinilor sunt deținute aproape exclusiv [...]
13:20
Un meniu echilibrat poate face diferența. În săptămâna 15–21 septembrie, G4Food propune o alimentație variată, inspirată din dieta mediteraneeană. Veți găsi în meniu legume, fructe, pește, carne și gustări sănătoase. Mesele sunt ușor de pregătit, gustoase și bune pentru sănătatea voastră. Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 15-21 septembrie. Ne putem bucura [...]
12:10
La vârsta adultă, și nu numai, somnul este fundamental pentru echilibrul nostru general. Pentru un om care vrea să slăbească, de exemplu, o noapte nedormită sau dormită prost este foarte greu de gestionat a doua zi. Ca și apetit, ca și alegeri alimentare sau poftă și nevoie de dulce, scrie G4Food. Studiile arată că lipsa de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Utilizarea smartphone-urilor înainte de 13 ani poate afecta sănătatea mintală pe viață, avertizează experții # ZdGust
Deținerea unui smartphone înainte de vârsta de 13 ani este asociată cu probleme semnificative de sănătate mintală și bunăstare diminuată în perioada tinereții, arată un studiu global care a implicat peste 100.000 de tineri, studiu citat de Science Daily, transmite presa română. Cercetarea, publicată recent în Journal of Human Development and Capabilities, a descoperit că tinerii între [...]
09:40
În ultimii ani, rafturile supermarketurilor s-au umplut de produse cu mențiunea „high protein”: batoane, iaurturi, pâine, paste sau chiar deserturi care promit un plus de proteină. Dar sunt ele cu adevărat mai sănătoase sau doar o strategie de marketing? Nutriționistul spaniol Aitor Sánchez răspunde la cele mai frecvente întrebări pe această temă pentru La Vanguardia. Chiar [...]
14 septembrie 2025
15:40
Într-o lume în care cafeaua este considerată „combustibilul” zilnic pentru mulți dintre noi, creșterea interesului pentru alternativele mai sănătoase și mai puțin stimulante este tot mai vizibilă. Fie că încercați să reduceți consumul de cofeină, fie că vreți să renunțați complet la cafea, opțiunile sunt variate și surprinzător de delicioase. În loc să vă mulțumiți [...]
13:20
În sezonul răcelilor, gripelor și virozelor putem prepara acasă un sirop natural din miere, lămâi și ghimbir. Componentele sale sunt antiinflamatorii, antioxidante, bogate în vitamina C și ideale pentru întărirea sistemului imunitar. Mierea este antimicrobienă și calmant, perfectă pentru un gât iritat. Ingrediente pentru siropul natural: 300 de g de miere 20 de g de [...]
11:50
Pe lângă gustul unic, gutuile sunt extrem de valoroase pentru sănătate. Acestea sunt bogate în vitaminele A, B și C, precum și în minerale esențiale ca potasiu, calciu, magneziu și fier. De asemenea, fibrele din gutui susțin o digestie sănătoasă. Consumul regulat de gutui poate aduce următoarele beneficii: Vitamina C contribuie la prevenirea răcelilor și la [...]
10:20
Preparatele gătite la cuptor sunt adesea asociate cu mesele de familie de seară. Totuși, această rețetă de inspirație italiană demonstrează că pot deveni atracția principală a unui brunch. Antipasto la tavă aduce împreună arome mediteraneene autentice – șuncă, pepperoni, mozzarella, ardei iuți și legume – unite de ouă pufoase. Rezultatul este un preparat consistent, colorat [...]
13 septembrie 2025
16:50
Durerea după pierderea cuiva drag schimbă modul în care creierul funcționează. 6 efecte posibile la nivel fizic # ZdGust
Moartea unei persoane dragi declanșează în organism o reacție complexă care depășește tristețea obișnuită. Medicii au descoperit că durerea profundă schimbă modul în care funcționează creierul și poate provoca probleme cardiace grave, tulburări digestive și slăbirea sistemului imunitar. Un studiu publicat în JAMA Internal Medicine a scos la iveală că persoanele de peste 60 de ani [...]
14:50
Cum să-ți menții greutatea fără senzația de foame: meniuri sănătoase și sățioase pentru întreaga zi # ZdGust
Menținerea greutății nu trebuie să fie un efort dificil sau însoțit de senzația de foame. Nutriționiștii recomandă consumul de alimente cu densitate calorică scăzută – fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe – care permit să te simți sătul cu un aport caloric redus. Pentru a ajuta cititorii să pună aceste recomandări în practică, iată exemple [...]
13:10
Ce trebuie să știi despre praz: beneficii pentru sănătate și moduri simple de a-l folosi în bucătărie # ZdGust
Ceapa și usturoiul sunt nelipsite din multe preparate culinare, dar mulți bucătari nu au folosit niciodată praz. La fel ca rudele lui mai cunoscute, prazul face parte din familia allium, potrivit webmd.com. Prazul arată ca o ceapă verde uriașă și poate înlocui ceapa în multe feluri de mâncare. Ce beneficii pentru sănătate poate aduce consumul de [...]
11:40
Cum să deprindeți un copil cu un stil de viață sănătos. Regula „mâncatului tot din farfurie” trebuie evitată. Alte sfaturi de aplicat zi de zi # ZdGust
Sănătatea copiilor depinde de mai mulți factori, cum ar fi nutriția, hidratarea, rutina de somn, igiena și activitatea fizică. Părinții trebuie să se asigure că îi deprind pe cei mici cu principii de viață sănătoasă și echilibrată. Contează mai ales exemplul personal. Atunci când copilul este învățat să adopte un stil de viață sănătos are [...]
09:50
Un chec pufos cu prune, ușor de preparat, este alegerea ideală pentru un desert de sezon. Aromat, dulce-acrișor și cu ingrediente la îndemâna oricui, acest desert se pregătește rapid și aduce în casă parfumul toamnei, scrie G4Food. Checul cu prune este o rețetă economică, gustoasă și perfectă pentru a profita de fructele de sezon. Se poate [...]
12 septembrie 2025
17:10
17:00
15:50
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 15 022 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4954 șomeri (33%) și 493 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 [...]
14:20
Infuzia de mușețel a fost folosită de ani de zile pentru a calma problemele gastrointestinale. Este, de asemenea, o băutură preferată pentru reducerea stresului, anxietății și chiar pentru a favoriza somnul, scrie ABC. Proprietățile sale sunt atât de cunoscute încât este utilizată și de femei pentru ameliorarea durerilor menstruale, pe lângă faptul că sprijină sistemul imunitar și contribuie [...]
13:10
Recunoștința și bunătatea se învață acasă: 12 obiceiuri zilnice care schimbă comportamentul copiilor # ZdGust
Într-o lume grăbită, cu teme, sporturi și ecrane, lecțiile invizibile – „mulțumesc”, „îmi pare rău”, „cum te pot ajuta?” – construiesc caractere solide. Hotnews propune câteva idei practice despre cum să îi învățăm pe copii ce înseamnă recunoștința și bunătatea. Ce înseamnă recunoștința și empatia pe etape de vârstă și cum le cultivăm În primii [...]
12:00
Început de an școlar pentru copiii cu dizabilități: cum îi ajută rutina de dimineață să-și gestioneze anxietatea # ZdGust
A început un nou an școlar – moment plin de emoții, întrebări, așteptări atât pentru copii, cât și pentru părinți. Pentru unii este bucuria de a-și revedea colegii, pentru alții – curiozitatea de a cunoaște noi prieteni și profesori. Însă pentru părinții care au copii cu dizabilități acest început vine și cu mai multe gânduri, [...]
10:40
„Numai m-am împăcat cu neamurile și iarăși alegeri” – gluma care circulă în fiecare sezon electoral ascunde un adevăr dureros: politica îi poate învrăjbi chiar și pe cei mai apropiați oameni. Prieteni, familii sau colegi ajung adesea să se certe aprins din cauza diferențelor de opinie, iar relațiile au de suferit. Totuși, specialiștii spun că [...]
09:40
Ce mănânci dimineața? Încearcă ovăzul cu lămâie și mac – un mic dejun echilibrat, inspirat de gustul brioșelor # ZdGust
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac, pregătiți de seara, sunt perfecți pentru un mic dejun simplu și gustos. Combinația de coajă și suc proaspăt de lămâie oferă un gust răcoritor, iar semințele de mac adaugă textură. Seamănă la aromă cu o brioșă cu lămâie, dar e mai sănătos. Siropul de arțar îndulcește [...]
11 septembrie 2025
17:40
Toamna vine cu energie nouă, aer răcoros și o mulțime de evenimente care adună oameni frumoși în jurul muzicii, artei, naturii și conversațiilor cu sens. Dacă ești în căutarea unor idei pentru timpul liber, am selectat cele mai interesante evenimente ale săptămânii, potrivite pentru toate gusturile. VinOpera la Castel Mimi 2025 Festival internațional de muzică [...]
16:30
Bookfest Chișinău 2025: Tatiana Țîbuleac, în topul vânzărilor Editurii Cartier. Ce autori mai sunt în listă # ZdGust
Între 3 și 7 septembrie, Chișinăul a fost gazda celei de-a patra ediții consecutive a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Timp de cinci zile, vizitatorii au avut acces gratuit la cele mai noi apariții editoriale din România și Republica Moldova, întâlniri cu autori și sesiuni de autografe. Cu această ocazie, Editura Cartier a prezentat topul [...]
15:40
Cazurile de COVID-19, în creștere: Cine trebuie să se vaccineze și unde o poate face? Răspunsurile unui medic de la ANSP # ZdGust
Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 este, din nou, în creștere în R. Moldova. În perioada 1–7 septembrie au fost raportate 1017 de cazuri de COVID-19, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în creștere cu 19% față de săptămâna precedentă. Dintre acestea, 375 de cazuri (37%) au fost înregistrate în rândul copiilor [...]
13:20
Câinii sunt recunoscuți pentru loialitatea și diversitatea comportamentală. De la animale de pază la patrupede de companie pentru familiile cu copii, caracterul unui câine joacă un rol major în compatibilitatea acestuia cu diferite medii. În acest context, cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au realizat unul dintre cele mai cuprinzătoare studii despre agresivitatea și calmul [...]
12:20
Alimentele ultra-procesate influențează negativ sănătatea metabolică, hormonală și reproductivă a bărbaților, chiar și atunci când sunt consumate în cantități moderate, transmite MediaFax. Cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga atrag atenția asupra riscurilor ascunse ale alimentelor ultra-procesate. Potrivit unui studiu relatat de Science Alert, consumul regulat al acestor produse duce la creșterea în greutate, dereglări hormonale [...]
11:20
Fructele sunt apreciate pentru conținutul lor bogat în vitamine, iar unele dintre ele conțin cantități impresionante de vitamina E, cea care ne ajută să avem piele fermă și luminoasă, dar care contribuie, potrivit today.com, și la menținerea sănătății ochilor, inimii și creierului. Deși fructele nu se află în topul alimentelor bogate în vitamina E, precum semințele de [...]
10:20
Crumble-ul, un desert popular și extrem de ușor de preparat, își are originile în Marea Britanie. A apărut probabil în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când raționalizarea alimentelor a impus rețete mai simple și economice. În locul foilor de tartă complicate care înghițeau mult unt, gospodinele britanice au găsit o altă soluție: fructele erau puse la bază, [...]
10 septembrie 2025
23:40
17:50
Apple a prezentat oficial noua generație iPhone 17 în cadrul unui eveniment desfășurat marți, 9 septembrie. Gama include patru modele — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și noul iPhone Air, cel mai subțire iPhone lansat vreodată. Ce trebuie să știi despre cele mai noi dispozitive Apple iPhone 17 vine o cameră [...]
17:30
16:50
Tabloul „Wind of Change”, semnat de legendara trupă Scorpions, va fi scos la licitație caritabilă # ZdGust
În cadrul turneului lor jubiliar de 60 de ani, membrii trupei Scorpions au semnat tabloul „Wind of Change”, realizat de artistul plastic Sergiu Țopa. Lucrarea va fi licitată pe 4 decembrie, în cadrul Galei Generozității 2025, pentru a sprijini construcția primei case comunitare pentru tinerii cu dizabilități din Chișinău. Trupa germană Scorpions a susținut un [...]
16:20
Apple a lansat gama iPhone 17: patru modele, inclusiv cel mai subțire iPhone creat vreodată # ZdGust
Apple a prezentat oficial noua generație iPhone 17 în cadrul unui eveniment desfășurat marți, 9 septembrie. Gama include patru modele — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și noul iPhone Air, cel mai subțire iPhone lansat vreodată. Ce trebuie să știi despre cele mai noi dispozitive Apple iPhone 17 vine o cameră [...]
15:00
Un Regulament sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare a fost aprobat miercuri, 10 septembrie, în ședința de Guvern. Potrivit Ministerului Sănătății, proiectul urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea calității și siguranței apei potabile și alinierea cadrului național la standardele Uniunii Europene. „Până acum, materialele și [...]
14:00
Parlamentul European a adoptat marți, 9 septembrie, o lege care vizează reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special din industria fast fashion. Eurodeputaţii au aprobat, fără amendamente, textul negociat anterior cu statele membre. Potrivit datelor Comisiei Europene, fiecare european generează 132 kg de deşeuri alimentare şi 12 kg de deşeuri de îmbrăcăminte şi încălţăminte [...]
13:10
STUDIU: Alimentația bogată în potasiu influențează pozitiv sănătatea mintală. Ce să consumi # ZdGust
Cartofii dulci, spanacul și bananele ar putea ajuta la prevenirea problemelor de sănătate mintală, datorită unui mineral pe care îl conțin. Un studiu amplu publicat în Nutrients a scos la iveală că persoanele care consumă cantități mai mari de potasiu au un risc mai mic de depresie, transmite HotNews. Cercetarea a inclus peste 22.000 de adulți [...]
12:00
Tot mai mulți copii suferă de obezitate. Pentru prima dată, numărul lor depășește pe cel al copiilor subponderali # ZdGust
Un copil din zece, la nivel global, suferă de obezitate, arată un nou raport UNICEF. Promovarea intensă a alimentelor ultraprocesate contribuie semnificativ la această creștere alarmantă. Obezitatea a devenit, pentru prima dată, cea mai răspândită formă de malnutriție în rândul copiilor și adolescenților, afectând 1 din 10 – adică 188 de milioane de copii – [...]
