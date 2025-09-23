Pedepse grele pentru doi bărbați care au ținut în sclavie un adult și o minoră la Edineț

10:20

Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență, după ce au pretins 20 000 de lei de la un cetățean cercetat penal, promițând că pot interveni pentru a-l scuti de răspundere penală. Pentru fapta comisă, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a […]