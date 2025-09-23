Ousmane Dembele, de la PSG, a câștigat Balonul de Aur 2025
Realitatea.md, 23 septembrie 2025 11:10
Ousmane Dembele, fotbalist la PSG, este cel care a câștigat Balonul de Aur pentru sezonul 2024-2025. E primul Balon din cariera francezului, care a primit trofeul de la Ronaldinho și a început să plângă pe scenă Gala cu numărul 69 din istorie a fost organizată de France Football, iar Ousmane Dembele a fost marele câștigător […] Articolul Ousmane Dembele, de la PSG, a câștigat Balonul de Aur 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 10 minute
11:20
VIDEO Incident nocturn cu afișe electorale între Blocul „Alternativa” și poliția: „Șefu’, ce faceți?; le rup” # Realitatea.md
Un dialog între un polițist și un reprezentant al echipei Blocului „Alternativa” a avut loc noaptea trecută în capitală, în contextul campaniei electorale. În înregistrare, reprezentantul formațiunii a contestat intervenția oamenilor legii privind panourile și afișele electorale, solicitând clarificări. Conversația surprinde discuții despre legalitatea plasării materialelor de campanie în stațiile de transport public și despre […] Articolul VIDEO Incident nocturn cu afișe electorale între Blocul „Alternativa” și poliția: „Șefu’, ce faceți?; le rup” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a alege viitorul Parlament. Întreaga zi a votării va putea fi urmărită în direct la RLIVE TV, dar și pe platformele realitatea.md și rupor.md. Transmisiunile vor începe la ora 7:00 dimineața și vor continua până la miezul nopții, reflectând procesul de vot atât în […] Articolul 28 septembrie – Zi decisivă: Urmărește alegerile parlamentare în direct la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:10
11:00
Pelicula „Acasă la tata” de Tudor Andrei Cohn este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Robert este un scriitor tânăr care trece printr-o criză. Bărbatul decide să se întoarcă în satul natal, prima dată după trei ani de la moartea mamei sale. Și până atunci distant […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Acasă la tata”, începând cu 22:00 la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:50
Republica Moldova mizează pe interconectările cu România pentru integrarea în piața energetică a UE # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, la Simpozionul Român al Energiei, că prioritatea Republicii Moldova este consolidarea securității energetice prin finalizarea interconectărilor cu România și integrarea deplină în piața energetică europeană. Evenimentul se desfășoară săptămâna aceasta la București sub genericul „Tranziție rezilientă și justă pentru sectorul energetic românesc” și a reunit reprezentanți ai guvernelor, experți, companii […] Articolul Republica Moldova mizează pe interconectările cu România pentru integrarea în piața energetică a UE apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, toate subdiviziunile teritoriale vor activa între orele 07:00 și 21:00 pentru a elibera acte de identitate cetățenilor cu drept de vot. Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și nu dețin acte valabile de identitate în ziua scrutinului […] Articolul Fără acte? Poți vota! ASP oferă cărți de identitate provizorii în ziua scrutinului apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
„PAS e prezent la toate dezbaterile, nu-i tratăm pe cei 4 foști angajați ai lui Dodon în mod preferențial”. Aceasta este reacția Partidului Acțiune și Solidaritate la invitația blocului Alternativa la dezbatere electorală. Astfel, partidul spune că va participa la dezbatere. Amintim că luni, 22 septembrie, blocul „Alternativa” a lansat un apel public către Partidul […] Articolul Acceptă PAS invitația blocului „Alternativa” sau nu? Care este poziția partidului apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Campanie electorală cu fonduri ilegale: Peste 800 mii de lei ridicați și o persoană reținută în urma perchezițiilor CNA # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în formă agravată, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Investigația vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, printre […] Articolul Campanie electorală cu fonduri ilegale: Peste 800 mii de lei ridicați și o persoană reținută în urma perchezițiilor CNA apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Reclamațiile „Alternativa” împotriva posturilor TV au fost respinse. CA: „Există dreptul la replică” # Realitatea.md
Consiliul Audiovizualului a respins trei plângeri depuse de Alexei Paniș, reprezentantul Blocului Electoral „Alternativa”, care a acuzat posturile Moldova 1, Jurnal TV și TV8 că i-ar fi defăimat partidul în timpul campaniei electorale. Petițiile vizau emisiunile „Pe față” de la Moldova 1 (15 septembrie), „Ora de Ras” de la Jurnal TV (14 septembrie) și două ediții […] Articolul Reclamațiile „Alternativa” împotriva posturilor TV au fost respinse. CA: „Există dreptul la replică” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:10
În perioada 15–19 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a colectat aproximativ 1 miliard de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative prezentate de autoritate. Pentru a încuraja conformarea voluntară, inspectorii fiscali au efectuat 263 de vizite fiscale la 221 de contribuabili. În aceeași perioadă, Direcția generală control a emis 51 de decizii privind […] Articolul Peste un miliard de lei, adunați la bugetul de stat de către Fisc într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Partidul Liberal are 58 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc oameni de juriști, economiști, profesori, foști deputați și și ex-membri de Guvern. Slogan: Unitate. Integrare. Aderare Orientare geopolitcă: Unire cu România Primii 10 candidați pe listă: Mihai Ghimpu, Elena Pisarenco, Dorin Zghibarța, Corina Fusu, Mihail Buiuc, Lilian […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Liberal apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Armata Națională vine cu precizări după ce pe unele pagini de Telegram au apărut interpretări eronate privind prezența unor militari într-un local public din Cimișlia. Potrivit instituției, persoanele din fotografia distribuită sunt, de fapt, atașați ai apărării acreditați la Chișinău. Aceștia au efectuat o vizită de documentare într-o unitate militară din garnizoana Cahul, vizită inclusă […] Articolul Imagini false cu „militari” la Cimișlia. Armata Națională vine cu precizări apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
09:50
Pastile cu efect psihotrop, ascunse în bagaje: cinci cazuri descoperite într-o singură săptămână la frontieră # Realitatea.md
Cinci cetățeni străini au fost prinși săptămâna trecută cu pastile psihotrope, la mai multe posturi vamale din Republica Moldova. Pastilele au fost găsite în timpul controalelor efectuate de vameși și polițiști de frontieră. Un bărbat din SUA, de 34 de ani, a fost depistat la ieșirea din țară prin vama Ocnița, cu 37 de pastile […] Articolul Pastile cu efect psihotrop, ascunse în bagaje: cinci cazuri descoperite într-o singură săptămână la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Un nou documentar dezvăluie viața și opera lui Grigore Vieru: premiera are loc sâmbătă, 27 septembrie, la Chișinău # Realitatea.md
Publicul din capitală este invitat sâmbătă, 27 septembrie, la Cineplex „Loteanu”, unde, de la ora 18:00, va avea loc premiera documentarului „Grigore Vieru”, un film dedicat vieții și operei unuia dintre cei mai iubiți poeți ai neamului. Intrarea este liberă. Documentarul a fost realizat de o echipă de cineaști din România, sub coordonarea profesorului Adrian […] Articolul Un nou documentar dezvăluie viața și opera lui Grigore Vieru: premiera are loc sâmbătă, 27 septembrie, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Moldova a încheiat screeningul bilateral la Bruxelles, un pas-cheie spre integrarea europeană # Realitatea.md
Republica Moldova a încheiat, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în iulie 2024. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a subliniat importanța acestui moment pentru parcursul european al țării. „Am reușit, într-un timp record și cu o mobilizare fără precedent, să finalizăm procesul de screening bilateral. Dar toate […] Articolul VIDEO Moldova a încheiat screeningul bilateral la Bruxelles, un pas-cheie spre integrarea europeană apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:20
VIDEO Alertă la Moscova: Un avion militar, surprins la altitudine foarte joasă deasupra capitalei ruse # Realitatea.md
În seara zilei de luni, locuitorii din Moscova au surprins un avion de transport militar An-124 „Antonov” zburând la o altitudine extrem de joasă printre blocurile rezidențiale. Imaginile au fost publicate pe mai multe canale de Telegram/X, stârnind discuții intense. Incidentul a avut loc pe fundalul unei noi serii de atacuri cu drone asupra capitalei […] Articolul VIDEO Alertă la Moscova: Un avion militar, surprins la altitudine foarte joasă deasupra capitalei ruse apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Ex-ambasador SUA la București: Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” împotriva Rusiei # Realitatea.md
Fostul ambasador american la București Adrian Zuckerman și alți foști ambasadori ai SUA în România, în Republica Moldova și la OSCE au transmis un mesaj de susținere pentru președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și au spus că opțiunea proeuropeană este singura șansă țării să ajungă la pace, stabilitate și prosperitate. Scrisoarea deschisă vine înaintea alegerilor […] Articolul Ex-ambasador SUA la București: Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice” împotriva Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Super-taifunul Ragasa se apropie: Hong Kong intră în alertă, milioane de oameni afectați și sute de zboruri anulate # Realitatea.md
Școlile din Hong Kong și majoritatea companiilor au fost închise, iar aproape toate zborurile de pe aeroportul internațional au fost suspendate începând de marți seara, pe măsură ce orașul se pregătește pentru sosirea super-taifunului Ragasa, cel mai intens fenomen meteorologic al anului de până acum. Rafturile supermarketurilor au fost golite de alimente proaspete și pâine, […] Articolul Super-taifunul Ragasa se apropie: Hong Kong intră în alertă, milioane de oameni afectați și sute de zboruri anulate apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Satoshi, vocea reprezentativă a tinerilor, îi îndeamnă să voteze, ținând drapelul: „Ne vedem în viitor” # Realitatea.md
Rapperul și compozitorul Satoshi, cunoscut pentru piesele cu mesaje profunde, a transmis un apel public tinerilor să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, artistul a subliniat importanța implicării civice și a responsabilității individuale în luarea deciziilor care influențează viitorul Republicii Moldova. „Nu mă interesează cu cine votați. […] Articolul VIDEO Satoshi, vocea reprezentativă a tinerilor, îi îndeamnă să voteze, ținând drapelul: „Ne vedem în viitor” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Blocul „Alternativa” propune organizarea unor dezbateri publice cu primii patru candidați ai PAS # Realitatea.md
Blocul „Alternativa” a lansat un apel public către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cerând organizarea unor dezbateri electorale cu participarea primilor patru candidați de pe lista formațiunii de guvernare. Liderii blocului afirmă că cetățenii așteaptă confruntări de idei și soluții, iar lipsa acestora ar lăsa loc doar mesajelor bazate pe frică și polarizare. Într-un mesaj […] Articolul VIDEO Blocul „Alternativa” propune organizarea unor dezbateri publice cu primii patru candidați ai PAS apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la New York pentru a lua parte la evenimentele de nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Marți, 23 septembie, liderul ucraineana va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei, iar […] Articolul VIDEO Zelenski a sosit la New York. Urmează discuții oficiale cu președintele SUA apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
România primește de la NATO un sistem turcesc MEROPS care să detecteze dronele rusești # Realitatea.md
NATO va desfășura în România un sistem modern de supraveghere aeriană de producție turcească, menit să consolideze capacitatea de avertizare timpurie și reacție rapidă a țării în fața amenințărilor aeriene, în special a dronelor lansate de Rusia. Un sistem identic va fi instalat și în Polonia, scrie Euractiv. Potrivit agenției germane DPA, instruirea militarilor români […] Articolul România primește de la NATO un sistem turcesc MEROPS care să detecteze dronele rusești apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 23 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Dezbaterea publică întitulată: „Independență și securitate energetică reală cu sprijinul partenerilor strategici”, prima ediție din ciclul „Integrare prin cooperare și informare” 10:00 Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizărilor nr. 163g/2024, nr. 187g/2024 și nr. 110g/2025 privind excepțiile […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Poliția a anunțat suspendarea tuturor zborurilor de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca, după ce au fost semnalate prezențe de drone în zonă. Potrivit autorităților, două-trei drone de dimensiuni mari au fost văzute zburând în zona Aeroportului din Copenhaga. Decolările și aterizările pe aeroport au fost suspendate ieri, 22 septembrie începând cu […] Articolul Panică pe aeroportul din Danemarca: Drone detectate în spațiul aerian apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Donald Trump a luat o decizie surprinzătoare de a majora taxa pentru vizele H-1B la 100.000 de dolari. Măsura a stârnit îngrijorări în rândul companiilor și al marilor economii, însă deschide totodată noi oportunități pentru huburile de talente din Europa, Orientul Mijlociu și Asia. China va introduce începând cu 1 octombrie 2025 o viză denumită […] Articolul Taxa de 100.000 USD pe vize agită piețele globale ale muncii și provoacă reacții apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:20
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze ușor în raport cu principalele valute internaționale, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 23 septembrie. Astfel, principalele valute înregistrează următoarele cotații: Euro: 19,5980 lei, în creștere cu 0,04 lei; Dolarul american: 16,6437 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3,8617 lei, în […] Articolul Leul moldovenesc de depreciază ușor față de euro apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 23 septembrie, vremea va fi în general frumoasă în toată țara, cu cer mai mult senin pe parcursul zilei. În timpul nopții și izolat dimineața, se va semnala ceață slabă, iar vântul va sufla slab în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor urca până la +28 de grade Celsius în unele zone, în timp ce […] Articolul Ceață matinală și cer senin pe 23 septembrie: Maxime de până la 28 de grade apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Limita de două ore pe zi la telefon: Măsura radicală propusă de un oraș pentru sănătatea digitală # Realitatea.md
Autoritățile unui oraș au anunțat că intenționează să limiteze folosirea telefoanelor mobile la cel mult două ore pe zi, în afara școlii sau a serviciului. Proiectul, care nu prevede sancțiuni, vizează reducerea problemelor de sănătate asociate utilizării excesive. Primarul orașului Toyoake, din Japonia, Masafumi Koki a argumentat că măsura are scopul de a combate tulburările de […] Articolul Limita de două ore pe zi la telefon: Măsura radicală propusă de un oraș pentru sănătatea digitală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune # Realitatea.md
Un Airbus A320 al companiei Nouvel Air a fost nevoit să rateze aterizarea duminică seara pe aeroportul din Nisa, pentru a evita coliziunea cu un avion Easyjet aflat deja pe pistă. Autoritățile franceze au deschis o anchetă și au imobilizat cele două aeronave pentru verificări, scrie digi24.ro. La puţin timp după ora 23:30, un avion […] Articolul Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Italia: Proteste și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transportul, școlile și spitalele sunt paralizate # Realitatea.md
Manifestațiile desfășurate luni în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari și poliție la Milano și în alte orașe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărșăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora, relatează agerpres.ro. Demonstrațiile au făcut parte dintr-o grevă […] Articolul Italia: Proteste și grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transportul, școlile și spitalele sunt paralizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:20
Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din Orhei investește în dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor și în activități STEM pentru elevi – un program educațional care combină știința, tehnologia, ingineria și matematica, având ca scop stimularea gândirii critice și a abilității de rezolvare a problemelor în situații reale. Investițiile sunt realizate printr-un program de granturi lansat […] Articolul Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei modernizează educația prin digitalizare apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Blocul „Împreună” rămâne în cursa electorală. Gligor: „Suntem singura opțiune proeuropeană veritabilă și integră” # Realitatea.md
Blocul „Împreună” nu se va retrage din campania electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost făcută de Ștefan Gligor, în cadrul dezbaterilor electorale de la RLIVE TV. Candidatul susține că blocul pe care îl reprezintă este singura alternativă credibilă pentru cetățenii dezamăgiți de guvernarea din ultimii patru ani, pe care o […] Articolul Blocul „Împreună” rămâne în cursa electorală. Gligor: „Suntem singura opțiune proeuropeană veritabilă și integră” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va beneficia de sprijinul a opt state nordice și baltice pentru consolidarea securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor, printr-un proiect comun. Acesta este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și urmează să fie finalizat până în 2028. Potrivit lui Valeriu Mija, secretar de stat […] Articolul Sprijin nordic-baltic pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Dezbateri electorale la RLIVE TV: Ce spun candidații despre administrație, finanțare și viitorul politic # Realitatea.md
Astăzi, 22 septembrie, la RLIVE TV a avut loc o nouă ediție a dezbaterii electorale moderate de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii au fost Igor Gîrlea Blocul electoral “Alternativa”, Veaceslav Burlacu (Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova), Ștefan Gligor (Blocul Electoral “Împreună”, care au răspuns întrebărilor adresate de moderatoare pe teme de actualitate electorală. Igor Gîrlea, […] Articolul Dezbateri electorale la RLIVE TV: Ce spun candidații despre administrație, finanțare și viitorul politic apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
VIDEO Momentul în care o mașină lovește în lanț alte automobile, surprins pe camere, la Bălți # Realitatea.md
Un accident în lanț s-a produs pe strada Nicolae Testemițanu din municipiul Bălți. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, cel puțin patru automobile ar fi fost implicate în coliziune. În secvențele video se observă cum un autoturism își schimbă banda de deplasare, iar la scurt timp lovește două mașini aflate în trafic. Impactul provoacă proiectarea […] Articolul VIDEO Momentul în care o mașină lovește în lanț alte automobile, surprins pe camere, la Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Președinta Maia Sandu a adresat luni, 22 septembrie, un apel către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, avertizând că suveranitatea, independența și viitorul european al Republicii Moldova sunt puse în pericol. În mesajul transmis națiunii, șefa statului a acuzat implicarea financiară și propagandistică din partea Kremlinului, care „aruncă cu sute de milioane de […] Articolul VIDEO Maia Sandu, adresare către întreaga societate: ”Casa noastră nu e de vânzare” apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, cetățean al Israelului, a fost prins cu substanțe narcotice la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, în data de 21 septembrie 2025. Potrivit Poliției de Frontieră, pasagerul unui mijloc de transport a fost supus unui control suplimentar cu ajutorul echipei canine. În geanta sa […] Articolul Cetățean israelian, prins cu marijuana la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Surpriză neplăcută în parcul Dendrariu. A fost observat un șarpe care se „plimba” pe alee # Realitatea.md
Un șarpe a fost surprins luni, 22 septembrie, în timp ce se „plimba” pe o alee din parcul Dendrariu din Chișinău. Reptila, care potrivit imaginilor ar avea aproximativ un metru lungime, a fost filmată de trecători de la distanță. Redacția Realitatea.md a încercat să obțină o reacție de la directorul parcului, Ion Uzun, însă acesta […] Articolul Surpriză neplăcută în parcul Dendrariu. A fost observat un șarpe care se „plimba” pe alee apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Preotul care ar fi ucis o bătrână în nordul țării a fost demis din funcție. Ce spune Mitropolia Moldovei # Realitatea.md
Preotul care ar fi omorât o bătrână din raionul Drochia nu este preot. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Mitropoliei Moldovei, acesta a fost oprit de la săvârșirea celor sfinte și eliberat din funcția de paroh încă din anul 2019. „Preotul Ioan Zîcu nu este parohul bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia, […] Articolul Preotul care ar fi ucis o bătrână în nordul țării a fost demis din funcție. Ce spune Mitropolia Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Moldoveni, duși în Serbia și învățați cum să destabilizeze. Le plăteau 400 € și îi învățau să folosească arme # Realitatea.md
Persoane cu vârste de 19-45 de ani au mers sistematic în Serbia, pentru a fi instruiți cum să organizeze destabilizări și dezordini în masă. Pentru aceste acțiuni, cetățenii vizați primeau 400 de euro. Persoanele au fost învățate cum să mânuiască echipamente speciale, inclusiv bastoane din cauciuc și arme. Oamenii legii au reținut, urmare a perchezițiilor […] Articolul VIDEO Moldoveni, duși în Serbia și învățați cum să destabilizeze. Le plăteau 400 € și îi învățau să folosească arme apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Republica Moldova a încheiat astăzi, 22 septembrie, procesul de screening bilateral, început în iulie 2024, o etapă esențială pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Ultimul capitol analizat a fost Capitolul 33, prevederi financiare și bugetare, coordonat de Ministerul Finanțelor. Reuniunea a fost deschisă de Cristina Gherasimov, viceprim-ministră pentru Integrare Europeană și negociator-șef al Republicii Moldova, […] Articolul Republica Moldova a finalizat screeningul bilateral cu Uniunea Europeană apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Musk a numit un student de 20 de ani la conducerea echipei Grok care a concediat imediat 600 de angajați # Realitatea.md
xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, trece printr-o serie de schimbări majore, marcate de concedieri masive și decizii surprinzătoare în ceea ce privește conducerea echipelor. Diego Pasini, un tânăr de doar 20 de ani, absolvent de liceu în 2023 și student „în pauză” la Universitatea din Pennsylvania, a fost numit recent la conducerea […] Articolul Musk a numit un student de 20 de ani la conducerea echipei Grok care a concediat imediat 600 de angajați apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Sesizare la Comisia Electorală Centrală: PSDE solicită eliminarea partidului „Moldova Mare” din cursa electorală # Realitatea.md
Partidul Social-Democrat European solicită excluderea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, după investigația publicată de NordNews. Conform formațiunii, informațiile dezvăluite denotă abateri grave privind finanțarea campaniei electorale. Astfel, social-democrații europeni anunță că au depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală, pentru a examina acțiunile partidului „Moldova Mare” blocului „Patriotic” și blocului „Alternativa”. Comisiei Electorale […] Articolul Sesizare la Comisia Electorală Centrală: PSDE solicită eliminarea partidului „Moldova Mare” din cursa electorală apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme ziua alegerilor parlamentare într-un „protest democratic” prin vot. Mesajul a fost transmis astăzi în cadrul unei declarații publice. Ceban a subliniat că, în opinia sa, actuala guvernare PAS a avut patru ani la dispoziție pentru a schimba lucrurile în […] Articolul Blocul ALTERNATIVA cheamă cetățenii ”la cel mai mare protest în ziua alegerilor” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Condiții mai bune pentru pacienți! Secția terapie și geriatrie a Spitalului Raional Drochia a fost modernizată # Realitatea.md
După finalizarea lucrărilor de reparație capitală, astăzi, 22 septembrie, a fost inaugurată secția terapie și geriatrie a Spitalului Raional Drochia. Valoarea proiectului este 3,6 milioane de lei. „Această secție este unul dintre pilonii esențiali ai asistenței medicale spitalicești din raionul Drochia, deservind aproximativ 56.000 de locuitori. Modernizarea ei, prima după 30 de ani, va contribui […] Articolul Condiții mai bune pentru pacienți! Secția terapie și geriatrie a Spitalului Raional Drochia a fost modernizată apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Curtea de Apel decide marți dacă Partidul Inima Moldovei își va continua activitatea # Realitatea.md
Curtea de Apel Centru urmează să decidă dacă Partidul Politic „Partidul Republican Inima Moldovei” își va putea continua activitatea. Pe 23 septembrie, magistrații vor examina cererea depusă de Ministerul Justiției privind limitarea activității formațiunii politice conduse de Irina Vlah. În aceeași zi, instanța va analiza și contestația depusă de partid împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, […] Articolul Curtea de Apel decide marți dacă Partidul Inima Moldovei își va continua activitatea apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va face în curând o declarație „uluitoare” despre o posibilă soluție la problema autismului. Potrivit Washington Post, care citează patru surse, administrația sa intenționează să lege riscul de autism la copii de administrarea paracetamolului (Tylenol) în timpul sarcinii. Argumentele invocate ar fi bazate pe studii efectuate la Centrul […] Articolul Donald Trump promite o declarație „istorică” privind autismul apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Blocul electoral „Unirea Națiunii” se retrage din cursa electorală în favoarea PAS # Realitatea.md
Blocul electoral „Unirea Națiunii” a anunțat, printr-o conferință de presă susținută alături de Igor Grosu, retragerea sa din cursa pentru alegerile parlamentare anticipate, în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost prezentată ca un pas de unitate pentru consolidarea șanselor forțelor proeuropene la scrutinul din 28 septembrie. În cadrul evenimentului, liderii celor două […] Articolul VIDEO Blocul electoral „Unirea Națiunii” se retrage din cursa electorală în favoarea PAS apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Culesul nucilor din copacii aflați lângă liniile electrice este extrem de periculos și poate duce la incidente grave, avertizează Premier Energy Distribution. Reprezentanții companiei atrag atenția că mulți nuci au fost plantați pe marginea drumurilor, în apropierea firelor de înaltă tensiune. Urcatul în copaci sau folosirea de prăjini metalice și crengi pentru scuturatul nucilor pot […] Articolul Premier Energy avertizează: Culesul nucilor lângă firele electrice poate fi fatal apare prima dată în Realitatea.md.
