Republica Moldova: 74 de persoane reținute după 250 de percheziții pentru pregătiri în Serbia la îndemnul Rusiei, în contextul alegerilor parlamentare
Ziarul National, 22 septembrie 2025 21:15
În Republica Moldova, au fost reținute 74 de persoane pregătite în Serbia pentru a instiga dezordini în masă. Aceste acțiuni au corespuns unor aleg...
Acum 15 minute
21:15
21:15
23.09.2025: O zi cu temperaturi stabile și cer senin în întreaga Republică Moldova # Ziarul National
Mâine, vremea se menține constantă în toate regiunile Republicii Moldova, cu temperaturi medii care variază ușor față de astăzi. Nu sunt așteptate ...
Acum 2 ore
20:15
R. Moldova își întărește apărarea cibernetică cu ajutorul țărilor nordice și baltice până în 2028 # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va întări securitatea cibernetică și va moderniza infrastructura de gestionare a crizelor, cu a...
20:15
Maia Sandu avertizează: Interesele Kremlinului amenință alegerile și stabilitatea Moldovei – Protejați țara prin voturi cinstite! # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment în cadrul unui discurs susținut luni, subliniind că Rusia intenționează să influ...
Acum 4 ore
19:15
Kremlinul a acuzat luni statele membre ale NATO că amplifică tensiunile prin acuzațiile lor „nefondate” conform cărora Rusia a încălcat anumite spa...
19:15
Maia Sandu: Apel la unitate pentru apărarea suveranității Moldovei în fața influențelor străine la alegerile parlamentare # Ziarul National
Nu trebuie să permitem predarea Republicii Moldova către interesele străine. Acest mesaj a fost transmis de către președintele Maia Sandu, în conte...
19:15
Maia Sandu avertizează: Integritatea Moldovei, amenințată de influențe externe înainte de alegeri # Ziarul National
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj adresat întregii populații. Ea a...
19:15
Maia Sandu avertizează: Moldova se află într-un moment de cotitură, să nu cedăm presiunilor externe! # Ziarul National
Dragi moldoveni de acasă și din întreaga lume,Mi-ați încredințat sarcina de a fi garantul suveranității, independenței și integrității teritorial...
19:15
Maia Sandu se adresează cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi un mesaj către societate, având în vedere alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 2...
18:15
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu a DEZVĂLUIT planurile Rusiei și a făcut un APEL la adresa moldovenilor: „Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare, dar Moldova e casa noastră, NU e de vânzare - voi sunteți ZIDUL pe care se ține PACEA și viitorul nostru” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a lansat un apel la adresa moldovenilor, în cadrul căruia a vorbit despre importanța alegerilor parlamentare din 28 se...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Kremlinul vrea vărsări de SÂNGE în. R. Moldova? Organele de drept, DETALII despre cele 250 de percheziții efectuate astăzi: Zeci de bărbați au fost intruiți în Serbia cu ARMA în mâini, sub coordonarea unor agenți GRU din Rusia # Ziarul National
Cel puțin 74 de persoane au fost reținute astăzi, în urma celor 250 de percheziții efectuate de organele de drept într-o cauză penală pornită p...
17:45
Putin propune prelungirea tratatului New START cu un an, dar cere reciprocitate din partea SUA # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, propune o prelungire de un an a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat inițial între Rusia și State...
17:30
ULTIMA ORĂ // Un partid riscă să fie EXCLUS din alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. CEC urmează să ia decizia # Ziarul National
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, riscă să fie exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 2028. O sesizare...
Acum 6 ore
16:00
R. Moldova formalizează o etapă crucială pe drumul către aderarea europeană prin finalizarea screeningului bilateral # Ziarul National
Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral, marcând un nou pas semnificativ pe calea aderării la Uniunea Europeană. Vicepremieru...
16:00
Constantin Țuțu, căutat internațional, ar fi fost văzut în Transnistria cu acte false # Ziarul National
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului, ajungând în regiunea transnistreană prin Ucraina folosind acte false. Inform...
16:00
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. Entitatea politică unioni...
Acum 8 ore
15:00
Bărbați din Chișinău trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie după ce au amenințat cu moartea pentru 500 de euro # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, din cadrul Oficiului Râșcani, a anunțat trimiterea în judecată a doi bărbați, domiciliați în Chișinău, pentru ma...
15:00
Noul ambasador UE promite să sprijine R. Moldova în drumul către aderarea la Uniunea Europeană # Ziarul National
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a adresat un mesaj de bun venit locuitorilor țării noastre. În ultimele două...
14:00
Republica Moldova progresează în integrarea europeană: Capitolul 22 privind politica regională, analizat la Bruxelles # Ziarul National
Săptămâna trecută, o echipă a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), sub conducerea secretarului de stat Corneliu Cirimpei, ...
14:00
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, în urma unui bombardament aerian al Rusiei asupra orașului Zaporojie, situat în sud...
14:00
Noi oportunități pentru transportatorii moldoveni: creștere semnificativă a autorizațiilor internaționale în 2025 # Ziarul National
În anul 2025, sectorul transporturilor din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative. Datorită dialogului constant și negocierilor cu ...
14:00
Maia Sandu se va adresa națiunii în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi un mesaj către societate, în contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe...
14:00
NATO convocat de urgență la Bruxelles după încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane rusești # Ziarul National
Reprezentanţii celor 32 de state membre NATO se vor reuni marţi dimineaţa la Bruxelles, la solicitarea Estoniei, după o incursiune rusească în spaţ...
Acum 12 ore
13:00
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, ADRESARE de ultimă oră către cetățenii R. Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentar...
12:45
Investigație NordNews: Influența Rusiei în alegerile parlamentare din Moldova și acțiunile sub acoperire ale Moscovei # Ziarul National
Această duminică va fi marcată de alegeri importante, în care alegătorii își vor alege reprezentanții din Parlament. Scrutinul nu este doar crucial...
12:00
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor din Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova, percheziționat în cadrul unui dosarul penal privind CUMPĂRAREA voturilor și spălarea banilor # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins în această dimineață cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în...
12:00
Agricultorii primesc sprijin financiar de peste 18 milioane de lei prin subvenții în septembrie 2025 # Ziarul National
22 septembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat că, între 15 și 19 septembrie 2025, a aprobat pentru pl...
12:00
Atac devastator la Zaporojie: trei morți și doi răniți în urma bombardamentelor rusești # Ziarul National
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, într-un bombardament aerian rus asupra orașului Zaporojie, situat în sudul Ucrainei...
11:45
Percheziții masive în Moldova: Peste 250 de acțiuni împotriva unui complot de destabilizare orchestrat din Rusia, vizând și penitenciare # Ziarul National
Peste 250 de percheziții au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală legată de pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate...
10:45
Planul SECRET al Kremlinului, pentru a FRAUDA alegerile parlamentare și de a deturna parcursul european al R. Moldova. Documente interne ale rușilor arată cum intervine Rusia în alegeri, inclusiv rolul-cheie pentru diaspora # Ziarul National
Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din R. Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre adera...
10:45
Dodon acuză PAS de intimidare prin percheziții înaintea alegerilor: Sunt în căutare de motive pentru anularea scrutinului din 28 septembrie! # Ziarul National
Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, și actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în...
10:30
Peste 100 de sportivi s-au întrecut la Campionatul Național de Trântă pentru seniori, desfășurat la Călărași # Ziarul National
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au luat parte anul acesta la Campionatul Național la Trântă destinat seniorilor. Competiția a...
10:00
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că NATO și Uniunea Europeană ar trebui să se analizeze pe ei înșiși...
10:00
V-ați întrebat cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de soare? La City Farm, compania fondată de antreprenorul Dumitru Al...
10:00
Pierderi masive pentru Rusia în conflictul din Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente distruse de la începutul invaziei # Ziarul National
Forțele armate ale Ucrainei au raportat că Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, pe ...
09:00
♈️ BerbecProvocările întâlnite în drumul tău pot fi transformate în oportunități valoroase. Rămâi deschis la idei noi și nu te teme să iei inițiat...
Acum 24 ore
08:00
Trei morți și 16 răniți în urma unui atac cu drone ucrainene în Crimeea anexată de Rusia # Ziarul National
Trei persoane au murit și 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula sudică a Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucraine...
08:00
Încălcări ale spațiului aerian estonian: ONU convoacă Consiliul de Securitate în urma acțiunilor avioanelor rusești # Ziarul National
Consiliul de Securitate al ONU a anunțat că va organiza o reuniune de urgență luni pentru a discuta incursiunile rusești nesancționate în spațiul a...
01:00
Atac cu drone în sudul Libanului: cinci morți, inclusiv trei copii americani, în urma operațiunilor israeliene # Ziarul National
Un atac desfășurat de Israel cu drone în sudul Libanului a dus la moartea a cinci persoane, printre care trei copii, a raportat Ministerul Sănătăți...
21 septembrie 2025
22:00
Statele Unite se angajează să apere Polonia și țările baltice împotriva amenințărilor rusești, afirmă Donald Trump # Ziarul National
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat duminică că Statele Unite sunt gata să participe la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusi...
Ieri
20:00
Grupul austriac de petrol, gaze şi chimicale OMV a concediat un director din cauza suspiciunilor de spionaj în favoarea Rusiei. În acest context, u...
20:00
ULTIMA ORĂ // Ministrul Energiei, despre ȘANTAJUL energetic al Rusiei: ,,O tradiție de 34 de ani... Prețul ,,binelui” și ,,ieftinului” au fost stagnarea economică, depopularea țării și perpetuarea corupției" # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat cum a fost șantajată R. Moldova în ultimii 34 de ani de Federația Rusă și cum în ultimii ani am ...
19:15
Rețeaua secretă pro-Kremlin din Moldova, dezvăluită: Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
O investigație realizată de un reporter sub acoperire a dezvăluit o rețea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanțată din Rusia, cu scopul de a af...
19:15
Promisiunile așa-zisului bloc patriotic al lui Dodon, dar și afirmațiile ,,Alternativei" lui Ceban, DEMONTATE: ,,Chiar dacă prețul de achiziție al gazului ar fi și GRATIS pentru R. Moldova, oricum consumatorii ar trebui să achite circa 6 lei" # Ziarul National
Promisiunile electorale ale așa-zisului bloc patriotic format la Moscova de Igor Dodon, Vasile Tarlev, Vladimir Voronin și Irina Vlah, dar și a...
19:15
În general, vremea din Republica Moldova în următoarele zile va varia între cer senin și parțial noros, fără precipitații semnificative, dar cu vân...
18:30
Exemplu pentru NAȚIONALA de fotbal a R. Moldova. Cum a reușit Uzbekistan să se califice la PRIMUL său Campionat Mondial: Povestea uriașului proiect sportiv din spatele acestui succes # Ziarul National
Naționala de fotbal a Uzbekistanului s-a calificat la primul său Campionat Mondial din istorie, dar puțini știu povestea uriașului proiect sport...
18:00
Maia Sandu subliniază la Festivalul Etniilor 2025: Unitate și pace pentru toți moldovenii # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor 2025, care a reunit în centrul capitalei sute de reprezentanț...
17:45
Aeroporturile europene luptă să restabilească normalitatea după un atac cibernetic asupra sistemelor de check-in # Ziarul National
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la n...
15:45
Generalul rus Alexander Lapin, destituit din armată și numit consilier în Tatarstan după critici și înfrângeri în Ucraina # Ziarul National
General-colonelul rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt implicat în primele etape ale conflictului din Ucraina, a fost destituit din serv...
13:00
Avertisment de ULTIMĂ oră înaintea alegerilor din 28 septembrie: ,,R. Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de acum încolo... Va primi trupe". Cum este folosită rețeaua AUR a lui Simion în favoarea lui Șor și partidelor proruse # Ziarul National
R. Moldova este la răscruce, între Est şi Vest, iar alegerile parlamentare de peste câteva zile decid viitorul. Întrebat cum crede că va arăta r...
