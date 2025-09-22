Noul ambasador UE promite să sprijine R. Moldova în drumul către aderarea la Uniunea Europeană
Ziarul National, 22 septembrie 2025 15:00
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a adresat un mesaj de bun venit locuitorilor țării noastre. În ultimele două...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
15:00
Bărbați din Chișinău trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie după ce au amenințat cu moartea pentru 500 de euro # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, din cadrul Oficiului Râșcani, a anunțat trimiterea în judecată a doi bărbați, domiciliați în Chișinău, pentru ma...
15:00
Noul ambasador UE promite să sprijine R. Moldova în drumul către aderarea la Uniunea Europeană # Ziarul National
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a adresat un mesaj de bun venit locuitorilor țării noastre. În ultimele două...
Acum 2 ore
14:00
Republica Moldova progresează în integrarea europeană: Capitolul 22 privind politica regională, analizat la Bruxelles # Ziarul National
Săptămâna trecută, o echipă a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), sub conducerea secretarului de stat Corneliu Cirimpei, ...
14:00
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, în urma unui bombardament aerian al Rusiei asupra orașului Zaporojie, situat în sud...
14:00
Noi oportunități pentru transportatorii moldoveni: creștere semnificativă a autorizațiilor internaționale în 2025 # Ziarul National
În anul 2025, sectorul transporturilor din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative. Datorită dialogului constant și negocierilor cu ...
14:00
Maia Sandu se va adresa națiunii în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi un mesaj către societate, în contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe...
14:00
NATO convocat de urgență la Bruxelles după încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane rusești # Ziarul National
Reprezentanţii celor 32 de state membre NATO se vor reuni marţi dimineaţa la Bruxelles, la solicitarea Estoniei, după o incursiune rusească în spaţ...
Acum 4 ore
13:00
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, ADRESARE de ultimă oră către cetățenii R. Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentar...
12:45
Investigație NordNews: Influența Rusiei în alegerile parlamentare din Moldova și acțiunile sub acoperire ale Moscovei # Ziarul National
Această duminică va fi marcată de alegeri importante, în care alegătorii își vor alege reprezentanții din Parlament. Scrutinul nu este doar crucial...
12:00
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor din Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova, percheziționat în cadrul unui dosarul penal privind CUMPĂRAREA voturilor și spălarea banilor # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins în această dimineață cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în...
12:00
Agricultorii primesc sprijin financiar de peste 18 milioane de lei prin subvenții în septembrie 2025 # Ziarul National
22 septembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat că, între 15 și 19 septembrie 2025, a aprobat pentru pl...
12:00
Atac devastator la Zaporojie: trei morți și doi răniți în urma bombardamentelor rusești # Ziarul National
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, într-un bombardament aerian rus asupra orașului Zaporojie, situat în sudul Ucrainei...
11:45
Percheziții masive în Moldova: Peste 250 de acțiuni împotriva unui complot de destabilizare orchestrat din Rusia, vizând și penitenciare # Ziarul National
Peste 250 de percheziții au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală legată de pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate...
Acum 6 ore
10:45
Planul SECRET al Kremlinului, pentru a FRAUDA alegerile parlamentare și de a deturna parcursul european al R. Moldova. Documente interne ale rușilor arată cum intervine Rusia în alegeri, inclusiv rolul-cheie pentru diaspora # Ziarul National
Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din R. Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre adera...
10:45
Dodon acuză PAS de intimidare prin percheziții înaintea alegerilor: Sunt în căutare de motive pentru anularea scrutinului din 28 septembrie! # Ziarul National
Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, și actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în...
10:30
Peste 100 de sportivi s-au întrecut la Campionatul Național de Trântă pentru seniori, desfășurat la Călărași # Ziarul National
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au luat parte anul acesta la Campionatul Național la Trântă destinat seniorilor. Competiția a...
10:00
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că NATO și Uniunea Europeană ar trebui să se analizeze pe ei înșiși...
10:00
V-ați întrebat cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de soare? La City Farm, compania fondată de antreprenorul Dumitru Al...
10:00
Pierderi masive pentru Rusia în conflictul din Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente distruse de la începutul invaziei # Ziarul National
Forțele armate ale Ucrainei au raportat că Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, pe ...
Acum 8 ore
09:00
♈️ BerbecProvocările întâlnite în drumul tău pot fi transformate în oportunități valoroase. Rămâi deschis la idei noi și nu te teme să iei inițiat...
08:00
Trei morți și 16 răniți în urma unui atac cu drone ucrainene în Crimeea anexată de Rusia # Ziarul National
Trei persoane au murit și 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula sudică a Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucraine...
08:00
Încălcări ale spațiului aerian estonian: ONU convoacă Consiliul de Securitate în urma acțiunilor avioanelor rusești # Ziarul National
Consiliul de Securitate al ONU a anunțat că va organiza o reuniune de urgență luni pentru a discuta incursiunile rusești nesancționate în spațiul a...
Acum 24 ore
01:00
Atac cu drone în sudul Libanului: cinci morți, inclusiv trei copii americani, în urma operațiunilor israeliene # Ziarul National
Un atac desfășurat de Israel cu drone în sudul Libanului a dus la moartea a cinci persoane, printre care trei copii, a raportat Ministerul Sănătăți...
21 septembrie 2025
22:00
Statele Unite se angajează să apere Polonia și țările baltice împotriva amenințărilor rusești, afirmă Donald Trump # Ziarul National
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat duminică că Statele Unite sunt gata să participe la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusi...
20:00
Grupul austriac de petrol, gaze şi chimicale OMV a concediat un director din cauza suspiciunilor de spionaj în favoarea Rusiei. În acest context, u...
20:00
ULTIMA ORĂ // Ministrul Energiei, despre ȘANTAJUL energetic al Rusiei: ,,O tradiție de 34 de ani... Prețul ,,binelui” și ,,ieftinului” au fost stagnarea economică, depopularea țării și perpetuarea corupției" # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat cum a fost șantajată R. Moldova în ultimii 34 de ani de Federația Rusă și cum în ultimii ani am ...
19:15
Rețeaua secretă pro-Kremlin din Moldova, dezvăluită: Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
O investigație realizată de un reporter sub acoperire a dezvăluit o rețea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanțată din Rusia, cu scopul de a af...
19:15
Promisiunile așa-zisului bloc patriotic al lui Dodon, dar și afirmațiile ,,Alternativei" lui Ceban, DEMONTATE: ,,Chiar dacă prețul de achiziție al gazului ar fi și GRATIS pentru R. Moldova, oricum consumatorii ar trebui să achite circa 6 lei" # Ziarul National
Promisiunile electorale ale așa-zisului bloc patriotic format la Moscova de Igor Dodon, Vasile Tarlev, Vladimir Voronin și Irina Vlah, dar și a...
19:15
În general, vremea din Republica Moldova în următoarele zile va varia între cer senin și parțial noros, fără precipitații semnificative, dar cu vân...
18:30
Exemplu pentru NAȚIONALA de fotbal a R. Moldova. Cum a reușit Uzbekistan să se califice la PRIMUL său Campionat Mondial: Povestea uriașului proiect sportiv din spatele acestui succes # Ziarul National
Naționala de fotbal a Uzbekistanului s-a calificat la primul său Campionat Mondial din istorie, dar puțini știu povestea uriașului proiect sport...
18:00
Maia Sandu subliniază la Festivalul Etniilor 2025: Unitate și pace pentru toți moldovenii # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor 2025, care a reunit în centrul capitalei sute de reprezentanț...
17:45
Aeroporturile europene luptă să restabilească normalitatea după un atac cibernetic asupra sistemelor de check-in # Ziarul National
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la n...
15:45
Generalul rus Alexander Lapin, destituit din armată și numit consilier în Tatarstan după critici și înfrângeri în Ucraina # Ziarul National
General-colonelul rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt implicat în primele etape ale conflictului din Ucraina, a fost destituit din serv...
Ieri
13:00
Avertisment de ULTIMĂ oră înaintea alegerilor din 28 septembrie: ,,R. Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de acum încolo... Va primi trupe". Cum este folosită rețeaua AUR a lui Simion în favoarea lui Șor și partidelor proruse # Ziarul National
R. Moldova este la răscruce, între Est şi Vest, iar alegerile parlamentare de peste câteva zile decid viitorul. Întrebat cum crede că va arăta r...
20 septembrie 2025
22:30
Ucraina impune sancțiuni politicienilor și activiștilor moldoveni acuzați de legături pro-ruse: Furtună și Guțul, printre cei vizați # Ziarul National
Ucraina a decis să impună sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că destabilizează țara în i...
22:15
Pe 21 septembrie 2025, vremea continuă să fie prietenoasă în toată Republica Moldova. Temperaturile medii vor crește ușor, stabilindu-se în jurul v...
20:15
România nu a blocat extrădarea lui Plahotniuc: Procedura repornită după discuții între Chișinău și Atena # Ziarul National
România nu a blocat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, a declarat premierul Dorin Recean într-un podcast la un post de radio din Români...
19:15
Demolările din Gaza City sporesc temerile strămutării permanente a palestinienilor și amplifică criza umanitară # Ziarul National
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul un...
18:15
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și de ce anul acesta schimbarea vine mai devreme decât în alți ani # Ziarul National
R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transf...
15:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu oficiali francezi despre sprijinul pentru reformele și suveranitatea Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, alături de Gabriel...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu guvernatorul Băncii Franței și liderul partidului lui Macron despre sprijinul pentru Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a întâmpinat la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel At...
13:45
Donald Trump revine la ONU în mijlocul crizelor din Gaza și Ucraina și al tensiunilor cu Iranul # Ziarul National
Liderii mondiali se vor reuni săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Aceasta va fi dominată de revenirea președintelui amer...
12:45
Maia Sandu își exprimă recunoștința față de silvicultori și angajamentul pentru reabilitarea pădurilor în Moldova # Ziarul National
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu, care fac Mo...
12:45
Marea Britanie și Irlanda ajung la un nou acord privind investigarea conflictului din Irlanda de Nord, renunțând la imunitatea pentru soldați # Ziarul National
Guvernele britanic și irlandez au anunțat recent o nouă bază legală pentru gestionarea moștenirii decadelor de violențe sectare din Irlanda de Nord...
11:45
Zelenski: Forțele ucrainene obțin succese semnificative în contraofensiva din est și zădărnicesc planurile Rusiei # Ziarul National
Forțele ucrainene și-au continuat vineri ofensiva pe frontul de est, în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropillia. Potrivit președintelui Volodim...
11:45
Atac cibernetic afectează aeroporturile din Europa: întârzieri și anulări la Heathrow, Bruxelles și Berlin # Ziarul National
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a perturbat sâmbătă operaţiunile mai multor aerop...
08:45
♈️ BerbecAventura te cheamă cu fortă, iar oportunităţile ar trebui să fie exploreza astăzi. Momentul este ideal pentru a investi în dezvoltarea pe...
08:45
Avioane poloneze și aliate survolează după noi atacuri rusești asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia # Ziarul National
Avioane poloneze si aliate au fost mobilizate sambata dimineata pentru a asigura securitatea spatiului aerian al Poloniei. Aceasta masura a fost lu...
04:45
Trump afirmă că Xi Jinping este dispus să colaboreze cu SUA pentru pacea în Ucraina, dar Beijingul nu confirmă în comunicat # Ziarul National
Președintele Donald Trump, după ce a purtat o discuție la telefon cu omologul său chinez vineri, a declarat jurnaliștilor că este convins că Xi Jin...
04:45
Moscova neagă acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului său aerian de către avioanele rusești MiG-31 # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a precizat că cele trei avioane MiG-31, pe care autoritățile de la Tallinn și NATO le-au acuzat că au încălcat spațiul a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.