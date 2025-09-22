Atac devastator la Zaporojie: trei morți și doi răniți în urma bombardamentelor rusești
Ziarul National, 22 septembrie 2025 12:00
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, într-un bombardament aerian rus asupra orașului Zaporojie, situat în sudul Ucrainei...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 10 minute
12:00
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor din Chișinău, Orhei și sudul R. Moldova, percheziționat în cadrul unui dosarul penal privind CUMPĂRAREA voturilor și spălarea banilor # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins în această dimineață cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în...
12:00
Agricultorii primesc sprijin financiar de peste 18 milioane de lei prin subvenții în septembrie 2025 # Ziarul National
22 septembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat că, între 15 și 19 septembrie 2025, a aprobat pentru pl...
12:00
Atac devastator la Zaporojie: trei morți și doi răniți în urma bombardamentelor rusești # Ziarul National
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite luni, într-un bombardament aerian rus asupra orașului Zaporojie, situat în sudul Ucrainei...
Acum 30 minute
11:45
Percheziții masive în Moldova: Peste 250 de acțiuni împotriva unui complot de destabilizare orchestrat din Rusia, vizând și penitenciare # Ziarul National
Peste 250 de percheziții au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală legată de pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate...
Acum 2 ore
10:45
Planul SECRET al Kremlinului, pentru a FRAUDA alegerile parlamentare și de a deturna parcursul european al R. Moldova. Documente interne ale rușilor arată cum intervine Rusia în alegeri, inclusiv rolul-cheie pentru diaspora # Ziarul National
Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din R. Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre adera...
10:45
Dodon acuză PAS de intimidare prin percheziții înaintea alegerilor: Sunt în căutare de motive pentru anularea scrutinului din 28 septembrie! # Ziarul National
Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, și actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în...
10:30
Peste 100 de sportivi s-au întrecut la Campionatul Național de Trântă pentru seniori, desfășurat la Călărași # Ziarul National
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au luat parte anul acesta la Campionatul Național la Trântă destinat seniorilor. Competiția a...
Acum 4 ore
10:00
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că NATO și Uniunea Europeană ar trebui să se analizeze pe ei înșiși...
10:00
V-ați întrebat cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de soare? La City Farm, compania fondată de antreprenorul Dumitru Al...
10:00
Pierderi masive pentru Rusia în conflictul din Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente distruse de la începutul invaziei # Ziarul National
Forțele armate ale Ucrainei au raportat că Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, pe ...
09:00
♈️ BerbecProvocările întâlnite în drumul tău pot fi transformate în oportunități valoroase. Rămâi deschis la idei noi și nu te teme să iei inițiat...
Acum 6 ore
08:00
Trei morți și 16 răniți în urma unui atac cu drone ucrainene în Crimeea anexată de Rusia # Ziarul National
Trei persoane au murit și 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula sudică a Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucraine...
08:00
Încălcări ale spațiului aerian estonian: ONU convoacă Consiliul de Securitate în urma acțiunilor avioanelor rusești # Ziarul National
Consiliul de Securitate al ONU a anunțat că va organiza o reuniune de urgență luni pentru a discuta incursiunile rusești nesancționate în spațiul a...
Acum 12 ore
01:00
Atac cu drone în sudul Libanului: cinci morți, inclusiv trei copii americani, în urma operațiunilor israeliene # Ziarul National
Un atac desfășurat de Israel cu drone în sudul Libanului a dus la moartea a cinci persoane, printre care trei copii, a raportat Ministerul Sănătăți...
Acum 24 ore
22:00
Statele Unite se angajează să apere Polonia și țările baltice împotriva amenințărilor rusești, afirmă Donald Trump # Ziarul National
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat duminică că Statele Unite sunt gata să participe la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusi...
20:00
Grupul austriac de petrol, gaze şi chimicale OMV a concediat un director din cauza suspiciunilor de spionaj în favoarea Rusiei. În acest context, u...
20:00
ULTIMA ORĂ // Ministrul Energiei, despre ȘANTAJUL energetic al Rusiei: ,,O tradiție de 34 de ani... Prețul ,,binelui” și ,,ieftinului” au fost stagnarea economică, depopularea țării și perpetuarea corupției" # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat cum a fost șantajată R. Moldova în ultimii 34 de ani de Federația Rusă și cum în ultimii ani am ...
19:15
Rețeaua secretă pro-Kremlin din Moldova, dezvăluită: Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
O investigație realizată de un reporter sub acoperire a dezvăluit o rețea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanțată din Rusia, cu scopul de a af...
19:15
Promisiunile așa-zisului bloc patriotic al lui Dodon, dar și afirmațiile ,,Alternativei" lui Ceban, DEMONTATE: ,,Chiar dacă prețul de achiziție al gazului ar fi și GRATIS pentru R. Moldova, oricum consumatorii ar trebui să achite circa 6 lei" # Ziarul National
Promisiunile electorale ale așa-zisului bloc patriotic format la Moscova de Igor Dodon, Vasile Tarlev, Vladimir Voronin și Irina Vlah, dar și a...
19:15
În general, vremea din Republica Moldova în următoarele zile va varia între cer senin și parțial noros, fără precipitații semnificative, dar cu vân...
18:30
Exemplu pentru NAȚIONALA de fotbal a R. Moldova. Cum a reușit Uzbekistan să se califice la PRIMUL său Campionat Mondial: Povestea uriașului proiect sportiv din spatele acestui succes # Ziarul National
Naționala de fotbal a Uzbekistanului s-a calificat la primul său Campionat Mondial din istorie, dar puțini știu povestea uriașului proiect sport...
18:00
Maia Sandu subliniază la Festivalul Etniilor 2025: Unitate și pace pentru toți moldovenii # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor 2025, care a reunit în centrul capitalei sute de reprezentanț...
17:45
Aeroporturile europene luptă să restabilească normalitatea după un atac cibernetic asupra sistemelor de check-in # Ziarul National
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la n...
15:45
Generalul rus Alexander Lapin, destituit din armată și numit consilier în Tatarstan după critici și înfrângeri în Ucraina # Ziarul National
General-colonelul rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt implicat în primele etape ale conflictului din Ucraina, a fost destituit din serv...
13:00
Avertisment de ULTIMĂ oră înaintea alegerilor din 28 septembrie: ,,R. Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de acum încolo... Va primi trupe". Cum este folosită rețeaua AUR a lui Simion în favoarea lui Șor și partidelor proruse # Ziarul National
R. Moldova este la răscruce, între Est şi Vest, iar alegerile parlamentare de peste câteva zile decid viitorul. Întrebat cum crede că va arăta r...
Ieri
22:30
Ucraina impune sancțiuni politicienilor și activiștilor moldoveni acuzați de legături pro-ruse: Furtună și Guțul, printre cei vizați # Ziarul National
Ucraina a decis să impună sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că destabilizează țara în i...
22:15
Pe 21 septembrie 2025, vremea continuă să fie prietenoasă în toată Republica Moldova. Temperaturile medii vor crește ușor, stabilindu-se în jurul v...
20:15
România nu a blocat extrădarea lui Plahotniuc: Procedura repornită după discuții între Chișinău și Atena # Ziarul National
România nu a blocat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, a declarat premierul Dorin Recean într-un podcast la un post de radio din Români...
19:15
Demolările din Gaza City sporesc temerile strămutării permanente a palestinienilor și amplifică criza umanitară # Ziarul National
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul un...
18:15
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și de ce anul acesta schimbarea vine mai devreme decât în alți ani # Ziarul National
R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transf...
15:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu oficiali francezi despre sprijinul pentru reformele și suveranitatea Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, alături de Gabriel...
14:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu guvernatorul Băncii Franței și liderul partidului lui Macron despre sprijinul pentru Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a întâmpinat la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel At...
13:45
Donald Trump revine la ONU în mijlocul crizelor din Gaza și Ucraina și al tensiunilor cu Iranul # Ziarul National
Liderii mondiali se vor reuni săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Aceasta va fi dominată de revenirea președintelui amer...
12:45
Maia Sandu își exprimă recunoștința față de silvicultori și angajamentul pentru reabilitarea pădurilor în Moldova # Ziarul National
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu, care fac Mo...
12:45
Marea Britanie și Irlanda ajung la un nou acord privind investigarea conflictului din Irlanda de Nord, renunțând la imunitatea pentru soldați # Ziarul National
Guvernele britanic și irlandez au anunțat recent o nouă bază legală pentru gestionarea moștenirii decadelor de violențe sectare din Irlanda de Nord...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:45
Zelenski: Forțele ucrainene obțin succese semnificative în contraofensiva din est și zădărnicesc planurile Rusiei # Ziarul National
Forțele ucrainene și-au continuat vineri ofensiva pe frontul de est, în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropillia. Potrivit președintelui Volodim...
11:45
Atac cibernetic afectează aeroporturile din Europa: întârzieri și anulări la Heathrow, Bruxelles și Berlin # Ziarul National
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a perturbat sâmbătă operaţiunile mai multor aerop...
08:45
♈️ BerbecAventura te cheamă cu fortă, iar oportunităţile ar trebui să fie exploreza astăzi. Momentul este ideal pentru a investi în dezvoltarea pe...
08:45
Avioane poloneze și aliate survolează după noi atacuri rusești asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia # Ziarul National
Avioane poloneze si aliate au fost mobilizate sambata dimineata pentru a asigura securitatea spatiului aerian al Poloniei. Aceasta masura a fost lu...
04:45
Trump afirmă că Xi Jinping este dispus să colaboreze cu SUA pentru pacea în Ucraina, dar Beijingul nu confirmă în comunicat # Ziarul National
Președintele Donald Trump, după ce a purtat o discuție la telefon cu omologul său chinez vineri, a declarat jurnaliștilor că este convins că Xi Jin...
04:45
Moscova neagă acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului său aerian de către avioanele rusești MiG-31 # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a precizat că cele trei avioane MiG-31, pe care autoritățile de la Tallinn și NATO le-au acuzat că au încălcat spațiul a...
04:45
Suedia publică imagini cu avioane rusești interceptate deasupra Mării Baltice după incursiunea din Estonia # Ziarul National
Armata suedeză a publicat vineri imagini care arată avioanele de luptă ruseşti, ce au traversat spațiul aerian al Estoniei. Fotografiile au fost ca...
02:45
Rusia încalcă spațiul aerian al Estoniei, dar NATO rămâne unit și reacționează eficient # Ziarul National
Rusia încearcă să submineze coerența NATO și totuși obține efectul contrar, a declarat ministrul de externe al României, Oana Țoiu, într-o interven...
00:45
Fostul director al liceului din Tiraspol alege drumul european și îndeamnă cetățenii să voteze PAS în alegeri # Ziarul National
Fostul director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, a adresat un îndemn populației în contextul alegerilor parlamentare de duminic...
19 septembrie 2025
23:45
Estonia solicită consultări NATO după încălcarea spațiului aerian de către avioane rusești: reacția ministrului lituanian # Ziarul National
Estonia a cerut oficial consultări cu aliații săi, conform articolului 4 din Tratatul NATO, după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul său ae...
22:45
ULTIMA ORĂ // Verdict SUMBRU înaintea alegerilor parlamentare: „Dacă vor câștiga partidele lui Putin, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova. Lui Putin nu îi pasă că R. Moldova își va trimite oamenii la război" # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, avertizează asupra influenței tot mai mari a Rusiei la Chișinău și a pericolului pe c...
22:15
ULTIMA ORĂ // Demonstrat: Rusia încearcă să DETURNEZE parcursul european al R. Moldova. Maria Zaharova încearcă din răsputeri să încline balanța în favoarea forțelor politice loiale Kremlinului # Ziarul National
Federația Rusă întrepride toate măsurile pentru a deturna parcursul european al R. Moldova, iar în acest sens a pus în aplicare toată ,,artileri...
22:15
Ionuţ Moşteanu condamnă violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele ruseşti: Un nou act de intimidare din partea Rusiei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a condamnat, vineri seara, violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele militare ruseşti. "Este încă u...
21:15
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a discuta răspunsul la încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia # Ziarul National
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta despre „răspunsul colectiv la acțiunea Rusiei” în cadrul vii...
21:15
Moldova se pregătește pentru o schimbare plăcută a condițiilor meteorologice în 20 septembrie 2025. Vremea va fi mai caldă, cu temperaturi la amiaz...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.