Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi cetățenilor Republicii Moldova
Radio Chisinau, 22 septembrie 2025 13:15
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi, la ora 18:00, cetățenilor Republicii Moldova.
Acum 10 minute
13:30
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN.
Acum 30 minute
13:15
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi, la ora 18:00, cetățenilor Republicii Moldova.
Acum o oră
13:00
Primul bloc multietajat din nordul R. Moldova va fi reabilitat energetic prin programul guvernamental FEERM # Radio Chisinau
Locatarii unui bloc de locuințe din municipiul Bălți vor beneficia de condiții mai bune de trai și facturi reduse la energie, grație lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie lansate. Este vorba despre primul bloc multietajat din nordul Republicii Moldova care va fi renovat prin Programul guvernamental „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 23 septembrie.
Acum 2 ore
12:25
Echinocțiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora 21:19. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică crește.
12:10
Filarmonica Națională, la cinci ani de la incendiu. Ministerul Culturii reafirmă angajamentul ferm de a restaura obiectivul cultural # Radio Chisinau
La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Ministerul Culturii reafirmă angajamentul ferm de a restaura obiectivul cultural. În cadrul Forumului internațional „Patrimoniu și Arhitectură”, ministrul Sergiu Prodan s-a întâlnit cu arhitectul german Thorsten Kock, câștigătorul concursului internațional pentru reconstrucția clădirii, pentru a discuta pașii concreți în avansarea proiectului, transmite IPN.nA
11:50
Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de lupte de la Zagreb # Radio Chisinau
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la categoria 63 kg, aducând a doua medalie pentru Republica Moldova la Campionatul European de lupte pentru seniori, desfășurat la Zagreb.
11:40
Descinderi CNA la Chișinău, Orhei și în sudul R. Moldova într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană a fost reținută (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. În urma acțiunilor desfășurate, o persoană a fost reținută, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în activitățile infracționale.
Acum 4 ore
11:15
Planul secret al Kremlinului pentru a influența alegerile din Republica Moldova. Dezvăluiri Bloomberg despre violențele și furtul de voturi organizate de oamenii lui Vladimir Putin # Radio Chisinau
Documente obținute de Bloomberg arată că Rusia a pus la punct o strategie complexă, cu patru direcții principale, pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Planul are ca obiectiv final îndepărtarea președintei Maia Sandu de la putere și blocarea parcursului european al țării.
10:55
Ion Basoc și Oleg Crețul, medaliați la Campionatul European de para judo de la Tbilisi # Radio Chisinau
Judocanii moldoveni Ion Basoc și Oleg Crețul au obținut medalii la Campionatul European de para judo, desfășurat în orașul Tbilisi, Georgia. Ambii sportivi au urcat pe podiumul de premiere în cadrul categoriei +95 kg, J1.
10:40
Serviciul Vamal raportează încasări de aproape 795 milioane lei în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță încasări la bugetul de stat de peste 794,62 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 28,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,2%.
10:30
Măsuri speciale de acces pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal.
10:25
Măsuri temporare de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal.
10:25
Interviu cu îndrăgitul interpret.
10:15
Măsuri temporare de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în următoare perioadă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal.
10:05
Întâlnire de nivel înalt între guvernatorii băncilor centrale din Republica Moldova și Franța: Sprijin european pentru modernizarea sistemului financiar (FOTO) # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, desfășurată la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale, susținerea reformelor și avansarea Republicii Moldova în arhitectura financiară europeană. Întâlnirea a reconfirmat angajamentul comun pentru modernizarea și inovarea sistemului financiar moldovenesc, în contextul parcursului european al țării.
09:45
Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” # Radio Chisinau
Liderul francez contestă abordarea administrației Trump față de Moscova, argumentând că Europa și-a redus deja dependența de energia rusă și trebuie acum să intensifice presiunea asupra lui Putin și Kremlinului.
Acum 6 ore
09:30
„Putin va transforma R. Moldova într-o gaură sângeroasă spre Odesa” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa continuă să relateaze despre implicarea Rusiei în influențarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, prin rețele de propagandă online, cumpărare de voturi și manipulare politică, coordonate de persoane apropiate lui Ilan Șor. Totodată, presa mai reține declarația publicistul rus Aleksandr Nevzorov, care avertizează că R. Moldova riscă să devină „o gaură sângeroasă” către Odesa, dacă influența rusă nu este oprită. El atrage atenția că Rusia nu are nevoie de R. Moldova pentru altceva decât ca teren de lansare în regiunea ucraineană, iar prezența politicienilor afiliați Moscovei în parlament ar putea însemna o catastrofă iminentă.
09:05
Flux intens la graniță: Peste 86 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 86 793 traversări.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 55 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 62 de bani.
08:25
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri # Radio Chisinau
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa s-au străduit duminică să revină la operațiuni normale după ce un atac cibernetic major a perturbat sistemele automate de check-in, Bruxelles cerând companiilor aeriene să anuleze jumătate dintre plecările programate pentru luni din cauza problemelor persistente, transmite agenția Reuters.
08:10
Percheziții de amploare în această dimineață: Peste 250 de descinderi într-un dosar privind destabilizarea ordinii publice (VIDEO) # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară, fiind vizate peste 100 de persoane. Acțiunile au loc atât la domiciliile suspecților, cât și în unele instituții penitenciare.
08:05
Percheziții de amploare în desfășurate în această dimineață: Peste 250 de descinderi într-un dosar privind destabilizarea ordinii publice (VIDEO) # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară, fiind vizate peste 100 de persoane. Acțiunile au loc atât la domiciliile suspecților, cât și în unele instituții penitenciare.
Acum 24 ore
18:15
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat peste 300 de experți și observatori internaționali la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
În cadrul ședinței de astăzi, 21 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a acreditat peste 300 de observatori și experți internaționali, inclusiv jurnaliști și observatori din partea Promo-LEX pentru monitorizarea și reflectarea scrutinului din 28 septembrie.
17:50
Ziua Națională a Vinului va fi marcată pe 4 și 5 octombrie în PMAN, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri vor participa la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care va fi organizată pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
17:25
FOTO | Maia Sandu, la Festivalul Etniilor: „Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni; pacea este a tuturor” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor, acolo unde a transmis un mesaj despre importanța diversității etnice și a unității în Republica Moldova.
16:45
Sagrada Familia este gata să-și ridice cel mai înalt turn și să devină cea mai înaltă biserică din Europa # Radio Chisinau
După mai bine de un secol de construcție, bazilica Sagrada Familia din Barcelona este gata să-și ridice imensul turn central și să devină cea mai înaltă biserică creștină din Europa, scrie AP, citată de G4media.ro.
16:15
De mâine, șoferii de camioane din Republica Moldova se pot programa online pentru traversarea frontierei prin vama Leușeni # Radio Chisinau
Serviciul Vamal extinde, în regim pilot, programarea electronică a camioanelor la postul vamal de frontieră Leușeni. Astfel, începând cu data de 22 septembrie curent, ora 08:00, atât camioanele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să traverseze frontiera pe sensul de ieșire din țară, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS.
15:45
Peste 40 de zboruri au fost anulate sau deviate duminică la Aeroportul din Bruxelles după atacul cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi europene # Radio Chisinau
Un total de 44 de zboruri de la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate sau deviate duminică, în urma atacului cibernetic de vineri asupra unui furnizor extern de servicii, a confirmat un purtător de cuvânt, transmite Belga News Agency.
15:20
Republica Moldova marchează Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale. Alexei Buzu: „Sunteți pilonii care susțin comunitățile noastre și întreaga țară” # Radio Chisinau
Astăzi, 21 septembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale. Această sărbătoare profesională este dedicată angajaților din domeniu, care oferă sprijin și asistență persoanelor vulnerabile din comunitate.
14:50
Investigație BBC: Cum încearcă Rusia, prin oligarhul Șor, să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețea secretă de știri false # Radio Chisinau
O rețea secretă finanțată de Rusia plătește cetățeni moldoveni pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin, știri false și a organiza sondaje ilegale înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. O investigație realizată de BBC a dezvăluit legături cu oligarhul Ilan Șor și cu ONG-ul Evrazia, entități care se află în prezent sub sancțiuni aplicate de SUA, Marea Britanie și UE.
14:25
Trafic complet suspendat pe o stradă din sectorul Buiucani din Chișinău, timp de două zile # Radio Chisinau
Traficul rutier va fi complet suspendat, timp de două zile, pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al capitalei, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Restricțiile vor fi valabile pe 22 și 23 septembrie, în intervalul orar 09:00–20:00.
13:55
Guvernatoarea BNM: Inflația intră pe un trend descendent și ar putea coborî sub 6,5% până la sfârșitul anului 2025 # Radio Chisinau
Rata anuală a inflației din Republica Moldova se află pe un trend descendent și ar putea reveni până la finele acestui an în coridorul de țintire al Băncii Naționale, sub nivelul de 6,5%, a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu, într-un interviu pentru AGERPRES.
Ieri
13:30
Ultima zi a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Programul evenimentelor de astăzi, 21 septembrie # Radio Chisinau
Cea de-a VIII-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău se încheie astăzi, 21 septembrie, cu o serie de evenimente culturale variate, dedicate atât publicului matur, cât și tinerilor spectatori. Programul include spectacole de teatru, reprezentații în aer liber și producții radiofonice.
13:00
ELECTORALA 2025 | CEC lansează o campanie de prevenire a dezinformării în contextul alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea campaniei „7 moduri de a recunoaște dezinformarea” în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Astfel, în zilele următoare, autoritatea electorală va oferi „sfaturi simple și practice pentru identificarea și combaterea dezinformării”.
12:30
110 persoane au fost ucise sâmbătă în Gaza, în timp ce Israelul continuă să lanseze atacuri, transmite Sky News.
12:05
Festivalul Etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate”, este organizat astăzi, 21 septembrie, la Chișinău. Evenimentul are loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unde vizitatorii vor putea cunoaște culturile comunităților etnice din Republica Moldova, informează MOLDPRES.
11:40
INTERVIU | Mircea Cărtărescu: „N-aș fi venit la Chișinău dacă Republica Moldova n-ar crede în democrație, în valorile lumii civilizate, valorile europene” # Radio Chisinau
Scriitorul Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai apreciați autori contemporani români, s-a aflat la Chișinău cu prilejul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025, unde și-a lansat cel mai recent volum de jurnal, „Șapte ani stranii”. Într-un interviu acordat jurnalistei Radio Chișinău, Ina Guțu, Mircea Cărtărescu a vorbit despre revederea publicului de peste Prut, despre rolul lecturii, a artelor și a intelectualilor în vremuri de incertitudine. Totodată, scriitorul a transmis un mesaj de solidaritate și încredere pentru cetățenii Republicii Moldova, cu accent pe valorile democratice și europene.
11:15
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mică.
10:50
Frontiera de stat, traversată de peste 77 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Au fost aplicate zeci de interdicții de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 77 657 de traversări.
10:25
Zilele Europene ale Patrimoniu | Chișinăul a găzduit un forum cultural despre patrimoniul și arhitectura Republicii Moldova, cu participarea experților din România și Franța # Radio Chisinau
Chișinău a găzduit Forumul Cultural „Patrimoniu și Arhitectura: Ferestre spre Trecut, Uși spre viitor”, unde experții au evidențiat atât oportunitățile economice ale patrimoniului construit, cât și provocările cu care se confruntă Republica Moldova în protejarea moștenirii culturale. Evenimentul, desfășurat la Muzeul Național de Istorie a Moldovei și organizat de Ministerul Culturii, cu participarea experților din România și Franța, a avut loc în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului.
09:55
Volodimir Zelenski: Ucraina discută coordonarea cu România și Polonia pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, atunci când în Ucraina există un sistem de apărare aeriană, acesta trebuie să doboare tot ce zboară „spre noi și spre Polonia”.
09:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru ziua de duminică vreme caldă, fără precipitații și cu temperaturi ce vor urca până la 27 de grade Celsius.
09:05
Evghenia Guțul, Victoria Furtună, Vasile Bolea și alți politicieni și activiști din R. Moldova, sancționați de Ucraina pentru promovarea narațiunilor pro-ruse # Radio Chisinau
Ucraina a impus sancțiuni pe numele a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care au fost aplicate sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în încălcarea drepturilor omului în Crimeea temporar ocupată, precum și împotriva „propagandiștilor și figurilor pro-ruse” din Republica Moldova, informează MOLDPRES.
20 septembrie 2025
17:55
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise pentru turiști, după ce au fost restaurate complet în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite AGERPRES.
17:30
Modificările privind actele de stare civilă au fost promulgate și se aplică din 1 noiembrie # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice trece la un nou sistem informațional automatizat și va presta servicii de stare civilă atât la ghișeu, cât și online. Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate prin decret prezidențial și vor intra în vigoare la 1 noiembrie, transmite IPN.
17:05
ELECTORALA 2025 | Un nou fals circulă în spațiul public, potrivit căruia ar fi fost închise secțiile de votare din stânga Nistrului. CEC dezminte informația # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează despre apariția unei informații false promovate pe rețelele sociale, potrivit căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost închise sub pretextul influenței rusești.
16:40
Ieri, 19 septembrie, la Chișinău a fost inaugurată cea de-a șasea ediție a Festivalului Filmului Ucrainean, eveniment care, potrivit Ministerului Culturii, „aduce pe marele ecran povești simple despre lucruri complexe – povești care unesc oameni și culturi”.
16:20
DOSAR TRANSNISTREAN | Sabina Fati și Cristian Preda: Dacă pică Ucraina, Rusia ajunge la Gurile Dunării (Audio) # Radio Chisinau
Invitații emisiunii, jurnalista Sabina Fati, doctor în istorie, autoarea volumului „Cine râvnește la Gurile Dunării? O călătorie pe timp de război in Delta extinsa: Transnistria, Ucraina, Basarabia, România”, lansată în cadrul Bookfest Chișinău, și Cristian Preda, doctor în științe politice, profesor la Universitatea din București, au vorbit despre situația de securitate din regiune, în contextul războiului care durează deja al patrulea an, al pretențiilor expansioniste ale Rusiei, despre impactul războiului asupra regiunii Mării Negre și cine stăpânește și mai ales cine poate apăra Gurile Dunării.
15:45
FOTO | Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe liderul partidului francez Renaissance, Gabriel Attal, și pe guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al acestei țări, și actual lider al partidului Renaissance, formațiune fondată de președintele Emmanuel Macron, care reprezintă cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională a Franței.
