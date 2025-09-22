Rețelele finanțate de Kremlin pregătesc destabilizarea alegerilor și proteste violente postelectorale, susține Andrei Curăraru

14:00

Cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, primarii mai multor localități ale Republicii Moldova au lansat Platforma Civică „Primarii pentru Europa”, prezentată ca „un pact de responsabilitate democratică și solidaritate”. În cadrul evenimentului, edilii au adoptat o rezoluție prin care constată că integrarea europeană este „singura cale sigură, stabilă și prosperă de dezvoltare pentru Republica Moldova” și se angajează să promoveze valorile democratice, să inițieze proiecte locale și să transmită un mesaj unitar: „Orașele și satele Republicii Moldova aleg Uniunea Europeană”.