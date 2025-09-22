Jurnalist german, la Moldova 1: „Narațiunea rusă încearcă să distrugă încrederea în democrație”

18:50

Moment de cotitură pentru fotbalul în sală din Republica Moldova, dar și pentru carierele tinerilor sportivi. Echipa națională de juniori "sub 19 ani" se pregătește, fizic și moral, de o mare provocare - Campionatul European, care va fi găzduit în premieră de țara noastră. Jucătorii au emoții, dar în același timp sunt dornici să se afirme la nivel internațional.