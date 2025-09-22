Constantin Țuțu, dat în urmărire internațională: ar fi trecut ilegal frontiera R. Moldova

17:00

Mai multe familii din raionul Soroca au decis să își unească forțele și au creat un centru logistic modern. Au studiat experiența fermierilor din țările învecinate și a pieței de desfacere și au decis să planteze coacăzi. Cu o investiție de 250 de mii de euro, au instalat cea mai nouă linie de procesare și ambalare a pomușoarelor din Republica Moldova. Acum, exportă în România și în alte țări europene.