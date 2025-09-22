Balonul de Aur va fi astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala

08:50

Avem o asistență financiară generoasă, inclusiv prin Planul de Creștere al UE, obiectivul nostru este să dublăm economia țării, într-o măsură în care acest lucru să fie simțit de fiecare cetățean. Afirmațiile au fost făcute de premierul Dorin Recean. Șeful Guvernului a subliniat că sectorul privat este motorul economiei și că Guvernul va continua să […] Articolul Recean: Obiectivul nostru este să dublăm economia țării, astfel încât fiecare cetățean să simtă acest lucru. apare prima dată în SafeNews.