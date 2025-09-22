Balonul de Aur va fi astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala
SafeNews, 22 septembrie 2025 08:40
Gala Balonului de Aur, trofeu care recompensează cei mai buni fotbaliști ai sezonului precedent, va avea loc luni, 22 septembrie, de la ora 21:00, la Théâtre du Châtelet din Paris. În ediția trecută, premiile au fost câștigate de Rodri (masculin) și Aitana Bonmatí (feminin). Pentru acest an, printre marii favoriți se numără Lamine Yamal și […] Articolul Balonul de Aur va fi astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
09:00
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare și fost procuror anticorupție, a venit cu acuzații la adresa conducerii Republicii Moldova și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ea a declarat că deține probe privind „crime grave și deosebit de grave, trădare de Patrie, corupție și abuz de putere” comise de actualii guvernanți. „Astăzi nu vorbesc ca […] Articolul Victoria Furtună acuză conducerea PAS de acțiuni contrare interesului național apare prima dată în SafeNews.
09:00
VIDEO // Ruslan Petrusenco: „Moldova trebuie să se dezvolte echilibrat, cu respect pentru fiecare localitate” # SafeNews
Dezvoltarea țării trebuie să fie una echilibrată, astfel încât nu doar capitala să beneficieze de investiții și oportunități, ci fiecare localitate. Declarația a fost făcută de Ruslan Petrusenco, președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului „Respect Moldova”, la o dezbatere electorală organizată de postul Elita Tv. „Este adevărat că în capitală se construiesc fabrici și întreprinderi, […] Articolul VIDEO // Ruslan Petrusenco: „Moldova trebuie să se dezvolte echilibrat, cu respect pentru fiecare localitate” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” # SafeNews
Liderul francez contestă abordarea administrației Trump față de Moscova, argumentând că Europa și-a redus deja dependența de energia rusă și trebuie acum să intensifice presiunea asupra lui Putin și Kremlinului. Președintele francez Emmanuel Macron a emis un avertisment sever că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO au fost acte deliberate de […] Articolul Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
08:50
Recean: Obiectivul nostru este să dublăm economia țării, astfel încât fiecare cetățean să simtă acest lucru. # SafeNews
Avem o asistență financiară generoasă, inclusiv prin Planul de Creștere al UE, obiectivul nostru este să dublăm economia țării, într-o măsură în care acest lucru să fie simțit de fiecare cetățean. Afirmațiile au fost făcute de premierul Dorin Recean. Șeful Guvernului a subliniat că sectorul privat este motorul economiei și că Guvernul va continua să […] Articolul Recean: Obiectivul nostru este să dublăm economia țării, astfel încât fiecare cetățean să simtă acest lucru. apare prima dată în SafeNews.
08:50
O femeie din Midlothian, statul american Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie folosind numere generate de ChatGPT. Kerri Edwards a donat întreaga sumă unor organizații caritabile. Powerball este un joc oferit de 45 de loterii din SUA ca și un joc comun. Este coordonat de Multi-State Lottery Association (MUSL), o organizație non-profit. Se […] Articolul ChatGPT a ajutat o femeie să ghicească numerele la loterie. Ce sumă a câștigat apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:40
Balonul de Aur va fi astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala # SafeNews
Gala Balonului de Aur, trofeu care recompensează cei mai buni fotbaliști ai sezonului precedent, va avea loc luni, 22 septembrie, de la ora 21:00, la Théâtre du Châtelet din Paris. În ediția trecută, premiile au fost câștigate de Rodri (masculin) și Aitana Bonmatí (feminin). Pentru acest an, printre marii favoriți se numără Lamine Yamal și […] Articolul Balonul de Aur va fi astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:20
Consiliul de Securitate ONU organizează o reuniune de urgenţă privind incursiunile ruseşti, la cererea Estoniei. „Pentru prima dată în 34 de ani” # SafeNews
Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni, 22 septembrie curent, o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, au declarat duminică oficialii estonieni şi ai ONU, potrivit CNN, preluat de News.ro. Estonia a solicitat reuniunea de urgenţă după ce trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în […] Articolul Consiliul de Securitate ONU organizează o reuniune de urgenţă privind incursiunile ruseşti, la cererea Estoniei. „Pentru prima dată în 34 de ani” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local. „Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros”, a scris […] Articolul Atac cu drone ucrainene în Crimeea: trei morți și 16 răniți apare prima dată în SafeNews.
08:10
Ploile torențiale au făcut cel puțin un mort și au perturbat transportul terestru și aerian, duminică, în provincia Catalonia din nord-estul Spaniei, au raportat autoritățile locale, notează AFP. Pompierii au anunțat că au găsit un corp într-un râu la Sant Pere de Riudebitlles, în apropiere de Barcelona, în timp ce căutau două persoane a căror […] Articolul Spania // Ploi torențiale în Catalonia, cel puțin un mort apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:00
NEWS ALERT // Peste 100 de persoane, vizate într-un dosar privind pregătirea de destabilizări # SafeNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în această dimineață, cu peste 250 de percheziții. Vizate sunt peste 100 de persoane din mai multe localități din țară. „Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce […] Articolul NEWS ALERT // Peste 100 de persoane, vizate într-un dosar privind pregătirea de destabilizări apare prima dată în SafeNews.
08:00
NATO și Israel testează o nouă armă laser. Cum arată sistemul Apollo și câte drone poate distruge pe minut, la costuri mici # SafeNews
NATO și Israel testează noi arme cu laser, capabile să doboare drone la costuri foarte mici, comparativ cu rachetele tradiționale. În Australia, o companie a dezvoltat sistemul Apollo, care poate neutraliza între 20 și 50 de drone pe minut. Armă eficientă, la costuri mici Compania australiană de apărare Electro Optic Systems (EOS) a prezentat arma […] Articolul NATO și Israel testează o nouă armă laser. Cum arată sistemul Apollo și câte drone poate distruge pe minut, la costuri mici apare prima dată în SafeNews.
07:50
Maia Sandu, mesaj la Festivalul Etniilor: „Atunci când am fost dezbinați, am avut de pierdut cu toții” # SafeNews
Președinta Republicii Maia Sandu, a transmis, duminică, 21 septembrie un mesaj cu prilejul celei de-a XXIV-a ediții a „Festivalului Etniilor”. Șefa statului subliniază faptul că, istoria ne-a oferit și lecții dure și ne-a relevat că atunci când am fost dezbinați, „am avut de pierdut cu toții, iar unele comunități au plătit cu vieți și suferințe […] Articolul Maia Sandu, mesaj la Festivalul Etniilor: „Atunci când am fost dezbinați, am avut de pierdut cu toții” apare prima dată în SafeNews.
07:40
Grupul austriac de petrol, gaze şi chimicale OMV a concediat un director din cauza unor suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost convocat la Ministerul de Externe de la Viena, a relatat revista Profil. Potrivit publicaţiei, angajatul OMV – a cărui identitate nu a fost dezvăluită – ar fi intrat […] Articolul Director OMV, concediat în Austria pe fondul unor acuzaţii de spionaj pentru Rusia apare prima dată în SafeNews.
07:30
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, relatează duminică dpa. Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat sâmbătă preşedintele Nicolas Maduro, scrie g4media.ro. El le-a cerut fermierilor venezueleni să fie pregătiţi şi, […] Articolul Civilii din Venezuela, instruiți să lupte în cazul unui atac al SUA apare prima dată în SafeNews.
07:20
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică publicaţia RBC, citând o sursă neidentificată. Lapin, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie numit consilier al liderului din Tatarstan, responsabil pentru sprijinul acordat veteranilor şi […] Articolul Un general rus, comandat de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis apare prima dată în SafeNews.
07:10
Un parlamentar german a ridicat posibilitatea doborârii avioanelor de vânătoare rusești care încalcă spațiul aerian al NATO. Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti care intră în spațiul aerian al NATO, într-un moment în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni […] Articolul Oficial german: Avioanele ruse ce încalcă spațiul NATO trebuie doborâte apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:00
IGSU atenționează despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului # SafeNews
Salvatorii și pompierii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon, emanat în urma procesului de fermentare a vinului. Aceștia merg pe la casele oamenilor pentru a informa despre regulile și măsurile de precauție în timpul procesului, informează MOLDPRES. Astfel, salvatorii explică cetățenilor pericolele generate de acumularea dioxidului de carbon, jos la suprafața […] Articolul IGSU atenționează despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului apare prima dată în SafeNews.
06:50
Jurnalistă chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare # SafeNews
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RSF),transmite Reuters. În vârstă de 42 de ani, Zhang fusese deja condamnată în decembrie 2020 la patru ani de detenţie pentru acuzaţia […] Articolul Jurnalistă chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
06:40
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km # SafeNews
Ucraina a dezvăluit la expoziția militară de la Liov drona subacvatică TOLOKA, un nou sistem cu trei variante, capabil să lovească nave, porturi și infrastructură rusească la distanțe de până la 2.000 de kilometri, potrivit Kyiv Independent. Proiectul a fost dezvoltat în secret de aproximativ un an și ar putea schimba dinamica confruntării navale cu […] Articolul Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km apare prima dată în SafeNews.
06:30
Von der Leyen: Uniunea Europeană îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său în faţa provocărilor ruseşti # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică, 21 septembrie curent, de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în faţa provocărilor ruseşti. Şefa executivului european a insistat asupra necesităţii unui „pilon european” mult mai puternic în domeniul apărării pentru […] Articolul Von der Leyen: Uniunea Europeană îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său în faţa provocărilor ruseşti apare prima dată în SafeNews.
06:20
Marea Britanie, Canada și Australia au recunsocut, duminică, 21 septembrie 2025, oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului. „Canada recunoaşte statul Palestina şi îşi oferă parteneriatul pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru statul Palestina, cât […] Articolul Canada, Marea Britanie și Australia au recunoscut oficial Statul Palestinian apare prima dată în SafeNews.
06:10
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească # SafeNews
Forţele aeriene germane au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice. „Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată de NATO pentru a investiga o aeronavă neidentificată, fără plan de zbor şi fără […] Articolul Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:00
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari # SafeNews
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, relatează Reuters. Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, estimate la 3,8 miliarde de dolari, precum şi 3.250 […] Articolul Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
08:50
Bucureștiul a încasat, în formă de asigurări, 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în ianuarie în Olanda # SafeNews
Autoritățile din Olanda au transferat României 5,7 milioane de euro drept despăgubiri pentru tezaurul dacic furat dintr-un muzeu din Țările de Jos în luna ianuarie. Încasarea sumei, care reprezintă valoarea de asigurare, nu cea a bunurilor, a fost confirmată de Ministerul Culturii de la București. Dacă după ancheta în derulare obiectele vor fi recuperate, suma urmează să […] Articolul Bucureștiul a încasat, în formă de asigurări, 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în ianuarie în Olanda apare prima dată în SafeNews.
08:40
G7 încearcă să treacă de la acțiuni „incrementale” la acțiuni „decisive” pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat ministrul canadian al finanțelor, François-Philippe Champagne. Champagne a afirmat că G7 „nu mai adoptă o abordare incrementală, ci una decisivă pentru a pune capăt războiului”. Grupul țărilor industrializate este „aliniat în ceea ce privește […] Articolul G7 promite acțiuni decisive pentru a pune capăt războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:30
Donald Trump lansează „viza de aur” pentru străinii dispuși să plătească un milion de dolari: „Va fi un succes imens” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a semnat un decret prin care introduce o așa-numită „viză de aur”, ce poate fi obținută de străinii dispuși să achite o taxă considerabilă. Liderul de la Casa Albă promite că noul sistem va aduce beneficii economice și va facilita obținerea dreptului de ședere în SUA. „Va fi un succes imens”, […] Articolul Donald Trump lansează „viza de aur” pentru străinii dispuși să plătească un milion de dolari: „Va fi un succes imens” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Transfăgărășanul și Transalpina, cele mai spectaculoase drumuri montane din România, atrag anual mii de turiști, însă iarna devin impracticabile și sunt închise circulației. Autoritățile au anunțat când este de așteptat ca acestea să fie închise în 2025, scrie presa de peste Prut. În mod obișnuit, Transfăgărășanul (DN7C) se închide în prima parte a lunii octombrie, însă […] Articolul Când se închid Transfăgărășanul și Transalpina în 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:20
În Congresul american a fost elaborat un al treilea proiect de lege menit să intensifice presiunea economică asupra Rusiei și să forțeze Kremlinul să se angajeze în negocieri serioase pentru pacea în Ucraina, scrie Financial Times. Inițiativa aparține senatorului republican Jim Risch, președintele Comisiei pentru relații externe, și senatoarei democrate Jeanne Shaheen. Proiectul prevede un „triplu […] Articolul Senatul SUA a pregătit un „triplu atac” cu sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în SafeNews.
08:10
Statele Unite suspendă vânzarea unor sisteme de armament către aliații europeni. Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, printre echipamentele vizate # SafeNews
Statele Unite au început să suspende vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, către aliații europeni, invocând stocurile limitate și necesitatea de a prioritiza cerințele propriei armate, relatează TVPWorld. Potrivit publicației The Atlantic, schimbarea a apărut prima dată în timpul negocierilor cu Danemarca pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană. […] Articolul Statele Unite suspendă vânzarea unor sisteme de armament către aliații europeni. Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, printre echipamentele vizate apare prima dată în SafeNews.
08:10
VIDEO // Victor Micu: „Reforma justiției trebuie să fie în interesul cetățenilor, nu al politicienilor” # SafeNews
Justiția trebuie să fie independentă, fără ingerințe politice, iar toți trebuie să fie egali în fața legii. Pentru a asigura acest lucru, Partidul „Respect Moldova” își asumă să reformeze justiția în interesul cetățenilor, nu al partidelor. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii și fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, la o […] Articolul VIDEO // Victor Micu: „Reforma justiției trebuie să fie în interesul cetățenilor, nu al politicienilor” apare prima dată în SafeNews.
08:00
De Ziua lucrătorului din silvicultură, marcată în fiecare an în a treia sâmbătă din septembrie, președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare angajaților din domeniu, mulțumindu-le pentru contribuția lor la protejarea și dezvoltarea fondului forestier al Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat rolul esențial al silvicultorilor în implementarea Programului Național de Împădurire, lansat […] Articolul Maia Sandu, de Ziua silvicultorului: Datorită vouă, Moldova e mai verde apare prima dată în SafeNews.
07:50
În Brazilia a fost inaugurată la Curitiba cea mai mare biofabrică din lume pentru creşterea ţânţarilor infectaţi cu bacteria Wolbachia, o metodă folosită pentru a combate răspândirea dengue. Uzina Wolbito do Brasil, deschisă pe 19 iulie şi gestionată în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Programul Mondial al Ţânţarilor şi Fundaţia Oswaldo Cruz, poate produce până la […] Articolul Brazilia a deschis cea mai mare biofabrică de ţânţari din lume apare prima dată în SafeNews.
07:40
VIDEO // Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle # SafeNews
Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii anti-imigranție care au ieșit în stradă la Haga, unde au început să arunce cu pietre și sticle în ofițerii de poliție, a declarat o purtătoare de cuvânt a administrației locale, potrivit Reuters. Reprezentanta administrației locale din Haga a spus că protestatarii vizați […] Articolul VIDEO // Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle apare prima dată în SafeNews.
07:30
Volodimir Zelenski spune că îi va cere lui Donald Trump să impună sancțiuni Rusiei atunci când se vor întâlni săptămâna viitoare la Națiunile Unite, la New York, și le-a cerut aliaților Ucrainei să „înceteze să mai piardă timpul”. Zelenski a spus că se așteaptă la impunerea de noi sancțiuni dacă Vladimir Putin refuză să se […] Articolul Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu Trump la ONU apare prima dată în SafeNews.
07:20
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 19 septembrie curent, că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan săptămâna viitoare, joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviației civile și militare. Întâlnirea are loc în contextul în care cele două țări NATO încearcă să […] Articolul Trump îl primește pe Erdogan săptămâna viitoare la Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
07:10
Turiștii care aleg să meargă în Veneția în anul 2026 vor fi obligați să plătească o taxă de intrare în oraș # SafeNews
Turiștii care aleg să meargă în veneția în anul 2026 vor fi obligați să plătească o taxă de intrare în oraș, de vienri până duminiciă, în lunile mai-iulie. Taxa va fi extinsă la 60 de zile, comparativ cu 54 în 2025, are ca scop reducerea turismului de o zi, notează publicația Euronews. Consiliul local al […] Articolul Turiștii care aleg să meargă în Veneția în anul 2026 vor fi obligați să plătească o taxă de intrare în oraș apare prima dată în SafeNews.
20 septembrie 2025
18:50
Avocații internaționali ai Evgheniei Guțul, William Julié și Gonzalo Boye, șocați de justiția din Moldova: „Ceea ce se întâmplă este caracteristic țărilor cu regimuri autoritare” # SafeNews
Avocații de renume mondial William Julié și Gonzalo Boye, care apără interesele Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare într-un dosar fabricat de regimul Sandu-PAS, au sosit în Moldova pentru a se întâlni cu clienta lor, dar s-au confruntat cu un șir de obstacole birocratice. Alături de colegii moldoveni, avocații Natalia Bairam […] Articolul Avocații internaționali ai Evgheniei Guțul, William Julié și Gonzalo Boye, șocați de justiția din Moldova: „Ceea ce se întâmplă este caracteristic țărilor cu regimuri autoritare” apare prima dată în SafeNews.
18:30
VIDEO // Victoria Furtună: „Autonomia Găgăuziei este parte esențială a statului moldovenesc” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, împreună cu echipa sa de candidați, a vizitat mai multe localități din autonomia găgăuză, unde a discutat cu cetățenii despre problemele și prioritățile regiunii. „Fiecare discuție pe care am avut-o aici a fost încă o mărturie clară – poporul nostru vrea schimbări, dreptate și respectarea drepturilor sale”, a declarat […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Autonomia Găgăuziei este parte esențială a statului moldovenesc” apare prima dată în SafeNews.
18:30
PAS: „Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă și poartă, să explicăm oamenilor că ne votăm viitorul” # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate, lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, își continuă vizitele prin țară. Formațiunea politică și-a propus ca priorități integrarea în Uniunea Europeană până în anul 2028, dezvoltarea economică și menținerea păcii în regiune. „Am pornit prin țară! Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă […] Articolul PAS: „Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă și poartă, să explicăm oamenilor că ne votăm viitorul” apare prima dată în SafeNews.
16:20
Atenție la manipulări! CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu […] Articolul Atenție la manipulări! CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în SafeNews.
16:10
Maia Sandu, întrevederi cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței # SafeNews
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost premier al Franței și actual lider al partidului Renaissance, formațiunea fondată de președintele Emmanuel Macron și care reprezintă cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională a Franței. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, sprijinirea […] Articolul Maia Sandu, întrevederi cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Radu Burduja: „NATO este un partener de dezvoltare, nu o amenințare pentru Republica Moldova” # SafeNews
Moldovenii nu trebuie să se teamă de NATO, pentru că suntem un stat neutru, iar politicienii nu trebuie să speculeze pe seama acestui subiect. Ba dimpotrivă, putem beneficia de cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică, pentru a ne dezvolta sistemul de apărare. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, fost secretar general de […] Articolul VIDEO // Radu Burduja: „NATO este un partener de dezvoltare, nu o amenințare pentru Republica Moldova” apare prima dată în SafeNews.
10:10
În regiunea Moscovei a fost găsit fără viață Alexander Tiunin, directorul general al companiei „NPK Himproinjiniring”, filială a „Rosatom”, specializată în producerea de fibre de carbon și compozite. Potrivit agenției TASS, corpul său a fost descoperit lângă automobilul personal, în apropierea unei păduri, alături de o armă de vânătoare și o scrisoare de adio în […] Articolul Misterul morților din Rusia continuă: încă un top-manager, fără suflare lângă Moscova apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Estonia a cerut activarea Articolului 4 al NATO după incursiunea avioanelor militare rusești # SafeNews
Estonia va solicita NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul său aerian, relatează AFP. „O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul […] Articolul Estonia a cerut activarea Articolului 4 al NATO după incursiunea avioanelor militare rusești apare prima dată în SafeNews.
09:00
Chatbot-ul ChatGPT va putea suna la poliție, dacă anumite cereri ale utilizatorului îi vor părea inadecvate. Despre aceasta au anunțat dezvoltatorii pe site-ul oficial. Noul sistem de securitate este destinat minorilor. Acesta va învăța să determine singur vârsta utilizatorului pe baza cererilor — necesar în cazul în care cineva încearcă să păcălească ChatGPT, susținând că […] Articolul ChatGPT schimbă regulile: Inteligența artificială poate alerta Poliția apare prima dată în SafeNews.
08:50
Ursula von der Leyen face apel la liderii UE să aprobe rapid sancţiunile împotriva Moscovei, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la liderii UE să aprobe „rapid” noul pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, după ce trei avioane de luptă ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Totodată, preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei […] Articolul Ursula von der Leyen face apel la liderii UE să aprobe rapid sancţiunile împotriva Moscovei, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei apare prima dată în SafeNews.
08:40
Polonia susține un proces paralel de integrare europeană pentru Moldova și Ucraina. Despre acest lucru a declarat însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Ucraina, Piotr Lukaszewicz. Potrivit diplomatului, Polonia nu susține separarea procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei la UE, transmite eurointegration.com.ua. „Polonia susține ca atât Moldova, cât și Ucraina să poarte negocieri în paralel. […] Articolul Polonia se opune separării procesului de aderare la UE a Ucrainei și Moldovei apare prima dată în SafeNews.
08:30
Ruşii şi belaruşii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 ca sportivi neutri, anunţă CIO # SafeNews
Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut. CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023 pentru recunoaşterea consiliilor olimpice regionale […] Articolul Ruşii şi belaruşii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 ca sportivi neutri, anunţă CIO apare prima dată în SafeNews.
08:20
VIDEO // Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador # SafeNews
Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiaza confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării”, scrie publicația The Moscow Times. Oficialii Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au […] Articolul VIDEO // Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador apare prima dată în SafeNews.
08:10
„O mare rușine”: Ala Nemerenco a solicitat demisia medicului de pe ambulanță, care ar fi furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident mortal # SafeNews
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat vineri, 19 septembrie, că a cerut demisia medicului și a asistentului acestuia din cadrul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (AMU) din Orhei, acuzați că au furat un lanț de aur care aparţinea unui bărbat de 37 de ani, implicat într-un accident rutier grav și decedat ulterior la spital. Ministrul a […] Articolul „O mare rușine”: Ala Nemerenco a solicitat demisia medicului de pe ambulanță, care ar fi furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident mortal apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.