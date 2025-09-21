(Video) Emilian Crețu, capturat de mascații Fulger! Ce s-a întâmplat , de fapt

07:20

De pe 22 septembrie, toate camioanele – încărcate sau goale – care ies din Republica Moldova prin vama Leușeni vor trebui să se programeze online prin Sistemul Informațional BQS, într-un proiect-pilot anunțat de Serviciul Vamal. Transportatorii vor putea alege din timp ora preferată pentru traversarea frontierei, iar cu 30 de minute înainte de intervalul […]