Zilele Filmului Românesc la Chișinău, ediția a XI-a : Focus Radu Jude la ZFR Chişinău 2025

09:10

Toamna aduce cu ea mai mult frig și umiditate, iar organismul devine mai vulnerabil la viroze. Terapeutul londonez Kaivan Han atrage atenția că remedii precum lămâia și usturoiul nu sunt suficiente pentru a preveni gripa sau infecțiile respiratorii. În schimb, patru obiceiuri simple pot face diferența, scrie gazeta.ru. 1. Dormi suficient și bineSomnul de calitate […] Articolul Patru obiceiuri care te ajută să te ferești de răcelile de toamnă apare prima dată în ea.md.