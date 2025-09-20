Un iPhone 17 Pro Max sau cheile de la propria mașină/apartament în Moldova?
EA.md, 20 septembrie 2025 08:10
Noul iPhone 17 urmează să apară pe piața din Republica Moldova până la sfârșitul lunii septembrie. Deși prețul oficial nu a fost anunțat, pe un site de vânzări au apărut deja primele oferte: telefonul este scos la vânzare cu sume cuprinse între 28.000 și 48.000 de lei. Totuși, chiar dacă prețul oficial al telefoanelor
• • •
Acum 30 minute
08:20
Weekend-ul 20–21 septembrie aduce o energie aparte, marcată de dorința de a ne elibera de presiuni și de a găsi bucurii în lucrurile simple. Este o perioadă în care introspecția și relaxarea se împletesc cu nevoia de conectare la ceilalți. Pentru multe zodii, se deschid oportunități de clarificare a relațiilor și de înțelegere a drumului
08:20
Tehnologia nu servește doar pentru muncă sau divertisment — și frumusețea beneficiază de pe urma ei! Gadgeturile moderne pot transforma rutina zilnică într-o experiență rapidă, eficientă și plăcută. 1. Peria facială electrică Curăță profund porii și exfoliază delicat pielea, oferindu-i un aspect luminos fără efort suplimentar. 2. Epilator cu tehnologie avansată Epilatoarele moderne reduc durerea
08:10
Primăria Chișinău informează că, în perioada 20 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie 2025, ora 23:59, circulația rutieră va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv în intersecțiile cu str. Teatrală, Tricolorului și Maria Cebotari. Restricția este instituită în legătură cu desfășurarea Festivalului
08:10
Republica Moldova va adera la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) „în câteva săptămâni", a anunțat luni, 15 septembrie, guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, în cadrul forumului Moldova Business Week 2025. Potrivit ei, integrarea în SEPA întărește direcția de modernizare și aliniere a sistemului de plăți la standardele europene. În acest context, Anca
08:10
Weekend cu benzină mai ieftină! Află prețul motorinei și unde găsești cele mai bune oferte la stațiile PECO # EA.md
ANRE anunță noile prețuri la carburanți pentru 20-22 septembrie! Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina se ieftinește cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul motorinei rămâne neschimbat. Astfel, un litru de benzină va costa 23,36 lei, iar motorina va rămâne la 19,89 lei/litru. Iată top stații PECO unde găsești cei
08:10
08:10
După 40 de ani, tentația infidelității crește! Studiile arată că bărbații trecuți de pragul maturității devin mai predispuși să calce strâmb – fie din criza vârstei de mijloc, dorința de validare, sau datorită resurselor financiare care le oferă mai multe „oportunități". Showmanul Anatolie Melnic, cunoscut pentru fidelitatea sa, a comentat în interviul cu Zina Bivol
08:10
Marți seara, un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism pe o șosea intens circulată din apropierea orașului Mondragone, în sudul Italiei, potrivit Casertanews.it. Potrivit presei locale, bărbatul se deplasa pe jos pe marginea drumului atunci când a fost lovit puternic de
Acum 24 ore
17:30
Trăiește intens în acest weekend, cu evenimente pentru toate gusturile – de la teatru și circ, la jazz simfonic, electronică cu inspirație folclorică, conferințe de parenting și show-uri de modă. Iată selecția evenimentelor de top: Așa, Bună Seara 2.0 – Revanșa! Spectacol de stand-up plin de energie și umor, care aduce continuarea show-ului de succes.
10:00
Sub luminile Venetiei, acolo unde fiecare privire e îndreptată spre covorul roșu, rochiile semnate Elena Perseil au spus povești fără cuvinte. Cusute manual din mătase fină și gândite ca declarații de feminitate atemporală, aceste creații au transformat apariția actrițelor într-un moment de pur lux și rafinament. Spectacolul începe încă dinainte de proiecția filmelor: sosirea pe
Ieri
07:20
Chiar dacă nu le folosești, unele aparate electrocasnice continuă să tragă curent electric, ceea ce poate crește factura la energie fără să-ți dai seama. Iată șapte dintre cele mai comune aparate care consumă energie „în stand-by": Televizorul – chiar și atunci când eprit, dacă rămâne conectat la priză, televizorul continuă să folosească energie pentru a
07:10
Tragedie la Orhei: O tânără de 20 de ani, spulberată de un BMW după ce a coborât din mașina defectă # EA.md
Un accident grav s-a produs pe 17 septembrie, pe traseul Chișinău–Orhei–Bălți. O tânără șoferiță a fost lovită de un BMW, după ce a coborât din automobilul care s-a defectat. „La data de 17 septembrie, în jurul orei 17:30, pe traseul R-6, km 37 (Chișinău–Orhei–Bălți), s-a produs un accident rutier, soldat cu tamponarea unui pieton.
07:10
(Foto) Jador și-a botezat în secret băiețelul: Detalii și imagini de la petrecerea discretă a manelistului # EA.md
Eveniment special în viața lui Jador! Cântărețul și Oana, soția lui, și-au botezat fiul în mare secret! Soția lui Jador a decis să dezvăluie abia acum ce eveniment important a avut loc în familia lor. Cântărețul și Oana Ciocan au fost copleșiți de emoții la botezul micuțului Avraam, scrie spynews.ro. Jador și Oana Ciocan au
07:10
Poliția britanică a deschis o anchetă în cazul lui Anatol Fedoruța, după ce din camera sa din Londra au dispărut toate bunurile personale, inclusiv laptopul de serviciu. Rudele cred că tânărul ar fi fost atras într-o capcană de persoane apropiate. „Nu a mai rămas nimic – hainele, laptopul, totul a dispărut", a declarat tatăl său,
07:10
Soția lui Alexei Navalîi dezvăluie rezultatele analizelor: Care a fost cauza morții liderului opoziției ruse # EA.md
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit, scrie digi24.ro. Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit subit pe 16 februarie 2024, într-o închisoare rusă din Cercul
07:10
„Plin de greșeli”: Biletul de adio descoperit lângă trupul lui Anatol Fedoruța, după dispariția de la Aeroport # EA.md
Misterul morții lui Anatol Fedoruța se adâncește. Lângă cadavrul tânărului, dispărut de la Aeroportul Internațional Chișinău după ce a aterizat din Londra, iar apoi găsit strangulat în pădurea din Ivancea, a fost găsit un presupus bilet de adio, scrie UNIMEDIA. Însă, tatăl tânărului susține că scrisul nu-i aparține fiului său. „Fraza ceea cu „foarte multe
07:10
(Video) „Edelweiss a fost o poveste frumoasă. Însă povestea nu s-a încheiat” – Plahotniuc își dezvăluie proiectul de suflet: Fundația „Edelweiss”, într-un film inedit # EA.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a distribuit pe rețelele de socializare un film despre Fundația Edelweiss, proiectul său „de suflet", prezentând programele și acțiunile caritabile desfășurate de aceasta. Autorii filmului precizează că, în perioada guvernării PDM, aceste inițiative au beneficiat aproximativ 400.000 de persoane, scrie UNIMEDIA. „Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu
07:10
Scaunul din crengi unde a fost găsit cadavrul lui Anatol Fedoruța: Avocatul avertizează asupra urmelor biologice # EA.md
Detalii șocante ies la iveală în cazul lui Anatol Fedoruța. Scaunul pe care zăcea cadavrul tânărului a fost lăsat în pădure. Acesta a fost confecționat din crengi, prinse între ele cu clame negre din plastic. Potrivit avocatului Vladislav Ciobanu-Nițuleac, obiectul constituie corp delict și ar putea păstra urme biologice importante pentru anchetă, scrie UNIMEDIA. „Deci,
07:10
Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au continuat, sub acoperire, documentarea rețelei de trolli „plătite direct de la Moscova" care operează în Republica Moldova sub numele „InfoLider". Investigația arată, pas cu pas, cum sute de „infolideri" sunt organizați pe batalioane regionale (Nord, Sud, Centru), cum produc și amplifică narațiuni propagandistice pe Facebook și TikTok,
07:10
Începând de luni, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl și familiile lor pot depune cereri pentru locuințe în blocul de pe strada Alba Iulia 91/3 din Chișinău. Totodată, locuințe sociale pot solicita și angajații subdiviziunilor cu risc deosebit. Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că dosarele pot fi depuse personal sau prin
07:10
ONG-ul „Dacia” al familiei deputatului Ion Babici, vizat de acuzații de opacitate financiară # EA.md
Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia" din Soroca, care a beneficiat între 2018 și 2023 de finanțări de peste 3,5 milioane de lei din bugetul de stat, se autodeclară cea mai transparentă organizație, deși evită să justifice modul în care au fost cheltuiți banii. ONG-ul, fondat inclusiv de Ion Babici, actualmente deputat PAS,
07:00
Mezina familiei Crețu cucerește Asia! Nina explorează Japonia și Coreea de Sud, iar internauții au speculat intens că ar fi însoțită de un bărbat misterios. Surpriză însă – tânăra a dezvăluit că își trăiește aventura culturală alături de o prietenă, manager de marketing. În tot acest timp, Nina a impresionat și prin stil: de la
18 septembrie 2025
12:40
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Ediţia 11 a evenimentului va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cineplex "Loteanu", iar intrarea, ca şi până acum, va fi liberă, cu rezervarea prealabilă a
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Groază la Soroca: Bărbat de 37 de ani, legat și târât 3 km cu calul, apoi ucis cu bestialitate în pădure # EA.md
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar cadavrul său a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie, scriepulsmedia.md. Conform sursei citate, soția victimei a alertat poliția după ce acesta a mers în ospeție la niște cunoscuți
07:20
(Video) Tania Turtureanu rupe tăcerea: „L-am blocat, m-am dezbrăcat și am intrat în cadă” – povestea despărțirii care a inspirat hitul „Iubește-mă” # EA.md
Tania Turtureanu, în premieră la podcastul lui Horia Brenciu: cum o despărțire s-a transformat într-un hit – „Iubește-mă" a fost atât o joacă, cât și o terapie pentru mine, mărturisește artista. „Veniserăm de la un eveniment și am primit un apel de la acel bărbat. Intraserăm în baie, am umplut o cadă cu apă
07:20
(Video) „A spus că nu uită nimic”. Fiul cuplului ucis la Cahul face noi dezvăluiri despre fratele criminal # EA.md
Apar detalii șocante în cazul crimei de la Cahul, unde doi soți au fost uciși cu brutalitate de propriul fiu. Fratele agresorului susține că tânărul își amintește tot ce a făcut: „Mama a fost ucisă pentru că s-a oprit în ușă, iar pe tata l-a omorât ca să nu-l dea la poliție". Mărturiile au fost
07:20
Incident grav în Halkidiki. O fetiţă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe care autorităţile încearcă în prezent să îl captureze, scrie adevarul.ro. Incidentul a avut loc vineri, 12 septembrie, la Neos Marmaras, în peninsula turistică Halkidiki, a precizat Iason Bantios, purtător
07:20
Scandal uriaș: Călin Georgescu, Horațiu Potra și „echipa de mercenari” trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat # EA.md
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. Informația a fost confirmată oficial și de Parchetul General, scrie digi24.ro. Parchetul General a confirmat oficial că i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și cei 20 de mercenari
07:20
(Audio) CNA dezvăluie înregistrări audio din dosarul finanțării ilegale a partidelor – „Am un client care vrea un milion și jumătate” # EA.md
CNA a făcut publice imagini video din operațiunea sa,
07:20
Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, trage un semnal de alarmă: în diasporă, un vot ar putea fi vândut și până la 300 de euro # EA.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a tras un semnal de alarmă privind riscurile majore de corupere a alegătorilor la alegerile parlamentare din străinătate, avertizând că în diasporă un vot ar putea ajunge să coste până la 300 de euro, scrie TVR Moldova. În același timp, a subliniat Cernăuțeanu, Ministerul Afacerilor Externe a fost […] Articolul Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, trage un semnal de alarmă: în diasporă, un vot ar putea fi vândut și până la 300 de euro apare prima dată în ea.md.
07:20
Vama Leușeni intră în era digitală: de pe 22 septembrie, camioanele vor fi nevoite să se programeze online # EA.md
De pe 22 septembrie, toate camioanele – încărcate sau goale – care ies din Republica Moldova prin vama Leușeni vor trebui să se programeze online prin Sistemul Informațional BQS, într-un proiect-pilot anunțat de Serviciul Vamal. Transportatorii vor putea alege din timp ora preferată pentru traversarea frontierei, iar cu 30 de minute înainte de intervalul […] Articolul Vama Leușeni intră în era digitală: de pe 22 septembrie, camioanele vor fi nevoite să se programeze online apare prima dată în ea.md.
07:20
Incident surprinzător la Iași: cetățeni moldoveni prinși în timp ce „sunau alegătorii” pentru Igor Dodon # EA.md
Incident inedit petrecut luni la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în Moldova și […] Articolul Incident surprinzător la Iași: cetățeni moldoveni prinși în timp ce „sunau alegătorii” pentru Igor Dodon apare prima dată în ea.md.
07:10
Gabriel Nebunu își surprinde din nou fanii! Deși și-a cumpărat recent un apartament la Chișinău, îndrăgitul interpret de muzică populară a decis să se mute temporar într-o altă țară. Motivul? Un proiect de televiziune de amploare! Din această toamnă, artistul va prezenta, alături de Fuego, emisiunea „Drag de România mea”. „Eu un nou început pentru […] Articolul De ce Gabi Nebunu și-a făcut bagajele și a plecat din țară? apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video/foto) Limuzina, lăsată în garaj: mireasa a venit cu tractorul, iar „zeama” ca în anii ’90 a făcut senzație pe TikTok! # EA.md
În vremurile în care mirii aleg să apară la nuntă cu elicopterul sau în limuzine luxoase, un cuplu de la noi a reușit să-și surprindă invitații într-un mod total neașteptat: au venit la petrecere cu un tractor decorat cu baloane și panglici colorate. Ideea inedită a miresei, unica fiică a unui agricultor, a cucerit instantaneu […] Articolul (Video/foto) Limuzina, lăsată în garaj: mireasa a venit cu tractorul, iar „zeama” ca în anii ’90 a făcut senzație pe TikTok! apare prima dată în ea.md.
07:10
Misterul lui Constantin Țuțu: premierul Recean răspunde acuzațiilor că ex-deputatul s-ar afla în Transnistria # EA.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că fostul deputat Constantin Țuțu „ar avea în plan o deplasare în regiunea transnistreană”. Autoritățile verifică în prezent informațiile operative, care sugerează posibile acțiuni pe care acesta le-ar putea întreprinde în urma vizitei. „Există informații operative că Constantin Țuțu intenționează să meargă în Transnistria pentru ca ulterior să întreprindă […] Articolul Misterul lui Constantin Țuțu: premierul Recean răspunde acuzațiilor că ex-deputatul s-ar afla în Transnistria apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal pe scena politică: „Inima Moldovei” acuză PAS de teroare, intimidare și restricții la vot # EA.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma o strategie menită să-i mențină la putere prin limitarea dreptului de vot, teroare politică împotriva oponenților, intimidare și dezinformare a cetățenilor, ceea ce reprezintă o tentativă de a împiedica alegeri libere și corecte în Moldova. PAS a respins aceste acuzații, catalogându-le […] Articolul Scandal pe scena politică: „Inima Moldovei” acuză PAS de teroare, intimidare și restricții la vot apare prima dată în ea.md.
17 septembrie 2025
14:30
Plata serviciilor publice prin EVO a devenit acum mai avantajoasă — fiecare plată cu cardul Mastercard îți oferă posibilitatea de a primi 10% cashback. Acest lucru a devenit posibil în cadrul campaniei naționale lansate de Mastercard împreună cu Agenția de Guvernare Electronică. Campania are scopul de a încuraja plățile digitale și de a le oferi cetățenilor […] Articolul Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10% cashback apare prima dată în ea.md.
13:50
Trei zile de magie pe scenă! Teatrul Național „Eugene Ionescu” te așteaptă cu spectacole de excepție – vezi programul complet! # EA.md
Pregătește-te pentru o experiență teatrală de neuitat! Teatrul Național „Eugene Ionescu” îți deschide porțile pentru trei zile pline de emoție, povești fascinante și spectacole care te vor ține cu sufletul la gură. Tartuffe Joi, 18 septembrie, ora 17.00 Teatrul Național „Eugène Ionesco” găzduiește joi, 18 septembrie, ora 17:00, în cadrul Festivalului Internațional Reuniune 2025, spectacolul […] Articolul Trei zile de magie pe scenă! Teatrul Național „Eugene Ionescu” te așteaptă cu spectacole de excepție – vezi programul complet! apare prima dată în ea.md.
11:50
În 2025 frumusețea nu mai înseamnă sacrificii dureroase sau recuperări lungi după intervenții chirurgicale. Tehnologia estetică oferă azi proceduri non-invazive cu rezultate spectaculoase, naturale și rapide. Una dintre cele mai apreciate inovații din acest an este folosirea aparatului Morpheus8, tratamentul de radiofrecvență fracționată care a devenit alegerea numărul unu pentru rejuvenarea facială. De ce atrage […] Articolul 2025: Rejuvenare facială fără bisturiu – secretul tenului întinerit apare prima dată în ea.md.
07:10
Filat lovește dur: lansează o carte despre eșecul PAS și ‘4 ani irosiți de Moldova’. Află când va fi prezentarea oficială! # EA.md
Fostul prim-ministru Vlad Filat pregătește lansarea unei cărți incendiare intitulată „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recesiune – sau cum Moldova a pierdut 4 ani”. Ex-premierul a anunțat pentru UNIMEDIA că prezentarea oficială va avea loc miercuri, iar cartea tocmai a ieșit de sub tipar. Articolul Filat lovește dur: lansează o carte despre eșecul PAS și ‘4 ani irosiți de Moldova’. Află când va fi prezentarea oficială! apare prima dată în ea.md.
07:10
Energocom anunță: prețul mediu de achiziție al gazelor naturale pentru sezonul rece 2025-2026 va fi de aproximativ 410 euro pentru o mie de metri cubi, inclusiv costul transportului. Potrivit Energocom, peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru sezonul de încălzire a fost deja achiziționat. Achizițiile au început încă din luna mai și […] Articolul Energocom dezvăluie prețul mediu la gaze naturale – află cât vei plăti! apare prima dată în ea.md.
07:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, arestat pe 22 iulie în Atena alături de Vladimir Plahotniuc, s-ar afla acum pe teritoriul regiunii transnistrene, susține procurorul responsabil de caz, Elena Cazacov. Această declarație vine după ce șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmase că Țuțu are interdicție să părăsească Grecia. Contactată de jurnaliștii Tvrmoldova pentru detalii […] Articolul Surpriză în cazul Țuțu! Apropiatul lui Plahotniuc, surprins în regiunea transnistreană apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Șoc pentru o tânără șoferiță! ASP i-a anulat permisul, iar reacția ei a devenit virală # EA.md
O tânără moldoveancă a povestit pe rețelele sociale cum a rămas fără permis de conducere, deși se află în afara țării. Ea spune că a obținut documentul acum aproximativ doi ani și că totul părea perfect legal – până când a primit o scrisoare oficială care o anunța că permisul ar putea fi anulat. Tânăra […] Articolul (Video) Șoc pentru o tânără șoferiță! ASP i-a anulat permisul, iar reacția ei a devenit virală apare prima dată în ea.md.
07:10
Dan Negru, mesaj tranșant despre educația din România: „Mi-ar fi plăcut ca dascălii să ceară și lucruri care să-i ajute și pe elevi” # EA.md
În trecut, data de 15 septembrie marca începutul anului școlar, iar în prezent lucrurile se desfășoară diferit, debutul anului școlar fiind stabilit prin ordin de prim ministru. Dan Negru, unul dintre cei mai vocali prezentatori din televiziunea românească, are o opinie diferită de a multora despre, scrie click.ro. „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și […] Articolul Dan Negru, mesaj tranșant despre educația din România: „Mi-ar fi plăcut ca dascălii să ceară și lucruri care să-i ajute și pe elevi” apare prima dată în ea.md.
07:00
YouTuberul și jurnalistul Dorin Galben și-a adus mama, Silvia Galben, într-un monolog emoționant pe platforma sa. Aceasta a rememorat anii tinereții și felul în care și-a crescut copiii, astăzi figuri cunoscute în societate. Cu sinceritate, Silvia a mărturisit că se simte vinovată pentru faptul că fiica ei, Mariana, a depășit 100 de kilograme, recunoscând că […] Articolul „E și problema mea…” – Confesiunea dureroasă a mamei lui Dorin Galben apare prima dată în ea.md.
07:00
Scandal online: Doru Petruți desființează sondajul WatchDog – Sandu ar avea 61%, dar PAS doar 30%? # EA.md
Sociologul Doru Petruți a ironizat pe Facebook rezultatele sondajului publicat marți: „Anul trecut, Valera (WatchDog și CBS-AXA) o cota pe Maia Sandu la 61% în primul tur, iar acum PAS ar lua doar 39%?”, a scris el. Replica lui Valeriu Pașa de la WatchDog nu a întârziat. Acesta l-a atacat dur pe Petruți, ajungând chiar […] Articolul Scandal online: Doru Petruți desființează sondajul WatchDog – Sandu ar avea 61%, dar PAS doar 30%? apare prima dată în ea.md.
07:00
Autoritățile lituaniene au decis, pe 16 septembrie 2025, să-i interzică Irinei Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, accesul pe teritoriul țării pentru următorii cinci ani. „Această măsură a fost luată din cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat interferenței ilegitime a Rusiei în procesele politice din Republica Moldova. Irina Vlah vizitează […] Articolul Irina Vlah, interzisă cinci ani în Lituania: ce motive au stat la baza deciziei apare prima dată în ea.md.
07:00
Soțul Diannei Rotaru a reacționat dur, după ce s-a zvonit că ar fi fost înșelat de cântăreață. S-a spus și că și-ar fi prins partenera cu altceva. Rareș Bota i-a pus la punct pe cei care cred că s-au separat. Cei doi au împreună și o fiică, scrie spynews.ro. Dianna Rotaru și soțul ei sunt […] Articolul Scandal în lumea mondenă! Soțul Dianei Rotaru rupe tăcerea după acuzațiile de trădare apare prima dată în ea.md.
07:00
Plahotniuc transmite un mesaj-bombă din spatele gratiilor, înainte de extrădare: ‘Alegeți între sărăcie și bunăstare!’ # EA.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rupe tăcerea din spatele gratiilor și lovește dur actuala guvernare: „Trebuie oprit acest dezastru! Guvernarea e incompetentă, iar moldovenii încep să vadă asta. E timpul pentru o schimbare reală.” „Stimați cetățeni, colegi, prieteni, Până când vor fi încheiate toate procedurile juridice legate de procesul meu de extrădare în […] Articolul Plahotniuc transmite un mesaj-bombă din spatele gratiilor, înainte de extrădare: ‘Alegeți între sărăcie și bunăstare!’ apare prima dată în ea.md.
07:00
Misterul SPP-istului viral, elucidat! Nicușor Dan, primele declarații despre moldoveanul care îl păzește # EA.md
Președintele Nicușor Dan a anunțat că Ionuț, ofițerul SPP devenit faimos după ce l-a însoțit în teren în primele zile de mandat, face parte în continuare din echipa care îi asigură protecția, scrie adevarul.ro. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, la Antena 3, ce se întâmplă cu SPP-istul de la începutul mandatului, de nu-l mai […] Articolul Misterul SPP-istului viral, elucidat! Nicușor Dan, primele declarații despre moldoveanul care îl păzește apare prima dată în ea.md.
