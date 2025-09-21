România a încasat integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic, furat din Olanda
TV Nord, 21 septembrie 2025 12:10
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a confirmat că suma integrală aferentă poliței de asigurare, în valoare de 5.700.000 de euro, a fost virată de către compania de asigurări, conform contractului încheiat între părți. Această sumă reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte furate: trei brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești.
• • •
Acum o oră
12:10
Acum 4 ore
09:30
Între 16–20 septembrie 2025, în orașul Đakovo, Croația, s-a desfășurat cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial de Carpfishing, organizată de Federația Croată. Evenimentul a reunit echipe din 33 de țări, care au prins în total peste 4,2 tone de pește (717 exemplare). Echipa națională a Republicii Moldova, condusă de Alexandru Pentelei, a reușit o
09:20
Pe 21 septembrie, vremea va fi una deosebit de plăcută, cu cer predominant senin, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la +28 de grade Celsius, oferind condiții ideale pentru activități în aer liber. Spre seară și pe parcursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la +9 grade Celsius, aducând un aer
09:10
După calendarul bisericesc pe stil vechi, pe 21 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Fecioara Maria s-a născut într-o familie cu părinți în vârstă. Tatăl ei, Ioachim, era din seminția lui David, iar mama ei, Ana, din cea a lui Aaron. Venirea pe lume a Fecioarei Maria a fost răspunsul la
Acum 24 ore
17:30
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! # TV Nord
Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost
17:20
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești". În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu
16:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că va avea o întâlnire cu omologul său american, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU, care se va desfășura între 21 și 24 septembrie la New York. Zelenski a precizat că vizita sa va include mai multe întâlniri bilaterale importante, între care și cea cu liderul SUA.
15:00
Transfăgărășanul – 51 de ani de la inaugurarea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume # TV Nord
Drumul montan Transfăgărășanul, care leagă Muntenia de Transilvania, împlinește astăzi 51 de ani de la inaugurare. Considerat una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, traseul se întinde pe o distanță de peste 90 de kilometri, urcând la altitudini de peste 2000 de metri și traversând cel mai lung tunel rutier din România – Tunelul
13:40
Atac cibernetic asupra aeroporturilor din Europa: întârzieri și zboruri anulate la Berlin, Bruxelles și Londra # TV Nord
Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și Londra se confruntă cu probleme tehnice majore după un atac cibernetic, ceea ce a dus la întârzieri și anulări de zboruri. Incidentul a blocat sistemele automate de check-in și îmbarcare, fiind posibile doar proceduri manuale. La Bruxelles, aeroportul a confirmat că atacul a avut loc vineri noaptea. La Berlin, furnizorul
13:30
Pe 20 septembrie, avioane poloneze și ale altor state NATO au fost ridicate de urgență, după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei. Operațiunea a venit la scurt timp după: incursiunea unui avion rusesc în spațiul aerian al Estoniei (cu o zi înainte), incidentele recente cu drone
13:00
Astăzi, 20 septembrie, în orașul Rîșcani s-a organizat un concurs de pescuit pentru amatori dedicat zilei Orașului Rîșcani, organizat la lacul orășenesc Malinovca. Concomitent cu competiția, va avea loc și evenimentul de finalizare a unui proiect finanțat de o fundație poloneză din fonduri ale Uniunii Europene, dedicat reparației barajului lacului Malinovca. Astfel, sărbătoarea va îmbina
Ieri
09:30
La Chișinău a fost inaugurată cea de-a șasea ediție a Festivalului Filmului Ucrainean, un eveniment cultural care aduce pe marele ecran povești simple despre lucruri complexe – povești care unesc oameni și culturi. La deschiderea oficială au participat, ministrul Culturii al Republicii Moldova, și Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei la Chișinău. Festivalul reunește diplomați,
09:20
Sâmbătă, 20 septembrie, locuitorii Republicii Moldova se vor bucura de o vreme plăcută, cu temperaturi ce vor urca până la +23°C în timpul zilei. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +20 de grade, iar noaptea coboară până la +14 grade. În Centru, termometrele vor indica până la +21 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor
19 septembrie 2025
18:10
Electorală 2025 // Invitați: Marin Boboc, reprezentant Promo Lex, Grigore Guzun, expert Watchdog # TV Nord
A rămas puțin mai mult de o săptămână până când vom merge la urne pentru a alege viitorul Parlament. În această ediție discutăm despre mersul campaniei electorale, despre principalele provocări și riscuri care pot apărea după scrutin. În studio se află invitații noștri: Marin Boboc, reprezentant al Asociației Promo-LEX, și Grigore Guzun, expert Watchdog. Fii
17:50
Electorală 2025 // Invitați – Ion Cojocari, Blocul Alternativa, Serghei Gramma, Blocul Patriotic # TV Nord
Dezbatere electorală între candidații Blocului Patriotic și Blocului Alternativa în alegerile parlamentare 2025
17:40
Suntem tot mai aproape de 28 septembrie, data când ne vom alege viitorul Parlament. În această ediție, discutăm cu Vladimir Rusu, candidat PAS și Constantin Cojocaru, candidatul partidului LOC. Vorbim despre campania electorală și de ce dreapta nu a reușit să formeze un bloc politic coagulat. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul
17:10
/VIDEO/ Comori vii ale istoriei și tradițiilor – satul Cobîlea păstrează legendele trecutului și frumusețea meșteșugurilor populare # TV Nord
Comuna Cobîlea din raionul Șoldănești, are cu ce se mândri, de la oameni gospodari la biserici, muzee și cercuri pentru iubitorii de țesut și împletit „Suntem sub ramurile celui mai legendar arbore din Republica Moldova, stejarul lui Ștefan cel Mare, care are peste 750 de ani, este ctitorit de Marele Voievod, Ștefan cel Mare." Potrivit
16:50
Complexul „Phoenix" din Rîșcani marchează 10 ani de activitate. Copiii nevăzuți de altădată sunt azi studenți și angajați. Un exemplu de incluziune și sprijin pentru tineri cu nevoi speciale.
16:20
Dezbatere electorală la Bălți: candidații și cetățenii față în față în cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente” # TV Nord
Muncipiul Bălți a găzduit dezbaterea publică electorală: „Societatea civilă pentru alegeri conștiente". Eveniment organizat de către Centru Contact cu sprijinul financiar al Fundației Est-Europene din resursele oferite de Suedia. La dezbatere au participat șase candidați electorali. Este vorba despre Constantin Cojocaru, candidatul partidului: „Liga Orașelor și Comunelor", Cristina Craevscaia-Derenova, candidata Blocului „Împreună", Alexandr Severin, candidatul
16:10
Polițiștii din Florești au descoperit culturi ilegale de plante cu caracteristici similare cânepei, în urma unor acțiuni desfășurate pe baza informațiilor operative. În gospodăria unui bărbat de 43 de ani din orașul Ghindești au fost ridicate 19 plante asemănătoare cânepei.Pe un teren agricol din extravilanul satului Cuhureștii de Sus, polițiștii au găsit 252 de plante,
16:00
/VIDEO/ Medic reținut la Orhei. A furat un lanț de aur de la un pacient rănit mortal într-un accident # TV Nord
Poliția din Orhei a deschis un dosar penal după ce tatăl unui bărbat decedat într-un accident rutier a sesizat dispariția unui lanț de aur pe care fiul său îl purta la gât în momentul tragediei. Accidentul a avut loc pe 11 septembrie, în apropiere de Step-Soci. Victima, un bărbat de 37 de ani, a fost
16:00
Incendiu violent într-o parcare din Goianul Nou, municipiul Chișinău — patru mașini distruse de flăcări # TV Nord
În noaptea trecută, pompierii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit de urgență pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:50, iar echipa de intervenție ajunsă la fața locului a constatat că flăcările
14:20
Bebeluș mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. Părinții, care îl plimbau fără scaun auto, condamnați la închisoare # TV Nord
Un bebeluș din Iași a murit după ce s-a lovit la cap în timpul deplasărilor cu mașina, pentru că părinții nu îl puneau într-un scaun auto special. Medicii nu au reușit să îl salveze, iar instanța i-a condamnat pe cei doi la închisoare pentru ucidere din culpă, potrivit digi24.ro. Cazul a ieşit la iveală după
13:50
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Edineț au desfășurat percheziții ample la domiciliile a trei persoane din municipiul Edineț, orașul Cupcini și satul Stolniceni. Suspecții sunt cercetați pentru păstrarea și consumul de substanțe narcotice, dar și pentru comercializarea ilegală a produselor din tutungerie. În municipiul Edineț, la domiciliul unui bărbat de 51 de ani, polițiștii au ridicat
13:20
Un caz ieșit din comun a fost raportat recent în Republica Moldova: un șarpe cu clopoței, specie veninoasă originară din America de Nord, a fost găsit sub capota unui automobil adus din Statele Unite, statul California. Reptila a fost observată de proprietar în compartimentul motor în timpul unei inspecții de rutină. Din fericire, șarpele a
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Ministerul Justiției din Grecia și-a revizuit decizia. Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova # TV Nord
Procuratura Republicii Moldova anunță că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată, după eforturi și discuții susținute cu autoritățile elene. La data de 18 septembrie 2025, Ministerul Justiției al Republicii Elene a anulat decizia anterioară privind suspendarea procedurii și a dispus reluarea procesului de predare. Următorul pas constă în stabilirea, de comun
11:10
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești, anunță condamnarea unui tânăr de 27 de ani, originar din orașul Fălești, pentru omor intenționat asupra unui membru de familie. Prin sentința Judecătoriei Bălți, acesta a fost condamnat la 17 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. Pedeapsa include și sancțiuni rămase neexecutate din două hotărâri anterioare, deoarece crima
11:00
Luptătoarea moldoveană Irina Rîngaci a revenit în țară după ce a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, desfășurate la Zagreb, Croația. La Aeroportul Internațional Chișinău, sportiva a fost întâmpinată de Sergiu Gurin, secretar de stat, care i-a mulțumit pentru performanțele obținute și pentru modul exemplar în care reprezintă Republica Moldova pe arena
10:50
/VIDEO/ Poliția anunță detalii despre perchezițiile de ieri: conexiuni cu organizația criminală „Șor” # TV Nord
Ieri, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și mascații BPDS „Fulger", au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au vizat o anchetă privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor. Potrivit poliției, un grup cu roluri bine determinate ar fi acționat în
09:40
Bărbat din Republica Moldova condamnat pentru viol, reținut la Iași. Urmează să fie extrădat # TV Nord
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Iași au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, potrivit ziaruldeiasi.ro. Documentul, emis de Curtea de Apel Iași, prevedea arestarea provizorie în vederea extrădării. Bărbatul fusese condamnat la o pedeapsă de
09:30
Italia devine prima ț
18 septembrie 2025
18:50
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! # TV Nord
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice […] Acest articol Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Sergiu Russu, adjunctul procurorului general, a promovat evaluarea externă – decizia, aprobată de Consiliul Superior al Procurorilor # TV Nord
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat că adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a promovat evaluarea externă, după ce membrii Comisia de evaluare a procurorilor au examinat raportul privind activitatea sa. CSP a precizat că hotărârea motivată va fi transmisă atât lui Sergiu Russu, cât și Comisiei de evaluare în termen de trei zile, iar […] Acest articol Sergiu Russu, adjunctul procurorului general, a promovat evaluarea externă – decizia, aprobată de Consiliul Superior al Procurorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat o vizită în nordul țării, unde s-a întâlnit cu angajații fabricii avicole din satul Corlăteni, raionul Rîșcani. Întreprinderea este gestionată de Iurie Urzică, consilier raional și fost președinte al raionului Rîșcani. La această fermă se produc zilnic mii de ouă, care ajung pe rafturile magazinelor și pe […] Acest articol Marian Lupu: Fără susținerea producătorilor locali, nu putem avea o economie funcțională a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Dacă cineva îți oferă bani, cadouri sau servicii ca să votezi într-un anumit fel, gândește-te de două ori. Ți-ar putea spune că nu se va întâmpla nimic rău. Dar nu este adevărat. Vânzarea votului este o infracțiune. Poți fi amendat cu până la 37.500 de lei. Mii de persoane au fost deja prinse. Nu deveni […] Acest articol /VIDEO/ Nu-ți Vinde Votul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/VIDEO/ Laboratoare moderne și condiții noi la CSP Bălți: investiții de peste 48 milioane lei # TV Nord
Centrul de Sănătate Publică din Bălți a fost inaugurat astăzi după finalizarea lucrărilor ample de renovare. „Mă bucur mult și în primul rând și securitatea dumneavoastră. Totul ca să munciți în condiții adecvate.” Noua clădire oferă condiții moderne pentru angajați și un mediu de lucru adaptat necesităților actuale ale sistemului de sănătate publică. ELENA TUREAC, […] Acest articol /VIDEO/ Laboratoare moderne și condiții noi la CSP Bălți: investiții de peste 48 milioane lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
/VIDEO/ Proiectul „Tinerii în Acțiune” a mobilizat sute de elevi pentru implicare civică și educație democratică # TV Nord
A venit timpul pentru o privire înapoi asupra rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Tinerii în Acțiune”, organizată de Studem Bălți, o inițiativă menită să stimuleze implicarea civică și participarea activă a tinerilor în viața comunității. Totul a început cu 10 ateliere interactive desfășurate în 5 instituții de învățământ, la care au participat peste 150 de […] Acest articol /VIDEO/ Proiectul „Tinerii în Acțiune” a mobilizat sute de elevi pentru implicare civică și educație democratică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Renato Usatîi: Reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” și egalarea salariaților CFM cu bugetarii pentru asigurarea plății salariilor la timp – una din prioritățile Partidului Nostru! # TV Nord
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. ”Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de ‘ajutoare’ […] Acest articol Renato Usatîi: Reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” și egalarea salariaților CFM cu bugetarii pentru asigurarea plății salariilor la timp – una din prioritățile Partidului Nostru! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ultimei ședințe, ajustarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Dondușeni”. Astfel, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va constitui 39,38 lei/m³, ceea ce înseamnă o creștere de 3,01 lei/m³. În același timp, tariful pentru serviciile de […] Acest articol Apa și canalizarea mai scumpă pentru locuitorii din Dondușeni. ANRE a aprobat noi tarife a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Procuratura municipiului Bălți a anunțat condamnarea unui bărbat în vârstă de 35 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat, prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal. Potrivit hotărârii Judecătoriei Bălți, inculpatul a fost condamnat la 18 ani de detenție într-un penitenciar de tip închis. Conform materialelor cauzei, la 9 iunie […] Acest articol Un bărbat din Bălți, condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor intenționat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
CNA și procurorii din Bălți investighează un dosar de spălare a banilor, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex ce vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile au ca obiect o schemă infracțională pusă în aplicare de factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, […] Acest articol CNA și procurorii din Bălți investighează un dosar de spălare a banilor, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Premierul Dorin Recean, despre stoparea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: „Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe” # TV Nord
Premierul Dorin Recean a venit cu o reacție dură după ce autoritățile elene au suspendat extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia pe 22 iulie 2025. Șeful Executivului a declarat că instituțiile statului trebuie să-și facă datoria și să asigure aducerea lui Plahotniuc în Republica Moldova pentru a răspunde în fața justiției. „Am văzut comunicatul […] Acest articol Premierul Dorin Recean, despre stoparea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: „Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
/VIDEO/ Captură de aproape 200.000 de țigări în Nordul Republicii: percheziții în Briceni și Edineț # TV Nord
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii de Frontieră, au anunțat o captură de aproape 200.000 de țigări în urma unor percheziții desfășurate în Nordul Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, țigările urmau să fie transportate ilegal peste Prut, în România, pentru comercializare. În cadrul dosarelor penale deschise în […] Acest articol /VIDEO/ Captură de aproape 200.000 de țigări în Nordul Republicii: percheziții în Briceni și Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17 septembrie 2025
18:20
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 găsesc Republica Moldova într-un amestec de speranțe, frici și neîncredere profundă. În sate și orașe, oamenii vorbesc deschis despre dezamăgirea față de clasa politică, prețuri mari, corupție, dar și despre influența dezinformării, care alimentează temeri greu de stins. „Știi cum sunt? Umblă ca râmele, ca albinele la știubei, așa […] Acest articol /VIDEO/ Frica și neîncrederea. Cum dezinformarea modelează percepția alegătorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Procuratura Generală a anunțat că, după reținerea lui Vladimir Plahotniuc la data de 22 iulie 2025 pe teritoriul Republica Elenă, au fost întreprinse toate acțiunile necesare, conform tratatelor internaționale, pentru a fi adus în Republica Moldova și tras la răspundere penală pentru infracțiunile comise. Autoritățile elene au admis inițial toate cererile de extrădare înaintate de […] Acest articol Ministerul Justiției din Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/VIDEO/ Din mâinile lui, lemnul prinde suflet. Meșterul Veaceslav Buga, transformă lemnul în artă # TV Nord
De mai bine de 25 de ani, Veaceslav Buga din satul Balasinești, Briceni creează obiecte decorative inedite din lemn de brad, stejar sau tei VEACESLAV BUGA, meșter popular: „Eu mai mult în piatră am început a lucra prima dată, am sculptat în piatră câteva lucrări când am fost în alte țări, băieților le-a plăcut și […] Acest articol /VIDEO/ Din mâinile lui, lemnul prinde suflet. Meșterul Veaceslav Buga, transformă lemnul în artă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
/VIDEO/ Care este starea persoanelor implicate în accidentul de pe traseul Bălți Sîngerei. Mercedesul a fost făcut zob # TV Nord
Două persoane au fost internate la Spitalul Clinic Bălți în urma unui accident rutier grav, produs în această după-amiază, în apropiere de localitatea Țambula. Potrivit poliției, șoferul Mercedesului a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent cu un camion încărcat cu pietriș. Atât șoferul cât și pasagera din Mercedes au fost internate la Spitalul Clinic […] Acest articol /VIDEO/ Care este starea persoanelor implicate în accidentul de pe traseul Bălți Sîngerei. Mercedesul a fost făcut zob a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Ilan Șor, unul dintre cei mai controversați actori din politica moldovenească, este asociat frecvent cu sintagmele „frauda bancară”, „furtul miliardului”, „delapidare” și „offshore-uri”. Numele său rămâne prezent în ecuația destabilizărilor politice din Republica Moldova. În acest material, prezentăm cine este Ilan Șor și traseul său public, inclusiv apelurile sale pentru o alianță cu Federația Rusă […] Acest articol /ANALIZĂ/ Ilan Șor, între business, politică și influență rusească a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # TV Nord
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] Acest articol /VIDEO/ Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost găsit decedat, prezentând semne de moarte violentă. Cazul a avut loc ieri și a șocat întreaga comunitate locală. Potrivit poliției, victima ar fi fost agresată de doi tineri din satul Ocolina, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. […] Acest articol Crimă la Soroca: bărbat de 37 de ani ucis în urma unui conflict a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
