Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară!

Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […]