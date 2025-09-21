Creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului

14:20

Un bebeluș din Iași a murit după ce s-a lovit la cap în timpul deplasărilor cu mașina, pentru că părinții nu îl puneau într-un scaun auto special. Medicii nu au reușit să îl salveze, iar instanța i-a condamnat pe cei doi la închisoare pentru ucidere din culpă, potrivit digi24.ro. Cazul a ieşit la iveală după […] Acest articol Bebeluș mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. Părinții, care îl plimbau fără scaun auto, condamnați la închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.