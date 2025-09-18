Nici în acest an „Zilele Filmului Românesc” nu ajung la Soroca
Observatorul de Nord, 18 septembrie 2025 17:20
După mai multe ediții în care „Zilele Filmului Românesc" treceau Prutul și ajungeau inclusiv la Soroca, anul acesta va fi al doilea an consecutiv în care evenimentul nu mai ajunge la noi. Aceasta din cauza că anul trecut Consiliul Raional Soroca a refuzat să-i primească, iar după ce Observatorul de Nord a scris despre aceasta,
• • •
Tragedie în Italia: Un moldovean de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină # Observatorul de Nord
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața marți seara în sudul Italiei, după ce a fost lovit de o mașină. Tragedia s-a produs pe un drum intens circulat, în apropierea orașului Mondragone. Potrivit presei italiene, bărbatul mergea pe jos atunci când a fost izbit de autoturism. Șoferul s-a
Primul documentar despre Republica Moldova va fi difuzat începând cu data de 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Iar miercuri, la Chișinău, a avut loc evenimentul de prelansare a filmului „Flavours of Moldova", în traducere „Aromele Moldovei", transmite Vocea Basarabiei. La eveniment a participat și ministrul Culturii, Sergiu
În acest episod din „La Taclale cu Vânzare", discutăm cu producători, meșteri și antreprenori locali despre eficiența participării la expo-târguri. Merită sau nu să investești timp și bani într-un astfel de eveniment? Ce câștigi? Cum trebuie să te prezinți? Ascultă episodul de mai jos și află cum un expo-târg poate fi începutul de care are nevoie
Ajutor financiar după pierderea partenerului de viață: Condiții și acte necesare # Observatorul de Nord
După decesul unuia dintre soți, partenerul rămas în viață poate solicita o indemnizație lunară. Acest ajutor financiar se acordă în cazul în care soțul decedat era pensionar și a primit pensie pentru limită de vârstă mai puțin de cinci ani de la data stabilirii ei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, indemnizația poate fi cerută
Un bărbat din Florești a fost surprins conducând un automobil în stare de ebrietate avansată, aproape de miezul nopții. Agenții de patrulare l-au oprit și l-au supus testului de alcoolemie. Rezultatul a arătat o concentrație de 0,87 mg/l alcool în aerul expirat, de peste două ori mai mult decât limita legală. Legea stabilește că depășirea
Pe 17 septembrie curent, în comuna Șuri, istoria a prins glas între paginile de carte și emoțiile unei comunități unite. Biblioteca Publică din localitate a deschis larg porțile sufletului cultural prin evenimentul „Lecția trecutului pentru generația de azi", cu istoricul Octavian Țîcu. Cu voce caldă, invitatul a transformat istoria într-o poveste vie, plină de înțelesuri.
În Republica Moldova, cei care își vând votul riscă o amendă de până la 37.500 lei. # Observatorul de Nord
Dacă cineva îți oferă bani, cadouri sau servicii ca să votezi într-un anumit fel, gândește-te de două ori. Ți-ar putea spune că nu se va întâmpla nimic rău. Dar nu este adevărat. Vânzarea votului este o infracțiune. Poți fi amendat cu până la 37.500 de lei. Mii de persoane au fost deja prinse. Nu deveni
Când auzim cuvântul traumă, cei mai mulți dintre noi se gândesc automat la accidente grave, dezastre sau pierderi majore. Însă psihologii atrag atenția asupra faptului că trauma nu înseamnă doar un eveniment cutremurător, vizibil din exterior. Ea poate fi subtilă, ascunsă în experiențe aparent „normale", dar care lasă urme adânci în felul în care ne
La 10 septembrie 1961, într-o familie de oameni gospodari, harnici și pricepuți din Gura Căinarului, se năștea Iurie Pădureț. Tatăl, Vasile, era meșter cunoscut în sat, iar mama, Anastasia, croitoreasă iscusită. Amândoi erau meșteșugari care îmbinau munca cu respectul pentru tradiții. Într-un asemenea mediu, pasiunea pentru frumos și pentru artă a prins rădăcini firesc. Încă
Alegerile din 28 septembrie – un test decisiv pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Observatorul de Nord
Scrutinul din 28 septembrie reprezintă mai mult decât o simplă competiție politică — el va defini direcția geopolitică a Republicii Moldova și va influența decisiv capacitatea de a valorifica oportunitatea istorică de aderare la Uniunea Europeană, transmite moldova1. Într-un context geopolitic tensionat și marcat de dezinformare externă, scrutinul devine o miză istorică, avertizează directorul IPRE,
Să nu spuneți că nu ați știut: Primăria Soroca își redeschide astăzi ușile pentru a asculta cetățenii # Observatorul de Nord
Locuitorii municipiului Soroca sunt invitați astăzi, 18 septembrie 2025, la ora 14:00, să participe la consultările publice privind mai multe proiecte de decizie de interes major, între care se numără alocarea unui grant pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi", defrișarea unor arbori din spațiile verzi și modificarea bugetului local. Consultările publice vor avea loc în Biroul
Grecia suspendă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, după ce acesta este cercetat în România pentru fals # Observatorul de Nord
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în
Consiliul Raional Soroca împovărat de datorii – notificat pentru restanțe de peste 649 mii de euro # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca se confruntă cu o datorie de peste 649.500 de euro, neachitată la termen, către Ministerul Finanțelor. Restanța provine dintr-un împrumut contractat în 2010 pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din municipiu și mai multe sate din raion. Împrumutul a fost contractat în baza Acordului dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru
Irina Rîngaci a câștigat bronzul la Campionatele Mondiale de lupte din Zagreb # Observatorul de Nord
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a adus din nou bucurie Republicii Moldova. Ea a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, care se desfășoară în aceste zile la Zagreb, Croația. Sportiva noastră a luptat în categoria de până la 65 de kilograme. În finala mică, Irina Rîngaci s-a impus cu scorul de
O rețea de contrabandă cu țigări a fost destructurată în Nordul Republicii Moldova, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și Poliția de Frontieră. Potrivit oamenilor legii, au fost ridicate aproape 200.000 de țigări, care urmau să fie trecute ilegal peste Prut,
Astăzi, întreg teritoriul Republicii Moldova se află sub cod galben de vânt puternic. Meteorologii avertizează că viteza rafalelor va atinge între 15 și 20 metri pe secundă, iar perioada de risc este cuprinsă între orele 06:00 și 18:00. Specialiștii atrag atenția că asemenea fenomene pot provoca pagube, de la ruperea crengilor și doborârea arborilor, până
Pe 23 septembrie 2025 are loc echinocțiul de toamnă, fenomen astronomic ce marchează începutul toamnei astronomice și momentul de echilibru dintre zi și noapte. Este clipa în care Soarele intră în zodia Balanță, aducând energie a echilibrului, armoniei și reevaluării priorităților. Tradițiile vechi vedeau acest moment ca pe o poartă între două lumi: una a
Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi, 18 septembrie 2025, cursul oficial al monedelor străine. Datele arată că leul moldovenesc s-a întărit ușor în raport cu euro, dolarul și alte valute importante. Euro a coborât la 19,48 lei, iar dolarul american se tranzacționează cu 16,46 lei. Și lira sterlină a înregistrat o scădere, fiind cotată
Ora la care iei micul dejun la maturitate sau bătrânețe ar putea semnala riscul unei morți timpurii, conform unui studiu amplu # Observatorul de Nord
Un nou studiu amplu realizat de o echipă internațională de cercetători sugerează că ora la care persoanele în vârstă iau micul dejun ar putea fi un indicator al stării generale de sănătate și chiar al riscului de mortalitate. Concluziile ridică întrebări despre legătura dintre momentul meselor și procesul de îmbătrânire, se arată în Communications Medicine. Legătura
Ziua de 18 septembrie aduce oportunități și provocări pentru fiecare semn zodiacal. Astrele influențează starea ta de spirit, relațiile și deciziile pe care le iei. Este o zi în care trebuie să fii atent la detalii, să te concentrezi pe ceea ce contează și să îți gestionezi timpul cu înțelepciune. BerbecAstăzi simți un val de
Astăzi, joi, 18 septembrie, sorocenii se vor bucura de o zi de toamnă cu vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare și nori. Temperatura maximă va atinge 18 grade Celsius, iar minima va coborî până la 8 grade Celsius. Diferența dintre zi și noapte este vizibilă, de aceea oamenii sunt sfătuiți să
Unde te afli pe harta politică a Republicii Moldova? Află cu Busola Electorală 2025! # Observatorul de Nord
Crezi că știi exact ce partid îți reprezintă valorile? Busola Electorală Moldova 2025 ar putea să îți arate surprize. Un chestionar online, interactiv și gratuit, îți dezvăluie unde te afli pe axele stânga–dreapta și progresist–conservator și cât de aproape ești de partidele care luptă pentru votul tău la parlamentarele din 28 septembrie 2025. Busola Electorală
Primii cetățeni ai Republicii Moldova au votat deja în cadrul Alegerilor Parlamentare din acest an. Este vorba de o parte din concetățenii noștri din diasporă, a căror buletine de vot vor ajunge acasă prin corespondență. Informația ne-a fost confirmată și de câțiva soroceni din SUA care și-au ales candidații preferați la parlamentare, iar buletinul lor
Accident la Peresecina: Un TIR a derapat de pe traseu și a intat într-un stâlp # Observatorul de Nord
Un accident a avut loc acum câteva ore în localitatea Peresecina din raionul Orhei. Potivit Poliției, un camion DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp. „Cu puțin timp în urmă, în satul Peresecina, raionul Orhei, un camion de marca DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp. În
O decizie corespunzătoare a fost aprobată de guvern în cadrul unei reuniuni din 17 septembrie. În conformitate cu noul regulament, importatorii sunt obligați să obțină o concluzie sanitară de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică înainte de introducerea produselor pe piață. În acest scop, ei vor trebui să prezinte un certificat de înregistrare în domeniul
„Alexei Navalnîi a fost otrăvit”: Dezvăluirile Iuliei Navalnaia după rezultatele analizelor de laborator # Observatorul de Nord
Alexei Navalnîi, cel mai proeminent opozant politic al lui Vladimir Putin, ar fi fost otrăvit. Declarația a fost făcută de către văduva politicianului, Iulia, în baza rezultatelor analizelor efectuate în laboratoarele a două țări occidentale. „În februarie 2024 am reușit să obținem, să trimitem în străinătate și să predăm laboratorului uneia dintre țările occidentale mostre
O femeie de 84 de ani din Ialoveni
Modificări la Legea privind actele de stare civilă: cetățenii vor putea solicita online înregistrarea nașterii sau a căsătoriei # Observatorul de Nord
Cetățenii care dețin o semnătură electronică vor putea solicita online servicii precum înregistrarea nașterii sau a căsătoriei, fără a se deplasa la ghișeele Agenției. Documentele vor fi disponibile în format digital în MCabinet-ul personal și vor putea fi verificate printr-un cod electronic, inclusiv de autorități din străinătate. Modificările la Legea privind actele de stare civilă au […] Post-ul Modificări la Legea privind actele de stare civilă: cetățenii vor putea solicita online înregistrarea nașterii sau a căsătoriei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ajutorul de o mie de lei oferit de Guvern a ajuns la părinții a peste 263 de mii de copii. Cei care nu l-au primit trebuie să se adreseze la CNAS # Observatorul de Nord
Părinții a peste 263 de mii de elevi din clasele a I-a – a IX-a au primit deja ajutorul de o mie de lei acordat de Guvern la început de an școlar. Cei care nu au recepționat încă resursele financiare sunt îndemnați să se adreseze la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), transmite MOLDPRES. Purtătorul […] Post-ul Ajutorul de o mie de lei oferit de Guvern a ajuns la părinții a peste 263 de mii de copii. Cei care nu l-au primit trebuie să se adreseze la CNAS apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primele rezultate ale Programului „Europa este aproape” se văd la Antoneuca, Drochia: drum modernizat și investiții în infrastructura comunitară # Observatorul de Nord
Primele rezultate ale Programului Național de modernizare a drumurilor locale „Europa este aproape” sunt deja vizibile în satul Antoneuca, raionul Drochia. Un tronson de 500 de metri de drum local a fost reabilitat, asigurând legătura cu școala, grădinița, oficiul medical, primăria, Casa de Cultură și magazinul din sat, transmite MOLDPRES. Modernizarea drumului facilitează transportul școlar, […] Post-ul Primele rezultate ale Programului „Europa este aproape” se văd la Antoneuca, Drochia: drum modernizat și investiții în infrastructura comunitară apare prima dată în Observatorul de Nord.
Măsuri de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului # Observatorul de Nord
În acestă perioadă, gospodarii din majoritatea localităților din țară au început prepararea vinului. În condițiile în care fermentarea vinului de casă poate prezenta un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon, specialiștii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au pornit în inspecție prin gospodăriile moldovenilor pentru a verifica dacă procesul se desfășoară cu respectarea […] Post-ul Măsuri de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Localnicii reacționează la locul unui atac cu drone în Kiev, Ucraina, pe 10 iulie 2025, în contextul invaziei rusești în desfășurare. Cel puțin două persoane au fost ucise la Kiev, iar multe altele au fost rănite în Ucraina, în urma atacurilor rusești efectuate peste noapte în regiunile Kiev, Cernihiv, Sumî, Poltava, Kirovohrad și Harkov, a […] Post-ul Zeci de așezări ucrainene, fără electricitate după un atac rusesc cu drone apare prima dată în Observatorul de Nord.
Polițiștii din Soroca au discutat cu elevii din Gimnaziul Cosăuți despre siguranța rutieră / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Ieri, la Gimnaziul din Cosăuți, Inspectoratul de Poliție Soroca a desfășurat o activitate dedicată siguranței rutiere și comportamentului responsabil în comunitate. La discuții au participat atât elevii din clasele primare, cât și cei din clasele gimnaziale. Polițiștii au abordat mai multe subiecte importante pentru viața de zi cu zi a copiilor. S-a vorbit despre bullying […] Post-ul Polițiștii din Soroca au discutat cu elevii din Gimnaziul Cosăuți despre siguranța rutieră / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cum previi durerile de spate și afecțiunile musculo-scheletice la locul de muncă, conform experților # Observatorul de Nord
Durerile de spate, de gât, tendinitele sau sindromul de tunel carpian nu sunt simple neplăceri trecătoare, ci afecțiuni musculo-scheletice (AMS) care reprezintă cea mai frecventă problemă de sănătate profesională în România și în întreaga Europă. Deși pot apărea atât la muncitorii din domenii solicitante fizic, cât și la angajații de birou, aceste tulburări nu sunt […] Post-ul Cum previi durerile de spate și afecțiunile musculo-scheletice la locul de muncă, conform experților apare prima dată în Observatorul de Nord.
Trei tineri, judecați pentru escrocherie cu carduri bancare. Instanța a pronunțat sentința # Observatorul de Nord
Trei tineri sunt acuzați de implicare într-o schemă de escrocherie cu carduri bancare, prin care au fost sustrase mijloace bănești în sumă de peste 34 de mii de lei. Potrivit probatoriului, inculpații au acționat după un plan prestabilit, contactând telefonic victima și prezentându-se drept angajați ai unei bănci comerciale. Aceștia au obținut datele cardului bancar […] Post-ul Trei tineri, judecați pentru escrocherie cu carduri bancare. Instanța a pronunțat sentința apare prima dată în Observatorul de Nord.
Spitalul raional Soroca pierde în fiecare an sute de mii de lei acordând servicii medicale persoanelor neasigurate care nu pot plăti. CNAM spune că cheltuielile trebuie să fie suportate de spital sau de fondator – Ministerul Sănătății. Ultimul a acoperit, în 2024, doar urgențele chirurgicale. Pacientul N.G, în vârstă de 38 de ani, a fost […] Post-ul Cine plătește pentru spitalizarea persoanelor neasigurate și fără venituri apare prima dată în Observatorul de Nord.
VOX: Locuitorii din Cosăuți: De ce trebuie să alegem calea europeană? / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, în localitatea Cosăuți din raionul Soroca, am discutat cu oamenii despre un subiect important pentru viitorul țării: de ce ar trebui să alegem Uniunea Europeană? Răspunsurile au fost diverse, dar toate au scos în evidență dorința de pace, dezvoltare și un trai mai bun pentru copii. Unii locuitori au subliniat legătura strânsă dintre cultura […] Post-ul VOX: Locuitorii din Cosăuți: De ce trebuie să alegem calea europeană? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Proiect-pilot la vama Leușeni: Programare electronică obligatorie pentru camioane, din 22 septembrie # Observatorul de Nord
Începând cu data de 22 septembrie, toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, ce intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot, anunță Serviciul Vamal […] Post-ul Proiect-pilot la vama Leușeni: Programare electronică obligatorie pentru camioane, din 22 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Potrivit terapeutului londonez Kaivan Han, consumarea lămâilor și a usturoiului nu reduce riscul de gripă și a infecțiilor respiratorii acute. Potrivit expertului, prevenirea eficientă a răcelilor necesită alimentație corectă, somn sănătos, spălarea temeinică a mâinilor și combaterea promptă a simptomelor. Specialistul a explicat că somnul de calitate este principalul mod de a întări imunitatea toamna. […] Post-ul Patru obiceiuri pentru a te proteja de răcelile de toamnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Descoperirea care ar putea schimba totul în ceea ce privește cancerul, conform oamenilor de știință # Observatorul de Nord
Noi structuri genetice identificate în bacteriile din gură, denumite „Inocles”, ar putea influența sănătatea orală și riscul de apariție a unor tipuri de cancer. Un studiu recent realizat de Universitatea din Tokyo a scos la iveală o descoperire surprinzătoare: bucle mari de ADN, aflate în bacteriile din cavitatea bucală, ar putea avea un rol benefic […] Post-ul Descoperirea care ar putea schimba totul în ceea ce privește cancerul, conform oamenilor de știință apare prima dată în Observatorul de Nord.
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor # Observatorul de Nord
Un caz petrecut în Italia readuce în atenție riscurile ascunse ale cumpărăturilor online. Un bărbat din Roma s-a trezit cu o amendă de 618 euro după ce a plasat o comandă pe platforma Temu în valoare de doar 42 de euro. Motivul? Două dintre produsele primite erau contrafăcute, iar legea italiană îl consideră pe destinatar […] Post-ul Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Hackerii au furat datele personale ale clienților brandurilor Balenciaga, Gucci și Alexander McQueen. Despre acest lucru a relatat BBC, care a primit informația chiar de la hackeri. În corporația Kering, căreia îi aparțin aceste branduri, a fost confirmat furtul de date. Compania nu a precizat câți clienți au fost afectați de atac. Potrivit BBC, ar […] Post-ul Hackerii au furat datele clienților Gucci și Balenciaga apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cetățenii sunt îndemnați să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere # Observatorul de Nord
Pericol excepțional de incendii de vegetație în Republica Moldova. Serviciului Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind menținerea unui pericol excepțional de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul țării. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe […] Post-ul Cetățenii sunt îndemnați să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere apare prima dată în Observatorul de Nord.
Descoperire arheologică uimitoare: dovezi de mumificare vechi de 12.000 de ani, în sudul Chinei # Observatorul de Nord
Când auzim cuvântul „mumie”, gândul ne duce de obicei la Egiptul Antic. Totuși, o echipă internațională de arheologi a scos la lumină dovezi care schimbă complet această perspectivă. În sudul Chinei au fost descoperite rămășițe umane datând de acum 12.000 de ani, tratate printr-o tehnică de uscare cu fum înainte de înhumare. Aceasta reprezintă cea […] Post-ul Descoperire arheologică uimitoare: dovezi de mumificare vechi de 12.000 de ani, în sudul Chinei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Este riscant să ai o singură sursă de energie. După aderarea la UE, RM va rezolva și această problemă # Observatorul de Nord
Mereu, dar mai cu seamă în ultimii ani, Republica Moldova a fost șantajată de furnizorii din Federația Rusă, iar această stare de lucruri persistă și în această campanie electorală. Unii concurenți pedalează pe această temă, iar marja de promisiuni variază de la micșorarea prețurilor, la energia primită din FR, de circa trei ori până la […] Post-ul Este riscant să ai o singură sursă de energie. După aderarea la UE, RM va rezolva și această problemă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 17 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu 7 bani și va avea valoarea 16 lei și 50 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Post-ul Curs valutar: 17 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ziua de marți, 16 septembrie 2025, aduce energii amestecate pentru cele 12 semne zodiacale. Unele zodii se bucură de claritate și încredere, altele simt nevoia de a lua o pauză și de a analiza mai bine pașii următori. Atenție însă: pentru o anumită zodie, zona financiară devine punctul sensibil al zilei. Horoscopul zilei de 16 […] Post-ul Horoscop zilnic 17 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Miercuri, 17 septembrie, vremea în Republica Moldova va fi instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, izolat cu intensificări. În centrul țării sunt prognozate precipitații însoțite de vânt ce va sufla cu până la 27 km/h. Valorile termice vor fi moderate pentru această perioadă, cu maxime de până la 20 de grade […] Post-ul Ploi pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar cadavrul său a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie. Soția victimei a alertat poliția după ce acesta a mers în ospeție la niște cunoscuți și nu s-a mai […] Post-ul Crimă șocantă la Soroca: Un bărbat de 37 de ani ucis și ascuns în pădure apare prima dată în Observatorul de Nord.
