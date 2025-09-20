Casă de 1 leu, mașină – de aproape jumătate de milion: ce averi declară Ghimpu și alți candidați PL la alegeri (DOC)

14:30

Ion Bulgac, unul din candidații Blocului „Alternativa" la alegerile parlamentare, a spus că echipa formațiunii din care face parte poate gestionat treburile publice „fără să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii". Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterii electorale de la Pro TV din 18 septembrie. La finalul dezbaterii electorale, fiecare […]