Moldova va beneficia de €22 de milioane din partea Danemarcei pentru susținerea securității și aderarea la UE
NewsMaker, 18 septembrie 2025 14:20
Republica Moldova va beneficia de un nou sprijin financiar din partea Danemarcei, în valoare de 22 de milioane de euro, destinat consolidării securității și susținerii procesului de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut pe 18 septembrie de ministrul danez al Afacerilor Externe, Lars Løkke Rasmussen. Din această sumă, 20 de milioane de euro […] The post Moldova va beneficia de €22 de milioane din partea Danemarcei pentru susținerea securității și aderarea la UE appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 15 minute
14:20
Peste 50 de percheziții doar în nordul țării: ofițerii CNA, procurorii și poliția – la ușa oamenilor lui Șor # NewsMaker
Oamenii legii au descins, din nou, cu percheziții în toată țara. Ofițerii CNA și procurorii din Bălți desfășoară peste 50 de percheziții doar în nordul Republicii Moldova. Sunt vizate, în total, 32 de persoane din echipa fugarului condamnat Ilan Șor. În același timp, mascații Fulger, INI și PCCOCS efectuează descinderi în mai multe locații, în […] The post Peste 50 de percheziții doar în nordul țării: ofițerii CNA, procurorii și poliția – la ușa oamenilor lui Șor appeared first on NewsMaker.
14:20
Moldova DevCon (#MDC) revine la Arena Chișinău pe 10-11 octombrie 2025 – două zile de prezentări tehnice, workshopuri practice și networking care se pot transforma în colaborări reale. Vei fi în companie bună – ingineri de top de la MongoDB, Amazon, IBM, Wix și alții, sunt deja confirmați ca speakeri. Evenimentul începe joi (9 octombrie) […] The post Moldova DevCon: locul de întâlnire al programatorilor appeared first on NewsMaker.
14:20
Ucraina acuză Rusia că „pompează bani” pentru a influența alegerile din Moldova: „O ingerință gravă” # NewsMaker
Ucraina consideră că acțiunile Federației Ruse din ajunul scrutinului parlamentar din Republica Moldova reprezintă o ingerință gravă în treburile interne ale țării. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe ucrainean, Gheorghi Tihîi, în cadrul unui briefing susținut la Kiev, scrie Interfax. „În ceea ce privește Moldova: aveți dreptate, se apropie […] The post Ucraina acuză Rusia că „pompează bani” pentru a influența alegerile din Moldova: „O ingerință gravă” appeared first on NewsMaker.
14:20
Dodon acuză Blomberg că ar participa la crearea unui „scandal artificial”, care îi va denigra reputația # NewsMaker
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a adresat o scrisoare deschisă redactorului agenției de presă americane Bloomberg, John Micklethwait, în care se plânge pe unul din jurnaliștii redacției, Alberto Nardelli. Politicianul spune că Nardelli i-a expediat o scrisoare în care ar fi formulate „afirmații nefondate și false” despre activitatea lui. Totodată, socialistul […] The post Dodon acuză Blomberg că ar participa la crearea unui „scandal artificial”, care îi va denigra reputația appeared first on NewsMaker.
14:20
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”, iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții – […] The post 167 de elevi au fost înmatriculați la noile specialități verzi din ÎPT appeared first on NewsMaker.
14:20
Comandament NATO de sprijin pentru Ucraina în România: Nicușor Dan a cerut Parlamentului aprobarea # NewsMaker
În România ar putea fi înființat un comandament NATO de sprijinire a Ucrainei. Pe 17 septembrie, președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe măsura, agreată la summitul NATO de la Haga, potrivit Europei Libere România. În scrisoarea oficială, Nicușor Dan a solicitat Parlamentului să aprobe înființarea Comandamentului Nodului Logistic România (Logistic Enabling Node – […] The post Comandament NATO de sprijin pentru Ucraina în România: Nicușor Dan a cerut Parlamentului aprobarea appeared first on NewsMaker.
14:20
„Șor– premier, Platon – la finanțe, Vlah – la externe”. Cum vede PAS pericolul pro-Kremlin în Parlament # NewsMaker
PAS, partidul care a guvernat țara în ultimii patru ani și care mizează pe o majoritate și după 28 septembrie, a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii a forțelor pro-Kremlin. Formațiunea susține că alegătorii vor decide, în zece zile, între două opțiuni: fie țara va fi predată Rusiei, fie […] The post „Șor– premier, Platon – la finanțe, Vlah – la externe”. Cum vede PAS pericolul pro-Kremlin în Parlament appeared first on NewsMaker.
14:20
Moldova va beneficia de €22 de milioane din partea Danemarcei pentru susținerea securității și aderarea la UE # NewsMaker
Republica Moldova va beneficia de un nou sprijin financiar din partea Danemarcei, în valoare de 22 de milioane de euro, destinat consolidării securității și susținerii procesului de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut pe 18 septembrie de ministrul danez al Afacerilor Externe, Lars Løkke Rasmussen. Din această sumă, 20 de milioane de euro […] The post Moldova va beneficia de €22 de milioane din partea Danemarcei pentru susținerea securității și aderarea la UE appeared first on NewsMaker.
14:20
Recean, către o jurnalistă Canal 5: „Nu mai acceptați bani criminali de la Șor și atunci continuăm discuția” VIDEO # NewsMaker
Prim-ministrul Dorin Recean a refuzat să răspundă la întrebarea unei jurnaliste Canal 5, televiziune afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, căreia i-a fost suspendată licența de emisie, dar continuă să activeze în mediul online. Incidentul a avut loc pe 18 septembrie. Șeful Guvernului a spus că va discuta cu aceasta atunci când postul TV, vizat recent […] The post Recean, către o jurnalistă Canal 5: „Nu mai acceptați bani criminali de la Șor și atunci continuăm discuția” VIDEO appeared first on NewsMaker.
14:20
Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România analizează posibilitatea retragerii cetățeniei române acordate Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare” și candidată la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Informația a fost obținută în exclusivitate de Euronews România, care citează surse oficiale. Potrivit sursei citate, dosarul se află în procedura de retragere, însă motivul exact nu este cunoscut. […] The post Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română: surse Euronews appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
15:00
Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Alexandru Oprea, a fost eliberat din funcție în baza cererii de demisie. În locul lui a fost numit Aurel Baciu, pe un termen de cinci ani. Deciziile au fost aprobate pe 17 septembrie de Guvernul Republicii Moldova. La ședința Guvernului, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a propus […] The post Alexandru Oprea a demisionat de la conducerea IGSU. Cine preia funcția? appeared first on NewsMaker.
15:00
Recean, despre Vlah și conturile blocate în plină campanie: „Reprezintă interesele unui stat străin” # NewsMaker
Irina Vlah, candidată la parlamentare din partea Blocului „Patriotic”, „se victimizează” la fel ca alți politicieni care încalcă legea – susține premierul Dorin Recean. Șeful Guvernului, aflat și el în cursa electorală pentru un mandat de deputat, a comentat cazul după ce lidera Partidului „Inima Moldovei” a rămas cu conturile blocate în plină campanie, în […] The post Recean, despre Vlah și conturile blocate în plină campanie: „Reprezintă interesele unui stat străin” appeared first on NewsMaker.
15:00
Finanțarea ilegală a partidelor, înainte de alegeri: peste 70 de percheziții în Republica Moldova FOTO # NewsMaker
Pe 17 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova au loc peste 70 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. Acțiunile, desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți, au loc inclusiv în municipiul Chișinău. Potrivit CNA, există suspiciuni că un grup de persoane ar fi pus în aplicare un […] The post Finanțarea ilegală a partidelor, înainte de alegeri: peste 70 de percheziții în Republica Moldova FOTO appeared first on NewsMaker.
15:00
MITP Awards 2025: Perioada de aplicare s-a încheiat. 42 de aplicări intră în concurs pentru cele mai inovatoare soluții tehnologice # NewsMaker
Perioada de depunere a dosarelor pentru competiția MITP Awards 2025 s-a încheiat. Între 17 iunie și 5 septembrie au fost recepționate 55 de aplicări, dintre care 42 au fost admise în concurs, în urma evaluării interne realizate de Moldova Innovation Technology Park. Aplicările sunt acum analizate de membrii juriului, fiecare dosar fiind evaluat după criterii […] The post MITP Awards 2025: Perioada de aplicare s-a încheiat. 42 de aplicări intră în concurs pentru cele mai inovatoare soluții tehnologice appeared first on NewsMaker.
15:00
Țuțu se află în regiunea transnistreană? Recean: „Cunoaștem că intenționează să meargă acolo pentru anumite acțiuni” # NewsMaker
Premierul Dorin Recean a declarat că fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, nu se află în prezent în regiunea transnistreană, dar ar avea intenția de a merge acolo. Precizările au fost făcute după ce procurorul Elena Cazacov afirmase că Țuțu ar fi părăsit Grecia, în ciuda interdicției de a ieși din țară, și s-ar afla deja […] The post Țuțu se află în regiunea transnistreană? Recean: „Cunoaștem că intenționează să meargă acolo pentru anumite acțiuni” appeared first on NewsMaker.
15:00
Campanie pentru Blocul „Patriotic” peste Prut? Reacția PSRM, după ce 13 moldoveni au fost prinși la Iași în timp ce convingeau alegătorii să-l voteze pe Dodon # NewsMaker
Purtătoarea de cuvânt a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Carmena Sterpu, neagă că un grup de persoane au contactat din România cetățeni moldoveni pentru a-i îndemnat să voteze pentru PSRM la alegerile parlamentare, după ce astfel de portalul G4Media de peste Prut a publicat astfel de informații. Reprezentanta formațiunii a declarat că informațiile respective […] The post Campanie pentru Blocul „Patriotic” peste Prut? Reacția PSRM, după ce 13 moldoveni au fost prinși la Iași în timp ce convingeau alegătorii să-l voteze pe Dodon appeared first on NewsMaker.
15:00
„Nu doresc să îmi continui activitatea”. Procuratura Anticorupție rămâne fără unul dintre șefii adjuncți # NewsMaker
Octavian Iachimovschi, procuror-șef adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), a demisionat. Informația de acesta pentru NM, pe 17 septembrie. (UPDATE 14:15) Procuratura Anticorupție a confirmat, pentru NM, demisia lui Iachimovschi, însă a refuzat să ofere detalii privind motivele invocate în cererea de eliberare din funcție. Fotoliul de șef adjunct al PA va deveni oficial vacant la […] The post „Nu doresc să îmi continui activitatea”. Procuratura Anticorupție rămâne fără unul dintre șefii adjuncți appeared first on NewsMaker.
15:00
„Ei au luat salariul. Doar ei doi – 125 000 de dolari”. AUDIO în cazul celor peste 70 de percheziții # NewsMaker
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptări audio în contextul celor peste 70 de percheziții care au loc, pe 17 septembrie, în Republica Moldova, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. În interceptări sunt menționate salarii de „100 000 de lei de la Șor”, vizite la Moscova, „candidați la funcția de primar care au primit câte 5 000 de […] The post „Ei au luat salariul. Doar ei doi – 125 000 de dolari”. AUDIO în cazul celor peste 70 de percheziții appeared first on NewsMaker.
15:00
Recean, despre pelerinajul evreilor hasidici la Uman: „Vom acomoda tranzitul în măsura posibilităților” # NewsMaker
Premierul Dorin Recean a declarat că Republica Moldova va asigura tranzitul evreilor hasidici spre Uman în măsura posibilităților, acordând prioritate nevoilor cetățenilor moldoveni. Potrivit oficialului, autoritățile au recomandat pelerinilor curse aeriene regulate și vor facilita tranzitul terestru în limita capacităților disponibile. „Republica Moldova este cunoscută prin faptul că are respect la nivel internațional pentru toate […] The post Recean, despre pelerinajul evreilor hasidici la Uman: „Vom acomoda tranzitul în măsura posibilităților” appeared first on NewsMaker.
15:00
Conturi sparte și conversații false, în următoarele zile? Grosu: „Propaganda rusă le desenează acum cu rețeaua Șor” VIDEO # NewsMaker
Conturile de pe online ale unor cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv ale demnitarilor de stat, sunt vizate pentru a fi sparte. Scopul este crearea unor conversații false, care vor fi prezentate drept reale, și lansarea acestora în spațiul public în următoarele zile. Informația a fost comunicată, pe 17 septembrie, de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit […] The post Conturi sparte și conversații false, în următoarele zile? Grosu: „Propaganda rusă le desenează acum cu rețeaua Șor” VIDEO appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:00
Ajută Rusia să influențeze alegerile din Moldova? Vlah, interzisă în Lituania pentru 5 ani # NewsMaker
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care candidează la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”, nu va putea intra în Lituania în următorii cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius a anunțat astăzi, 16 septembrie, că decizia a fost luată din cauza legăturilor acesteia cu Rusia și a sprijinului acordat Moscovei în încercările de […] The post Ajută Rusia să influențeze alegerile din Moldova? Vlah, interzisă în Lituania pentru 5 ani appeared first on NewsMaker.
15:00
Republica Moldova a cumpărat gaze pentru anul gazier 2025–2026 la un preț mediu de 410 euro pentru o mie de metri cubi. Despre aceasta a anunțat pe 16 septembrie compania de stat Energocom, menționând că a cumpărat deja 90% din volumul necesar până la sfârșitul lunii septembrie a anului viitor. Potrivit Energocom, pe baza ofertelor […] The post Oficial: Cât va costa gazul pentru Moldova în sezonul rece appeared first on NewsMaker.
15:00
„Inima Moldovei”, după ce Vlah a fost interzisă în Lituania din cauza legăturilor cu Rusia: „O decizie stranie” # NewsMaker
Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană și candidata la alegerile parlamentare Irina Vlah, califică drept „o decizie stranie” măsura prin care autoritățile din Lituania i-au interzis liderei formațiunii accesul pe teritoriul țării, pentru următorii cinci ani. „Presupunem că din nou s-au străduit „prietenii” noștri de la Chişinău, care încearcă cu disperare să o reducă la […] The post „Inima Moldovei”, după ce Vlah a fost interzisă în Lituania din cauza legăturilor cu Rusia: „O decizie stranie” appeared first on NewsMaker.
15:00
Procuror: Constantin Țuțu se află în regiunea transnistreană. Ce spune avocatul acestuia VIDEO # NewsMaker
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a părăsit Grecia și, în prezent, se află în regiunea transnistreană. Cel puțin aceasta a declarat, pe 16 septembrie, procurorul Elena Cazacov. De cealaltă parte, avocatul lui Țuțu susține că informația „nu corespunde realității” și că clientul său se află în continuare în Grecia. Ce spune procurorul de caz Pe 16 septembrie, la Judecătoria Chișinău, a […] The post Procuror: Constantin Țuțu se află în regiunea transnistreană. Ce spune avocatul acestuia VIDEO appeared first on NewsMaker.
15:00
Integrarea în UE, aderarea la NATO sau unirea cu România? Ce vor moldovenii, conform sondajului CBS Research # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova manifestă o susținere clară pentru integrarea în Uniunea Europeană, însă majoritatea acestora se pronunță împotriva aderării țării la NATO și unirii cu România. Cel puțin asta arată un sondaj CBS Research prezentat pe 16 septembrie. Întrebați pentru ce ar opta dacă ar trebui de ales între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană […] The post Integrarea în UE, aderarea la NATO sau unirea cu România? Ce vor moldovenii, conform sondajului CBS Research appeared first on NewsMaker.
15:00
Un apeduct magistral cu diametrul de 1200 mm, situat pe strada Vadul lui Vodă din Chișinău, a fost avariat în noaptea de 16 septembrie. Internauții au postat imagini cu apa care a inundat carosabilul. Întreprinderea „Apă-Canal Chișinău” a comunicat a doua zi că, în urma avariei, consumatorii nu au fost deconectați de la apă. Specialiștii […] The post (VIDEO) O stradă de la Ciocana s-a transformat în râu. Ce s-a întâmplat appeared first on NewsMaker.
15:00
Hackerii încearcă să-i spargă conturile ministrei Sănătății? Nemerenco: miza alegerilor „e cu adevărat shakespeariană” # NewsMaker
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, susține că a fost ținta a „zeci și zeci” de tentative de spargere a conturilor de pe telefon, în plină campanie electorală. Oficialul se întreabă ce interes politic sau de altă natură ar putea prezenta discuțiile sale care, spune ea, țin de „instituții medicale, cazuri de urgență majoră și problemele oamenilor”. […] The post Hackerii încearcă să-i spargă conturile ministrei Sănătății? Nemerenco: miza alegerilor „e cu adevărat shakespeariană” appeared first on NewsMaker.
15:00
Oamenii lui Șor au rămas fără peste 20 milioane de lei. CNA publică interceptări: „Ne-ar interesa să vă dăm 400 de mii de euro” # NewsMaker
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii au desfășurat noi percheziții de amploare în capitală, într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante. Potrivit anchetatorilor, este vizat un grup de persoane suspectate că ar fi participat la un „plan infracțional coordonat”, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. […] The post Oamenii lui Șor au rămas fără peste 20 milioane de lei. CNA publică interceptări: „Ne-ar interesa să vă dăm 400 de mii de euro” appeared first on NewsMaker.
15:00
Lilian Popescu este noul antrenor principal al naționalei de fotbal a Republicii Moldova. Decizia a fost luată, pe 16 septembrie, de Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Potrivit FMF, aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Federația a declarat că Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul […] The post Naționala Moldovei la fotbal are un nou antrenor principal: cine este Lilian Popescu appeared first on NewsMaker.
15:00
Maia Sandu, pe primul loc la încrederea românilor în lideri străini. I-a depășit pe Trump și Macron # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este liderul internațional cu cea mai mare rată de încredere în România. Asta arată datele unui sondaj al companiei Avangarde de la București, care a fost prezentat pe 16 septembrie. Potrivit cercetării sociologice, Maia Sandu are o cotă de încredere de 44% în rândul cetățenilor României. Aceasta este urmată de […] The post Maia Sandu, pe primul loc la încrederea românilor în lideri străini. I-a depășit pe Trump și Macron appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Mii de oameni au venit la Festivalul Pădurilor la Reședința Prezidențială de la Condrița # NewsMaker
Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor revine în forță – un eveniment dedicat protejării naturii, promovării unui stil de viață sustenabil și implicării directe a cetățenilor în efortul de reîmpădurire a Moldovei. Ministerul Mediului își propune un obiectiv ambițios: împădurirea a peste 145 mii hectare în următorul deceniu, ca parte a Programului Național de […] The post Mii de oameni au venit la Festivalul Pădurilor la Reședința Prezidențială de la Condrița appeared first on NewsMaker.
15:00
Sandu, acuzată că ar face campanie pentru PAS la parlamentare. Partidul lui Filat cere să fie sancționată # NewsMaker
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o contestație în care susține că președinta Maia Sandu s-ar implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare, în favoarea Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea o acuză pe șefa statului, care este fondatoarea PAS, că ar folosi întâlnirile sale cu […] The post Sandu, acuzată că ar face campanie pentru PAS la parlamentare. Partidul lui Filat cere să fie sancționată appeared first on NewsMaker.
15:00
Djofra-M este compania ce a reușit să intre în top 10 producători de fibră de sticlă din Europa și să cucerească piața UE. Cu o productivitate anuală de peste 55 milioane m² de plasă din fibră de sticlă exportată, Djofra-M a devenit un furnizor de încredere pentru proiecte de construcții și infrastructură din întreaga Europă. […] The post Istoria Djofra-M, compania în top 10 producători de fibră de sticlă din Europa appeared first on NewsMaker.
15:00
Faceți cunoștință cu Samsung Galaxy S25 FE: intră în universul Galaxy AI și funcțiile esențiale ale flagship-urilor # NewsMaker
Cu cel mai recent Galaxy AI și o experiență superioară a camerei, Galaxy S25 FE oferă caracteristici de top care merită cu adevărat Samsung Electronics Co., Ltd. a prezentat Galaxy S25 FE, cea mai nouă și accesibilă adiție la gama Galaxy S25. Echipat cu One UI 8 – cele mai noi experiențe Galaxy AI – […] The post Faceți cunoștință cu Samsung Galaxy S25 FE: intră în universul Galaxy AI și funcțiile esențiale ale flagship-urilor appeared first on NewsMaker.
15:00
„Scoateți punga”: Alte 10 persoane din echipa lui Șor, reținute pentru coruperea alegătorilor și finanțare ilegală (AUDIO) # NewsMaker
10 persoane din echipa figarului Ilan Șor au fost reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru 72 de ore, în urma unor noi percheziții desfășurate în cadrul unui dosar ce vizează acțiuni ilegale de finanțare a partidelor politice, spălare de bani și corupere a alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ofițerii CNA și procurorii […] The post „Scoateți punga”: Alte 10 persoane din echipa lui Șor, reținute pentru coruperea alegătorilor și finanțare ilegală (AUDIO) appeared first on NewsMaker.
15:00
Ambasada Rusiei la București neagă că o dronă rusească a survolat spațiul aerian al României și dă vina pe Ucraina: „Provocare” # NewsMaker
Ambasada Federației Ruse la București a respins nota de protest a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) față de drona rusească care a survolat neautorizat spațiul aerian al României la sfârșitul săptămânii trecute. Misiunea diplomatică susține că nu există confirmări ale faptului că aparatul zburător ar aparține Rusiei și a spune că în spatele incidentului s-ar afla […] The post Ambasada Rusiei la București neagă că o dronă rusească a survolat spațiul aerian al României și dă vina pe Ucraina: „Provocare” appeared first on NewsMaker.
15:00
O bună parte din campania electorală dinaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie este axată pe economie și pe promisiuni de creștere a veniturilor populației. NewsMaker a analizat, cu ajutorul experților, principalele angajamente economice ale politicienilor. Ce promite Partidul „Acțiune și Solidaritate”? Partidul de guvernare PAS propune mai multe inițiative majore în domeniul economiei și infrastructurii: […] The post Analiză: promisiunile electorale ale partidelor care riscă să rămână doar pe hârtie appeared first on NewsMaker.
15:00
O nouă bursă de valori, lansată în Moldova. Recean: „Un pas decisiv pentru integrarea în piețele regionale” # NewsMaker
Republica Moldova va avea o nouă bursă de valori, care va fi lansată luni, 15 septembrie, la Chișinău. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean în debutul forumului „Moldova Business Week”. Șeful Executivului a subliniat că proiectul reprezintă „un pas decisiv pentru piața financiară și integrarea în piețele financiare regionale”, conectând Republica Moldova la spațiul […] The post O nouă bursă de valori, lansată în Moldova. Recean: „Un pas decisiv pentru integrarea în piețele regionale” appeared first on NewsMaker.
15:00
Evreii hasidici care merg în pelerinaj la Uman vor ateriza în România. Vor traversa Moldova pentru a ajunge în Ucraina? # NewsMaker
Evreii hasidici care vor merge în acest an în pelerinaj la Uman, Ucraina, vor ateriza la aeroporturile din estul României, iar ulterior ar urma să traverseze Republica Moldova pe șosele spre destinația finală. Se întâmplă după ce autoritățile țării noastre nu s-au înțeles cu cele ale Israelului cu privire la folosirea Aeroportului Internațional Chișinău, relatează […] The post Evreii hasidici care merg în pelerinaj la Uman vor ateriza în România. Vor traversa Moldova pentru a ajunge în Ucraina? appeared first on NewsMaker.
15:00
Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului. În perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, maib […] The post Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste cu maib și Visa appeared first on NewsMaker.
14 septembrie 2025
14:50
Vizita familiei președintei Maia Sandu la Vatican: cine a suportat cheltuielile? Precizările instituției prezidențiale # NewsMaker
Cheltuielile familiei președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, legate de vizita la Vatican, au fost acoperite din surse proprii. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a subliniat că în mediul online au apărut speculații false pe acest subiect. „Pe unele canale de Telegram au apărut speculații false despre cheltuielile […] The post Vizita familiei președintei Maia Sandu la Vatican: cine a suportat cheltuielile? Precizările instituției prezidențiale appeared first on NewsMaker.
14:50
„Au fost foarte aproape s-o dea jos”. Dronă rusească, din nou în spațiul aerian al României # NewsMaker
O dronă rusească a pătruns, în seara zilei de 13 septembrie, în spațiul aerian al României. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că avioanele ridicate „au văzut” drona și „au fost foarte aproape s-o dea jos”. Și Polonia a ridicat aeronave, în seara zilei de sâmbătă, ca răspuns la amenințarea reprezentată de dronele […] The post „Au fost foarte aproape s-o dea jos”. Dronă rusească, din nou în spațiul aerian al României appeared first on NewsMaker.
14:50
Poți traversa frontiera R. Moldova cu actele digitale din aplicația EVO? Poliția de Frontieră clarifică # NewsMaker
Actele digitale din aplicația guvernamentală EVO nu pot fi utilizate la trecerea frontierei Republicii Moldova. Traversarea este permisă doar cu documentele fizice, prezentate polițistului de frontieră. Informația a fost comunicată pe 14 septembrie de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Poliţia de Frontieră a declarat că, în prezent, traversarea frontierei de stat a Republicii […] The post Poți traversa frontiera R. Moldova cu actele digitale din aplicația EVO? Poliția de Frontieră clarifică appeared first on NewsMaker.
14:50
„O retragere de onoare – cea mai bună opțiune”: schimb de replici între candidați PAS și „Împreună” la parlamentare # NewsMaker
Candidatul PAS la parlamentare, Marcel Spatari, a declarat că, dacă blocul „Împreună” nu va obține 7% la alegeri, „o mare parte a voturilor pe care le va acumula, la redistribuție, se vor duce către partidele dirijate de Kremlin” și și-a exprimat speranța că liderii blocului „vor lua o decizie corectă înainte de 28 septembrie”. Candidatul […] The post „O retragere de onoare – cea mai bună opțiune”: schimb de replici între candidați PAS și „Împreună” la parlamentare appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Sandu i-a vorbit Papei despre moldoveni, Plahotniuc are bilet spre Chișinău, iar PAS – lider în utilizarea resurselor administrative # NewsMaker
Sandu la Vatican Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, relatându-i despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, precum și despre fidelitatea față de valorile creștine, chiar și în vremuri dificile. Potrivit Maiei Sandu, Suveranul Pontif a asigurat-o că „Moldova este văzută și auzită”, iar ea și-a exprimat încrederea că, […] The post NM Espresso: Sandu i-a vorbit Papei despre moldoveni, Plahotniuc are bilet spre Chișinău, iar PAS – lider în utilizarea resurselor administrative appeared first on NewsMaker.
09:20
Case din donații, terenuri la preț simbolic și mașini de lux: averea candidaților Alianței „Moldovenii” la funcția de deputat # NewsMaker
Partidul Alianța „Moldovenii” a intrat pentru prima dată în cursa electorală, la scrutinul din 28 septembrie, cu promisiunea unei economii mai puternice, a unei industrii dezvoltate și a investițiilor care să aducă noi locuri de muncă. Lansată în 2021, formațiunea propune 57 de candidați – printre care foști deputați, juriști, fermieri, medici și chiar un […] The post Case din donații, terenuri la preț simbolic și mașini de lux: averea candidaților Alianței „Moldovenii” la funcția de deputat appeared first on NewsMaker.
09:20
Program de relocare în Rusia: Putin înlătură cerința de demonstrare a cunoașterii limbii ruse pentru cetățenii din Moldova și alte 3 țări # NewsMaker
Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federația Rusă. Acum, cetățenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului pot participa la program fără a fi nevoie să demonstreze cunoașterea limbii ruse. Aceleași facilități se aplică tuturor repatriaților care participă în condițiile generale. Potrivit documentului, cetățenii Republicii Moldova, […] The post Program de relocare în Rusia: Putin înlătură cerința de demonstrare a cunoașterii limbii ruse pentru cetățenii din Moldova și alte 3 țări appeared first on NewsMaker.
09:20
Adunarea Generală a ONU a aprobat declarația privind crearea unui stat palestinian. Moldova s-a abținut # NewsMaker
Statele membre ale Adunării Generale a ONU au aprobat pe 12 septembrie Declarația de la New York privind soluționarea pașnică a problemei palestiniene și implementarea principiului „două state pentru două popoare” (two-state solution). Documentul prevede încetarea focului în Fâșia Gaza, eliberarea ostaticilor și crearea unui stat palestinian suveran. 142 de țări au votat în favoarea […] The post Adunarea Generală a ONU a aprobat declarația privind crearea unui stat palestinian. Moldova s-a abținut appeared first on NewsMaker.
09:20
Radu Malcic, antrenor la Școala Sportivă Specializată de Judo „Andrei Doga” din Chișinău, a decedat. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pe 13 septembrie, într-un mesaj publicat pe Facebook. Bărbatul avea 39 de ani. „Pierderea lui Radu Malcic reprezintă un moment dureros pentru întreaga comunitate educațională și sportivă din Republica Moldova. […] The post Radu Malcic, fost judocan și antrenor din R. Moldova, a decedat. Avea 39 de ani appeared first on NewsMaker.
09:20
Franța vrea să introducă româna ca limbă străină obligatorie în școli. Program-pilot în zona Parisului # NewsMaker
Româna va fi studiată ca limbă străină obligatorie (LV2) în sistemul public de învățământ preuniversitar din Franța. Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării al Franței, prin intermediul Academiei Créteil, a lansat un program-pilot care vizează integrarea progresivă a limbii române în oferta educațională oficială, transmite CNN. Prima etapă a programului-pilot este implementată la Collège […] The post Franța vrea să introducă româna ca limbă străină obligatorie în școli. Program-pilot în zona Parisului appeared first on NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.