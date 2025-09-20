Votul prin corespondență: cum diaspora va putea vota fără să ajungă la secție
NewsMaker, 20 septembrie 2025 14:30
Pe 28 septembrie 2025, o parte dintre moldovenii din diasporă vor avea pentru prima dată posibilitatea să voteze prin corespondență la alegerile parlamentare. Este cea mai amplă aplicare a votului prin corespondență din istoria alegerilor din Republica Moldova și un pas firesc către modernizarea procesului electoral. În total, cetățenii din 10 state vor putea trimite […] The post Votul prin corespondență: cum diaspora va putea vota fără să ajungă la secție appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
14:30
(VIDEO) Filat merge la CEDO/ Vlah amenință Comisia Electorală Centrală/ Spătaru plânge în direct # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Aparate performante pentru Institutul Oncologic din Moldova— Condamnat pentru transmiterea banilor lui Șor către ALDE— Se cere restricționarea activității partidului Irinei Vlah— 500 de conturi false de TikTok distribuie dezinformare— PLDM a depus plângere la CEDO împotriva Moldovei— Spătaru în lacrimi pe […] The post (VIDEO) Filat merge la CEDO/ Vlah amenință Comisia Electorală Centrală/ Spătaru plânge în direct appeared first on NewsMaker.
14:30
Fiul de 17 ani al lui Ramzan Kadîrov, desemnat cu o nouă funcție oficială în Cecenia: Va coordona plata impozitului # NewsMaker
Adam Kadîrov, fiul de 17 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a primit o nouă funcție oficială: va coordona plata impozitului pe proprietate de către organizațiile de nivel municipal din Cecenia. Anunțul a fost făcut chiar de Kadîrov pe canalul său de Telegram, potrivit The Moscow Times. Este a cincea funcție încredințată adolescentului. El figurează […] The post Fiul de 17 ani al lui Ramzan Kadîrov, desemnat cu o nouă funcție oficială în Cecenia: Va coordona plata impozitului appeared first on NewsMaker.
14:30
Senatori americani avertizează despre ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare: „Susținem dreptul Moldovei la autodeterminare” # NewsMaker
Un grup de senatorii americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, avertizează că Rusia ar încerca să influențeze alegerile parlamentare din Moldova și îndeamnă cetățenii să meargă la vot pentru a proteja suveranitatea țării. Într-o declarație, senatorii subliniază că Rusia „folosește propagandă, constrângeri economice și […] The post Senatori americani avertizează despre ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare: „Susținem dreptul Moldovei la autodeterminare” appeared first on NewsMaker.
14:30
NM Espresso: Filat se plânge la CEDO, Grecia (din nou) îl extrădează pe Plahotniuc, Dodon le propune transnistrenilor un plan # NewsMaker
Filat și CEDO PLDM, condus de Vlad Filat, a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), pentru faptul că CEC nu a admis partidul la alegeri. Filat consideră această decizie ilegală și este convins că autoritățile vor «să limiteze libertatea de alegere» și să lase cetățenilor doar «câteva opțiuni controlate». Dodon și Transnistria Liderul […] The post NM Espresso: Filat se plânge la CEDO, Grecia (din nou) îl extrădează pe Plahotniuc, Dodon le propune transnistrenilor un plan appeared first on NewsMaker.
14:30
Casă de 1 leu, mașină – de aproape jumătate de milion: ce averi declară Ghimpu și alți candidați PL la alegeri (DOC) # NewsMaker
Partidul Liberal (PL) din Republica Moldova s-a lansat în campania electorală pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie cu promisiunea de „reîntregire a neamului” prin unirea cu România și accelerarea integrării europene. Formațiunea, care a mai participat la guvernare în cadrul Alianțelor pentru Integrare Europeană (2009–2013, 2015–2017), vine în fața alegătorilor cu o listă de 58 […] The post Casă de 1 leu, mașină – de aproape jumătate de milion: ce averi declară Ghimpu și alți candidați PL la alegeri (DOC) appeared first on NewsMaker.
14:30
Vremea în Republica Moldova va fi stabilă pe 20 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării va fi soare, iar precipitații nu se vor înregistra. În nordul țării, valorile termice vor ajunge până la +23°C în timpul zilei. Noaptea vom avea parte de circa +11°C. În raioanele centrale și nemijlocit la Chișinău […] The post Cum va fi vremea în Moldova, astăzi? Prognoza meteorologilor appeared first on NewsMaker.
14:30
Pe 28 septembrie 2025, o parte dintre moldovenii din diasporă vor avea pentru prima dată posibilitatea să voteze prin corespondență la alegerile parlamentare. Este cea mai amplă aplicare a votului prin corespondență din istoria alegerilor din Republica Moldova și un pas firesc către modernizarea procesului electoral. În total, cetățenii din 10 state vor putea trimite […] The post Votul prin corespondență: cum diaspora va putea vota fără să ajungă la secție appeared first on NewsMaker.
14:30
Rusia a atacat Ucraina cu circa 600 de drone și 40 de rachete: sunt morți și răniți (FOTO) # NewsMaker
Armata rusă a comis un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, în noaptea de 19 spre 20 septembrie. Bombardamentele au vizat regiunile Dnipropetrovsk, Kiev, Odesa, Poltava și Cernihiv. Potrivit autorităților ucrainene, trei persoane au murit, iar zeci au fost rănite. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, la Dnipro au […] The post Rusia a atacat Ucraina cu circa 600 de drone și 40 de rachete: sunt morți și răniți (FOTO) appeared first on NewsMaker.
14:30
Ce salariu are noul antrenor principal al naționalei de fotbal? Răspunsul președintelui FMF # NewsMaker
Lilian Popescu, noul antrenor principal al naționalei de fotbal a Republicii Moldova, va avea un salariu lunar de 3 000 de euro. Predecesorul său, Serghei Cleșcenco, care a demisionat după înfrângerea severă a echipei țării noastre în meciul cu Norvegia din preliminariile Campionatului Mondial 2026, avea aceiași leafă. Precizările au fost făcute de președintele Federației […] The post Ce salariu are noul antrenor principal al naționalei de fotbal? Răspunsul președintelui FMF appeared first on NewsMaker.
14:30
Document FALS adresat policlinicilor din Chișinău în numele PCCOCS: avertismentul procuraturii # NewsMaker
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat că, recent, în spațiul public a apărut un document fals, pretins a fi semnat de procurorul-șef al PCCOCS. Acesta este adresat policlinicilor din Chișinău și solicită de la conducătorii instituțiilor medicale liste cu persoane aflate în tratament, sub pretextul investigării unui presupus caz de […] The post Document FALS adresat policlinicilor din Chișinău în numele PCCOCS: avertismentul procuraturii appeared first on NewsMaker.
Ieri
14:30
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # NewsMaker
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) […] The post FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent appeared first on NewsMaker.
14:30
Paradă, zonă gastronomică și muzică tradițională: restricții de circulație în Chișinău în weekend # NewsMaker
Sâmbătă și duminică, 20 și 21 septembrie, circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Sfatul Țării, va fi sistată. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor, care va avea loc pe 21 septembrie. Primăria Chișinău a anunțat că restricția vizează perioada 20.09.205, ora […] The post Paradă, zonă gastronomică și muzică tradițională: restricții de circulație în Chișinău în weekend appeared first on NewsMaker.
14:30
Bulgac, despre echipa „Alternativa”: „Capabili să gestioneze treburile publice fără ca să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii” # NewsMaker
Ion Bulgac, unul din candidații Blocului „Alternativa” la alegerile parlamentare, a spus că echipa formațiunii din care face parte poate gestionat treburile publice „fără să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii”. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterii electorale de la Pro TV din 18 septembrie. La finalul dezbaterii electorale, fiecare […] The post Bulgac, despre echipa „Alternativa”: „Capabili să gestioneze treburile publice fără ca să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii” appeared first on NewsMaker.
14:30
9 zile până la alegeri: noi percheziții în capitală. Sondaje manipulative, în interesul unor formațiuni politice # NewsMaker
Pe 19 septembrie, în Chișinău, au loc percheziții. Acestea vizează un grup de persoane care ar fi manipulat opinia publică prin sondaje, contra cost, în interesul unor formațiuni politice. Totodată, grupul ar fi recrutat persoane cărora li s-ar fi promis bani sau alte beneficii pentru a vota într-un anumit mod la alegerile parlamentare. Informațiile au […] The post 9 zile până la alegeri: noi percheziții în capitală. Sondaje manipulative, în interesul unor formațiuni politice appeared first on NewsMaker.
14:30
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului Irinei Vlah pentru 12 luni, în plină campanie electorală # NewsMaker
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană Irina Vlah, pentru o perioadă de 12 luni. O cerere în acest a fost depusă, joi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru. Instituția mai solicită ca măsura să fie aplicată și pe durata examinării cauzei, până la pronunțarea unei hotărâri […] The post Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului Irinei Vlah pentru 12 luni, în plină campanie electorală appeared first on NewsMaker.
14:30
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară. Realizat pe un eșantion reprezentativ, studiul a analizat peste 7 800 de opinii referitoare la produse și servicii din 15 categorii. Orange Moldova a obținut 75,5 pe […] The post Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025 appeared first on NewsMaker.
14:30
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat, la 18 septembrie, un control al averii primarului din suburbia Chișinăului, Durlești, Eleonora Șaran. Aceasta este bănuită că ar fi ascuns o parte din venituri în declarația de avere, după ce inspectorii au observat că, în ultima declarație, cheltuielile sale depășesc semnificativ veniturile oficiale. Inspectorii de integritate au constatat […] The post Averea primarului din Durlești, sub lupa ANI: cheltuieli mai mari decât veniturile appeared first on NewsMaker.
14:30
Postul public de televiziune din Găgăuzia, amendat cu 30 de mii de lei pentru un discurs al lui Șor în care a dezinformat # NewsMaker
Consiliul Audiovizualului a amendat cu 30 de mii de lei postul public de radio și televiziune din Găgăuzia (GRT) după ce a difuzat un discurs al oligarhului condamnat pentru frauda bancară, Ilan Șor, cu ocazia Zilei Independenței. Autoritatea a constatat că Șor, care se ascunde de justiție în Rusia și care este vizat de sancțiuni […] The post Postul public de televiziune din Găgăuzia, amendat cu 30 de mii de lei pentru un discurs al lui Șor în care a dezinformat appeared first on NewsMaker.
14:30
Rețea masivă de conturi false pe TikTok: Maia Sandu, PAS și un comediant, printre cei vizați # NewsMaker
Promo-LEX a identificat o rețea masivă de conturi false pe TikTok, care folosește, în total, două hashtaguri. Unul dintre acestea, #alegmoldova, a adunat 1,3 milioane de vizualizări în doar 72 de ore. Potrivit asociației, rețeaua distribuie mai multe narațiuni, inclusiv că marșurile persoanelor LGBTQ ar fi o consecință a procesului de aderare la UE, dar […] The post Rețea masivă de conturi false pe TikTok: Maia Sandu, PAS și un comediant, printre cei vizați appeared first on NewsMaker.
14:30
Șarpe veninos, găsit într-o mașină importantă din SUA. Serviciile speciale: mușcătura poate fi fatală # NewsMaker
Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței, o specie veninoasă din America de Nord, sub capota unui automobil adus din California, Statele Unite ale Americii. Despre acest lucru a anunțat Serviciul 112. Reptila a fost observată în compartimentul motor în timpul unei inspecții de rutină efectuate de proprietar. Din fericire, șarpele a fost depistat […] The post Șarpe veninos, găsit într-o mașină importantă din SUA. Serviciile speciale: mușcătura poate fi fatală appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Peste 50 de percheziții doar în nordul țării: ofițerii CNA, procurorii și poliția – la ușa oamenilor lui Șor # NewsMaker
Oamenii legii au descins, din nou, cu percheziții în toată țara. Ofițerii CNA și procurorii din Bălți desfășoară peste 50 de percheziții doar în nordul Republicii Moldova. Sunt vizate, în total, 32 de persoane din echipa fugarului condamnat Ilan Șor. În același timp, mascații Fulger, INI și PCCOCS efectuează descinderi în mai multe locații, în […] The post Peste 50 de percheziții doar în nordul țării: ofițerii CNA, procurorii și poliția – la ușa oamenilor lui Șor appeared first on NewsMaker.
14:20
Moldova DevCon (#MDC) revine la Arena Chișinău pe 10-11 octombrie 2025 – două zile de prezentări tehnice, workshopuri practice și networking care se pot transforma în colaborări reale. Vei fi în companie bună – ingineri de top de la MongoDB, Amazon, IBM, Wix și alții, sunt deja confirmați ca speakeri. Evenimentul începe joi (9 octombrie) […] The post Moldova DevCon: locul de întâlnire al programatorilor appeared first on NewsMaker.
14:20
Ucraina acuză Rusia că „pompează bani” pentru a influența alegerile din Moldova: „O ingerință gravă” # NewsMaker
Ucraina consideră că acțiunile Federației Ruse din ajunul scrutinului parlamentar din Republica Moldova reprezintă o ingerință gravă în treburile interne ale țării. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe ucrainean, Gheorghi Tihîi, în cadrul unui briefing susținut la Kiev, scrie Interfax. „În ceea ce privește Moldova: aveți dreptate, se apropie […] The post Ucraina acuză Rusia că „pompează bani” pentru a influența alegerile din Moldova: „O ingerință gravă” appeared first on NewsMaker.
14:20
Dodon acuză Blomberg că ar participa la crearea unui „scandal artificial”, care îi va denigra reputația # NewsMaker
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a adresat o scrisoare deschisă redactorului agenției de presă americane Bloomberg, John Micklethwait, în care se plânge pe unul din jurnaliștii redacției, Alberto Nardelli. Politicianul spune că Nardelli i-a expediat o scrisoare în care ar fi formulate „afirmații nefondate și false” despre activitatea lui. Totodată, socialistul […] The post Dodon acuză Blomberg că ar participa la crearea unui „scandal artificial”, care îi va denigra reputația appeared first on NewsMaker.
14:20
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”, iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții – […] The post 167 de elevi au fost înmatriculați la noile specialități verzi din ÎPT appeared first on NewsMaker.
14:20
Comandament NATO de sprijin pentru Ucraina în România: Nicușor Dan a cerut Parlamentului aprobarea # NewsMaker
În România ar putea fi înființat un comandament NATO de sprijinire a Ucrainei. Pe 17 septembrie, președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe măsura, agreată la summitul NATO de la Haga, potrivit Europei Libere România. În scrisoarea oficială, Nicușor Dan a solicitat Parlamentului să aprobe înființarea Comandamentului Nodului Logistic România (Logistic Enabling Node – […] The post Comandament NATO de sprijin pentru Ucraina în România: Nicușor Dan a cerut Parlamentului aprobarea appeared first on NewsMaker.
14:20
„Șor– premier, Platon – la finanțe, Vlah – la externe”. Cum vede PAS pericolul pro-Kremlin în Parlament # NewsMaker
PAS, partidul care a guvernat țara în ultimii patru ani și care mizează pe o majoritate și după 28 septembrie, a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii a forțelor pro-Kremlin. Formațiunea susține că alegătorii vor decide, în zece zile, între două opțiuni: fie țara va fi predată Rusiei, fie […] The post „Șor– premier, Platon – la finanțe, Vlah – la externe”. Cum vede PAS pericolul pro-Kremlin în Parlament appeared first on NewsMaker.
14:20
Moldova va beneficia de €22 de milioane din partea Danemarcei pentru susținerea securității și aderarea la UE # NewsMaker
Republica Moldova va beneficia de un nou sprijin financiar din partea Danemarcei, în valoare de 22 de milioane de euro, destinat consolidării securității și susținerii procesului de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut pe 18 septembrie de ministrul danez al Afacerilor Externe, Lars Løkke Rasmussen. Din această sumă, 20 de milioane de euro […] The post Moldova va beneficia de €22 de milioane din partea Danemarcei pentru susținerea securității și aderarea la UE appeared first on NewsMaker.
14:20
Recean, către o jurnalistă Canal 5: „Nu mai acceptați bani criminali de la Șor și atunci continuăm discuția” VIDEO # NewsMaker
Prim-ministrul Dorin Recean a refuzat să răspundă la întrebarea unei jurnaliste Canal 5, televiziune afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, căreia i-a fost suspendată licența de emisie, dar continuă să activeze în mediul online. Incidentul a avut loc pe 18 septembrie. Șeful Guvernului a spus că va discuta cu aceasta atunci când postul TV, vizat recent […] The post Recean, către o jurnalistă Canal 5: „Nu mai acceptați bani criminali de la Șor și atunci continuăm discuția” VIDEO appeared first on NewsMaker.
14:20
Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România analizează posibilitatea retragerii cetățeniei române acordate Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare” și candidată la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Informația a fost obținută în exclusivitate de Euronews România, care citează surse oficiale. Potrivit sursei citate, dosarul se află în procedura de retragere, însă motivul exact nu este cunoscut. […] The post Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română: surse Euronews appeared first on NewsMaker.
17 septembrie 2025
15:00
Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Alexandru Oprea, a fost eliberat din funcție în baza cererii de demisie. În locul lui a fost numit Aurel Baciu, pe un termen de cinci ani. Deciziile au fost aprobate pe 17 septembrie de Guvernul Republicii Moldova. La ședința Guvernului, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a propus […] The post Alexandru Oprea a demisionat de la conducerea IGSU. Cine preia funcția? appeared first on NewsMaker.
15:00
Recean, despre Vlah și conturile blocate în plină campanie: „Reprezintă interesele unui stat străin” # NewsMaker
Irina Vlah, candidată la parlamentare din partea Blocului „Patriotic”, „se victimizează” la fel ca alți politicieni care încalcă legea – susține premierul Dorin Recean. Șeful Guvernului, aflat și el în cursa electorală pentru un mandat de deputat, a comentat cazul după ce lidera Partidului „Inima Moldovei” a rămas cu conturile blocate în plină campanie, în […] The post Recean, despre Vlah și conturile blocate în plină campanie: „Reprezintă interesele unui stat străin” appeared first on NewsMaker.
15:00
Finanțarea ilegală a partidelor, înainte de alegeri: peste 70 de percheziții în Republica Moldova FOTO # NewsMaker
Pe 17 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova au loc peste 70 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. Acțiunile, desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți, au loc inclusiv în municipiul Chișinău. Potrivit CNA, există suspiciuni că un grup de persoane ar fi pus în aplicare un […] The post Finanțarea ilegală a partidelor, înainte de alegeri: peste 70 de percheziții în Republica Moldova FOTO appeared first on NewsMaker.
15:00
MITP Awards 2025: Perioada de aplicare s-a încheiat. 42 de aplicări intră în concurs pentru cele mai inovatoare soluții tehnologice # NewsMaker
Perioada de depunere a dosarelor pentru competiția MITP Awards 2025 s-a încheiat. Între 17 iunie și 5 septembrie au fost recepționate 55 de aplicări, dintre care 42 au fost admise în concurs, în urma evaluării interne realizate de Moldova Innovation Technology Park. Aplicările sunt acum analizate de membrii juriului, fiecare dosar fiind evaluat după criterii […] The post MITP Awards 2025: Perioada de aplicare s-a încheiat. 42 de aplicări intră în concurs pentru cele mai inovatoare soluții tehnologice appeared first on NewsMaker.
15:00
Țuțu se află în regiunea transnistreană? Recean: „Cunoaștem că intenționează să meargă acolo pentru anumite acțiuni” # NewsMaker
Premierul Dorin Recean a declarat că fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, nu se află în prezent în regiunea transnistreană, dar ar avea intenția de a merge acolo. Precizările au fost făcute după ce procurorul Elena Cazacov afirmase că Țuțu ar fi părăsit Grecia, în ciuda interdicției de a ieși din țară, și s-ar afla deja […] The post Țuțu se află în regiunea transnistreană? Recean: „Cunoaștem că intenționează să meargă acolo pentru anumite acțiuni” appeared first on NewsMaker.
15:00
Campanie pentru Blocul „Patriotic” peste Prut? Reacția PSRM, după ce 13 moldoveni au fost prinși la Iași în timp ce convingeau alegătorii să-l voteze pe Dodon # NewsMaker
Purtătoarea de cuvânt a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Carmena Sterpu, neagă că un grup de persoane au contactat din România cetățeni moldoveni pentru a-i îndemnat să voteze pentru PSRM la alegerile parlamentare, după ce astfel de portalul G4Media de peste Prut a publicat astfel de informații. Reprezentanta formațiunii a declarat că informațiile respective […] The post Campanie pentru Blocul „Patriotic” peste Prut? Reacția PSRM, după ce 13 moldoveni au fost prinși la Iași în timp ce convingeau alegătorii să-l voteze pe Dodon appeared first on NewsMaker.
15:00
„Nu doresc să îmi continui activitatea”. Procuratura Anticorupție rămâne fără unul dintre șefii adjuncți # NewsMaker
Octavian Iachimovschi, procuror-șef adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), a demisionat. Informația de acesta pentru NM, pe 17 septembrie. (UPDATE 14:15) Procuratura Anticorupție a confirmat, pentru NM, demisia lui Iachimovschi, însă a refuzat să ofere detalii privind motivele invocate în cererea de eliberare din funcție. Fotoliul de șef adjunct al PA va deveni oficial vacant la […] The post „Nu doresc să îmi continui activitatea”. Procuratura Anticorupție rămâne fără unul dintre șefii adjuncți appeared first on NewsMaker.
15:00
„Ei au luat salariul. Doar ei doi – 125 000 de dolari”. AUDIO în cazul celor peste 70 de percheziții # NewsMaker
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptări audio în contextul celor peste 70 de percheziții care au loc, pe 17 septembrie, în Republica Moldova, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. În interceptări sunt menționate salarii de „100 000 de lei de la Șor”, vizite la Moscova, „candidați la funcția de primar care au primit câte 5 000 de […] The post „Ei au luat salariul. Doar ei doi – 125 000 de dolari”. AUDIO în cazul celor peste 70 de percheziții appeared first on NewsMaker.
15:00
Recean, despre pelerinajul evreilor hasidici la Uman: „Vom acomoda tranzitul în măsura posibilităților” # NewsMaker
Premierul Dorin Recean a declarat că Republica Moldova va asigura tranzitul evreilor hasidici spre Uman în măsura posibilităților, acordând prioritate nevoilor cetățenilor moldoveni. Potrivit oficialului, autoritățile au recomandat pelerinilor curse aeriene regulate și vor facilita tranzitul terestru în limita capacităților disponibile. „Republica Moldova este cunoscută prin faptul că are respect la nivel internațional pentru toate […] The post Recean, despre pelerinajul evreilor hasidici la Uman: „Vom acomoda tranzitul în măsura posibilităților” appeared first on NewsMaker.
15:00
Conturi sparte și conversații false, în următoarele zile? Grosu: „Propaganda rusă le desenează acum cu rețeaua Șor” VIDEO # NewsMaker
Conturile de pe online ale unor cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv ale demnitarilor de stat, sunt vizate pentru a fi sparte. Scopul este crearea unor conversații false, care vor fi prezentate drept reale, și lansarea acestora în spațiul public în următoarele zile. Informația a fost comunicată, pe 17 septembrie, de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit […] The post Conturi sparte și conversații false, în următoarele zile? Grosu: „Propaganda rusă le desenează acum cu rețeaua Șor” VIDEO appeared first on NewsMaker.
16 septembrie 2025
15:00
Ajută Rusia să influențeze alegerile din Moldova? Vlah, interzisă în Lituania pentru 5 ani # NewsMaker
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care candidează la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”, nu va putea intra în Lituania în următorii cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius a anunțat astăzi, 16 septembrie, că decizia a fost luată din cauza legăturilor acesteia cu Rusia și a sprijinului acordat Moscovei în încercările de […] The post Ajută Rusia să influențeze alegerile din Moldova? Vlah, interzisă în Lituania pentru 5 ani appeared first on NewsMaker.
15:00
Republica Moldova a cumpărat gaze pentru anul gazier 2025–2026 la un preț mediu de 410 euro pentru o mie de metri cubi. Despre aceasta a anunțat pe 16 septembrie compania de stat Energocom, menționând că a cumpărat deja 90% din volumul necesar până la sfârșitul lunii septembrie a anului viitor. Potrivit Energocom, pe baza ofertelor […] The post Oficial: Cât va costa gazul pentru Moldova în sezonul rece appeared first on NewsMaker.
15:00
„Inima Moldovei”, după ce Vlah a fost interzisă în Lituania din cauza legăturilor cu Rusia: „O decizie stranie” # NewsMaker
Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană și candidata la alegerile parlamentare Irina Vlah, califică drept „o decizie stranie” măsura prin care autoritățile din Lituania i-au interzis liderei formațiunii accesul pe teritoriul țării, pentru următorii cinci ani. „Presupunem că din nou s-au străduit „prietenii” noștri de la Chişinău, care încearcă cu disperare să o reducă la […] The post „Inima Moldovei”, după ce Vlah a fost interzisă în Lituania din cauza legăturilor cu Rusia: „O decizie stranie” appeared first on NewsMaker.
15:00
Procuror: Constantin Țuțu se află în regiunea transnistreană. Ce spune avocatul acestuia VIDEO # NewsMaker
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a părăsit Grecia și, în prezent, se află în regiunea transnistreană. Cel puțin aceasta a declarat, pe 16 septembrie, procurorul Elena Cazacov. De cealaltă parte, avocatul lui Țuțu susține că informația „nu corespunde realității” și că clientul său se află în continuare în Grecia. Ce spune procurorul de caz Pe 16 septembrie, la Judecătoria Chișinău, a […] The post Procuror: Constantin Țuțu se află în regiunea transnistreană. Ce spune avocatul acestuia VIDEO appeared first on NewsMaker.
15:00
Integrarea în UE, aderarea la NATO sau unirea cu România? Ce vor moldovenii, conform sondajului CBS Research # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova manifestă o susținere clară pentru integrarea în Uniunea Europeană, însă majoritatea acestora se pronunță împotriva aderării țării la NATO și unirii cu România. Cel puțin asta arată un sondaj CBS Research prezentat pe 16 septembrie. Întrebați pentru ce ar opta dacă ar trebui de ales între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană […] The post Integrarea în UE, aderarea la NATO sau unirea cu România? Ce vor moldovenii, conform sondajului CBS Research appeared first on NewsMaker.
15:00
Un apeduct magistral cu diametrul de 1200 mm, situat pe strada Vadul lui Vodă din Chișinău, a fost avariat în noaptea de 16 septembrie. Internauții au postat imagini cu apa care a inundat carosabilul. Întreprinderea „Apă-Canal Chișinău” a comunicat a doua zi că, în urma avariei, consumatorii nu au fost deconectați de la apă. Specialiștii […] The post (VIDEO) O stradă de la Ciocana s-a transformat în râu. Ce s-a întâmplat appeared first on NewsMaker.
15:00
Hackerii încearcă să-i spargă conturile ministrei Sănătății? Nemerenco: miza alegerilor „e cu adevărat shakespeariană” # NewsMaker
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, susține că a fost ținta a „zeci și zeci” de tentative de spargere a conturilor de pe telefon, în plină campanie electorală. Oficialul se întreabă ce interes politic sau de altă natură ar putea prezenta discuțiile sale care, spune ea, țin de „instituții medicale, cazuri de urgență majoră și problemele oamenilor”. […] The post Hackerii încearcă să-i spargă conturile ministrei Sănătății? Nemerenco: miza alegerilor „e cu adevărat shakespeariană” appeared first on NewsMaker.
15:00
Oamenii lui Șor au rămas fără peste 20 milioane de lei. CNA publică interceptări: „Ne-ar interesa să vă dăm 400 de mii de euro” # NewsMaker
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii au desfășurat noi percheziții de amploare în capitală, într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante. Potrivit anchetatorilor, este vizat un grup de persoane suspectate că ar fi participat la un „plan infracțional coordonat”, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. […] The post Oamenii lui Șor au rămas fără peste 20 milioane de lei. CNA publică interceptări: „Ne-ar interesa să vă dăm 400 de mii de euro” appeared first on NewsMaker.
15:00
Lilian Popescu este noul antrenor principal al naționalei de fotbal a Republicii Moldova. Decizia a fost luată, pe 16 septembrie, de Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Potrivit FMF, aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Federația a declarat că Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul […] The post Naționala Moldovei la fotbal are un nou antrenor principal: cine este Lilian Popescu appeared first on NewsMaker.
15:00
Maia Sandu, pe primul loc la încrederea românilor în lideri străini. I-a depășit pe Trump și Macron # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este liderul internațional cu cea mai mare rată de încredere în România. Asta arată datele unui sondaj al companiei Avangarde de la București, care a fost prezentat pe 16 septembrie. Potrivit cercetării sociologice, Maia Sandu are o cotă de încredere de 44% în rândul cetățenilor României. Aceasta este urmată de […] The post Maia Sandu, pe primul loc la încrederea românilor în lideri străini. I-a depășit pe Trump și Macron appeared first on NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.