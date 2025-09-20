16:30

Poliția din Orhei a fost informată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gît în momentul accidentului. {{836578}}După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost preluat de ambulanță, dar a decedat ulterior la spital.În baza probelor acumulate s-a constatat că