Nicolae Pascaru: „Moldova are nevoie de industrializare și protejarea propriei producții”
Noi.md, 20 septembrie 2025 06:30
Moldova s-a transformat într-o piață de produse importate, în timp ce producția internă a fost distrusă. De aceea, țara are nevoie urgentă de industrializare și protejarea propriei producții.Această opinie a fost exprimată de politologul, vicepreședintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Nicolae Pascaru, în cadrul emisiunii „Главное” de pe canalul TVC-21.El a criticat modelul econo
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum o oră
06:30
Moldova s-a transformat într-o piață de produse importate, în timp ce producția internă a fost distrusă. De aceea, țara are nevoie urgentă de industrializare și protejarea propriei producții.Această opinie a fost exprimată de politologul, vicepreședintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Nicolae Pascaru, în cadrul emisiunii „Главное” de pe canalul TVC-21.El a criticat modelul econo
Acum 2 ore
05:30
Institutul Oncologic din Chișinău a recepționat o donație de peste 6,6 milioane de lei, oferită de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății.Echipamentele oferite vor permite diagnosticarea precoce și tratamente minim invazive pentru pacienții cu cancer, transmite ipn.mdNoile techipamente sînt deja instalate și funcționale, iar personalul medical a fost instruit pentru a le uti
Acum 4 ore
04:30
Catedrala Notre-Dame își redeschide pentru vizitatori emblematicele turnuri pentru prima oară de la incendiul care a mistuit-o # Noi.md
Începînd de sîmbătă, vizitatorii vor putea din nou să urce în vîrful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea cu șase ani în urmă.Președintele francez Emmanuel Macron urmează să urce vineri pe acoperișul monumentului pentru a sărbători această redeschidere, cu ocazia Zilelor Patrimoniului Francez, un eveniment care se va desfășura p
03:30
Emoție, solemnitate și angajament civic – acestea au fost coordonatele ceremoniei din această dimineață la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, unde 159 de studenți proaspăt înmatriculați au depus jurămîntul.Sub privirile pline de mîndrie ale familiilor, ale cadrelor didactice și ale oficialilor prezenți, tinerii au rostit cu fermitate jurămîntul de credință
Acum 6 ore
02:30
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău va deveni locul de întîlnire al pasionaților de vin, turiștilor și prietenilor Vinului Moldovei.Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului reunește producători locali și vizitatori pentru degustări, povești autentice și experiențe culturale unice.Evenimentul celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă ocaz
01:30
Într-o piață dominată de produse tradiționale, o companie moldovenească a reușit să aducă o inovație surprinzătoare: desertul japonez mochi.În doar cîțiva ani, acest produs exotic a devenit un adevărat ambasador al Moldovei pe mesele europenilor.Povestea a început în 2015, la Chișinău, odată cu lansarea primei fabrici de mochi din Republica Moldova. Primele încercări au fost prezentate con
Acum 8 ore
01:00
Tehnicianul a semnat un contract valabil pînă la sfîrșitul sezonului 2026/2027 și are ca obiectiv cucerirea titlului de campioană a Portugaliei cu noua sa echipă.La peste două decenii de la ultima experiență ca antrenor în Portugalia, Jose Mourinho a revenit la un club din țara natală. După a scris istorie cu FC Porto, cîștigînd trofeul Ligii Campionilor și Cupa UEFA, lusitanul a ajuns la mare
00:30
Cea de-a 12-a ediție a Forumului Xiangshan și-a încheiat vineri lucrările, la Beijing, romanian.cgtn.comPeste 1.800 de reprezentanți din peste 100 de țări, regiuni și organizații internaționale au susținut că evenimentul a oferit prilejul să expună opiniile privind gestionarea securității globale, sperînd că vor apăra în comun pacea mondială, prin dialog și schimburi.Ediția din acest an a
00:30
Numărul refugiaților care locuiesc în Germania a scăzut pentru prima dată din 2011.Despre aceasta se menționează în răspunsul guvernului german la întrebarea Partidului de Stînga din Bundestag, scrie Spiegel, relatează „Adevărul European”.Aceasta se referă la refugiații cu diferite statuturi de ședere, inclusiv persoanele din Ucraina. Unii dintre ei locuiesc în Germania de doar cîteva luni
00:00
Constructorii au finalizat etapa principală a lucrărilor la tunelul de bază Brenner, care urmează să devină cel mai lung din lume. Lansarea acestuia este planificată pentru anul 2032, iar costul va depăși 8,5 miliarde de euro.Potrivit Reuters, muncitorii au străpuns ultimul strat de rocă sub Alpi, conectînd Austria și Italia printr-o cale subterană. Noul tunel va face parte dintr-o magistrală
19 septembrie 2025
23:30
Consiliul Superior pentru Radio și Televiziune din Turcia (RTUK) a amendat joi mai multe platforme digitale de streaming pentru încălcarea „valorilor morale și familiale”.Despre aceasta a anunțat „Европейская правда”, cu referire la BIRN.{{803778}}Printre sancțiunile RTUK se numără, în special, Netflix, Prime Video, MUBI, Disney XD și HBO Max. Acestea vor fi obligate să plătească 3% din ve
Acum 12 ore
23:00
Portul italian Ravenna a refuzat accesul a două camioane care, potrivit afirmațiilor, transportau arme către Israel, pe fondul protestelor lucrătorilor italieni de pe șantierele navale și ale altor organizații sindicale împotriva ofensivei din sectorul Gaza.Despre acest lucru scrie Reuters, relatează „Европейская правда”.Primarul Ravennei, Alessandro Barattoni, a declarat că administrația
22:30
Comuna Lozova din raionul Strășeni se pregătește să îmbrace straie de sărbătoare: în zilele de 20 și 21 septembrie, publicul este invitat la Festivalul Loziei – Meșteșugul Strămoșesc.Festivalul va reuni două zile de activități, dedicate atît tinerilor și familiilor cu copii, cît și publicului matur, dornic să se reconecteze cu tradițiile și să se bucure de spectacole de înaltă calitate.{{8
22:00
Arheologii susțin că castelul „uitat”, descoperit pe o insulă hebridiană, ar fi putut fi reședința regilor care au domnit odinioară peste o mare parte din vestul Scoției.Oamenii de știință consideră că fortăreața, construită pe două insule mici de pe lacul Finlaggan de pe insula Isles, a aparținut familiei regale cu peste 700 de ani în urmă.Printre descendenții lor se numărau conducătorii
21:30
Biroul de Presă al Consiliului de Stat al Chinei a lansat vineri Cartea albă „Practici reușite ale strategiei PCC privind guvernanța Regiunii Autonome Xinjiang-Uigure în noua epocă”, scrie romanian.cgtn.comÎn document se subliniază că sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, locuitorii din Xinjiang au perseverat în susținerea principiilor fundamentale și deschiderea de
21:30
Angelica Caraman: „Membrii CEC sînt atenți la fiecare semnal privind acțiuni de corupere a alegătorilor și va sancționa orice abatere” # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) monitorizează permanent modul în care partidele și concurenții electorali își finanțează campaniile și atrage atenția asupra riscului de corupere a alegătorilor, precum și asupra necesității asigurării transparenței acestui proces și respectarea legislației.„sîntem atenți la fiecare semnal privind eventuale acțiuni de corupere a alegătorilor. Comisia va cooper
21:30
Astăzi, în sectorul Rîșcani al capitalei a dispărut o fetiță de 7 ani, după ce a plecat de la liceul unde își face studiile, dar s-a rătăcit și nu a ajuns acasă, notează Noi.md.Copila a fost găsită de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă al Direcției de Poliție Chișinău tocmai în sectorul Centru al capitalei și a fost întoarsă în siguranță în brațele mamei."Poliția
21:30
Pe 20 septembrie este marcată Ziua Mondială a Curățeniei, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția la 8 decembrie 2023, notează Noi.md.Această zi are menirea de a inspira și mobiliza populația să se implice în activități de curățenie și protecție a mediului: de la igienizarea zonelor verzi și a localităților, la plantări de arbori, colectarea și sortarea d
21:00
Primăria municipiului Chișinău informează că, în acest weekend 20 și 21 septembrie 2025, se stopează activitatea troleibuzului turistic.„Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor, de către Agenția Relații Interetnice și Primăria Municipiului Chișinău”, precizează autoritățile, notează Noi.md cu referire la unimedia.
21:00
În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași vizibili spre tranziția energetică, investind atît în energie regenerabilă, cît și în eficiență energetică. Rezultatele obținute și noile oportunități pentru investitori au fost prezentate la panelul „Power UP – Moldova Energy Forum” din cadrul Moldova Business Week, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei al Republicii M
21:00
În statul indian Bengalul de Vest, 50 de pești mari Croaker cu pete negre au fost prinși în plasă și au adus pescarilor o avere.Trawlerul de pescuit FB Priyanka pescuia în Golful Bengal. În plasă au fost prinși imediat 20 de pești Croaker cu pete negre. A doua zi, pescarii au prins încă 30 de pești.{{827632}}În a treia zi, pescarii au adus captura la piața Nagendra-Bazar din Damon-Harbor.
20:30
Lucrările de modernizare a curților de bloc din municipiul Chișinău avansează, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei capitalei, în prezent se desfășoară reabilitarea spațiilor adiacente blocurilor de locuit de pe strada Paris nr. 38/1, 38/2, 38/3 și 40.Proiectul include mai multe etape de intervenție: demontarea bordurilor vechi și decaparea asfaltului de pe trotuare și carosabil, defrișarea
20:30
De un sfert de secol, un bărbat din satul Balasinești, raionul Briceni, dă viață lemnului prin lucrări decorative deosebite.Meșterul se bucură că prin efortul său păstrează vii tradițiile și oferă un exemplu altora. De 25 de ani, Veaceslav Buga transformă buștenii de lemn în obiecte inedite din lemn de stejar, brad și tei.A descoperit această pasiune după ce a lucrat în piatră, iar acum cr
20:30
O sculptură care reprezintă un copil în palmă, a fost inaugurată pe aleea din bd. Mircea cel Bătrîn din sectorul Ciocana, notează Noi.md.Monumentul a fost realizat la inițiativa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și susținut de Primăria Municipiului Chișinău, Pretura Ciocana.Sculptura simbolizează iubirea și protecția copilului și trebuie să aducă aminte adulților despre respon
20:00
În ultimii zece ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat semnificativ, Uniunea Europeană devenind principalul partener comercial al țării, se arată într-o analiză a economistului Veaceslav Ioniță.După cum transite Noi.md cu referire la Moldova 1, un exemplu clar al acestei reorientări îl reprezintă prunele. Dacă în trecut 100% din livrări erau destinate pieței CSI, astăzi circa
20:00
Ministerul de Interne al Egiptului a anunțat că brățara de aur veche de 3000 de ani a faraonului Amenemope, dispărută din Muzeul din Cairo la începutul acestei luni, nu numai că a fost furată, ci și topită într-un lingou.Ministerul Antichităților și Turismului a anunțat anterior dispariția brățării care a aparținut regelui Amenemope al III-lea din perioada de tranziție, care a domnit în Egipt
19:30
Xi Jinping a adresat felicitări Partidului China Zhi Gong la aniversarea a 100 de ani de la fondare # Noi.md
Cu prilejul celei de-a 100-a aniversări a înființării Partidului China Zhi Gong, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis o scrisoare de felicitare, exprim înd, în numele Comitetului Central al PCC, urări călduroase și salutări cordiale tuturor membrilor Parti
19:30
Primăria Chișinău invită persoanele de vîrsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”, sîmbătă și duminică, 20 și 21 septembrie 2025, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Locuitorii și oaspeții capitalei se vor delecta cu muzicăde calitate, dansuri și voie bu
19:30
20 de elevi romi de la gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au primit ghiozdane și rechizite școlare noi, în cadrul unei inițiative care încurajează școlarizarea acestora, notează Noi.md.Evenimentul a reunit elevi, părinți, dar și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari din Moldova, Oficiului ONU pentru Drepturile Omu
19:00
121 de instituții de învățămînt din Republica Moldova – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari fiecare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării al Moldovei, Programul de Granturi Școlare are scopul de a sprijini inovația
19:00
Pretura sectorului Ciocana informează că în perioada 22 – 30 septembrie curent, traficul rutier pe strada Maria Drăgan va fi parțial suspendat (pe benzi), pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana.Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a rețelelor inginerești, conform programului de întreținere și reabilitare a infrastructurii rutiere a municipiului
19:00
Țintașul Oleg Moldovan a reușit pe 22 septembrie 2000 să cucerească medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Sydney, la proba de tir cu armă pneumatică 10 metri ţintă mobilă. Sportivul din capitala Moldovei i-a cedat la limită chinezului Yang Ling, care cîștigase aurul olimpic și patru ani mai devreme.După cum transmite Noi.md cu referire la portalul Olimpic, în ziua marii finale din Austr
18:30
Mihail Bagas, condamnat, cu suspendare, în dosarul finanțării ilegale de către Șor: cîți ani va ispăși # Noi.md
Mihail Bagas, candidat anterior la funcția de primar al capitalei, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare.Acesta și-a recunoscut vinovăția la finanțarea ilegală a partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Bagas este cea de-a doua persoană găsită vinovată în legătură cu finanțarea formațiunii de către condamnatul fugar Ilan Șor.{{706201}}Procura
18:30
Miniștrii transporturilor din 16 landuri federale ale Germaniei au anunțat că, începînd cu ianuarie 2026, prețul popularului abonament lunar de călătorie în transportul public, cunoscut sub numele de Deutschlandticket, va fi majorat pînă la 63 de euro.Creșterea prețului abonamentului lunar a fost convenită în urma unei reuniuni speciale a liderilor regionali. Ministrul transporturilor din land
Acum 24 ore
18:00
Vameșii și polițiștii de frontieră au descoperit două tentative de introducere ilegală a unor bunuri la punctele de trecere din Republica Moldova, transmite Noi.md.Primul caz a fost înregistrat la punctul de trecere „Palanca”, pe sensul de ieșire spre Ucraina. În bagajul unui pasager, cetățean al Israelului în vîrstă de 26 de ani, care călătorea spre Odesa, au fost depistate 40 de pastile ce c
18:00
Pompierii din capitală au intervenit la lichidarea flăcărilor care a cuprins mai multe automobile.Potrivit unui mesaj al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, în această noapte, pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău.Apelul la Serv
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că astăzi a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Plata vizează indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, precum și indemnizațiile paternale, în valoare totală de27.55 milioane de lei.Beneficiarii pot r
17:30
Vîrsta nu este un obstacol pentru a învăța. O demonstrează Universitatea Vîrstei a Treia – un concept prin care persoanele în etate sînt încurajate să îmbătrînească activ și sănătos.Lansat acum doi ani la Chișinău, proiectul a fost extins și în alte localități ale țării, convingînd tot mai mulți pensionari să pășească pragul universității. Universitatea de Stat din Moldova deschide, din 26 sep
17:30
Transportatorii moldoveni de mărfuri vor putea circula fără restricții pe teritoriul Uniunii Europene pînă la 31 martie 2027, în baza prelungirii Acordului privind transportul rutier de mărfuri dintre UE și Republica Moldova, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, documentul a fost semnat secretarul de stat al in
17:30
Începînd cu 20 septembrie 2025 o nouă categorie de străini- nomazii digitali, pot beneficia de dreptul de ședere în Republica Moldova, transmite Noi.md.Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General pentru Migrație.Nomadul digital este un profesionist care își desfășoară activitatea de la distanță, în domenii precum IT, marketing, design, consultanță sau educație online, avînd nevoie doar d
17:30
Alegătorii au primit astăzi răspunsuri direct de la membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), care, pentru scurt timp, au preluat rolul de operatori la Centrul de Apel pentru informarea alegătorilor, transmite Noi.md.Cetățenii au adresat întrebări legate de procedura de votare, obținerea certificatelor pentru drept de vot, posibilitatea de a vota la locul aflării, condițiile pentru votarea p
17:00
Tînărul sportiv moldovean Teodor Răilean a cîștigat medalia de argint la turneul Canoe Sprint Olympic Hopes Regatta, care se desfășoară în perioada 18-21 septembrie în Rečice, Cehia. {{834973}}În finala turneului, la proba de canoe simplu pe distanța de 1000 de metri, la categoria sportivi sub 16 ani, compatriotul nostru a ajuns la finiș al doilea, parcurgînd distanța în 4:10.276 minute, f
17:00
Meciul din cadrul preliminariilor CM-2026 dintre Israel și Moldova va avea loc la Chișinău, și nu în Debrecen în Ungaria.După cum trasmite Noi.md cu referire la Moldfootball, acest lucru a fost declarat de președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Leonid Oleinicenco, în cadrul emisiunii Culisele Arenelor.Președintele FMF a explicat că, încă din februarie, a înaintat o propunere
17:00
Un sportiv din Moldova s-a oprit la un pas de lupta pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial # Noi.md
Luptătorul moldovean Artem Deleanu nu a reușit să se califice în mica finală a Campionatului Mondial de lupte greco-romane, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, Croația.Potrivit Media Sport, în drumul spre meciul de consolare din categoria de greutate pînă la 55 kg, compatriotul nostru a învins reprezentantul Kazahstanului (14:11), dar a pierdut în fața luptătorului din I
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică pentru perioada 20–26 septembrie 2025, vizînd rîurile mici din Republica Moldova, precum și sectoare ale Prutului și Nistrului.Potrivit specialiștilor, în această perioadă se menține un debit redus al apei, sub mediile lunare multianuale:Cod roșu – scurgere ≤15% (sectoare ale Prutului și Nistrului)Cod portocaliu – scur
16:30
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” continuă lucrările de semănare a gazonului în Capitală, transmite Noi.md.Potrivit instituției, echipele specializate desfășoară lucrări de refacere și înverzire a spațiilor publice aflate în gestiune, inclusiv aliniamente stradale, scuaruri, parcuri, grădini publice și păduri-parc.Reprezentanții Asociației precizează că
16:30
La Orhei, un medic de pe ambulanță a furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident rutier # Noi.md
Poliția din Orhei a fost informată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gît în momentul accidentului. {{836578}}După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost preluat de ambulanță, dar a decedat ulterior la spital.În baza probelor acumulate s-a constatat că
16:30
Avocații anunță reluarea extrădării lui Plahotniuc: „Tergiversările nu sînt din partea noastră” # Noi.md
Avocatul Lucian Rogac, care reprezintă interesele oligarhului fugar Vladiir Plahotniuc în instanța elenă, a anunțat astăzi, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia anterioară privind suspendarea procesului de extrădare a clientului său, transmite Noi.md.„Grație eforturilor și demersurilor avocaților, Ministerul Justiției din Grecia și-a
16:30
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane despre extinderea sistemului electronic „eCherha” în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Ocnița - Sokyryany și Palanca - Mayaky-Udobne, transmite Noi.md.Astfel, din data de 10 septembrie curent, este obligatorie înregistrarea în „eCherha” pentru autobuze și camioane c
16:30
Interpol Atena cere Moldovei să trimită de urgență un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc # Noi.md
Autoritățile elene au deblocat procedura de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, iar Interpol Atena cere Poliției din Moldova să transmită „cît mai curînd posibil” planul de călătorie al escortei care îl va prelua de la Atena și-l va aduce la Chișinău, potrivit unor documente examinate de Europa Liberă.La o zi după ce au suspendat procesul de extrădare, autoritățile din Grecia și-au an
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.