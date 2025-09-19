O platformă populară a fost amendată pentru subminarea valorilor familiale

22:00

Arheologii susțin că castelul „uitat”, descoperit pe o insulă hebridiană, ar fi putut fi reședința regilor care au domnit odinioară peste o mare parte din vestul Scoției.Oamenii de știință consideră că fortăreața, construită pe două insule mici de pe lacul Finlaggan de pe insula Isles, a aparținut familiei regale cu peste 700 de ani în urmă.Printre descendenții lor se numărau conducătorii