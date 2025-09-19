Xi Jinping a adresat felicitări Partidului China Zhi Gong la aniversarea a 100 de ani de la fondare
Noi.md, 19 septembrie 2025 19:30
Cu prilejul celei de-a 100-a aniversări a înființării Partidului China Zhi Gong, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis o scrisoare de felicitare, exprim înd, în numele Comitetului Central al PCC, urări călduroase și salutări cordiale tuturor membrilor Parti
• • •
Acum 15 minute
20:00
În ultimii zece ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat semnificativ, Uniunea Europeană devenind principalul partener comercial al țării, se arată într-o analiză a economistului Veaceslav Ioniță.După cum transite Noi.md cu referire la Moldova 1, un exemplu clar al acestei reorientări îl reprezintă prunele. Dacă în trecut 100% din livrări erau destinate pieței CSI, astăzi circa
20:00
Ministerul de Interne al Egiptului a anunțat că brățara de aur veche de 3000 de ani a faraonului Amenemope, dispărută din Muzeul din Cairo la începutul acestei luni, nu numai că a fost furată, ci și topită într-un lingou.Ministerul Antichităților și Turismului a anunțat anterior dispariția brățării care a aparținut regelui Amenemope al III-lea din perioada de tranziție, care a domnit în Egipt
Acum o oră
19:30
Cu prilejul celei de-a 100-a aniversări a înființării Partidului China Zhi Gong, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis o scrisoare de felicitare, exprim înd, în numele Comitetului Central al PCC, urări călduroase și salutări cordiale tuturor membrilor Parti
19:30
Primăria Chișinău invită persoanele de vîrsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”, sîmbătă și duminică, 20 și 21 septembrie 2025, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Locuitorii și oaspeții capitalei se vor delecta cu muzicăde calitate, dansuri și voie bu
19:30
20 de elevi romi de la gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au primit ghiozdane și rechizite școlare noi, în cadrul unei inițiative care încurajează școlarizarea acestora, notează Noi.md.Evenimentul a reunit elevi, părinți, dar și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari din Moldova, Oficiului ONU pentru Drepturile Omu
Acum 2 ore
19:00
121 de instituții de învățămînt din Republica Moldova – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari fiecare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării al Moldovei, Programul de Granturi Școlare are scopul de a sprijini inovația
19:00
Pretura sectorului Ciocana informează că în perioada 22 – 30 septembrie curent, traficul rutier pe strada Maria Drăgan va fi parțial suspendat (pe benzi), pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana.Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a rețelelor inginerești, conform programului de întreținere și reabilitare a infrastructurii rutiere a municipiului
19:00
Țintașul Oleg Moldovan a reușit pe 22 septembrie 2000 să cucerească medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Sydney, la proba de tir cu armă pneumatică 10 metri ţintă mobilă. Sportivul din capitala Moldovei i-a cedat la limită chinezului Yang Ling, care cîștigase aurul olimpic și patru ani mai devreme.După cum transmite Noi.md cu referire la portalul Olimpic, în ziua marii finale din Austr
18:30
Mihail Bagas, condamnat, cu suspendare, în dosarul finanțării ilegale de către Șor: cîți ani va ispăși # Noi.md
Mihail Bagas, candidat anterior la funcția de primar al capitalei, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare.Acesta și-a recunoscut vinovăția la finanțarea ilegală a partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Bagas este cea de-a doua persoană găsită vinovată în legătură cu finanțarea formațiunii de către condamnatul fugar Ilan Șor.{{706201}}Procura
18:30
Miniștrii transporturilor din 16 landuri federale ale Germaniei au anunțat că, începînd cu ianuarie 2026, prețul popularului abonament lunar de călătorie în transportul public, cunoscut sub numele de Deutschlandticket, va fi majorat pînă la 63 de euro.Creșterea prețului abonamentului lunar a fost convenită în urma unei reuniuni speciale a liderilor regionali. Ministrul transporturilor din land
Acum 4 ore
18:00
Vameșii și polițiștii de frontieră au descoperit două tentative de introducere ilegală a unor bunuri la punctele de trecere din Republica Moldova, transmite Noi.md.Primul caz a fost înregistrat la punctul de trecere „Palanca”, pe sensul de ieșire spre Ucraina. În bagajul unui pasager, cetățean al Israelului în vîrstă de 26 de ani, care călătorea spre Odesa, au fost depistate 40 de pastile ce c
18:00
Pompierii din capitală au intervenit la lichidarea flăcărilor care a cuprins mai multe automobile.Potrivit unui mesaj al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, în această noapte, pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău.Apelul la Serv
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că astăzi a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Plata vizează indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, precum și indemnizațiile paternale, în valoare totală de27.55 milioane de lei.Beneficiarii pot r
17:30
Vîrsta nu este un obstacol pentru a învăța. O demonstrează Universitatea Vîrstei a Treia – un concept prin care persoanele în etate sînt încurajate să îmbătrînească activ și sănătos.Lansat acum doi ani la Chișinău, proiectul a fost extins și în alte localități ale țării, convingînd tot mai mulți pensionari să pășească pragul universității. Universitatea de Stat din Moldova deschide, din 26 sep
17:30
Transportatorii moldoveni de mărfuri vor putea circula fără restricții pe teritoriul Uniunii Europene pînă la 31 martie 2027, în baza prelungirii Acordului privind transportul rutier de mărfuri dintre UE și Republica Moldova, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, documentul a fost semnat secretarul de stat al in
17:30
Începînd cu 20 septembrie 2025 o nouă categorie de străini- nomazii digitali, pot beneficia de dreptul de ședere în Republica Moldova, transmite Noi.md.Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General pentru Migrație.Nomadul digital este un profesionist care își desfășoară activitatea de la distanță, în domenii precum IT, marketing, design, consultanță sau educație online, avînd nevoie doar d
17:30
Alegătorii au primit astăzi răspunsuri direct de la membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), care, pentru scurt timp, au preluat rolul de operatori la Centrul de Apel pentru informarea alegătorilor, transmite Noi.md.Cetățenii au adresat întrebări legate de procedura de votare, obținerea certificatelor pentru drept de vot, posibilitatea de a vota la locul aflării, condițiile pentru votarea p
17:00
Tînărul sportiv moldovean Teodor Răilean a cîștigat medalia de argint la turneul Canoe Sprint Olympic Hopes Regatta, care se desfășoară în perioada 18-21 septembrie în Rečice, Cehia. {{834973}}În finala turneului, la proba de canoe simplu pe distanța de 1000 de metri, la categoria sportivi sub 16 ani, compatriotul nostru a ajuns la finiș al doilea, parcurgînd distanța în 4:10.276 minute, f
17:00
Meciul din cadrul preliminariilor CM-2026 dintre Israel și Moldova va avea loc la Chișinău, și nu în Debrecen în Ungaria.După cum trasmite Noi.md cu referire la Moldfootball, acest lucru a fost declarat de președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Leonid Oleinicenco, în cadrul emisiunii Culisele Arenelor.Președintele FMF a explicat că, încă din februarie, a înaintat o propunere
17:00
Un sportiv din Moldova s-a oprit la un pas de lupta pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial # Noi.md
Luptătorul moldovean Artem Deleanu nu a reușit să se califice în mica finală a Campionatului Mondial de lupte greco-romane, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, Croația.Potrivit Media Sport, în drumul spre meciul de consolare din categoria de greutate pînă la 55 kg, compatriotul nostru a învins reprezentantul Kazahstanului (14:11), dar a pierdut în fața luptătorului din I
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică pentru perioada 20–26 septembrie 2025, vizînd rîurile mici din Republica Moldova, precum și sectoare ale Prutului și Nistrului.Potrivit specialiștilor, în această perioadă se menține un debit redus al apei, sub mediile lunare multianuale:Cod roșu – scurgere ≤15% (sectoare ale Prutului și Nistrului)Cod portocaliu – scur
16:30
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” continuă lucrările de semănare a gazonului în Capitală, transmite Noi.md.Potrivit instituției, echipele specializate desfășoară lucrări de refacere și înverzire a spațiilor publice aflate în gestiune, inclusiv aliniamente stradale, scuaruri, parcuri, grădini publice și păduri-parc.Reprezentanții Asociației precizează că
16:30
La Orhei, un medic de pe ambulanță a furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident rutier # Noi.md
Poliția din Orhei a fost informată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gît în momentul accidentului. {{836578}}După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost preluat de ambulanță, dar a decedat ulterior la spital.În baza probelor acumulate s-a constatat că
16:30
Avocații anunță reluarea extrădării lui Plahotniuc: „Tergiversările nu sînt din partea noastră” # Noi.md
Avocatul Lucian Rogac, care reprezintă interesele oligarhului fugar Vladiir Plahotniuc în instanța elenă, a anunțat astăzi, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia anterioară privind suspendarea procesului de extrădare a clientului său, transmite Noi.md.„Grație eforturilor și demersurilor avocaților, Ministerul Justiției din Grecia și-a
16:30
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane despre extinderea sistemului electronic „eCherha” în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Ocnița - Sokyryany și Palanca - Mayaky-Udobne, transmite Noi.md.Astfel, din data de 10 septembrie curent, este obligatorie înregistrarea în „eCherha” pentru autobuze și camioane c
16:30
Interpol Atena cere Moldovei să trimită de urgență un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc # Noi.md
Autoritățile elene au deblocat procedura de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, iar Interpol Atena cere Poliției din Moldova să transmită „cît mai curînd posibil” planul de călătorie al escortei care îl va prelua de la Atena și-l va aduce la Chișinău, potrivit unor documente examinate de Europa Liberă.La o zi după ce au suspendat procesul de extrădare, autoritățile din Grecia și-au an
16:30
Irina Kovalsky, despre starea ei de sănătate în așteptarea bebelușului: „Organismul s-a pregătit fără mine — el are propriile sale planuri” # Noi.md
Serghei și Irina Kovalsky, membrii trupei muzicale Lume, se pregătesc pentru un eveniment fericit — în familia lor prietenoasă va apărea al patrulea copil.Irina, care se află deja în luna a treia de sarcină, și-a arătat pentru prima dată burtica rotunjită și le-a împărtășit fanilor sentimentele sale:{{830663}}„Trei luni le simt ca șase. Pentru prima dată am intrat în sarcină cu kilograme î
Acum 6 ore
16:00
În capitala Germaniei, Berlin, în după-amiaza zilei de 19 septembrie, a avut loc o evacuare în masă din cauza descoperirii unei bombe în cartierul Spandau.Informația a fost comunicată de Tagesschau, scrie „Европейская правда”.{{835371}}Potrivit unui reprezentant al poliției, bomba de fabricație sovietică a fost descoperită în timpul lucrărilor de construcție. Pentru a o dezamorsa, au fost
16:00
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au obținut 37 de medalii și Cupa Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea”, ediția a IV-a, organizată în zilele de 11 și 12 septembrie curent la Chișinău.Potrivit lui Viorel Iustin, șeful Direcției brevete din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Int
16:00
Moldova își confirmă forța: performanțe remarcabile ale juniorilor moldoveni la Campionatul Mondial # Noi.md
Sportivii moldoveni au avut evoluții remarcabile în categoriile de juniori și junioare la Campionatul Mondial de Armwrestling, desfășurat la Albena, Bulgaria.Irina Moisova a devenit campioană mondială la brațul stîng, categoria 55 kg junioare, și a cucerit argintul la brațul drept în aceeași categorie, transmite Media Sport.{{837234}}La rîndul său, Matei Țurcan a urcat pe treapta a doua a
16:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, la inițiativa unui operator economic, va retrage din comerț un produs alimentar, notează Noi.md.Este vorba despre condimentele Cuișoare Galeo 10 g (lot 0002783132, valabil pînă la 25.01.2028) și Cuișoare Kamis 10 g (lot 0002791365, valabil pînă la 17.02.2028), comercializate de Kaufland SRL și Forward International SRL. Decizia v
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: IT Career Expo 2025 - 20 Septembrie 2025, 10:00, Tekwill YardSale Market - 20 - 21 Septembrie 2025 Neon Time Party - 20 Septembrie 2025, 11:00 Papă Party și la Joacă - 20 Septembrie 2025
15:30
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit că examenul de calificare în profesia de avocat, pentru sesiunea de toamnă 2025, va vea loc în perioada 28 octombrie -12 noiembrie. Mai exact: Proba scrisă: 28 octombrie 2025, cu începere de la ora 09:30 Proba verbală: 10, 11 și 12 noiembrie 2025, cu începere de la ora 09:30Cererea și actele necesare pentru participare la examen
15:30
Admiterea în clasa a X-a în liceele din Chișinău: peste 5400 de elevi au înscriși pentru anul școlar 2025–2026 # Noi.md
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău a prezentat rezultatele concursului de admitere în învățămîntul liceal pentru anul de studii 2025–2026, transmite Noi.md.Potrivit sursei, procesul de admitere a fost planificat pentru 98 de instituții de învățămînt secundar, ciclul II, dintre care 83 publice și 15 private, cu un total de 5499 locuri repartiz
15:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 20 - 21 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În contextul Festivalului Etniilor „Unitate prin diversitate”, desfășurat pe 21.09.2025:în Grădina Publi
15:00
Autoritățile argentiniene au dispus vineri sechestrarea bunurilor aparținînd a două surori ale fostului fotbalist Diego Maradona, avocatului său Matias Morla și altor trei persoane, în cadrul unei anchete privind gestionarea frauduloasă a mărcii „Maradona”.Un tribunal de apel din Buenos Aires l-a pus sub acuzare pe fostul avocat al lui Maradona și doi asistenți ai acestuia pentru presupusa adm
15:00
Salvatorii și pompierii din țară continuă instruirea copiilor în domeniul bazelor securității vieții # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă activ instruirile teoretice și practice în instituțiile de învățăm înt din întreaga țară, av înd ca obiectiv principal formarea unui mediu sigur în r îndul tinerei generații.În perioada 1 – 17 septembrie 2025, angajații IGSU au efectuat vizite în 119 instituții de învățăm înt de toate nivelurile, unde au fost instruiți 12 098 de
15:00
În perioada 20.09.205, ora 08:00 – 21.09.2025, ora 23:59, va fi stopată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu str-la Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.Măsura a fost luată în legătură cu organi
15:00
Anunț important pentru moldoveni: Noi reguli de control la intrare în România și spațiul Schengen # Noi.md
Începînd cu 12 octombrie 2025, România va introduce un nou sistem european de control la frontieră - Entry/Exit System (EES). Acesta se aplică exclusiv cetățenilor statelor terțe, adică persoanelor care nu dețin cetățenia unui stat membru al UE. Printre aceștia se numără și cetățenii Republicii Moldova, atunci cînd călătoresc pentru șederi scurte, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Poliți
14:30
În provinciile turcești Antalya și Muğla au izbucnit incendii puternice de pădure.Despre acest lucru a anunțat Oxu.Az, cu referire la mass-media turcă. Conform informațiilor, continuă stingerea incendiului care a izbucnit în zonele Alanya (Antalya) și Milas (Mugla).Se informează că incendiul, care a izbucnit noaptea, s-a răspîndit rapid pe o suprafață extinsă din cauza vîntului puterni
14:30
Persoanele cu nevoi speciale din raionul Fălești au primit echipamente care le schimbă viața # Noi.md
În perioada 16–18 septembrie, asistenții sociali din Fălești au distribuit persoanelor cu dizabilități echipamente menite să le îmbunătățească mobilitatea și calitatea vieții. Acțiunea a fost organizată de Serviciul Protezare și Ortopedie din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Fălești, ATAS Nord-Vest, în parteneriat cu Asociația Obștească „Pro Agape” din satul Pînzăreni, transmite
14:30
Compozitorul Brett James a murit în mod tragic: el a scris hituri pentru Taylor Swift și Bon Jovi # Noi.md
Cîntărețul american de muzică country, producător și laureat al premiului Grammy, Brett James, a murit într-un accident aviatic, în timp ce zbura cu un avion privat Cirrus SR22T.Avionul a decolat din Nashville pe 18 septembrie și s-a prăbușit lîngă școala primară Ayotla Valley din Carolina de Nord. Despre acest lucru a anunțat Facebook „Hall of Fame of Nashville Songwriters”, relatează focus.u
14:30
Odată cu scăderea temperaturilor și sosirea sezonului rece, pielea ta poate începe să sufere din cauza uscăciunii. Vântul rece, umiditatea scăzută și căldura artificială din interior contribuie la dezechilibrul nivelului de hidratare al pielii. Dacă te confrunți cu senzația de piele uscată, iritată sau chiar descuamată, este important să iei măsuri de prevenire pentru a menține pielea sănă
Acum 8 ore
14:00
Moldova ar putea stimula producția locală de echipamente pentru energie și prelucrarea deșeurilor printr-un proiect de lege înaintat de Alianța „MOLDOVENII”.Inițiativa prevede scutirea de impozitul pe venit a companiilor care produc instalații energetice și utilaje pentru reciclare, folosind materii prime moldovenești.Vicepreședintele formațiunii, Nicolae Pascaru, a declarat că scopul proi
14:00
Parisul a devenit, timp de trei zile, centrul cooperării internaționale în domeniul forțelor de ordine cu statut militar, găzduind Pre-Summit-ul Asociației Jandarmeriilor și Forțelor de Poliție Europene și Mediteraneene (FIEP). La eveniment a participat și un reprezentant al Inspectoratului General de Carabinieri, alături de delegații din state membre și observatoare, transmite Noi.md.Par
13:30
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat investiții importante pentru modernizarea infrastructurii educaționale din suburbii. Astfel, Grădinița nr. 203 din satul Ghidighici a beneficiat de un proiect de reparație și amenajare în valoare de 1 493 460 de lei, transmite Noi.md.Lucrările au inclus renovarea a două săli de grupă, unde au fost schimbate ușile, reparați pereții, modernizată podeaua î
13:30
Serviciul 112 informează cetățenii despre un caz neobișnuit și potențial periculos înregistrat recent pe teritoriul Republicii Moldova.Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California.Reptila a fost observată în compartimentul motor al vehiculului,
13:30
Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pentru consolidarea cooperării în domeniul transportului rutier de mărfuri. Decretul semnat de Maia Sandu a fost publicat în „Monitorul Oficial” și a intrat în vigoare, transmite moldpres.Decretul prevede inițierea negocierilor cu UE asupra proiectului Deciziei nr. 1/2025; aprobarea semnării deciziei în cadrul Comitetului Mixt moldo-e
13:00
Sprijin european pentru facilitarea comerțului și creșterea competitivității în Republica Moldova # Noi.md
Uniunea Europeană, în parteneriat cu OCDE și Centrul Internațional pentru Comerț (ITC) a lansat oficial proiectul EU4Business: Empowering Trade and Competitiveness in Eastern Partnership Countries (ETaC), o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea comerțului și consolidarea competitivității în țările Parteneriatului Estic.Proiectul vizează consolidarea competitivității economice în țările Par
13:00
Legea ce clarifică motivele pentru care un vehicul poate fi evacuat, publicată în Monitorul Oficial # Noi.md
Legea care clarifică motivele pentru care un vehicul poate fi evacuat a fost publicată în Monitorul Oficial.Documentul modifică articolul 439 din Codul contravențional și stabilește expres situațiile în care mașina poate fi dusă la parcarea specială sau la subdiviziunea de poliție.{{836774}}Astfel, dacă conducătorul unui vehicul este înlăturat de la conducere, un alt șofer care îl însoțeșt
