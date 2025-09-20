Primul Summit UE din toamnă, programat pe 1 octombrie
SafeNews, 20 septembrie 2025 08:00
Președintele Consiliului Uniunii Europene, António Costa, a invitat liderii din cele 27 de state membre la primul Summit de toamnă al blocului comunitar, care va avea loc pe 1 octombrie, la Copenhaga. António Costa a declarat într-o scrisoare că reuniunea se va concentra pe consolidarea pregătirii comune a apărării europene și întărirea sprijinului pentru Ucraina,
• • •
Acum 10 minute
08:30
Ruşii şi belaruşii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 ca sportivi neutri, anunţă CIO # SafeNews
Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut. CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023 pentru recunoaşterea consiliilor olimpice regionale
Acum 30 minute
08:20
VIDEO // Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador # SafeNews
Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiaza confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării", scrie publicația The Moscow Times. Oficialii Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au
08:10
„O mare rușine”: Ala Nemerenco a solicitat demisia medicului de pe ambulanță, care ar fi furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident mortal # SafeNews
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat vineri, 19 septembrie, că a cerut demisia medicului și a asistentului acestuia din cadrul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (AMU) din Orhei, acuzați că au furat un lanț de aur care aparţinea unui bărbat de 37 de ani, implicat într-un accident rutier grav și decedat ulterior la spital. Ministrul a
Acum o oră
08:00
07:50
Învinuit de dublu omor și tâlhării, un bărbat reținut după ce s-a ascuns peste 20 de ani de justiție ar putea fi eliberat. „Un grup de ofițeri” trage alarma. Detalii din dosar # SafeNews
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, ar putea să fie eliberat din închisoare. „Un grup de ofițeri", care au oferit mai multe
07:40
Fiul minor al liderului cecen, Ramzan Kadîrov, a fost pus în funcția să supravegheze colectarea impozitelor. Aceasta este a cincea funcție publică a tânărului în Cecenia # SafeNews
Fiul în vârstă de 17 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov, a primit o nouă funcție publică. Acum el va supraveghea colectarea impozitelor pe proprietate de către organizațiile municipale din Republica Cecenă, scrie The Moscow Times. Aceasta este a cincea funcție a adolescentului în Cecenia. Pe lângă supravegherea impozitelor, Adam Kadîrov este trecut ca șeful
Acum 2 ore
07:30
Președintele CEC: Suntem atenți la toate acțiunile de corupere a alegătorilor. Vom coopera cu toate instituțiile pentru a sancționa orice încălcare # SafeNews
Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a atenționat toți cetățenii că instituțiile din R. Moldova sunt cu ochii pe toți concurenții și că va fi urmărită orice abatere de la lege. În acest sens, CEC colaborează cu toate instituțiile de forță și, în cazul depistării vreunei încălcări a regulilor, vor urma și sancțiunile prevăzute.
07:20
Ministerul Energiei anunță că 87% din lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești (LEA)–Chișinău au fost deja realizate. Până în prezent, au fost instalate 97 de kilometri de cabluri, iar în paralel se desfășoară lucrări atât la stația electrică de la Chișinău, cât și la cea de la Vulcănești. Potrivit autorităților, LEA Vulcăneşti va putea asigura,
07:10
Spațiul aerian eston a fost încălcat de avioane militare ruse, vineri, 19 septembrie au declarat surse europene și din cadrul NATO pentru Reuters. Avioanele de luptă au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute, comunică și televiziunea publică din Estonia. Incidentul a avut loc vineri dimineață, când trei avioane de vânătoare
Acum 24 ore
18:50
VIDEO // Partidul „Respect Moldova” va oferi sprijin pentru antreprenori și prețuri corecte pentru cetățeni # SafeNews
Partidul „Respect Moldova" va susține antreprenorii și cetățenii, prin crearea unui mediu concurențial și predictibil pentru investitori, precum și prin reglementarea prețurilor la produsele de primă necesitate. Declarația a fost făcută de reprezentantul formațiunii, Liudmila Karadag, în cadrul dezbaterii electorale organizate de postul de televiziune GRT. „În acest sens, Partidul „Respect Moldova" propune introducerea unor
16:50
VIDEO // Cum arată super-fabrica de țânțari, arma folosită pentru a proteja de „febra oaselor rupte” 140 de milioane de persoane # SafeNews
Cea mai mare biofabrică din lume pentru creșterea țânțarilor infectați cu bacteria Wolbachia, o metodă utilizată de cercetători pentru combaterea febrei denga, speră să protejeze aproximativ 140 de milioane de oameni din Brazilia de această boală în următorii ani, a declarat compania, informează Reuters. Fabrica Wolbito do Brasil, susținută și folosită exclusiv de Ministerul Sănătății
16:40
Un atlet kenyan ar fi fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri” # SafeNews
Armata ucraineană a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg. Evans este atlet de peste 10 ani şi ar fi semnat un contract în limba rusă, sub promisiunea unui loc de muncă. Totul ar fi început în timpul unei
16:20
VIDEO // Doi angajați ai ambulanței reținuți după ce un medic ar fi furat un lanț de aur de la un pacient grav rănit. Află detalii despre acest caz șocant # SafeNews
Un caz șocant a fost descoperit de polițiștii din Orhei, după ce un bărbat și-a pierdut viața într-un accident rutier, iar familia acestuia a reclamat dispariția unui lanț din aur pe care victima îl purta în momentul tragediei. Accidentul a avut loc pe 11 septembrie, în apropiere de localitatea Step-Soci. Bărbatul de 37 de ani
16:00
FOTO // O femeie din raionul Basarabeasca, depistată cu 100 de plante de cânepă cultivate ilegal în propria gospodărie # SafeNews
O femeie în vârstă de 60 de ani din raionul Basarabeasca a fost depistată de polițiștii de frontieră cultivând ilegal 100 de plante de cânepă pe terenul său, situat în apropierea frontierei de stat. Descoperirea a fost făcută de polițiștii din cadrul Direcției regionale Est, în urma unei informații operative, în cadrul acțiunilor desfășurate pentru
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 19 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un bărbat și doi copii au ars de vii într-o Tesla după un accident: salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate # SafeNews
Un bărbat de 43 de ani și doi copii de nouă ani au murit într-un accident petrecut pe 7 septembrie, în vestul Germaniei. Mașina Tesla în care se aflau a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un copac și a luat foc, conform oamenilor legii. Victimele au ars de vii, după ce au rămas
15:30
Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, a confirmat purtătoarea de cuvânt-șef, Paula Pinho. Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei vine într-un efort de a reduce veniturile lui Vladimir Putin și de a transmite un semnal de bunăvoință către președintele american Donald Trump. Planul trebuie apoi aprobat de
15:10
UE face un pas important spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Moldova # SafeNews
Uniunea Europeană a adoptat astăzi o decizie crucială care vizează eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole moldovenești: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Măsura vine în contextul intensificării relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și al sprijinului continuu oferit de UE în contextul regional actual. Produsele
15:00
Cuplu britanic, eliberat după luni de detenţie în închisorile talibanilor din Afganistan. Cei doi au 80 de ani, respectiv 76 de ani # SafeNews
Un cuplu britanic care a fost încarcerat timp de aproape opt luni de talibanii din Afganistan a fost eliberat, informează BBC. Peter Reynolds, în vârstă de 80 de ani, şi soţia sa Barbie, în vârstă de 76 de ani, care locuiesc în Afganistan de aproape două decenii, se întorceau acasă când au fost opriţi la
14:50
Condamnare cu suspendare pentru un bărbat în cazul de finanțare ilegală a partidului ALDE: Banii proveneau din surse ilegale # SafeNews
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut că a fost implicat în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa" (ALDE), folosind fonduri provenite dintr-un grup criminal condus de Ilan Șor. Sentința a fost pronunțată pe 19 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,
14:10
Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu # SafeNews
O statuie aurie înaltă de peste trei metri, reprezentându-l pe președintele american Donald Trump ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată temporar pe 3rd Street, în apropierea clădirii Capitoliului SUA. Lucrarea a apărut chiar în ziua în care Rezerva Federală urma să anunțe o nouă decizie privind politica monetară, fapt ce a transformat momentul
14:00
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru Reuters surse din blocul comunitar, transmite reuters. În cursul zilei de vineri Executivul comunitar
13:50
Mai multe automobile au fost cuprinse de flăcări într-o parcare din Goianul Nou, municipiul Chișinău # SafeNews
Patru autoturisme au fost distruse în totalitate, iar un alt vehicul a fost afectat parțial, în urma unui incendiu izbucnit în această noapte într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost alertați prin intermediul Serviciului 112 la ora 04:50. La fața locului a
13:40
FOTO // Șarpe veninos descoperit sub capota unei mașini importate din SUA în Republica Moldova # SafeNews
Autoritățile din Moldova au anunțat un incident neobișnuit după ce un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței ascuns sub capota unei mașini aduse recent din California, SUA. Această specie de reptilă este extrem de periculoasă și poate provoca mușcături letale dacă nu este tratată prompt. Descoperirea a avut loc în timpul unei verificări obișnuite
13:30
AUDIO // CNA prezintă dovezi în dosarul care vizează un grup de persoane acuzate de manipularea sondajelor # SafeNews
Centrul Național Anticorupție publică dovezi în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de manipulare a opiniei publice, finanțare ilegală a partidelor și corupere a alegătorilor în perioada preelectorală. Un grup organizat, acționând pentru o formațiune politică, este suspectat că a folosit sondaje false pentru a influența ilegal electoratul, finanțate din surse nedeclarate și plăți în numerar,
13:10
Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane # SafeNews
Erika Kirk a fost numită noul CEO și președinte al consiliului de administrație al Turning Point USA, printr-o decizie care vine după moartea cofondatorului organizației, Charlie Kirk, împușcat mortal săptămâna trecută, și respectă dorința acestuia ca soția lui să-i continue misiunea, potrivit unui mesaj postat pe rețeaua X. Turning Point USA a anunțat că numirea
12:30
Scandal diplomatic între Cehia și Belarus din cauza spionajului organizat de KGB-ul de la Minsk # SafeNews
Ministerul de Externe al Belarusului a declarat vineri că a ordonat unui diplomat ceh să părăsească ţara şi a convocat un diplomat polonez de rang înalt la o întâlnire, după ce ambele ţări au expulzat personal diplomatic belarus, relatează Reuters. Cehia şi Polonia au expulzat luna aceasta diplomaţi belaruşi pentru spionaj. Polonia a arestat, de
12:20
CNA efectuează percheziții în capitală, vizând un grup de persoane suspectat de manipulare prin sondaje false și corupție electorală # SafeNews
O presupusă schemă de manipulare a opiniei publice, finanțare ilegală a partidelor politice și corupere a alegătorilor a intrat în vizorul autorităților. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară percheziții în capitală, într-un dosar penal cu ramificații serioase în perioada preelectorală. Potrivit informațiilor din anchetă, este vizat un grup organizat care
11:50
Un bărbat de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat la 17 ani de închisoare, după ce și-a ucis bunica în propria locuință. Crima a avut loc în vara acestui an, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Potrivit informațiilor prezentate de Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești, fapta s-a petrecut
11:50
Statele Unite au blocat pentru a șasea oară, prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea documentului, pe care Washingtonul l-a respins pe motiv că nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște
11:40
Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan # SafeNews
Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de arme pentru Taiwan în această vară, în încercarea sa de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul
11:30
Sergiu Lazarencu va acționa în judecată CEC, după ce a fost avertizat pentru presupusa încălcare a legislației electorale # SafeNews
Sergiu Lazarencu, ministrul degrevat al Mediului și candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, intenționează să conteste în instanță o decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC), care l-a sancționat cu un avertisment pentru presupuse abateri de la legislația electorală. Potrivit CEC, chiar dacă Lazarencu a declarat că este prezent ca simplu […] Articolul Sergiu Lazarencu va acționa în judecată CEC, după ce a fost avertizat pentru presupusa încălcare a legislației electorale apare prima dată în SafeNews.
11:10
LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat, președinte PLDM, cu tema „PLDM cere justiție la CEDO – excluderea din alegeri, semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din Moldova” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de Vlad Filat, președinte PLDM, cu tema „PLDM cere justiție la CEDO – excluderea din alegeri, semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din Moldova” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un grup de 11 cercetători japonezi a primit Premiul Ig Nobel la Biologie pentru un experiment care a demonstrat că aplicarea dungilor de zebră pe bovine reduce semnificativ numărul insectelor care se așază pe ele. Ceremonia a avut loc joi, 18 septembrie, la Boston, transmite kommersant.ru, citând kyodonews.net. Conform studiului japonez publicat în 2019, aplicarea modelului alb-negru […] Articolul Japonezii au câștigat Premiul Ig Nobel pentru vopsirea unei vaci în dungi de zebră apare prima dată în SafeNews.
11:10
Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană # SafeNews
Justiţia argentiniană a dispus joi sechestrarea bunurilor a două surori şi ale avocatului lui Diego Maradona, precum şi ale altor trei persoane, pentru gestionarea frauduloasă a mărcii „Maradona”. Un tribunal de apel din Buenos Aires a decis să-l acuze pe fostul avocat al lui Maradona, Matias Morla, precum şi pe doi dintre asistenţii săi pentru […] Articolul Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană apare prima dată în SafeNews.
11:00
Un cuplu din Chișinău, suspectat că ar fi pretins mită de 16.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal # SafeNews
Un cuplu din Chișinău este cercetat penal după ce ar fi pretins și primit 16.000 de euro de la două persoane implicate într-un dosar penal, promițând că vor interveni pe lângă funcționari publici pentru a obține o decizie favorabilă. Potrivit anchetatorilor, cei doi soți ar fi susținut că pot influența decizia unor agenți publici implicați […] Articolul Un cuplu din Chișinău, suspectat că ar fi pretins mită de 16.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal apare prima dată în SafeNews.
11:00
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat o vizită în nordul țării, unde s-a întâlnit cu angajații fabricii avicole din satul Corlăteni, raionul Rîșcani. Întreprinderea este gestionată de Iurie Urzică, consilier raional și fost președinte al raionului Rîșcani. La această fermă se produc zilnic mii de ouă, care ajung pe rafturile magazinelor și pe […] Articolul Marian Lupu: Fără susținerea producătorilor locali, nu putem avea o economie funcțională apare prima dată în SafeNews.
11:00
Dorin Recean, în discuții cu oamenii de afaceri: Prin investiția din Planul de Creștere cu Uniunea Europeană, întărim economia R. Moldova # SafeNews
Asigurarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității întreprinderilor și productivității muncii au fost discutate la întrevederea premierului Dorin Recean cu reprezentanții mediului de afaceri, convocată cu regularitate pe platforma Consiliului economic pe lângă prim-ministru. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să întărim […] Articolul Dorin Recean, în discuții cu oamenii de afaceri: Prin investiția din Planul de Creștere cu Uniunea Europeană, întărim economia R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:50
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză, la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters. Autorităţile au precizat că ramura din […] Articolul Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia militară apare prima dată în SafeNews.
10:50
Ivan Șoltoianu, fost campion, implicat în lumea interlopă și jocurile politice ale Rusiei # SafeNews
Ivan Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ivan Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară” din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență politică orchestrate […] Articolul Ivan Șoltoianu, fost campion, implicat în lumea interlopă și jocurile politice ale Rusiei apare prima dată în SafeNews.
10:40
VIDEO // Apartament transformat în „sală de droguri” la Chișinău. Un bărbat cu antecedente penale, arestat preventiv # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Chișinău, cu antecedente penale pentru infracțiuni similare, și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. Activitatea sa ilegală a fost destructurată de polițiștii Inspectoratului Ciocana, în colaborare cu procurorii. În urma percheziției la domiciliu, oamenii legii au depistat patru persoane cu vârste cuprinse între […] Articolul VIDEO // Apartament transformat în „sală de droguri” la Chișinău. Un bărbat cu antecedente penale, arestat preventiv apare prima dată în SafeNews.
10:30
Consiliul Audiovizualului a amendat Compania „Găgăuziya Radio Televizionu” cu 30.000 de lei pentru promovarea dezinformării și discursului instigator de Ziua Independenței # SafeNews
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat cu o amendă de 30.000 de lei Compania „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT), furnizor regional de servicii media, pentru încălcarea normelor privind asigurarea informării corecte a publicului, în cadrul transmisiunii festive dedicate Zilei Independenței din 27 august 2025. În ședința din 18 septembrie 2025, Consiliul Audiovizualului a decis sancționarea Companiei „Găgăuziya […] Articolul Consiliul Audiovizualului a amendat Compania „Găgăuziya Radio Televizionu” cu 30.000 de lei pentru promovarea dezinformării și discursului instigator de Ziua Independenței apare prima dată în SafeNews.
10:10
Serviciul secret britanic MI6 lansează un nou portal dark web pentru recrutarea de spioni pentru Marea Britanie. Platforma de mesagerie securizată Silent Courier are ca scop sporirea securității naționale, facilitând recrutarea de agenți potențiali de către MI6, a declarat Ministerul de Externe, informează Sky News. „Pe măsură ce lumea se schimbă și amenințările cu care […] Articolul MI6 lansează o nouă campanie de recrutare a spionilor, inclusiv ruși apare prima dată în SafeNews.
10:00
VIDEO // Circulație îngreunată a troleibuzelor în centrul capitalei din cauza unor defecțiuni la rețeaua electrică # SafeNews
În cursul dimineții de vineri, traficul troleibuzelor în zona centrală a Chișinăului a fost perturbat de două defecțiuni apărute la rețeaua de contact. Problemele au fost semnalate în perimetrul bulevardului Ștefan cel Mare, la intersecțiile cu străzile Ismail și Mihai Viteazul. Ca urmare a incidentului, mai multe vehicule au fost deviate pe rute alternative, iar […] Articolul VIDEO // Circulație îngreunată a troleibuzelor în centrul capitalei din cauza unor defecțiuni la rețeaua electrică apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un cetățean moldovean, în vârstă de 39 de ani, condamnat la șase ani de închisoare pentru viol, a fost reținut la Iași de polițiștii Secției 6. Pe numele acestuia era emis un mandat de arestare provizorie, în vederea extrădării emis de Curtea de Apel Iași. Bărbatul a fost depistat pe raza municipiului, iar în urma […] Articolul Un bărbat din Republica Moldova, condamnat la 6 ani pentru viol, reținut la Iași apare prima dată în SafeNews.
09:30
Premierul Dorin Recean, în discuții cu oamenii de afaceri: „Vrem ca fiecare cetățean să simtă beneficiile creșterii economice” # SafeNews
Creșterea economică sustenabilă și integrarea europeană rămân priorități pentru Guvernul Republicii Moldova, a subliniat premierul Dorin Recean în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri. Discuțiile au avut loc pe platforma Consiliului economic pe lângă prim-ministru, un mecanism de consultare utilizat frecvent pentru a alinia politicile guvernamentale cu nevoile antreprenorilor. Șeful Executivului a evidențiat […] Articolul Premierul Dorin Recean, în discuții cu oamenii de afaceri: „Vrem ca fiecare cetățean să simtă beneficiile creșterii economice” apare prima dată în SafeNews.
09:20
„Diavolul e pe bancnota de 50 de euro”: o campanie anti-euro în Bulgaria a devenit virală # SafeNews
„Diavolul e pe bancnota de 50 de euro” este cea mai noua campanie anti-euro care a devenit virală în Bulgaria. O teorie surprinzătoare a captat atenția publicului în țara vecină, generând discuții aprinse pe rețelele sociale și în mass-media, potrivit portalului de știri Notizie.it. Povestea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, stârnind curiozitate, teamă și […] Articolul „Diavolul e pe bancnota de 50 de euro”: o campanie anti-euro în Bulgaria a devenit virală apare prima dată în SafeNews.
09:10
Ordinea de zi: Articolul LIVE // Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 19 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:50
Un cutremur cu magnitudinea 7,8 s-a produs la ora 18:58 GMT (n.r. 21.58, ora României), joi, la 143 kilometri est de oraşul Petropavlovsk-Kamceatski, din Orientul Îndepărtat al Rusiei, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), preluat de Xinhua. În decurs de mai puţin de două ore, seismul a fost urmat de cel […] Articolul Cutremur cu magnitudinea 7,8 în peninsula rusă Kamceatka, urmat de alertă de tsunami apare prima dată în SafeNews.
08:40
Demonstraţie de forţă în fața lui Trump: Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti # SafeNews
Venezuela a lansat trei zile de exerciţii militare şi şi-a expus avioanele de vânătoare construite în Rusia, într-o demonstraţie de forţă îndreptată împotriva SUA, pe fondul tensiunilor crescânde legate de desfăşurarea de nave de război americane în Caraibe. Peste 2.500 de soldaţi au fost mobilizaţi pe insula caraibiană La Orchila, aparţinând Venezuelei, pentru exerciţiile denumite […] Articolul Demonstraţie de forţă în fața lui Trump: Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti apare prima dată în SafeNews.
