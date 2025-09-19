Arestare istorică a teroristului care a plănuit atentatul de la Paris din 1982. Unde se ascundea acesta

10:50

Poliția militară poloneză a anunțat joi descoperirea unor fragmente de rachetă în regiunea Lublin, despre care se presupune că au fost utilizate pentru doborârea unei drone rusești. Aceste resturi au fost găsite la peste o săptămână după ce forțele armate poloneze, susținute de avioane NATO, au interceptat și doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce Rusia lansa atacuri asupra Ucrainei, transmite MOLDPRES cu referire la Reuters.