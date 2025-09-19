Arestare istorică a teroristului care a plănuit atentatul de la Paris din 1982. Unde se ascundea acesta
Radio Chisinau, 19 septembrie 2025 21:20
Un palestinian supranumit Hicham Harb, bănuit că a supervizat comandoul care a comis un atentat soldat cu moartea a șase oameni în 1982, în cartierul evreiesc din Paris, a fost arestat de autoritățile palestiniene în Cisiordania, o evoluție importantă și neașteptată la 43 de ani de la evenimente.
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:00
Un memorandum de cooperare privind implementarea inițiativei internaționale Media Ownership Monitor (MOM) a fost semnat astăzi, la Chișinău, de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH. Instrumentul urmărește să identifice și să facă publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media, precum și despre interesele lor economice și politice, realizează MOLDPRES.
Acum 2 ore
20:45
BNM și BNR își consolidează cooperarea pentru integrarea financiară europeană a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, aflat la Chișinău în contextul participării sale, în calitate de invitat special, la conferința internațională „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu BNR și Banca Franței. Discuțiile au oferit o oportunitate de consolidare și aprofundare a cooperării bilaterale dintre cele două bănci centrale, cooperare fundamentată pe un acord de colaborare ce urmărește dezvoltarea sistemelor financiar-bancare în conformitate cu standardele europene.
20:25
Traficul rutier pe str. Mircești, tronsonul cuprins între străzile Ipotești și șos. Balcani va fi suspendat mâine, 20 septembrie, între orele 09:00-20:00. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea lucrărilor de asfaltare a drumului.
20:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, precum și indemnizațiilor paternale. Plățile au o valoare totală 27,55 milioane de lei.
Acum 4 ore
19:35
Cristina Gherasimov după încheierea unui nou capitol la Bruxelles: „Echipa noastră, din nou, a primit doar aprecieri pozitive pentru toate eforturile depuse” (FOTO) # Radio Chisinau
Republica Moldova a încheiat și analiza Capitolului 22 – Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale. „Echipa noastră, din nou, a primit doar aprecieri pozitive pentru toate eforturile depuse, fapt pentru care felicit toti colegii cu care am lucrat cot la cot la acest capitol!”, a spus Cristina Gherasimov.
19:15
Peste 120 de școli din Republica Moldova vor beneficia de granturi de peste 4,3 milioane de dolari, oferite în cadrul proiectului Băncii Mondiale # Radio Chisinau
Un număr de 121 de instituții de învățământ general din Republica Moldova – școli primare, gimnazii și licee – vor primi granturi școlare în valoare de aproximativ 36.000 de dolari fiecare, în cadrul Programului de Granturi Școlare, lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
18:55
VIDEO | Lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de 87%, anunță Ministerul Energiei # Radio Chisinau
Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au ajuns la un grad de realizare de 87%. Până în prezent, au fost deja instalați 97 de kilometri de cabluri, iar în paralel se desfășoară lucrări la stațiile electrice din Chișinău și Vulcănești, informează Ministerul Energiei.
18:30
Trei avioane rusești de ultimă generație au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO # Radio Chisinau
Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze, transmite Politico.
18:10
ELECTORALA 2025 | Angelica Caraman: „Membrii CEC sunt atenți la fiecare semnal privind acțiuni de corupere a alegătorilor și va sancționa orice abatere” # Radio Chisinau
Toate instituțiile statului cu atribuții în domeniul colaborează sub coordonarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru a oferi condiții optime de votare pentru alegători, indiferent de locul unde se află, în țară sau peste hotare. Totodată, CEC monitorizează modul de finanțare a concurenților electorali, precum și orice semnal privind acțiuni de corupere a alegătorilor, și va sancționa orice abatere. Declarațiile au fost făcute de președinta CEC, Angelica Caraman, în cadrul ședinței de vineri a Comisiei, transmite MOLDPRES.
18:00
VIDEO | Medic de pe ambulanță, reținut pentru furtul unui lanț de aur de la un pacient decedat într-un accident rutier # Radio Chisinau
Un medic de pe ambulanță împreună cu asistentul medical din echipă au fost reținuți pentru 72 de ore, după ce au furat lanțul de aur al unui pacient implicat într-un accident rutier produs pe 11 septembrie în apropiere de localitatea Step-Soci din Orhei.
Acum 6 ore
17:40
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor continua să circule liber în Uniunea Europeană până la 31 martie 2027. În acest sens, astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost aprobată prelungirea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind transportul rutier de mărfuri.
17:10
MALURI DE PRUT | Petru Hadârcă: Îmi doresc ca după Reuniunea Teatrelor Naționale Românești oamenii să conștientizeze că locul nostru este acolo unde în capul mesei este cultura, libertatea și democrația (Video) # Radio Chisinau
Rep. Moldova este în fața unui examen important și decisiv pentru modelul de viață pe care îl va urma de acum înainte, cel european în libertate sau un model barbar care ne va întoarce în lagărul comunist, avertizează regizorul Petru Hadârcă, Directorul Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău.
17:00
Donație de echipamente medicale în valoare de peste 330 de mii de euro pentru combaterea cancerului în Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, donate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu sprijinul Uniunii Europene, la solicitarea Ministerului Sănătății. Valoarea totală a donației se ridică la 333.935 de euro, investiție menită să consolideze capacitățile Republicii Moldova în lupta împotriva cancerului.
16:55
16:40
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o rețea de canale pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile”. Sub pretextul unor anunțuri despre vreme, lucrări de infrastructură sau evenimente culturale, aceste canale livrează constant conținut politic partizan, promovat în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, relatează disinfo.md.
16:20
În această noapte, un incendiu puternic a cuprins o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Patru automobile au ars complet, iar un al cincilea a fost afectat parțial de flăcări.
15:55
DOSAR TRANSNISTREAN | Irina Tabaranu: În programele concurenților electorali nu se regăsesc propuneri concrete de reintegrare a Republicii Moldova (Audio) # Radio Chisinau
Doar jumătate din concurenții electorali propun soluții pentru reintegrarea teritorială a Rep. Moldova, în pofida faptului că problema transnistreană ține de securitatea națională și regională. În timp ce unele partide politice au doar mențiuni vagi și fără niciun plan concret de rezolvare a diferendului, altele propun măsuri mai radicale față de regiune sau chiar periculoase pentru suveranitatea Rep. Moldova, susține jurnalista Irina Tabaranu, de la Zona de Securitate, care a analizat programele electorale la acest capitol.
Acum 8 ore
15:30
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul de finanțare ilegală a partidului ALDE # Radio Chisinau
Un bărbat a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a participat la finanțarea ilegală a Partidului ALDE cu peste 450.000 de dolari proveniți din surse interzise de lege. Potrivit Ziarului de Gardă, este vorba de Mihail Bagas, trimis pe banca acuzaților pe 11 august.
15:10
Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, a confirmat purtătoarea de cuvânt-șef, Paula Pinho. Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei vine într-un efort de a reduce veniturile lui Vladimir Putin și de a transmite un semnal de bunăvoință către președintele american Donald Trump. Planul trebuie apoi aprobat de toate cele 27 de state membre, scrie Kyiv Independent.
14:50
Anca Dragu, la conferința internațională „New Technology for Old Markets”: Transformarea financiară a R. Moldova nu înseamnă doar digitalizare, ci și reinventare # Radio Chisinau
Chișinăul a găzduit astăzi prima ediție a conferinței financiare internaționale „New Technology for Old Markets”. Evenimentul a reunit specialiști din sectorul bancar și financiar european pentru a discuta despre transformarea digitală a sistemelor financiare, adoptarea cripto-activelor și utilizarea inteligenței artificiale în gestionarea riscurilor bancare, transmite Radio Chișinău.
14:35
Teatrul „Ivan Franko” din Kiev aduce „Tartuffe” pe scena de la Chișinău. „Este crucial să arătăm, prin intermediul comediei, că încă trăim timpuri dificile, iar teatrul rezistă și se extinde indiferent de orice” # Radio Chisinau
Teatrul este o expresie a rezistenței spirituale și morale într-o epocă a dezinformării și manipulării, iar piesa „Tartuffe”, o comedie de caracter care denunță ipocrizia și bigotismul, ar putea rezona inclusiv cu publicul din Rep. Moldova, în contextul alegerilor parlamentare. Declarații în acest sens au făcut astăzi oameni de cultură și diplomați din Ucraina și R. Moldova la o conferință de presă desfășurată cu ocazia prezenței trupei Teatrului Academic Național „Ivan Franko” din Kyiv, la Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
14:15
Ex-ambasadori ai SUA la Chișinău și București au semnat o scrisoare prin care afirmă sprijinul pentru democrația Republicii Moldova înainte de alegerile parlamentare # Radio Chisinau
O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei. Avertizarea vine din partea foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii care și-au desfășurat activitatea în perioade diferit în Republica Moldova și România. Diplomații au semnat o scrisoare în sprijinul țării noastre, transmite MOLDPRES.
14:00
Taxele vamale la exportul a 7 categorii de produse din Republica Moldova vor fi eliminate. Decizia Consiliului Uniunii Europene # Radio Chisinau
Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind creșterea accesului la piață unică pentru unele exporturi din Republica Moldovacare nu au fost încă liberalizate. Este vorba de prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
13:50
ELECTORALA 2025 | Ministerul Justiției solicită în instanță ca activitatea partidului „Inima Moldovei” să fie limitată. UPDATE: Irina Vlah consideră decizia un abuz # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a depus o cerere la Curtea de Apel Centru prin care solicită limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, pe un termen de 12 luni.
Acum 12 ore
13:45
Chișinăul a fost gazda evenimentului „Power UP - Moldova Energy forum”. Dorin Junghietu: „În doar 3 ani, Republica Moldova a trecut de la întuneric la energie verde” # Radio Chisinau
Republica Moldova a adus în prim-plan discuțiile regionale despre tranziția energetică, găzduind la Chișinău Moldova Energy Forum, un eveniment internațional care a reunit decidenți, investitori și experți din domeniul energiei regenerabile. Forumul a marcat un moment crucial pentru sectorul energetic național, fiind prezentate progresele în materie de securitate și independență energetică. În cadrul evenimentului, a fost anunțată și lansarea celei de-a doua runde de licitații pentru proiecte de energie regenerabilă, care va include, în premieră, o componentă obligatorie de stocare a energiei, transmite Radio Chișinău.
13:20
13:05
Olanda încheie topul celor 10 țări din Uniunea Europeană cu care Republica Moldova înregistrează cel mai mare comerț. Potrivit MDED, în 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 146,3 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1,16% din comerțul total al Republicii Moldova.
12:50
GRT, amendat cu 30 de mii de lei pentru difuzare de falsuri, într-un discurs ținut de oligarhul Ilan Șor de Ziua Independenței # Radio Chisinau
Consiliului Audiovizualului (CA) a sancționat, în ședința de ieri, 18 septembrie, furnizorul public regional de servicii media Compania „Găgăuziya Radio Televizionu”, cu o amendă de 30 000 lei, pentru difuzare în cadrul serviciului neliniar de falsuri, etichetare și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Ilan Șor.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile în perioada 20 – 22 septembrie.
12:15
Percheziții în Chișinău. În vizor este un grup de persoane antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice contra cost în interesul unor formațiuni politice.
12:00
Peste 30 de localități din Republica Moldova sărbătoresc hramul. Poliția Națională vine cu recomandări pentru cetățeni # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 19 septembrie, pe stil vechi, Minunea Sfântului Arhanghel Mihail. Astfel, în 31 de localități din Republica este marcat hramul.
11:45
„Operațiune de intoxicare digitală”. Promo-LEX a identificat o rețea masivă de conturi false pe TikTok care distribuie conținut generat cu AI pentru a manipula votul (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
În cadrul monitorizării campaniei electorale, echipa Promo-LEX a identificat o rețea masivă de conturi false pe TikTok, care distribuie narative demne de titlul „fake” sau „conținut coordonat inautentic”. Hashtagul pe care îl utilizează, #alegmoldova, a urcat rapid în trending, acumulând, în doar 72 de ore, 1,3 milioane de vizualizări.
11:15
Vladimir Plahotniuc revine în Republica Moldova. Autoritățile elene au anulat decizia de suspendare a procesului extrădării # Radio Chisinau
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior.
11:05
În weekend va avea loc Festivalul Etniilor. Autoritățile anunță restricții de circulație în Chișinău # Radio Chisinau
Duminică, 21 septembrie, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău, se va desfășura Festivalul Etniilor. În acest context, circulația rutieră va fi sistată în acest weekend pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Sfatul Țării.
10:50
Fragmente de rachetă, descoperite în estul Poloniei după doborârea unor drone rusești # Radio Chisinau
Poliția militară poloneză a anunțat joi descoperirea unor fragmente de rachetă în regiunea Lublin, despre care se presupune că au fost utilizate pentru doborârea unei drone rusești. Aceste resturi au fost găsite la peste o săptămână după ce forțele armate poloneze, susținute de avioane NATO, au interceptat și doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce Rusia lansa atacuri asupra Ucrainei, transmite MOLDPRES cu referire la Reuters.
10:30
Oana Țoiu va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU. Denunțarea agresiunii hibride ruse asupra Republicii Moldova va fi un subiect de interes al șefei diplomației române # Radio Chisinau
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
10:15
Campania de dezinformare a Rusiei a atins o „intensitate explozivă” în Republica Moldova (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău reflectă campania electorală și tensiunile legate de alegerile din 28 septembrie – pericole de destabilizare internă, influențe externe din partea Rusiei, implicarea Bisericii în campanie și jocurile de dezinformare. În același timp, jurnaliștii readuc în atenție cazul Plahotniuc, al cărui extrădare în Republica Moldova a fost suspendată de autoritățile grecești.
09:55
Circulația troleibuzelor din Chișinău, perturbată, din cauza unor deranjamente la rețeaua de contact # Radio Chisinau
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) anunță că circulația troleibuzelor din Chișinău a fost perturbată în această dimineață. Două deranjamente la rețeaua de contact au afectat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
09:40
FOTO | Autoritățile de la Chișinău și București, pe șantierul viitorului pod peste Prut de la Ungheni: Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului viitor # Radio Chisinau
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, au vizitat șantierul viitorului pod peste Prut de la Ungheni. Potrivit autorităților, lucrările de construcție avansează conform graficului și urmează să fie finalizate către finele anului viitor.
09:15
Premierul Ilie Bolojan: „România nu își dorește un proxy la conducerea Republicii Moldova. Cred în calea europeană și am încredere în votul basarabenilor” # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat într-un interviu acordat Euronews România că are încredere că votul de la alegerile parlamentare va păstra calea europeană a Republicii Moldova.
09:00
Peste 71 de mii de traversări ale frontierei de stat, în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 71 216 de traversări.
Acum 24 ore
08:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 18 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 49 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 47 de bani.
08:20
Acțiunile de pregătire pentru sezonul rece, discutate la Guvern. Dorin Recean: „Avem deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale” # Radio Chisinau
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean.
08:05
Cer variabil și vreme fără precipitații. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 19 septembrie, în Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de STat (SHS) anunță pentru astăzi, 19 septembrie, vreme fără precipitații, cu maxime ce vor urca până la 25 de grade Celsius.
Ieri
21:05
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat peste 400 de observatori pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, acreditarea a peste 400 de observatori naționali și internaționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare.
20:45
Sprijinul oferit de Italia Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, discutat de premierul Dorin Recean și ambasadorul italian la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinul constant oferit de Italia Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
20:25
ELECTORALA 2025 | Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 21 septembrie 2025 este ultima zi pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare.
20:10
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat astăzi, 18 septembrie, raportul de evaluare emis de către Comisia de evaluare a procurorilor, privind activitatea lui Sergiu Russu, adjunct al Procurorului General. În urma deliberărilor, membrii CSP au decis acceptarea raportului și au constatat că procurorul Sergiu Russu a promovat evaluarea.
19:45
Uniunea Europeană - Obiectiv 2028 | Aderarea la Uniunea Europeană nu înseamnă doar reguli și obligații, ci e șansa de a fi parte dintr-o familie care oferă pace, sprijin și speranță pentru generațiile ce vin # Radio Chisinau
Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, România, Polonia, Malta, Ungaria, Portugalia, Letonia, Luxemburg – toate aceste țări și multe altele fac parte deja din Uniunea Europeană. Acest lucru deja ar trebui să te pună pe gânduri.
