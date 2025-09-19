Rețea de propagandă pro-Șor pe Telegram, deghizată în canale locale

15:50

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este văzută de cetățeni ca o șansă pentru prosperitate, libertate și dezvoltare. Uniunea Europeană a devenit parte din viața de zi cu zi a cetățenilor moldoveni. Mulți dintre noi călătoresc liber – fără viză, cu pașaport moldovenesc sau cu pașaport românesc, adică UE. Tinerii merg la studii în universități europene, iar Republica Moldova primește sprijin pentru drumuri, energie și dezvoltarea micilor afaceri. Mihaela Iorgu a întrebat locuitorii din Chișinău cum simt ei aceste beneficii și ce înseamnă pentru ei apropierea Republicii Moldova de UE.