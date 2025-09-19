Chișinăul a fost gazda evenimentului „Power UP - Moldova Energy forum”. Dorin Junghietu: „În doar 3 ani, Republica Moldova a trecut de la întuneric la energie verde”
Radio Chisinau, 19 septembrie 2025 13:45
Republica Moldova a adus în prim-plan discuțiile regionale despre tranziția energetică, găzduind la Chișinău Moldova Energy Forum, un eveniment internațional care a reunit decidenți, investitori și experți din domeniul energiei regenerabile. Forumul a marcat un moment crucial pentru sectorul energetic național, fiind prezentate progresele în materie de securitate și independență energetică. În cadrul evenimentului, a fost anunțată și lansarea celei de-a doua runde de licitații pentru proiecte de energie regenerabilă, care va include, în premieră, o componentă obligatorie de stocare a energiei, transmite Radio Chișinău.
• • •
Chișinăul a fost gazda evenimentului „Power UP - Moldova Energy forum". Dorin Junghietu: „În doar 3 ani, Republica Moldova a trecut de la întuneric la energie verde"
13:55
Sesizarea privind mandatele consecutive ale judecătorilor constituționali, declarată inadmisibilă. Domnica Manole: Legea fundamentală nu prevede o limitare expresă a numărului de mandate # Radio Chisinau
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea prin care a fost contestat dreptul unui judecător constituțional de a deține două mandate consecutive, a anunțat astăzi președinta Curții Domnica Manole, într-un briefing. Sesizarea a fost făcută de deputatul Gaik Vartanean din partea Partidului „Mișcarea Alternativă Națională”, după ce în această vară trei judecători constituționali au fost numiți în funcție pentru încă un mandat de șase ani, transmite Radio Chișinău.
13:40
VIDEO | Lovitură puternică a dronelor ucrainene în adâncul Rusiei, la 1.400 de kilometri de graniță. Un incendiu a izbucnit după atac # Radio Chisinau
Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei de la începutul lunii august, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei și de a reduce veniturile Kremlinului, scrie Reuters.
13:25
Cetățenii R. Moldova care muncesc în Franța vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale, fără a părăsi țara de reședință # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Franța vor avea acces la prestații sociale în baza Acordului bilateral în domeniul securității sociale, fără a fi necesară deplasarea în celălalt stat pentru a depune cereri sau a primi plăți. Astăzi, Republica Moldova și Franța au semnat astăzi Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului bilateral în domeniul securității sociale dintre cele două țări.
13:05
Companii din Republica Moldova și România își consolidează cooperarea. Patru acorduri de parteneriat, semnate la Chișinău # Radio Chisinau
Patru acorduri de cooperare și parteneriat, menite să consolideze colaborarea dintre organizațiile și companiile din Republica Moldova și România, au fost semnate în cadrul unui Forum internațional, desfășurat la Chișinău, transmite MOLDPRES.
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 19 septembrie.
12:30
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6,00%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita accesul la finanțare atât pentru companii, cât și pentru populație, transmite IPN.
