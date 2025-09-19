VIDEO // Doi bărbați, care și-au transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice – reținuți

20:00

Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone.