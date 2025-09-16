„Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”: Ucraina afirmă că a lovit rafinăria de petrol rusă din Saratov. Reuters: Rusia este pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone

Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone.

