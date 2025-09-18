Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu. „Sper să creștem în continuare capacitatea
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Sportiva a învins-o în finala mica a categoriei de greutate de până la 65 pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3. Până a intra în posesia medaliei de bronz, Irina Rîngaci le-a mai învins pe Aylah Mayali din
VIDEO // Captură de aproape 200.000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii. Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state,
Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale
Joi este ultima zi în care partidele politice și blocurile electorale mai pot solicita schimbări în listele de candidați înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acestea pot retrage un candidat, schimba ordinea în listă sau retrage întreaga listă din cursă, transmite IPN. Și candidații independenți pot să-și retragă candidatura, prin depunerea unei cereri personale
Adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a demisionat din funcție
Adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a demisionat din funcție. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție. Potrivit cererii depuse, demisia a fost solicitată din 1 octombrie. Octavian Iachimovschi și-a început activitatea în cadrul Procuraturii Anticorupție în iunie 2011, fiind responsabil de investigațiile mai multor episoade din dosarul
După infrastructura energetică, Rusia a început să ia în vizorul atacurilor sale reţeaua de căi ferate din Ucraina
Rusia vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei în încercarea de a distruge principala arteră de transport a ţării, acuză autorităţile ucrainene, scrie POLITICO. „Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte", a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba într-o postare pe Facebook publicată
Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari
Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari care va oferi oportunități pentru întreprinderile americane, va consolida rețeaua electrică a Moldovei și va spori securitatea ei energetică. Odată finalizat, proiectul va spori independența energetică a Moldovei, asigurând o alimentare fiabilă cu energie
Ambasadoarea UE în R.Moldova, Iwona Piorko, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului, Igor Grosu
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Șefa Delegației UE a subliniat rolul crucial al Parlamentului în procesul de aderare la Moldovei la UE și sprijinul continuu al UE pentru Republica Moldova pe calea reformelor. Prețuim timpul tău. Abonează-te la:Canalul de Telegram, aici ➞ „Punctul pe i"Canalul de
VIDEO // Vlad Plahotniuc amintește despre proiectele sale și critică guvernarea PAS: „Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu am încercat să perfecționez orice proiect pe care l-am început, fie că a fost vorba despre afaceri sau politică"
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet". Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii
CNA și Procuratura mun. Bălți desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit investigațiilor preliminare, s-a constatat o bănuială rezonabilă privind activitatea unui
Omor intenționat în urma unui conflict provocat de consumul de alcool – bărbat condamnat la 18 ani de închisoare
Procuratura municipiului Bălți informează că un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat, faptă prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal. Prin hotărârea Judecătoriei Bălți, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis. Potrivit
Un bărbat a fost reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție, au reținut un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit suma de 60 000 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice și că le-ar putea determina să-l scoată de
Partidul Republican „Inima Moldovei" acuză PAS de intimidarea cetățenilor: Este vorba despre o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte!
Partidul Republican „Inima Moldovei" atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva
Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani, vizat în perchezițiile de astǎzi
La 16 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudǎ a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger" au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Investigațiile au vizat organizația criminală „Șor", iar în timpul
„Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid": Ucraina afirmă că a lovit rafinăria de petrol rusă din Saratov. Reuters: Rusia este pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone
Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu
Două noi moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen sunt programate pentru începutul lunii octombrie
Parlamentul European va dezbate şi apoi va vota două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, văzut de POLITICO. Două grupuri politice – Patrioţii pentru Europa, de extremă dreapta, şi Stânga – au depus moţiuni separate de neîncredere
Extrădare cu iz politic? Soțul unei candidate PAS se numără printre responsabilii implicați în întoarcerea lui Vlad Plahotniuc în țară
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc să amplifice „show-ul" legat de extrădarea lui Vlad Plahotniuc. O scurtă investigație a canalului de Telegram Observatorul arată că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul l
VIDEO// „Inima Moldovei” – la Inspectoratul de Poliție din Chișinău. Irina Vlah: „Uitați-vă cât de tare se teme regimul PAS de noi! # Punctul
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS” înaintea înfrângerii din 28 septembrie. Irina Vlah a explicat că motivul acestei persecuții … Articolul VIDEO// „Inima Moldovei” – la Inspectoratul de Poliție din Chișinău. Irina Vlah: „Uitați-vă cât de tare se teme regimul PAS de noi! apare prima dată în Punctul pe i.
Vlad Plahotniuc, mesaj către cetățeni: La alegeri, moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii patru ani sau vor să trăiască liber și în bunăstare # Punctul
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?”. Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și … Articolul Vlad Plahotniuc, mesaj către cetățeni: La alegeri, moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii patru ani sau vor să trăiască liber și în bunăstare apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Grup infracțional destructurat: Droguri de peste 2,5 milioane de lei ridicate de polițiști # Punctul
Ofițerii Direcției Investigații „CENTRU” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea infracțională a unui grup de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, originare din municipiul Chișinău și raionul Strășeni. Organizatorul și coordonatorul grupului este un deținut din Penitenciarul nr. 9 … Articolul VIDEO // Grup infracțional destructurat: Droguri de peste 2,5 milioane de lei ridicate de polițiști apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Trei persoane, membre a unei organizații criminale, reținute. Ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro # Punctul
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și ofițerii de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești- oficiul Leova și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au reținut trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege, alias „KITAEȚ”, fiind implicate în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Intervenția oamenilor legii a rezultat … Articolul VIDEO // Trei persoane, membre a unei organizații criminale, reținute. Ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro apare prima dată în Punctul pe i.
Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani, la Cahul # Punctul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul țării (Cahul). Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice/grupurilor de inițiativă/ concurenților electorali săvârșită în proporții mari … Articolul Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani, la Cahul apare prima dată în Punctul pe i.
Ucrainean – șantajat cu $5000 pentru organizarea sosirii ilegale în Moldova. Învinuit cu „statut” în lumea criminală – arestat # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi șantajat un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite $5000 pentru acest serviciu de organizare a călătoriei ilegale. Bărbatul de 57 de ani a fost reținut chiar în momentul în care ar fi primit prima parte … Articolul Ucrainean – șantajat cu $5000 pentru organizarea sosirii ilegale în Moldova. Învinuit cu „statut” în lumea criminală – arestat apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Boris Volosatîi, la Londra: „Diaspora înțelege că unirea cu România este singura cale pentru un viitor european sigur” # Punctul
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a avut în weekend întâlniri cu basarabenii stabiliți la Londra. Potrivit acestuia, dialogul cu diaspora românească din Marea Britanie a scos în evidență problemele grave ale celor plecați peste hotare și dorința lor de schimbare. „Cuvintele care s-au repetat la fiecare discuție au fost simple și puternice: Basarabenii … Articolul VIDEO // Boris Volosatîi, la Londra: „Diaspora înțelege că unirea cu România este singura cale pentru un viitor european sigur” apare prima dată în Punctul pe i.
Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează. „Astfel, după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei” a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale de PAS, … Articolul Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” apare prima dată în Punctul pe i.
Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia au început luni exerciţii comune aeriene şi navale în largul unei insule sud-coreene, acţiune calificată de Coreea de Nord drept o „demonstraţie nesăbuită de forţă”, relatează AP. Exerciţiile Freedom Edge au ca scop consolidarea capacităţilor operaţionale combinate ale ţărilor în domeniul maritim, aerian şi cibernetic şi sunt necesare … Articolul SUA, Coreea de Sud şi Japonia încep luni exerciţii comune aeriene şi navale apare prima dată în Punctul pe i.
Andrei Năstase le promite pensionarilor că le va restitui peste 10 miliarde de lei pierduți în ultimii ani # Punctul
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, le promite pensionarilor că le va restitui peste 10 miliarde de lei pierduți în ultimii ani, transmite IPN. Năstase a explicat că, în ultimii ani, prețurile au crescut cu aproximativ 70%, în timp ce pensiile au fost indexate doar cu 54%, iar situația s-a agravat în 2023, ceea … Articolul Andrei Năstase le promite pensionarilor că le va restitui peste 10 miliarde de lei pierduți în ultimii ani apare prima dată în Punctul pe i.
Accident frontal în Chișinău. Patru persoane transportate la IMSP Institutul de Medicină Urgentă # Punctul
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi din sectrorul Botanica al capitalei. La ora 09:18, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime. Pentru deservirea solicitării au fost alocate 4 echipe de asistență medicală … Articolul Accident frontal în Chișinău. Patru persoane transportate la IMSP Institutul de Medicină Urgentă apare prima dată în Punctul pe i.
Serviciul Starlink a fost „în pană pe întreaga linie de front” în Ucraina, în contextul unei întreruperi globale # Punctul
Starlink, serviciul de internet prin satelit deţinut de Elon Musk, a suferit o întrerupere globală luni, care a afectat inclusiv linia frontului din Ucraina, relatează Kyiv Independent. Serviciul a devenit vital pentru spitale, şcoli şi unităţi militare de pe linia frontului din toată Ucraina. „Starlink este din nou nefuncţional pe întreaga linie a frontului”, a … Articolul Serviciul Starlink a fost „în pană pe întreaga linie de front” în Ucraina, în contextul unei întreruperi globale apare prima dată în Punctul pe i.
Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA și procurori în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor # Punctul
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile și … Articolul Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA și procurori în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor apare prima dată în Punctul pe i.
„Alternativa” pentru tineri: Blocul promite carduri la cultură și un minister al tineretului # Punctul
Blocul Electoral Alternativa propune crearea unui minister al tineretului, sportului și familiei, care să se ocupe exclusiv de nevoile tinerilor. Inițiativa formațiunii este inclusă în programul dedicat tinerilor, prezentat astăzi de candidatul pentru funcția de deputat, Andrei Oțel, transmite IPN. Reprezentantul blocului „Alternativa” a accentuat că investițiile în tineri sunt fundamentul unei societăți prospere: „Tinerii … Articolul „Alternativa” pentru tineri: Blocul promite carduri la cultură și un minister al tineretului apare prima dată în Punctul pe i.
Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei . Numărul include 910 victime în rândul forţelor ruse în ultima zi. Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.184 de tancuri, 23.269 de … Articolul Război în Ucraina: Rusia a pierdut 1.095.520 de soldaţi de la începutul invaziei din 2022 apare prima dată în Punctul pe i.
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate # Punctul
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales … Articolul Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate apare prima dată în Punctul pe i.
Sinteza CNA: Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei aplicate # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală au … Articolul Sinteza CNA: Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei aplicate apare prima dată în Punctul pe i.
La finele săptămânii precedente, angajații Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au depistat în bagajul de cală al unui pasager 3 360 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, tăinuite și nedeclarate la controlul vamal. Incidentul a fost înregistrat în cadrul verificării bagajelor pasagerului, înainte de îmbarcarea acestuia pe cursa „Chișinău–Londra”. … Articolul Și-a ticsit valiza cu țigări și a pornit spre Londra, dar a fost prins apare prima dată în Punctul pe i.
Treizeci și cinci de partide pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie. Lista acestora a fost publicată de Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite IPN. Potrivit legislației în vigoare, la alegeri pot participa doar formațiunile politice care, până la începutul perioadei electorale, au transmis Agenției Servicii Publice (ASP) lista numerică și nominală a membrilor care … Articolul Doar jumătate dintre partidele înregistrate pot participa la alegerile din 16 noiembrie apare prima dată în Punctul pe i.
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO. Incursiunea rusă în spaţiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au avariat clădiri … Articolul De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului apare prima dată în Punctul pe i.
ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Facem apel către instituțiile statului să nu admită abateri” # Punctul
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti … Articolul ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc: „Facem apel către instituțiile statului să nu admită abateri” apare prima dată în Punctul pe i.
Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare. Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane … Articolul Circa 2 200 de angajați ai CFM, concediați în urma procesului de reorganizare apare prima dată în Punctul pe i.
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP. Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul Fox News, că trebuie … Articolul „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”, susţine Donald Trump apare prima dată în Punctul pe i.
Ungaria şi Slovacia trebuie să renunţe la gazul şi energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump # Punctul
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a cerut ţărilor din UE care continuă să cumpere combustibili fosili din Rusia să renunţe la campania împotriva eforturilor blocului european de a pune capăt dependenţei energetice de Moscova şi să cumpere în schimb din America, relatează POLITICO. Vorbind vineri la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri … Articolul Ungaria şi Slovacia trebuie să renunţe la gazul şi energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump apare prima dată în Punctul pe i.
Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creştere cu Rusia # Punctul
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de armament din istoria ţării, a anunţat vineri ministrul Apărării, invocând situaţia dificilă din punct de vedere al securităţii, relatează Reuters. În februarie, prim-ministrul danez Mette Frederiksen … Articolul Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creştere cu Rusia apare prima dată în Punctul pe i.
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, în martie 2024. Cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul unei case din Chișinău, cu bărbatul pe care … Articolul Doi bărbați din Edineț și Strășeni – în judecată pentru omor și viol în Chișinău apare prima dată în Punctul pe i.
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul # Punctul
Oficialii americani au lansat un apel urgent către populaţie pentru ajutor, în timp ce continuă căutarea autorului atentatului asupra activistului conservator Charlie Kirk, dând publicităţii noi imagini de la locul atacului din Utah, relatează The Guardian. La mai bine de 24 de ore după ce Kirk a fost împuşcat în timp ce vorbea în faţa … Articolul Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Alexandr Petkov a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Punctul
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri” (DRCD), controlată de „coaliția haosului”, cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor”, a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de … Articolul VIDEO // Alexandr Petkov a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor apare prima dată în Punctul pe i.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # Punctul
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters. Membrii Consiliului de Securitate al ONU Slovenia, Danemarca, Grecia, Franţa şi Marea Britanie … Articolul Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia apare prima dată în Punctul pe i.
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # Punctul
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian. În … Articolul Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război apare prima dată în Punctul pe i.
Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care … Articolul O femeie și-a omorât doi amici de pahar: Au fost atacate cu un cuțit apare prima dată în Punctul pe i.
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Palanca, în timpul unui control de specialitate asupra unui microbuz de model „Mercedes Sprinter”, ce efectua ruta „Odessa-Chișinău”. La volanul vehiculului se afla un conațional în vârstă de 38 de ani. În rezultatul verificărilor, printre bagajele personale ale călătorilor și transmisiunile neînsoțite a fost depistat un sistem … Articolul Semințe de cannabis și echipamente de cultivare, depistate urmare a controlului vamal apare prima dată în Punctul pe i.
Irina Vlah, despre abuzurile în adresa sa și a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Cu cât se vor apropia alegerile, cu atât mai mare va fi dezmăţul galbenilor # Punctul
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure. În cadrul unui briefing, politiciana a … Articolul Irina Vlah, despre abuzurile în adresa sa și a Partidului Republican „Inima Moldovei”: Cu cât se vor apropia alegerile, cu atât mai mare va fi dezmăţul galbenilor apare prima dată în Punctul pe i.
