Creștere semnificativă a temperaturii, 19 septembrie 2025
Ziarul National, 18 septembrie 2025 21:45
Temperaturile în Republica Moldova vor cunoaște o creștere notabilă în data de 19 septembrie, trecând pragul de 20°C în majoritatea regiunilor pe p...
Temperaturile în Republica Moldova vor cunoaște o creștere notabilă în data de 19 septembrie, trecând pragul de 20°C în majoritatea regiunilor pe p...
Zelenski la linia frontului: Ucraina raportează progrese importante în est împotriva Rusiei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat joi pe soldații ucraineni de pe linia frontului, felicitându-i pentru o contraofensivă reușit...
Ongrochim face pasul spre energie verde cu investiția în panouri solare pentru o producție sustenabilă în industria metalurgică # Ziarul National
Povestea Ongrochim și viziunea unui antreprenor demonstrează cum modernizarea și energia verde pot deveni un avantaj competitiv în industria metalu...
Guvernul aprobă reforme majore pentru agricultură și siguranța alimentară în Moldova # Ziarul National
18 septembrie 2025, Chișinău - Guvernul a dat undă verde Regulamentului ce reglementează procedura și cerințele specifice pentru schimbarea destina...
Educația multilingvă prinde contur în școlile alolingve din Moldova: un nou pas spre diversitate și modernizare # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou cadru normativ pentru implementarea educației multilingve în instituțiile de învățământ aloling...
Recean: Stăm bine cu livrarea gazelor pentru iarnă, dar să fim precauți cu Transnistria # Ziarul National
Pregătirea pentru sezonul rece este aproape de finalizare. Prim-ministrul Dorin Recean a convocat o ședință a Comisiei guvernamentale pentru a coor...
Maicom: De la modest început la succes industrial în textilele moldovenești prin sprijin guvernamental # Ziarul National
Compania Maicom, fondată de Angela Maican, a pornit cu doar patru mașini de cusut și o masă mică de croit. În prezent, Maicom a devenit un brand re...
Maia Sandu subliniază importanța parteneriatului european pentru pace și libertate în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că aderarea la Uniunea Europeană va aduce Republicii Moldova prosperitate și stabilitate. De asem...
Maia Sandu promovează colaborarea transfrontalieră pentru investiții și dezvoltare la Forumul Internațional de la Chișinău # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, eveniment ce a reunit la Chișinău peste ...
Demisia lui Kozak: Divergențe cu Putin asupra războiului din Ucraina și planurile sale controversate pentru Moldova # Ziarul National
Dmitri Kozak, un vechi colaborator al lui Vladimir Putin și autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova de la începutul anilor 2...
Sprijin educațional pentru elevii romi din Mingir: ghiozdane și rechizite noi pentru un viitor mai bun # Ziarul National
20 de elevi romi de la Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au beneficiat de ghiozdane și rechizite școlare noi. Inițiativa urmărește să î...
Curtea Constituțională a respins mai multe excepții de neconstituționalitate referitoare la Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internați...
Rusia amenință democrația Moldovei: Avertismentul grav al eurodeputatului Mureșan despre viitorul Europei # Ziarul National
"Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova este ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa". Aceast...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a obținut o nouă funcție. „Astăzi am avut onoarea să fiu numit în calitate de expert...
VIDEO // Alexandr Nevzorov, fost apropiat al lui Putin, MESAJ pentru MOLDOVENI: „Pentru Putin, R. Moldova este material consumabil – are nevoie de ea să creeze o gaură de SÂNGE spre Odesa. Fiecare candidat ce miroase a Moscova înseamnă moarte” # Ziarul National
Fostul deputat al Dumei de Stat al Rusiei, dar și un apropiat al lui Vladimir Putin, îi îndeamnă pe cetățenii R. Moldova să nu voteze în nici...
Moldova găzduiește Săptămâna Europeană a Sportului cu activități pentru toți între 30 septembrie și 5 octombrie 2025 # Ziarul National
Între 30 septembrie și 5 octombrie 2025, Republica Moldova va găzdui Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene menit...
Grecia oprește temporar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Moldova din cauza unei anchete în România privind falsificarea de documente # Ziarul National
Grecia a oprit temporar extrădarea către Republica Moldova a oligarhului și fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de autoritățile din Chi...
Politicienii evită dezbaterile: preferă prompterul și TikTok-ul în campania „anemică” pentru alegeri # Ziarul National
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este descrisă drept „anemică”, fiind caracterizată de atacuri reciproce și lips...
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău intră în reabilitare energetică prin proiectul INSPIREE, sprijinit de parteneri europeni # Ziarul National
Două clădiri ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitala țării, blocul principal și blocul B, vor fi supuse reabilitării energetice ca parte din...
Republica Moldova face pași importanți pentru implementarea Garanției Europene pentru Copii # Ziarul National
Implementarea Garanției europene pentru copii de către Republica Moldova a fost discutată la prima ședință interministerială dedicată acestui proce...
Centrul Cultural Rus din Chișinău își continuă activitatea, în ciuda opririi ordonate de autorități. Poziția MAE. # Ziarul National
Centrul Cultural Rus din Chișinău continuă să funcționeze, chiar dacă autoritățile au hotărât să-i oprească activitatea încă din luna februarie a a...
Curtea Constituțională confirmă: nu există restricții pentru mandate consecutive ale judecătorilor constituționali # Ziarul National
Curtea Constituțională a respins sesizarea care contesta dreptul unui judecător constituțional de a avea două mandate consecutive. Sesizarea a fost...
Creștere impresionantă: România devine principalul partener economic al Republicii Moldova # Ziarul National
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a subliniat că România rămâne piața principală pentru produsele Moldovei, iar relațiile ...
Festivalul Național al Prunei a adus tradițiile agricole la Nisporeni în cea de-a VII-a ediție # Ziarul National
18 septembrie 2025, Chișinău - În raionul Nisporeni s-a desfășurat ediția a șaptea a Festivalului Național al Prunei. Acest eveniment este dedicat ...
„Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, TREI câștigători și sute de copii implicați # Ziarul National
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA anunță cu bucurie finalizarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale ...
Guvernul impulsionează modernizarea drumurilor naționale: investiții record în prima jumătate a anului # Ziarul National
Situația în legătură cu lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost analizată în cadrul ședinței Consiliului Fondul...
VIDEO // Zilele Filmului Românesc, ediția a 11-a, revine la Chișinău cu unele proiecții în PREMIERĂ. Festivalul va fi deschis cu un film ce a câștigat Ursul de Argint la Berlin. Intrarea la cinematograful Cineplex „Loteanu” este LIBERĂ # Ziarul National
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zile...
Avertisment pentru Sergiu Lazarencu: ministrul mediului, acuzat de nerespectarea legislației electorale # Ziarul National
Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de Comisia Electorală Centrală în legătură cu nerespectarea reglementărilor legislației elec...
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor, SCUTURAȚI din nou de organele de drept: 50 de PERCHEZIȚII în dosarele privind cumpărarea voturilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice # Ziarul National
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară și astăzi acțiuni de urm...
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte din orașul Zagreb, Croația.Sportiva noastră ...
Autoritățile de la Chișinău și Botoșani anihilează o rețea de contrabandă cu peste 200.000 de țigări în urma perchezițiilor la Briceni și Edineț # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii INI ai Poliției Naționale și ai Poliției de Frontieră, anunță o captură de aproape 200.000 de țigări în urm...
ULTIMA ORĂ // Plecăciuni pentru Putin? Dodon îndeamnă moldovenii să fie RĂBDĂTORI și să iubească Rusia: „Zelenski, prin rusofobie agresivă, a redus la zero orice posibilitate de înțelegere cu rușii, iar Ucraina pierde zilnic din teritoriul său...” # Ziarul National
Faptul că autoritățile R. Moldova depun eforturi colosale pentru ca țara noastră să adere până în 2030 la Uniunea Europeană, dar mai ales că s...
♈️ BerbecProfită de energia pozitivă care te înconjoară și abordează provocările cu entuziasm. Este momentul să iei decizii cu curaj și încredere....
Un MILIARD de lei a fost deja valorificat pentru reparația și întreținerea drumurilor din R. Moldova: „Fondurile de preaderare la UE ne vor oferi posibilitatea să accelerăm construcția infrastructurii” # Ziarul National
Aproape un miliard de lei din Fondul Rutier a fost valorificat în primele șase luni ale anului pentru întreținerea și reparația drumurilor din ...
Grecia blochează extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Moldova: Reacția premierului Dorin Recean # Ziarul National
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, programată inițial pentru 25 septembrie, a fost amânată de autoritățile elene, conform anunțului de mie...
SUA trimite primele rachete de apărare aeriană către Ucraina în cadrul unui nou mecanism de sprijin # Ziarul National
Primele livrări de arme incluse în noul program convenit de Statele Unite şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor consta în rachete valoroase destinate...
România și UE, modele de dezvoltare pentru comunitățile din nordul Moldovei: Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu în vizită la Dondușeni și Bălți # Ziarul National
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vizitat azi mai multe localități din nordul republicii. El afirmă că cetățenii ...
Pe 18 septembrie, Republica Moldova va experimenta o zi mult mai uscată și cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. Diferențele de tempe...
Ministerul Agriculturii din Moldova finalizează cu succes pregătirile pentru aderarea la UE în agricultură și siguranța alimentară # Ziarul National
17 septembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) din Republica Moldova a finalizat astăzi sesiunile bilateral...
Expulzare controversată în Polonia: un ucrainean operând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia # Ziarul National
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani urmează să fie expulzat în Ucraina, ca urmare a unei decizii judecătorești. El a încălcat legislația a...
Un infractor căutat în SUA, extrădat cu succes din Chișinău - mulțumiri din partea Washingtonului către autoritățile moldovenești # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a transmis mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră pentru colabora...
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă și de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelo...
Maia Sandu cheamă investitorii să susțină drumul european al Republicii Moldova la Forumul Economic România-Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Economic România - Republica Moldova, un eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, inv...
Arestare în Letonia: Un bărbat suspectat de spionaj pentru Rusia, vizând activități și planuri militare NATO # Ziarul National
Serviciile de securitate ale statului leton (VDD) au anunțat miercuri arestarea unui cetățean leton suspectat că ar fi colectat informații milit...
Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia descoperă trecutul dureros al represiunilor politice # Ziarul National
70 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au avut ocazia să viziteze Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde au explorat expoziții fa...
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să NU fie extrădat în R. Moldova. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Speră că după alegeri va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă LIBER” # Ziarul National
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să nu fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie, deși anterior învinuia conducerea de...
ULTIMA ORĂ // Extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, programată pentru data de 25 septembrie, SUSPENDATĂ # Ziarul National
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, programată inițial pentru data de 25 septembrie curent, a fost suspendată. Decizia a fost anu...
Pe aici nu se trece: Președintele Donald Trump pune DECISIV umărul la sporirea INDEPENDENȚEI energetice a R. Moldova și reducerea SANTAJULUI Moscovei: „Inițiativa de 130 de MILIOANE de dolari va crea oportunități semnificative” # Ziarul National
Guvernul SUA condus de Donald Trump intenționează să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, cum ar fi gazele, energia nucl...
Guvernul implementează reforme decisive pentru avansarea infrastructurii energetice și piața de electricitate în Moldova # Ziarul National
Astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat un set semnificativ de modificări legislative menite să consolideze și să accelereze dezvoltarea infrastruc...
SUA finanțează cu 130 milioane dolari linia electrică Strășeni-Gutinaș, un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei # Ziarul National
Președintele Maia Sandu afirmă că decizia autorităților din Washington de a acorda 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de...
