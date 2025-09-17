SUA trimite primele rachete de apărare aeriană către Ucraina în cadrul unui nou mecanism de sprijin
Ziarul National, 17 septembrie 2025 23:15
Primele livrări de arme incluse în noul program convenit de Statele Unite şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor consta în rachete valoroase destinate...
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 2 ore
23:15
Primele livrări de arme incluse în noul program convenit de Statele Unite şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor consta în rachete valoroase destinate...
Acum 4 ore
21:15
România și UE, modele de dezvoltare pentru comunitățile din nordul Moldovei: Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu în vizită la Dondușeni și Bălți # Ziarul National
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vizitat azi mai multe localități din nordul republicii. El afirmă că cetățenii ...
21:15
Pe 18 septembrie, Republica Moldova va experimenta o zi mult mai uscată și cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. Diferențele de tempe...
Acum 6 ore
20:15
Ministerul Agriculturii din Moldova finalizează cu succes pregătirile pentru aderarea la UE în agricultură și siguranța alimentară # Ziarul National
17 septembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) din Republica Moldova a finalizat astăzi sesiunile bilateral...
20:15
Expulzare controversată în Polonia: un ucrainean operând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia # Ziarul National
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani urmează să fie expulzat în Ucraina, ca urmare a unei decizii judecătorești. El a încălcat legislația a...
18:45
Un infractor căutat în SUA, extrădat cu succes din Chișinău - mulțumiri din partea Washingtonului către autoritățile moldovenești # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a transmis mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră pentru colabora...
18:45
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă și de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelo...
18:45
Maia Sandu cheamă investitorii să susțină drumul european al Republicii Moldova la Forumul Economic România-Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Economic România - Republica Moldova, un eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, inv...
Acum 8 ore
17:45
Arestare în Letonia: Un bărbat suspectat de spionaj pentru Rusia, vizând activități și planuri militare NATO # Ziarul National
Serviciile de securitate ale statului leton (VDD) au anunțat miercuri arestarea unui cetățean leton suspectat că ar fi colectat informații milit...
17:45
Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia descoperă trecutul dureros al represiunilor politice # Ziarul National
70 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au avut ocazia să viziteze Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde au explorat expoziții fa...
17:15
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să NU fie extrădat în R. Moldova. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Speră că după alegeri va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă LIBER” # Ziarul National
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să nu fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie, deși anterior învinuia conducerea de...
17:00
ULTIMA ORĂ // Extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, programată pentru data de 25 septembrie, SUSPENDATĂ # Ziarul National
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, programată inițial pentru data de 25 septembrie curent, a fost suspendată. Decizia a fost anu...
Acum 12 ore
16:15
Pe aici nu se trece: Președintele Donald Trump pune DECISIV umărul la sporirea INDEPENDENȚEI energetice a R. Moldova și reducerea SANTAJULUI Moscovei: „Inițiativa de 130 de MILIOANE de dolari va crea oportunități semnificative” # Ziarul National
Guvernul SUA condus de Donald Trump intenționează să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, cum ar fi gazele, energia nucl...
15:45
Guvernul implementează reforme decisive pentru avansarea infrastructurii energetice și piața de electricitate în Moldova # Ziarul National
Astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat un set semnificativ de modificări legislative menite să consolideze și să accelereze dezvoltarea infrastruc...
15:45
SUA finanțează cu 130 milioane dolari linia electrică Strășeni-Gutinaș, un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei # Ziarul National
Președintele Maia Sandu afirmă că decizia autorităților din Washington de a acorda 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de...
15:45
Igor Grosu avertizează asupra manipulărilor digitale orchestrate de gruparea „ȘOR” înaintea alegerilor parlamentare # Ziarul National
Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță că membrii grupării „ȘOR” pregătesc noi provocări în ajunul alegerilor parlamentare d...
15:45
Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în R. Moldova. Această vizită are loc la doar două săptămâni după ce ofici...
15:45
Guvernul extinde termenul și crește capacitatea sprijinului pentru energia regenerabilă în Moldova până în 2030 # Ziarul National
Statul și-a reafirmat angajamentul de a promova utilizarea energiei din surse regenerabile. Acesta are în vedere extinderea termenului și creșterea...
15:45
Percheziții masive în Moldova: Suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor cu implicarea Rusiei și a oligarhului fugar Ilan Șor # Ziarul National
Miercuri, peste 70 de percheziții au avut loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar referitor la finanțarea ilegală a partidelor po...
14:45
Transporturile și alte sectoare din Franța, paralizate de greva generală: avertisment pentru românii afectați # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români aflați în Franța sau cu intenția de a călători acolo că sindicatele din transportu...
14:30
Debursarea istorică a 270 milioane de euro de la UE: Igor Grosu discută prioritățile cu Iwona Piórko în planul de creștere pentru Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șeful Delegației UE în R. Moldova, Iwona Piórko. Comunicatul Legislativului precizează că d...
14:30
Socialiștii neagă implicarea în scandalul de propagandă electorală din Iași, acuzați de legături cu partidul lui Dodon # Ziarul National
Reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au catalogat drept „o invenție ieftină” informațiile promovate în presa română...
13:30
Provocări persistente pentru Europa: Rusia testează limitele aeriene ale Poloniei și României, avertizează cancelarul german # Ziarul National
Încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către Rusia reprezintă o parte dintr-o tendință îndelungată de testare a limitelor și sabota...
13:30
Maia Sandu lansează un nou centru pentru combaterea dezinformării în Republica Moldova, aprobarea semnată prin decret prezidențial # Ziarul National
Pe 16 septembrie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul ce aprobă structura și efectivul Centrului pentru Comunicare Strat...
13:30
Guvernul a aprobat regulamentul pentru platforma e-Admitere, facilitând procesul de înscriere la facultate și masterat online # Ziarul National
Guvernul a aprobat Regulamentul Sistemului Informațional e-Admitere, care reglementează funcționarea platformei naționale www.eadmitere.gov.md. Est...
13:30
Recean dezvăluie intențiile lui Țuțu de a ajunge în Transnistria: ancheta este în desfășurare! # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a afirmat că există informații operative care sugerează intenția fostului deputat democrat, Constantin Țuțu, de a ajunge în ...
13:30
Nouă linie electrică Strășeni-Gutinaș: Tehnologii americane pentru securitatea energetică a Moldovei # Ziarul National
Guvernul SUA intenționează să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, cum ar fi gazele, energia nucleară și tehnologia pentru...
13:30
Guvernul simplifică accesul la finanțare pentru IMM-uri printr-un nou regulament inovator # Ziarul National
16 septembrie 2025 - Guvernul a avizat Regulamentul privind crearea, aplicarea și urmărirea instrumentelor de susținere destinate IMM-urilor, un de...
13:30
Guvernul Republicii Moldova aprobă strategia de renovare a clădirilor pentru reducerea consumului energetic până în 2050 # Ziarul National
Republica Moldova a adoptat o strategie pentru renovarea fondului imobiliar, ceea ce va ajuta la atragerea investițiilor în eficiența energetică a ...
13:30
Rusia își extinde atacurile asupra rețelei feroviare din Ucraina, perturbând transportul și economia națională # Ziarul National
Autoritățile ucrainene acuză Rusia că vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei, pentru a distruge principala arteră de transp...
12:30
Alexandru Oprea a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Guvernul a aprobat hotărârea în ca...
12:30
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bâc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău...
12:00
Schimbările climatice provoacă peste 15.000 de decese în Europa: Un nou studiu trage un semnal de alarmă asupra verilor toride. # Ziarul National
Peste 15.000 de decese ar putea fi rezultatul schimbărilor climatice la finalul verii acesteia în cele mai importante orașe europene, sugerează cer...
12:00
Cursă NOUĂ // HiSky lansează încă o rută transatlantică. Zbor direct către Chicago, din iunie 2026: „Comunitatea de moldoveni și români din Chicago este una dintre cele mai numeroase și mai bine consolidate din SUA” # Ziarul National
La doi ani de la operarea primului zbor direct către New York, o aeronavă a companiei aeriene HiSky va decola spre o altă destinație de pe conti...
12:00
ULTIMA ORĂ // Noi percheziții de amploare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice și CUMPĂRAREA voturilor. SCHEMA prin care erau introduși banii murdari în R. Moldova # Ziarul National
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe înt...
Acum 24 ore
11:30
Cinci școli din Moldova adoptă programul inovator „Școala viitorului”, susținut de PNUD și Norvegia # Ziarul National
Cinci școli din Republica Moldova vor adopta programul internațional de leadership educațional „Școala viitorului”. Această inițiativă este sprijin...
11:30
Un bărbat și-a UCIS cu mare cruzime vecinul, după cea l-a lovit cu TOPORUL de mai multe ori în cap. Ambii erau în stare de ebrietate # Ziarul National
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a ucis cu mare cruzime vecinul. Crima a avut loc în iunie 2025 și s...
10:45
ULTIMA ORĂ // Guvernul SUA investește 130 de MILIOANE în asigurarea SECURITĂȚII energetice a R. Moldova și eliminarea ȘANTAJULUI din partea Rusiei. Americanii vor finanța integral construcția liniei energetice Strășeni - Gutinaș # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite ale Americii va investi 130 de milioane de dolari pentru construcția integrală a liniei electrice de înaltă tensiune St...
10:15
ULTIMA ORĂ // Ambasadorul trimis de Putin la Chișinău crede că R. Moldova e o GUBERNIE a Rusiei și s-a RĂSTIT autorităților în legătură cu vizitele lui Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk: „De ce au venit ei aici, cu ce treabă? Ce fac ei aici?” # Ziarul National
Oleg Ozerov, trimisul lui Vladimir Putin în fruntea Ambasadei Rusiei, s-a răstit autorităților R. Moldova în legătură cu vizitele la Chișinău, c...
10:00
Bărbat reținut pentru trafic de influență: 60.000 de euro ceruți pentru a influența un dosar penal # Ziarul National
În această dimineață, Procuratura Anticorupție, împreună cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat suspectat de trafic de influență. Co...
10:00
Moldova face pasul decisiv spre integrarea educațională europeană prin armonizarea calificărilor naționale cu cele europene # Ziarul National
Compatibilitatea ciclurilor de studii universitare, recunoașterea diplomelor și certificatelor din Republica Moldova în Spațiul European și mobilit...
10:00
O vinărie de familie din Moldova cucerește Europa cu vinuri exclusiviste și poveste locală autentică # Ziarul National
Povestea Cramei Mircești și succesul unei viziuni locale care a cucerit Europa.Crama Mircești este o afacere de familie cu 18 hectare de viță-de-...
08:00
♈️ BerbecÎn fața unei zile pline de energie și entuziasm, acțiunea este cheia succesului. Provocările se aliniază cu spiritul tău competitiv, iar ...
03:00
Putin anunță participarea a 100.000 de militari la exercițiile Zapad-2025, cu pregătiri nucleare în Belarus și observatori americani prezenți. # Ziarul National
Vladimir Putin a declarat marți că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un număr mult mai mare decât estimările...
03:00
Ursula von der Leyen și Donald Trump intensifică presiunea economică asupra Rusiei prin noi sancțiuni și măsuri comune # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți seara, într-o postare pe X, că a avut o „convorbire telefonică fructuoasă” cu p...
Ieri
00:00
Rusia acuzată de reeducarea și militarizarea copiilor ucraineni în peste 200 de tabere specializate # Ziarul National
O recentă anchetă dezvăluie existența unei rețele extinse gestionate de Rusia, cuprinzând peste 200 de tabere destinate reeducării, rusificării și ...
16 septembrie 2025
22:00
Președintele Poloniei solicită explicații după ce o rachetă poloneză ar fi avariat o casă în loc să doboare drone rusești # Ziarul National
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a solicitat explicații din partea guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol î...
21:00
Moldova se pregătește de o schimbare notabilă a vremii pentru 17 septembrie 2025. Temperaturile scad brusc cu până la 10 grade în unele regiuni, ia...
19:45
Ucraina lovește rafinăria rusă Saratov: Rusia ar putea reduce producția de petrol din cauza atacurilor cu drone # Ziarul National
Forțele ucrainene au atacat rafinăria rusă de petrol Saratov în noaptea de luni spre marți, declanșând explozii și un incendiu la instalație, confo...
17:45
Fermierii afectați de intemperii pot depune cereri pentru sprijin financiar până pe 14 octombrie 2025 # Ziarul National
16 septembrie 2025, Chișinău - S-a deschis procesul de depunere a cererilor pentru a acorda sprijin financiar fermierilor afectați de înghețurile t...
