Guvernul aprobă reforme majore pentru agricultură și siguranța alimentară în Moldova
Ziarul National, 18 septembrie 2025 18:45
18 septembrie 2025, Chișinău - Guvernul a dat undă verde Regulamentului ce reglementează procedura și cerințele specifice pentru schimbarea destina...
Acum 30 minute
18:45
18:45
Educația multilingvă prinde contur în școlile alolingve din Moldova: un nou pas spre diversitate și modernizare # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou cadru normativ pentru implementarea educației multilingve în instituțiile de învățământ aloling...
18:45
Recean: Stăm bine cu livrarea gazelor pentru iarnă, dar să fim precauți cu Transnistria # Ziarul National
Pregătirea pentru sezonul rece este aproape de finalizare. Prim-ministrul Dorin Recean a convocat o ședință a Comisiei guvernamentale pentru a coor...
18:45
Maicom: De la modest început la succes industrial în textilele moldovenești prin sprijin guvernamental # Ziarul National
Compania Maicom, fondată de Angela Maican, a pornit cu doar patru mașini de cusut și o masă mică de croit. În prezent, Maicom a devenit un brand re...
Acum 2 ore
17:45
Maia Sandu subliniază importanța parteneriatului european pentru pace și libertate în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că aderarea la Uniunea Europeană va aduce Republicii Moldova prosperitate și stabilitate. De asem...
17:45
Maia Sandu promovează colaborarea transfrontalieră pentru investiții și dezvoltare la Forumul Internațional de la Chișinău # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, eveniment ce a reunit la Chișinău peste ...
17:45
Demisia lui Kozak: Divergențe cu Putin asupra războiului din Ucraina și planurile sale controversate pentru Moldova # Ziarul National
Dmitri Kozak, un vechi colaborator al lui Vladimir Putin și autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova de la începutul anilor 2...
17:45
Sprijin educațional pentru elevii romi din Mingir: ghiozdane și rechizite noi pentru un viitor mai bun # Ziarul National
20 de elevi romi de la Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au beneficiat de ghiozdane și rechizite școlare noi. Inițiativa urmărește să î...
Acum 4 ore
16:45
Curtea Constituțională a respins mai multe excepții de neconstituționalitate referitoare la Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internați...
16:45
Rusia amenință democrația Moldovei: Avertismentul grav al eurodeputatului Mureșan despre viitorul Europei # Ziarul National
"Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova este ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa". Aceast...
16:45
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a obținut o nouă funcție. „Astăzi am avut onoarea să fiu numit în calitate de expert...
16:45
VIDEO // Alexandr Nevzorov, fost apropiat al lui Putin, MESAJ pentru MOLDOVENI: „Pentru Putin, R. Moldova este material consumabil – are nevoie de ea să creeze o gaură de SÂNGE spre Odesa. Fiecare candidat ce miroase a Moscova înseamnă moarte” # Ziarul National
Fostul deputat al Dumei de Stat al Rusiei, dar și un apropiat al lui Vladimir Putin, îi îndeamnă pe cetățenii R. Moldova să nu voteze în nici...
16:00
Moldova găzduiește Săptămâna Europeană a Sportului cu activități pentru toți între 30 septembrie și 5 octombrie 2025 # Ziarul National
Între 30 septembrie și 5 octombrie 2025, Republica Moldova va găzdui Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene menit...
Acum 6 ore
15:00
Grecia oprește temporar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Moldova din cauza unei anchete în România privind falsificarea de documente # Ziarul National
Grecia a oprit temporar extrădarea către Republica Moldova a oligarhului și fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de autoritățile din Chi...
15:00
Politicienii evită dezbaterile: preferă prompterul și TikTok-ul în campania „anemică” pentru alegeri # Ziarul National
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este descrisă drept „anemică”, fiind caracterizată de atacuri reciproce și lips...
14:00
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău intră în reabilitare energetică prin proiectul INSPIREE, sprijinit de parteneri europeni # Ziarul National
Două clădiri ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitala țării, blocul principal și blocul B, vor fi supuse reabilitării energetice ca parte din...
14:00
Republica Moldova face pași importanți pentru implementarea Garanției Europene pentru Copii # Ziarul National
Implementarea Garanției europene pentru copii de către Republica Moldova a fost discutată la prima ședință interministerială dedicată acestui proce...
14:00
Centrul Cultural Rus din Chișinău își continuă activitatea, în ciuda opririi ordonate de autorități. Poziția MAE. # Ziarul National
Centrul Cultural Rus din Chișinău continuă să funcționeze, chiar dacă autoritățile au hotărât să-i oprească activitatea încă din luna februarie a a...
14:00
Curtea Constituțională confirmă: nu există restricții pentru mandate consecutive ale judecătorilor constituționali # Ziarul National
Curtea Constituțională a respins sesizarea care contesta dreptul unui judecător constituțional de a avea două mandate consecutive. Sesizarea a fost...
14:00
Creștere impresionantă: România devine principalul partener economic al Republicii Moldova # Ziarul National
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a subliniat că România rămâne piața principală pentru produsele Moldovei, iar relațiile ...
Acum 8 ore
11:45
Festivalul Național al Prunei a adus tradițiile agricole la Nisporeni în cea de-a VII-a ediție # Ziarul National
18 septembrie 2025, Chișinău - În raionul Nisporeni s-a desfășurat ediția a șaptea a Festivalului Național al Prunei. Acest eveniment este dedicat ...
11:45
„Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, TREI câștigători și sute de copii implicați # Ziarul National
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA anunță cu bucurie finalizarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale ...
11:30
Guvernul impulsionează modernizarea drumurilor naționale: investiții record în prima jumătate a anului # Ziarul National
Situația în legătură cu lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost analizată în cadrul ședinței Consiliului Fondul...
11:30
VIDEO // Zilele Filmului Românesc, ediția a 11-a, revine la Chișinău cu unele proiecții în PREMIERĂ. Festivalul va fi deschis cu un film ce a câștigat Ursul de Argint la Berlin. Intrarea la cinematograful Cineplex „Loteanu” este LIBERĂ # Ziarul National
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zile...
Acum 12 ore
11:00
Avertisment pentru Sergiu Lazarencu: ministrul mediului, acuzat de nerespectarea legislației electorale # Ziarul National
Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de Comisia Electorală Centrală în legătură cu nerespectarea reglementărilor legislației elec...
11:00
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor, SCUTURAȚI din nou de organele de drept: 50 de PERCHEZIȚII în dosarele privind cumpărarea voturilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice # Ziarul National
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară și astăzi acțiuni de urm...
10:15
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte din orașul Zagreb, Croația.Sportiva noastră ...
10:15
Autoritățile de la Chișinău și Botoșani anihilează o rețea de contrabandă cu peste 200.000 de țigări în urma perchezițiilor la Briceni și Edineț # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii INI ai Poliției Naționale și ai Poliției de Frontieră, anunță o captură de aproape 200.000 de țigări în urm...
10:15
ULTIMA ORĂ // Plecăciuni pentru Putin? Dodon îndeamnă moldovenii să fie RĂBDĂTORI și să iubească Rusia: „Zelenski, prin rusofobie agresivă, a redus la zero orice posibilitate de înțelegere cu rușii, iar Ucraina pierde zilnic din teritoriul său...” # Ziarul National
Faptul că autoritățile R. Moldova depun eforturi colosale pentru ca țara noastră să adere până în 2030 la Uniunea Europeană, dar mai ales că s...
09:15
♈️ BerbecProfită de energia pozitivă care te înconjoară și abordează provocările cu entuziasm. Este momentul să iei decizii cu curaj și încredere....
09:15
Un MILIARD de lei a fost deja valorificat pentru reparația și întreținerea drumurilor din R. Moldova: „Fondurile de preaderare la UE ne vor oferi posibilitatea să accelerăm construcția infrastructurii” # Ziarul National
Aproape un miliard de lei din Fondul Rutier a fost valorificat în primele șase luni ale anului pentru întreținerea și reparația drumurilor din ...
Acum 24 ore
02:30
Grecia blochează extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Moldova: Reacția premierului Dorin Recean # Ziarul National
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, programată inițial pentru 25 septembrie, a fost amânată de autoritățile elene, conform anunțului de mie...
17 septembrie 2025
23:15
SUA trimite primele rachete de apărare aeriană către Ucraina în cadrul unui nou mecanism de sprijin # Ziarul National
Primele livrări de arme incluse în noul program convenit de Statele Unite şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor consta în rachete valoroase destinate...
21:15
România și UE, modele de dezvoltare pentru comunitățile din nordul Moldovei: Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu în vizită la Dondușeni și Bălți # Ziarul National
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vizitat azi mai multe localități din nordul republicii. El afirmă că cetățenii ...
21:15
Pe 18 septembrie, Republica Moldova va experimenta o zi mult mai uscată și cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. Diferențele de tempe...
20:15
Ministerul Agriculturii din Moldova finalizează cu succes pregătirile pentru aderarea la UE în agricultură și siguranța alimentară # Ziarul National
17 septembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) din Republica Moldova a finalizat astăzi sesiunile bilateral...
20:15
Expulzare controversată în Polonia: un ucrainean operând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia # Ziarul National
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani urmează să fie expulzat în Ucraina, ca urmare a unei decizii judecătorești. El a încălcat legislația a...
Ieri
18:45
Un infractor căutat în SUA, extrădat cu succes din Chișinău - mulțumiri din partea Washingtonului către autoritățile moldovenești # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a transmis mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră pentru colabora...
18:45
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă și de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelo...
18:45
Maia Sandu cheamă investitorii să susțină drumul european al Republicii Moldova la Forumul Economic România-Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Economic România - Republica Moldova, un eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, inv...
17:45
Arestare în Letonia: Un bărbat suspectat de spionaj pentru Rusia, vizând activități și planuri militare NATO # Ziarul National
Serviciile de securitate ale statului leton (VDD) au anunțat miercuri arestarea unui cetățean leton suspectat că ar fi colectat informații milit...
17:45
Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia descoperă trecutul dureros al represiunilor politice # Ziarul National
70 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au avut ocazia să viziteze Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde au explorat expoziții fa...
17:15
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să NU fie extrădat în R. Moldova. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Speră că după alegeri va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă LIBER” # Ziarul National
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să nu fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie, deși anterior învinuia conducerea de...
17:00
ULTIMA ORĂ // Extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, programată pentru data de 25 septembrie, SUSPENDATĂ # Ziarul National
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, programată inițial pentru data de 25 septembrie curent, a fost suspendată. Decizia a fost anu...
16:15
Pe aici nu se trece: Președintele Donald Trump pune DECISIV umărul la sporirea INDEPENDENȚEI energetice a R. Moldova și reducerea SANTAJULUI Moscovei: „Inițiativa de 130 de MILIOANE de dolari va crea oportunități semnificative” # Ziarul National
Guvernul SUA condus de Donald Trump intenționează să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, cum ar fi gazele, energia nucl...
15:45
Guvernul implementează reforme decisive pentru avansarea infrastructurii energetice și piața de electricitate în Moldova # Ziarul National
Astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat un set semnificativ de modificări legislative menite să consolideze și să accelereze dezvoltarea infrastruc...
15:45
SUA finanțează cu 130 milioane dolari linia electrică Strășeni-Gutinaș, un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei # Ziarul National
Președintele Maia Sandu afirmă că decizia autorităților din Washington de a acorda 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de...
15:45
Igor Grosu avertizează asupra manipulărilor digitale orchestrate de gruparea „ȘOR” înaintea alegerilor parlamentare # Ziarul National
Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță că membrii grupării „ȘOR” pregătesc noi provocări în ajunul alegerilor parlamentare d...
15:45
Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în R. Moldova. Această vizită are loc la doar două săptămâni după ce ofici...
15:45
Guvernul extinde termenul și crește capacitatea sprijinului pentru energia regenerabilă în Moldova până în 2030 # Ziarul National
Statul și-a reafirmat angajamentul de a promova utilizarea energiei din surse regenerabile. Acesta are în vedere extinderea termenului și creșterea...
