Ziarul National, 18 septembrie 2025 02:30

• • •

Acum 2 ore
02:30
Grecia blochează extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Moldova: Reacția premierului Dorin Recean Ziarul National
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, programată inițial pentru 25 septembrie, a fost amânată de autoritățile elene, conform anunțului de mie...
Acum 6 ore
23:15
SUA trimite primele rachete de apărare aeriană către Ucraina în cadrul unui nou mecanism de sprijin Ziarul National
Primele livrări de arme incluse în noul program convenit de Statele Unite şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor consta în rachete valoroase destinate...
Acum 8 ore
21:15
România și UE, modele de dezvoltare pentru comunitățile din nordul Moldovei: Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu în vizită la Dondușeni și Bălți Ziarul National
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vizitat azi mai multe localități din nordul republicii. El afirmă că cetățenii ...
21:15
Vremea aduce schimbări pe 18.09.2025 Ziarul National
Pe 18 septembrie, Republica Moldova va experimenta o zi mult mai uscată și cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. Diferențele de tempe...
20:15
Ministerul Agriculturii din Moldova finalizează cu succes pregătirile pentru aderarea la UE în agricultură și siguranța alimentară Ziarul National
17 septembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) din Republica Moldova a finalizat astăzi sesiunile bilateral...
20:15
Expulzare controversată în Polonia: un ucrainean operând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia Ziarul National
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani urmează să fie expulzat în Ucraina, ca urmare a unei decizii judecătorești. El a încălcat legislația a...
Acum 12 ore
18:45
Un infractor căutat în SUA, extrădat cu succes din Chișinău - mulțumiri din partea Washingtonului către autoritățile moldovenești Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a transmis mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră pentru colabora...
18:45
Merkel critică dur acțiunile lui Putin: „O amenințare constantă pentru Occident” Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă și de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelo...
18:45
Maia Sandu cheamă investitorii să susțină drumul european al Republicii Moldova la Forumul Economic România-Republica Moldova Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Economic România - Republica Moldova, un eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, inv...
17:45
Arestare în Letonia: Un bărbat suspectat de spionaj pentru Rusia, vizând activități și planuri militare NATO Ziarul National
Serviciile de securitate ale statului leton (VDD) au anunțat miercuri arestarea unui cetățean leton suspectat că ar fi colectat informații milit...
17:45
Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia descoperă trecutul dureros al represiunilor politice Ziarul National
70 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au avut ocazia să viziteze Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde au explorat expoziții fa...
17:15
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să NU fie extrădat în R. Moldova. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Speră că după alegeri va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă LIBER” Ziarul National
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut tot posibilul ca să nu fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie, deși anterior învinuia conducerea de...
17:00
ULTIMA ORĂ // Extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, programată pentru data de 25 septembrie, SUSPENDATĂ Ziarul National
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, programată inițial pentru data de 25 septembrie curent, a fost suspendată. Decizia a fost anu...
16:15
Pe aici nu se trece: Președintele Donald Trump pune DECISIV umărul la sporirea INDEPENDENȚEI energetice a R. Moldova și reducerea SANTAJULUI Moscovei: „Inițiativa de 130 de MILIOANE de dolari va crea oportunități semnificative” Ziarul National
Guvernul SUA condus de Donald Trump intenționează să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, cum ar fi gazele, energia nucl...
15:45
Guvernul implementează reforme decisive pentru avansarea infrastructurii energetice și piața de electricitate în Moldova Ziarul National
Astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat un set semnificativ de modificări legislative menite să consolideze și să accelereze dezvoltarea infrastruc...
15:45
SUA finanțează cu 130 milioane dolari linia electrică Strășeni-Gutinaș, un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei Ziarul National
Președintele Maia Sandu afirmă că decizia autorităților din Washington de a acorda 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de...
15:45
Igor Grosu avertizează asupra manipulărilor digitale orchestrate de gruparea „ȘOR” înaintea alegerilor parlamentare Ziarul National
Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță că membrii grupării „ȘOR” pregătesc noi provocări în ajunul alegerilor parlamentare d...
15:45
Marta Kos revine în R. Moldova pentru discuții importante cu oficialii țării Ziarul National
Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în R. Moldova. Această vizită are loc la doar două săptămâni după ce ofici...
15:45
Guvernul extinde termenul și crește capacitatea sprijinului pentru energia regenerabilă în Moldova până în 2030 Ziarul National
Statul și-a reafirmat angajamentul de a promova utilizarea energiei din surse regenerabile. Acesta are în vedere extinderea termenului și creșterea...
15:45
Percheziții masive în Moldova: Suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor cu implicarea Rusiei și a oligarhului fugar Ilan Șor Ziarul National
Miercuri, peste 70 de percheziții au avut loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar referitor la finanțarea ilegală a partidelor po...
14:45
Transporturile și alte sectoare din Franța, paralizate de greva generală: avertisment pentru românii afectați Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români aflați în Franța sau cu intenția de a călători acolo că sindicatele din transportu...
Acum 24 ore
14:30
Debursarea istorică a 270 milioane de euro de la UE: Igor Grosu discută prioritățile cu Iwona Piórko în planul de creștere pentru Moldova Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șeful Delegației UE în R. Moldova, Iwona Piórko. Comunicatul Legislativului precizează că d...
14:30
Socialiștii neagă implicarea în scandalul de propagandă electorală din Iași, acuzați de legături cu partidul lui Dodon Ziarul National
Reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au catalogat drept „o invenție ieftină” informațiile promovate în presa română...
13:30
Provocări persistente pentru Europa: Rusia testează limitele aeriene ale Poloniei și României, avertizează cancelarul german Ziarul National
Încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către Rusia reprezintă o parte dintr-o tendință îndelungată de testare a limitelor și sabota...
13:30
Maia Sandu lansează un nou centru pentru combaterea dezinformării în Republica Moldova, aprobarea semnată prin decret prezidențial Ziarul National
Pe 16 septembrie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul ce aprobă structura și efectivul Centrului pentru Comunicare Strat...
13:30
Guvernul a aprobat regulamentul pentru platforma e-Admitere, facilitând procesul de înscriere la facultate și masterat online Ziarul National
Guvernul a aprobat Regulamentul Sistemului Informațional e-Admitere, care reglementează funcționarea platformei naționale www.eadmitere.gov.md. Est...
13:30
Recean dezvăluie intențiile lui Țuțu de a ajunge în Transnistria: ancheta este în desfășurare! Ziarul National
Premierul Dorin Recean a afirmat că există informații operative care sugerează intenția fostului deputat democrat, Constantin Țuțu, de a ajunge în ...
13:30
Nouă linie electrică Strășeni-Gutinaș: Tehnologii americane pentru securitatea energetică a Moldovei Ziarul National
Guvernul SUA intenționează să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, cum ar fi gazele, energia nucleară și tehnologia pentru...
13:30
Guvernul simplifică accesul la finanțare pentru IMM-uri printr-un nou regulament inovator Ziarul National
16 septembrie 2025 - Guvernul a avizat Regulamentul privind crearea, aplicarea și urmărirea instrumentelor de susținere destinate IMM-urilor, un de...
13:30
Guvernul Republicii Moldova aprobă strategia de renovare a clădirilor pentru reducerea consumului energetic până în 2050 Ziarul National
Republica Moldova a adoptat o strategie pentru renovarea fondului imobiliar, ceea ce va ajuta la atragerea investițiilor în eficiența energetică a ...
13:30
Rusia își extinde atacurile asupra rețelei feroviare din Ucraina, perturbând transportul și economia națională Ziarul National
Autoritățile ucrainene acuză Rusia că vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei, pentru a distruge principala arteră de transp...
12:30
Aurel Baciu preia conducerea IGSU după demisia lui Alexandru Oprea Ziarul National
Alexandru Oprea a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Guvernul a aprobat hotărârea în ca...
12:30
Guvernul Recean ajută Primăria Chișinău să reabiliteze râul Bâc Ziarul National
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bâc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău...
12:00
Schimbările climatice provoacă peste 15.000 de decese în Europa: Un nou studiu trage un semnal de alarmă asupra verilor toride. Ziarul National
Peste 15.000 de decese ar putea fi rezultatul schimbărilor climatice la finalul verii acesteia în cele mai importante orașe europene, sugerează cer...
12:00
Cursă NOUĂ // HiSky lansează încă o rută transatlantică. Zbor direct către Chicago, din iunie 2026: „Comunitatea de moldoveni și români din Chicago este una dintre cele mai numeroase și mai bine consolidate din SUA” Ziarul National
La doi ani de la operarea primului zbor direct către New York, o aeronavă a companiei aeriene HiSky va decola spre o altă destinație de pe conti...
12:00
ULTIMA ORĂ // Noi percheziții de amploare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice și CUMPĂRAREA voturilor. SCHEMA prin care erau introduși banii murdari în R. Moldova Ziarul National
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe înt...
11:30
Cinci școli din Moldova adoptă programul inovator „Școala viitorului”, susținut de PNUD și Norvegia Ziarul National
Cinci școli din Republica Moldova vor adopta programul internațional de leadership educațional „Școala viitorului”. Această inițiativă este sprijin...
11:30
Un bărbat și-a UCIS cu mare cruzime vecinul, după cea l-a lovit cu TOPORUL de mai multe ori în cap. Ambii erau în stare de ebrietate Ziarul National
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a ucis cu mare cruzime vecinul. Crima a avut loc în iunie 2025 și s...
10:45
ULTIMA ORĂ // Guvernul SUA investește 130 de MILIOANE în asigurarea SECURITĂȚII energetice a R. Moldova și eliminarea ȘANTAJULUI din partea Rusiei. Americanii vor finanța integral construcția liniei energetice Strășeni - Gutinaș Ziarul National
Guvernul Statelor Unite ale Americii va investi 130 de milioane de dolari pentru construcția integrală a liniei electrice de înaltă tensiune St...
10:15
ULTIMA ORĂ // Ambasadorul trimis de Putin la Chișinău crede că R. Moldova e o GUBERNIE a Rusiei și s-a RĂSTIT autorităților în legătură cu vizitele lui Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk: „De ce au venit ei aici, cu ce treabă? Ce fac ei aici?” Ziarul National
Oleg Ozerov, trimisul lui Vladimir Putin în fruntea Ambasadei Rusiei, s-a răstit autorităților R. Moldova în legătură cu vizitele la Chișinău, c...
10:00
Bărbat reținut pentru trafic de influență: 60.000 de euro ceruți pentru a influența un dosar penal Ziarul National
În această dimineață, Procuratura Anticorupție, împreună cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat suspectat de trafic de influență. Co...
10:00
Moldova face pasul decisiv spre integrarea educațională europeană prin armonizarea calificărilor naționale cu cele europene Ziarul National
Compatibilitatea ciclurilor de studii universitare, recunoașterea diplomelor și certificatelor din Republica Moldova în Spațiul European și mobilit...
10:00
O vinărie de familie din Moldova cucerește Europa cu vinuri exclusiviste și poveste locală autentică Ziarul National
Povestea Cramei Mircești și succesul unei viziuni locale care a cucerit Europa.Crama Mircești este o afacere de familie cu 18 hectare de viță-de-...
08:00
Horoscopul zilei 17.09.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎn fața unei zile pline de energie și entuziasm, acțiunea este cheia succesului. Provocările se aliniază cu spiritul tău competitiv, iar ...
Ieri
03:00
Putin anunță participarea a 100.000 de militari la exercițiile Zapad-2025, cu pregătiri nucleare în Belarus și observatori americani prezenți. Ziarul National
Vladimir Putin a declarat marți că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un număr mult mai mare decât estimările...
03:00
Ursula von der Leyen și Donald Trump intensifică presiunea economică asupra Rusiei prin noi sancțiuni și măsuri comune Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți seara, într-o postare pe X, că a avut o „convorbire telefonică fructuoasă” cu p...
00:00
Rusia acuzată de reeducarea și militarizarea copiilor ucraineni în peste 200 de tabere specializate Ziarul National
O recentă anchetă dezvăluie existența unei rețele extinse gestionate de Rusia, cuprinzând peste 200 de tabere destinate reeducării, rusificării și ...
16 septembrie 2025
22:00
Președintele Poloniei solicită explicații după ce o rachetă poloneză ar fi avariat o casă în loc să doboare drone rusești Ziarul National
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a solicitat explicații din partea guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol î...
21:00
Vreme umedă și mai răcoroasă în Moldova, 17 septembrie 2025 Ziarul National
Moldova se pregătește de o schimbare notabilă a vremii pentru 17 septembrie 2025. Temperaturile scad brusc cu până la 10 grade în unele regiuni, ia...
19:45
Ucraina lovește rafinăria rusă Saratov: Rusia ar putea reduce producția de petrol din cauza atacurilor cu drone Ziarul National
Forțele ucrainene au atacat rafinăria rusă de petrol Saratov în noaptea de luni spre marți, declanșând explozii și un incendiu la instalație, confo...
