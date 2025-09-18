AND: Fondurile pentru drumuri vor fi utilizate integral până la sfârșitul anului
Radio Moldova, 18 septembrie 2025 21:40
Republica Moldova a reușit să valorifice, în primele opt luni ale anului, aproximativ 60% din cele 2,68 de miliarde de lei alocați pentru întreținerea, reparația și construcția drumurilor, din bugetul planificat, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor (AND). În linii mari, aceștia afirmă că lucrările se desfășoară conform programului, iar până la sfârșitul anului fondurile vor fi valorificate în proporție de 100%. Totuși, o problemă esențială rămâne insuficiența resurselor financiare pentru a putea schimba semnificativ starea drumurilor din țară, fiind necesar un buget de cel puțin 4 miliarde de lei anual, mai semnalează AND.
Proteste de amploare la Paris și în marile orașe ale Franței: „Nu vrem austeritate!” # Radio Moldova
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve. Sindicatele și mii de manifestanți printre care profesori, mecanici de tren, medici și farmaciști au ieșit în stradă, nemulțumiți de planurile de austeritate anunțate de guvernul francez. De cealaltă parte, autoritățile avertizează că statul are cheltuielile prea mari, iar deficitul bugetar este cel mai ridicat din zona euro. În urma manifestațiilor, 140 de persoane au fost arestate.
20:40
„Avem certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”: autoritățile dau asigurări că R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026 # Radio Moldova
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, anunță autoritățile. Gazele pentru această perioadă au fost procurate în proporție de 96%, iar stocurile de cărbune au fost completate integral. Totodată, procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează a fi lansate până la 30 septembrie curent.
Biserica de lemn din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a deschis din nou ușile după restaurare. Ridicată încă în anul 1685, lăcașul este unul dintre cele mai vechi și valoroase expresii ale arhitecturii ecleziastice din lemn din Republica Moldova. După zeci de ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze, specialiștii care au intervenit au reușit să readucă la viață elemente originale de altă dată.
19:40
Starmer și Trump au discutat despre necesitatea intensificării presiunilor asupra lui Putin pentru a opri războiul # Radio Moldova
Premierul britanic Keir Starmer a declarat joi, la o conferință de presă comună cu președintele SUA Donald Trump, că este necesară intensificarea presiunii asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Starmer a acuzat Rusia de cele mai mari atacuri de la începutul invaziei și de încălcarea fără precedent a spațiului aerian NATO. Trump, la rândul său a spus că Putin „l-a dezamăgit”, relatează serviciul rus al BBC.
19:00
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, a declarat premierul Dorin Recean, subliniind că țara are deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale. „Avem asigurată certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”, a spus șeful Executivului în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru iarnă.
18:50
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu păstrează șanse să urce pe podium la Campionatele Mondiale # Radio Moldova
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu rămâne în cărți pentru a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale, ce se desfășoară la Zagreb, în capitala Croației. În categoria de greutate de până la 55 de kilograme, Deleanu a cedat în sferturile de finală cu 0:8 în fața iranianului Payam Ahmadi. Ulterior, Ahmadi a ajuns în finală, iar Deleanu va intra în recalificări. Primul său adversar va fi uzbecul Ulan Muratbek Uulu.
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Drone rusești violează spațiul aerian al NATO. Polonia, România și Bulgaria cer răspunsuri ferme # Radio Moldova
Recentele incidente de violare a spațiului aerian al Poloniei, României și Bulgariei de către drone rusești au amplificat tensiunile în regiune și pun la încercare capacitatea NATO de a răspunde coordonat și eficient la provocări. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a subliniat că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci parte a unei strategii hibride deliberate a Moscovei de a sonda vulnerabilitățile flancului estic al NATO.
17:50
Integrarea europeană deschide noi oportunități pentru primari: fonduri suplimentare, proiecte transfrontaliere și cooperare regională # Radio Moldova
Peste 320 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia s-au reunit la Chișinău, la cea de-a doua ediție a Forumului Internațional „Cooperare transfrontalieră europeană”, pentru a dezbate oportunitățile oferite de fondurile de preaderare și a pune bazele creării unei noi Grupări Europene de Cooperare Teritorială, care să contribuie la accelerarea integrării europene a țării.
ELECTORALA 2025 // Lider separatist din Camenca ar face campanie pentru Blocul „Alternativa” # Radio Moldova
Un lider separatist din regiunea transnistreană, Oleg Chisnicean, ar face campanie electorală pentru Blocul „Alternativa” la Chișinău. Potrivit redacției platformei Zona de Securitate, acesta a fost surprins într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de agitație.
UE face pași concreți pentru eliminarea taxelor vamale la șapte produse agricole moldovenești # Radio Moldova
Uniunea Europeană a decis astăzi să susțină eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, în cadrul eforturilor de aprofundare a relațiilor comerciale bilaterale. Este vorba despre prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă.
46 de percheziții: gruparea vizată ar fi primit instrucțiuni de la curatori ruși pentru campanii de dezinformare # Radio Moldova
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”.
Lupta cu fraudele online: Adio anonimat pe telefonul mobil! Cartelele preplătite vor necesita act de identitate # Radio Moldova
Autoritățile discută introducerea unor reguli noi pentru vânzarea cartelelor preplătite de telefonie mobilă. Acestea ar urma să fie eliberate doar în baza unui act de identitate, iar datele să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani. Măsură este prezentată drept una necesară pentru a preveni fraudele și a identifica mai ușor infracțiunile comise online.
Soluție sigură pentru oameni și natură: farmaciile din țară colectează medicamente expirate # Radio Moldova
Gestionarea incorectă a medicamentelor expirate rămâne o provocare pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător în Republica Moldova. Deși în unele farmacii există containere speciale pentru colectarea lor, mulți cetățeni încă le dau la tomberon, le îngroapă sau chiar le ard.
Integrare de jos în sus: primari din patru țări susțin eforturile de integrare europeană a R. Moldova # Radio Moldova
Peste 320 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia s-au reunit la Chișinău pentru a dezbate oportunitățile oferite de fondurile de preaderare și a pune bazele creării unei noi Grupări Europene de Cooperare Teritorială, care să contribuie la accelerarea integrării europene a țării.
Vetting-ul nu se aplică judecătorilor constituționali. Sesizarea deputatului Gaik Vartanean, respinsă de Înalta Curte # Radio Moldova
Judecătorii Curții Constituționale nu vor fi supuși procedurii de vetting – evaluarea externă a integrității prin care trec magistrații din instanțele obișnuite. Înalta Curte a constatat că obligativitatea acestei proceduri nu este prevăzută în Constituție și a respins o sesizare depusă de deputatul Gaik Vartanean.
Ziua salarizării echitabile: disparitatea salarială, accentuată în Republica Moldova # Radio Moldova
Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 16.6% mai puțin decât bărbații, iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară: de la 6.25% la 6%. Un comunicat de presă al instituției precizează că această decizie, adoptată în unanimitate, face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională.
Avertisment de la Bruxelles: R. Moldova și Ucraina sunt folosite ca teren de testare pentru atacurile hibride ale Rusiei împotriva Europei # Radio Moldova
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
Ambasadorul Viorel Cibotaru: „Importanța acestor alegeri este enormă. Este nevoie de o mobilizare totală pentru a proteja viitorul R. Moldova” # Radio Moldova
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova va deschide pentru prima dată o secție de votare în Marele Ducat al Luxemburgului, în contextul extinderii facilităților de vot pentru diaspora. În Belgia, numărul secțiilor de vot va fi, de asemenea, majorat, în urma creșterii interesului cetățenilor moldoveni din regiune pentru procesele electorale, a declarat Viorel Ciubotaru, ambasadorul R. Moldova în Regatul Belgiei și în Marele Ducat al Luxemburgului, pentru Moldova 1.
Rusia, a cărei populație scade în mod natural cu jumătate de milion de persoane pe an, se pregătește să înăsprească și mai mult politica migrațională. „Vom aborda migrația după principiul „a venit – a câștigat – a plecat””, a declarat ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, scrie publicația The Moscow Imes, cu referire la Interfax.
Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, își depune mandatul. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Victoria Furtună, afiliată condamnatului Ilan Șor, ar putea rămâne fără cetățenia românească: dosarul, în lucru la București # Radio Moldova
Președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România analizează dosarul său, iar procedura este deja în lucru, scriu Euronews România și TVR Moldova, care fac referire la „surse oficiale”.
Învinsă, însă mai bogată cu aproape 17 mii de dolari americani: Sorana Cîrstea a fost eliminată de la turneul de la Seul # Radio Moldova
Tenismena româncă Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la turneul WTA de la Seul. Într-o partidă din optimile de finală, Sorana a fost, previzibil, învinsă de poloneza Iga Świątek, scor 3:6, 2:6. În capitala Coreii de Sud, Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața principalei favorite a turneului, dar nu a cedat fără a opune rezistență, confruntarea durând o oră și 33 de minute.
Meseriile „verzi”, tot mai căutate: peste 160 de elevi au accesat noile programe de studii # Radio Moldova
Popularitatea specialităților „verzi” în Republica Moldova este în creștere: 167 de elevi au ales să urmeze în anul curent de studii noile programe în domeniul energiei regenerabile, lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară.
Verdictul Curții Constituționale: includerea pe lista sancțiunilor nu înseamnă acuzație penală. Sesizarea lui Viorel Melnic, un apropiat al lui Șor, declarată inadmisibilă # Radio Moldova
Curtea Constituțională (CC) a respins miercuri, 17 septembrie, ca fiind inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate depuse de fostul deputat Viorel Melnic, care a fost inclus de Serviciul de Informații și Securitate în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate condamnatului Ilan Șor. Melnic a contestat mai multe prevederi din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, invocând încălcarea dreptului la viață privată, la proprietate, la un proces echitabil și a prezumției de nevinovăție, precum și lipsa de claritate a legii și riscul discriminării.
ELECTORALA 2025 // CEC sancționează un candidat PAS în baza unei sesizări a Blocului „Alternativa” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) l-a sancționat prin atenționare pe candidatul la funcția de deputat Sergiu Lazarencu, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma unei contestații depuse de Blocul electoral „Alternativa”.
Ambasadorul R. Moldova la București: „Atacurile hibride și coruperea alegătorilor vizează inclusiv diaspora, dar integritatea votului trebuie apărată” # Radio Moldova
Ziua de 28 septembrie va fi una „foarte importantă” pentru Republica Moldova, fiindcă vom merge la alegeri să „decidem viitorul pentru decenii”, afirmă ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă. Într-un interviu pentru agenția Agerpres, diplomatul a declarat că, dacă reușim să avem, după alegeri, „din nou un parlament proeuropean și o guvernare proeuropeană stabilă”, atunci „avem toate șansele” să semnăm, până la sfârșitul anului 2028, acordul de aderare la Uniunea Europeană.
ELECTORALA 2025 // Peste 2.77 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile electorale din țară # Radio Moldova
Peste 2.772 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă.
ZdG: „Armata digitală a Kremlinului” plătită de la Moscova și pusă în slujba Patidului „Moldova Mare”. Sute de trolli din R. Moldova, remunerați în lei, euro și criptomonede # Radio Moldova
Sute de persoane, împărțite pe „batalioane nord, sud și centru”, au fost plătite „direct de la Moscova” cu salarii între 600 și 3.000 de lei – în ruble prin Promsviazbank, în euro pe carduri moldovenești sau în criptomonede – pentru a răspândi mesaje propagandistice pe rețelele sociale. Rețeaua, numită „InfoLider”, a intensificat atacurile informaționale în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, vizând în special partidul de guvernământ și promovând grupări politice apropiate Moscovei, arată o nouă investigație a Ziarului de Gardă.
Centrul de Sănătate Publică Bălți își așteaptă pacienții într-un sediu compet renovat # Radio Moldova
Centrul de Sănătate Publică Bălți a fost redeschis după lucrări ample de reparație capitală, care au transformat complet clădirea administrativă și laboratoarele, oferind angajaților condiții moderne de muncă. Investiția, estimată la aproape 48 de milioane de lei, a inclus, pe lângă lucrări de renovare, și dotări cu echipamente și sisteme moderne de ventilație, încălzire și eficiență energetică, marcând un pas important în modernizarea rețelei instituțiilor de sănătate publică din țară.
ELECTORALA 2025 // Majorarea bugetului apărării la 2% din PIB și control parlamentar asupra politicilor de reintegrare: dosarul transnistrean, în programele electorale ale concurenților (Partea II) # Radio Moldova
Concurenții înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie propun măsuri concrete pentru reformarea administrației publice și reintegrarea R. Moldova. În programele electorale regăsim propuneri privind desființarea raioanelor și trecerea la județe, reducerea numărului de ministere și deputați sau digitalizarea totală a serviciilor publice. Cât privește subiectul reintegrării regiunii transnistrene, soluțiile includ acordarea unui statut juridic special, integrare economică graduală prin fiscalizarea companiilor din zonă, crearea de locuri de muncă comune, sau, dimpotrivă, izolarea regimului separatist și instituirea de puncte de control pe Nistru. Alte viziuni leagă reintegrarea de Unirea cu România, de retragerea trupelor ruse și de integrarea în NATO și UE.
ELECTORALA 2025 // Aderarea la UE împreună cu regiunea transnistreană sau revenirea la județe: reformele administrative anunțate de concurenții electorali (Partea I) # Radio Moldova
Concurenții electorali de la alegerile din 28 septembrie propun o transformare radicală a administrației publice și soluții diverse pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Printre promisiunile incluse în programele electorale se regăsesc reducerea numărului de ministere și deputați, desființarea consiliilor raionale sau transformarea raioanelor în județe, digitalizarea completă a serviciilor publice și descentralizarea reală prin transfer de competențe către autoritățile locale. Cât despre soarta regiunii transnistrene, propunerile variază de la integrare economică treptată și stimulente pentru companii, până la acordarea unui statut special, consolidarea dialogului pașnic sau chiar măsuri de securitate și control pe Nistru.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât cu două trepte în clasamentul FIFA # Radio Moldova
După înfrângerile usturătoare de la începutul lunii - cele cu Israelul și cu Norvegia -, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 156. În ultima lună, echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a jucat două meciuri, ambele în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. "Tricolorii" au pierdut și cu Israelul, acasă, scor 0:4, și cu Norvegia, în deplasare, unde au suferit cea mai dură înfrângere din toate timpurile - 1:11.
ELECTORALA 2025 // PAS anticipează că R. Moldova ar putea rămâne fără libera circulație în UE, dacă alegerile vor fi câștigate de o majoritate prorusă. Reacția opoziției # Radio Moldova
Dacă guvernarea Republicii Moldova ar fi preluată, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, de o majoritate prorusă, țara riscă să piardă sprijinul financiar european, ceea ce înseamnă stagnarea proiectelor de dezvoltare, iar compensațiile și investițiile în școli, drumuri și spitale - să dispară. În același timp, cetățenii moldoveni ar putea pierde libertatea de a circula liber în Uniunea Europeană. Avertismentul a fost lansat joi, 18 septembrie, de reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), într-o conferință de presă. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că promovează o politică externă „rusofobă și agresivă”, care nu ar fi în interesul cetățenilor.
ELECTORALA 2025 // Scrutinul din 28 septembrie, un moment decisiv pentru viitorul european al Republicii Moldova, avertizează experții # Radio Moldova
Scrutinul din 28 septembrie reprezintă mai mult decât o simplă competiție politică — el va defini direcția geopolitică a Republicii Moldova și va influența decisiv capacitatea de a valorifica oportunitatea istorică de aderare la Uniunea Europeană. Într-un context geopolitic tensionat și marcat de dezinformare externă, scrutinul devine o miză istorică, avertizează directorul IPRE, Iulian Groza, și fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, în declarații oferite pentru Radio Moldova. Potrivit acestora, un parlament fragmentat sau antieuropean ar putea frâna procesele deja inițiate, iar cetățenii trebuie să conștientizeze că votul din această toamnă este despre viitorul țării: despre siguranță, prosperitate și revenirea în Europa unită.
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău va fi renovat pentru a-și putea reduce facturile la energie: investiții făcute de Franța și Germania prin proiectul INSPIREE # Radio Moldova
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău a devenit prima instituție de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova inclusă în Proiectul INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Acordul de colaborare între instituție și Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică a fost semnat joi, 18 septembrie.
Rusia a lansat 75 de drone asupra Ucrainei: trei morți, 22 de răniți și pagube la infrastructura feroviară din Poltava # Radio Moldova
Cel puțin trei civili au murit și alți 22 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 18 septembrie. Forțele Aeriene din țara vecină au raportat că au interceptat 48 din cele 75 de drone lansate de Rusia peste noapte, inclusiv aparate de tip Shahed. Douăzeci și șase de drone au lovit șase locații diferite, scrie The Kyiv Independent.
Ziua salarizării echitabile: în Republica Moldova disparitatea salarială se accentuează # Radio Moldova
Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație. Comunitatea internațională marchează pe 18 septembrie Ziua salarizării echitabile, pentru a readuce în discuție problema disparității salariale și a încuraja autoritățile statelor să promoveze politici care ar asigură principiul „plată egală pentru muncă egală”.
Peste 30 de persoane vizate într-o schemă electorală: descinderi la domicilii și la sediul unui partid din nordul R. Moldova # Radio Moldova
Peste 50 de percheziții au loc, în dimineață zilei de 18 septembrie, în nordul Republicii Moldova, într-un dosar complex instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu angajații Procuraturii municipiului Bălți. Descinderile vizează 32 de persoane, dar și sediile unei formațiuni politice, fiind legate de suspiciuni de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice.
Cantități mari de țigări și muniții deținute ilegal, descoperite în nordul R. Moldova: 12 persoane, cercetate de oamenii legii # Radio Moldova
Douăsprezece persoane din nordul R. Moldova sunt cercetate pentru contrabandă, după ce oamenii legii au efectuat 18 percheziții în localități din raioanele Edineț și Briceni, inclusiv în orașul Lipcani. Descinderile, desfășurate cu sprijinul Brigăzii „Fulger”, au avut loc inclusiv la o spălătorie auto și un depozit unde au fost depistate cantități mari de țigări și muniții deținute ilegal.
Revista presei internaționale // Comandantul armatei ruse prezintă rapoarte false de pe front; Dispute între SUA și UE pe tema sancțiunilor împotriva Rusiei # Radio Moldova
Presa internațională descrie ultimele evoluții ale războiului ruso-ucrainean, inclusiv disputele legate de sancțiunile occidentale care urmează să fie impuse Rusiei. În vizorul publicațiilor străine este și vizita pe care o întreprinde în Marea Britanie președintele Statelor Unite, Donald Trump. Criza din Orientul Mijlociu rămâne în atenția presei internaționale.
Venituri mai mari din închirierea proprietăților imobile: 60 de milioane de lei, de la începutul anului # Radio Moldova
Persoanele fizice care dau în chirie spații locative au plătit, în primele opt luni ale anului, impozite în mărime de 60 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat precizează că încasările sunt în creștere cu 26.8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: ancheta în România care ar fi oprit procesul # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în legătură cu acest dosar.
Noi percheziții care vizează fapte de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice, în R. Moldova # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat în dimineața zilei de joi, 18 septembrie, percheziții în mai multe localități din R. Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar ce vizează fapte de corupere electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, informează Inspectoratul General al Poliției.
Facturi mai mari la energie din cauza blocurilor ineficiente. Soluția – renovarea clădirilor # Radio Moldova
Aproape 75 la sută dintre blocurile rezidențiale, școlile și spitalele din Republica Moldova au fost construite cu peste 40 de ani în urmă și sunt ineficiente energetic. Pierderile la energie termică pot depăși și 60%, ceea ce înseamnă și facturi mai mari. Pentru a reduce pierderile, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare graduală a clădirilor, care va fi implementată până în anul 2050.
