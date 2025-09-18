Avertisment de la Bruxelles: R. Moldova și Ucraina sunt folosite ca teren de testare pentru atacurile hibride ale Rusiei împotriva Europei
Radio Moldova, 18 septembrie 2025 15:50
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
15:50
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară: de la 6.25% la 6%. Un comunicat de presă al instituției precizează că această decizie, adoptată în unanimitate, face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională.
15:50
Avertisment de la Bruxelles: R. Moldova și Ucraina sunt folosite ca teren de testare pentru atacurile hibride ale Rusiei împotriva Europei # Radio Moldova
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
15:40
Ambasadorul Viorel Cibotaru: „Importanța acestor alegeri este enormă. Este nevoie de o mobilizare totală pentru a proteja viitorul R. Moldova” # Radio Moldova
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova va deschide pentru prima dată o secție de votare în Marele Ducat al Luxemburgului, în contextul extinderii facilităților de vot pentru diaspora. În Belgia, numărul secțiilor de vot va fi, de asemenea, majorat, în urma creșterii interesului cetățenilor moldoveni din regiune pentru procesele electorale, a declarat Viorel Ciubotaru, ambasadorul R. Moldova în Regatul Belgiei și în Marele Ducat al Luxemburgului, pentru Moldova 1.
15:40
Rusia, a cărei populație scade în mod natural cu jumătate de milion de persoane pe an, se pregătește să înăsprească și mai mult politica migrațională. „Vom aborda migrația după principiul „a venit – a câștigat – a plecat””, a declarat ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, scrie publicația The Moscow Imes, cu referire la Interfax.
Acum o oră
15:10
Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, își depune mandatul. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Acum 2 ore
14:50
Victoria Furtună, afiliată condamnatului Ilan Șor, ar putea rămâne fără cetățenia românească: dosarul, în lucru la București # Radio Moldova
Președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România analizează dosarul său, iar procedura este deja în lucru, scriu Euronews România și TVR Moldova, care fac referire la „surse oficiale”.
14:40
Învinsă, însă mai bogată cu aproape 17 mii de dolari americani: Sorana Cîrstea a fost eliminată de la turneul de la Seul # Radio Moldova
Tenismena româncă Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la turneul WTA de la Seul. Într-o partidă din optimile de finală, Sorana a fost, previzibil, învinsă de poloneza Iga Świątek, scor 3:6, 2:6. În capitala Coreii de Sud, Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața principalei favorite a turneului, dar nu a cedat fără a opune rezistență, confruntarea durând o oră și 33 de minute.
14:40
Meseriile „verzi”, tot mai căutate: peste 160 de elevi au accesat noile programe de studii # Radio Moldova
Popularitatea specialităților „verzi” în Republica Moldova este în creștere: 167 de elevi au ales să urmeze în anul curent de studii noile programe în domeniul energiei regenerabile, lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară.
14:30
Verdictul Curții Constituționale: includerea pe lista sancțiunilor nu înseamnă acuzație penală. Sesizarea lui Viorel Melnic, un apropiat al lui Șor, declarată inadmisibilă # Radio Moldova
Curtea Constituțională (CC) a respins miercuri, 17 septembrie, ca fiind inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate depuse de fostul deputat Viorel Melnic, care a fost inclus de Serviciul de Informații și Securitate în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate condamnatului Ilan Șor. Melnic a contestat mai multe prevederi din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, invocând încălcarea dreptului la viață privată, la proprietate, la un proces echitabil și a prezumției de nevinovăție, precum și lipsa de claritate a legii și riscul discriminării.
14:10
ELECTORALA 2025 // CEC sancționează un candidat PAS în baza unei sesizări a Blocului „Alternativa” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) l-a sancționat prin atenționare pe candidatul la funcția de deputat Sergiu Lazarencu, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma unei contestații depuse de Blocul electoral „Alternativa”.
Acum 4 ore
14:00
Ambasadorul R. Moldova la București: „Atacurile hibride și coruperea alegătorilor vizează inclusiv diaspora, dar integritatea votului trebuie apărată” # Radio Moldova
Ziua de 28 septembrie va fi una „foarte importantă” pentru Republica Moldova, fiindcă vom merge la alegeri să „decidem viitorul pentru decenii”, afirmă ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă. Într-un interviu pentru agenția Agerpres, diplomatul a declarat că, dacă reușim să avem, după alegeri, „din nou un parlament proeuropean și o guvernare proeuropeană stabilă”, atunci „avem toate șansele” să semnăm, până la sfârșitul anului 2028, acordul de aderare la Uniunea Europeană.
13:20
ELECTORALA 2025 // Peste 2.77 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile electorale din țară # Radio Moldova
Peste 2.772 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă.
13:00
ZdG: „Armata digitală a Kremlinului” plătită de la Moscova și pusă în slujba Patidului „Moldova Mare”. Sute de trolli din R. Moldova, remunerați în lei, euro și criptomonede # Radio Moldova
Sute de persoane, împărțite pe „batalioane nord, sud și centru”, au fost plătite „direct de la Moscova” cu salarii între 600 și 3.000 de lei – în ruble prin Promsviazbank, în euro pe carduri moldovenești sau în criptomonede – pentru a răspândi mesaje propagandistice pe rețelele sociale. Rețeaua, numită „InfoLider”, a intensificat atacurile informaționale în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, vizând în special partidul de guvernământ și promovând grupări politice apropiate Moscovei, arată o nouă investigație a Ziarului de Gardă.
12:50
Centrul de Sănătate Publică Bălți își așteaptă pacienții într-un sediu compet renovat # Radio Moldova
Centrul de Sănătate Publică Bălți a fost redeschis după lucrări ample de reparație capitală, care au transformat complet clădirea administrativă și laboratoarele, oferind angajaților condiții moderne de muncă. Investiția, estimată la aproape 48 de milioane de lei, a inclus, pe lângă lucrări de renovare, și dotări cu echipamente și sisteme moderne de ventilație, încălzire și eficiență energetică, marcând un pas important în modernizarea rețelei instituțiilor de sănătate publică din țară.
12:50
ELECTORALA 2025 // Majorarea bugetului apărării la 2% din PIB și control parlamentar asupra politicilor de reintegrare: dosarul transnistrean, în programele electorale ale concurenților (Partea II) # Radio Moldova
Concurenții înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie propun măsuri concrete pentru reformarea administrației publice și reintegrarea R. Moldova. În programele electorale regăsim propuneri privind desființarea raioanelor și trecerea la județe, reducerea numărului de ministere și deputați sau digitalizarea totală a serviciilor publice. Cât privește subiectul reintegrării regiunii transnistrene, soluțiile includ acordarea unui statut juridic special, integrare economică graduală prin fiscalizarea companiilor din zonă, crearea de locuri de muncă comune, sau, dimpotrivă, izolarea regimului separatist și instituirea de puncte de control pe Nistru. Alte viziuni leagă reintegrarea de Unirea cu România, de retragerea trupelor ruse și de integrarea în NATO și UE.
12:30
ELECTORALA 2025 // Aderarea la UE împreună cu regiunea transnistreană sau revenirea la județe: reformele administrative anunțate de concurenții electorali (Partea I) # Radio Moldova
Concurenții electorali de la alegerile din 28 septembrie propun o transformare radicală a administrației publice și soluții diverse pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Printre promisiunile incluse în programele electorale se regăsesc reducerea numărului de ministere și deputați, desființarea consiliilor raionale sau transformarea raioanelor în județe, digitalizarea completă a serviciilor publice și descentralizarea reală prin transfer de competențe către autoritățile locale. Cât despre soarta regiunii transnistrene, propunerile variază de la integrare economică treptată și stimulente pentru companii, până la acordarea unui statut special, consolidarea dialogului pașnic sau chiar măsuri de securitate și control pe Nistru.
12:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât cu două trepte în clasamentul FIFA # Radio Moldova
După înfrângerile usturătoare de la începutul lunii - cele cu Israelul și cu Norvegia -, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 156. În ultima lună, echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a jucat două meciuri, ambele în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. "Tricolorii" au pierdut și cu Israelul, acasă, scor 0:4, și cu Norvegia, în deplasare, unde au suferit cea mai dură înfrângere din toate timpurile - 1:11.
12:30
ELECTORALA 2025 // PAS anticipează că R. Moldova ar putea rămâne fără libera circulație în UE, dacă alegerile vor fi câștigate de o majoritate prorusă. Reacția opoziției # Radio Moldova
Dacă guvernarea Republicii Moldova ar fi preluată, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, de o majoritate prorusă, țara riscă să piardă sprijinul financiar european, ceea ce înseamnă stagnarea proiectelor de dezvoltare, iar compensațiile și investițiile în școli, drumuri și spitale - să dispară. În același timp, cetățenii moldoveni ar putea pierde libertatea de a circula liber în Uniunea Europeană. Avertismentul a fost lansat joi, 18 septembrie, de reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), într-o conferință de presă. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că promovează o politică externă „rusofobă și agresivă”, care nu ar fi în interesul cetățenilor.
Acum 6 ore
11:50
ELECTORALA 2025 // Scrutinul din 28 septembrie, un moment decisiv pentru viitorul european al Republicii Moldova, avertizează experții # Radio Moldova
Scrutinul din 28 septembrie reprezintă mai mult decât o simplă competiție politică — el va defini direcția geopolitică a Republicii Moldova și va influența decisiv capacitatea de a valorifica oportunitatea istorică de aderare la Uniunea Europeană. Într-un context geopolitic tensionat și marcat de dezinformare externă, scrutinul devine o miză istorică, avertizează directorul IPRE, Iulian Groza, și fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, în declarații oferite pentru Radio Moldova. Potrivit acestora, un parlament fragmentat sau antieuropean ar putea frâna procesele deja inițiate, iar cetățenii trebuie să conștientizeze că votul din această toamnă este despre viitorul țării: despre siguranță, prosperitate și revenirea în Europa unită.
11:20
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău va fi renovat pentru a-și putea reduce facturile la energie: investiții făcute de Franța și Germania prin proiectul INSPIREE # Radio Moldova
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău a devenit prima instituție de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova inclusă în Proiectul INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Acordul de colaborare între instituție și Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică a fost semnat joi, 18 septembrie.
11:00
Rusia a lansat 75 de drone asupra Ucrainei: trei morți, 22 de răniți și pagube la infrastructura feroviară din Poltava # Radio Moldova
Cel puțin trei civili au murit și alți 22 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 18 septembrie. Forțele Aeriene din țara vecină au raportat că au interceptat 48 din cele 75 de drone lansate de Rusia peste noapte, inclusiv aparate de tip Shahed. Douăzeci și șase de drone au lovit șase locații diferite, scrie The Kyiv Independent.
10:50
Electorala 2025// Peste 2.7 milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară # Radio Moldova
Peste 2.7 milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă.
10:40
ZdG: „Armata digitală a Kremlinului” plătită de la Moscova. Sute de trolli din R. Moldova, organizați pe batalioane și remunerați în lei, euro și criptomonede # Radio Moldova
Sute de persoane, împărțite pe batalioane nord, sud și centru, au fost plătite „direct de la Moscova” cu salarii între 600 și 3000 de lei – în ruble prin Promsviazbank, în euro pe carduri moldovenești sau în criptomonede – pentru a răspândi mesaje propagandistice pe rețelele sociale. Rețeaua, numită „InfoLider”, a intensificat atacurile informaționale în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, vizând în special partidul de guvernământ și promovând grupări politice apropiate Moscovei, arată o nouă investigație a Ziarului de Gardă.
10:30
Ziua salarizării echitabile: în Republica Moldova disparitatea salarială se accentuează # Radio Moldova
Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație. Comunitatea internațională marchează pe 18 septembrie Ziua salarizării echitabile, pentru a readuce în discuție problema disparității salariale și a încuraja autoritățile statelor să promoveze politici care ar asigură principiul „plată egală pentru muncă egală”.
10:10
Peste 30 de persoane vizate într-o schemă electorală: descinderi la domicilii și la sediul unui partid din nordul R. Moldova # Radio Moldova
Peste 50 de percheziții au loc, în dimineață zilei de 18 septembrie, în nordul Republicii Moldova, într-un dosar complex instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu angajații Procuraturii municipiului Bălți. Descinderile vizează 32 de persoane, dar și sediile unei formațiuni politice, fiind legate de suspiciuni de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice.
Acum 8 ore
10:00
32 de persoane vizate într-o schemă electorală: descinderi la domicilii și la sediul unui partid din nordul R. Moldova # Radio Moldova
Peste 50 de percheziții au loc, în dimineață zilei de 18 septembrie, în nordul Republicii Moldova, într-un dosar complex instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți. Descinderile vizează 32 de persoane, dar și sediile unei formațiuni politice, fiind legate de suspiciuni de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice.
10:00
Cantități mari de țigări și muniții deținute ilegal, descoperite în nordul R. Moldova: 12 persoane, cercetate de oamenii legii # Radio Moldova
Douăsprezece persoane din nordul R. Moldova sunt cercetate pentru contrabandă, după ce oamenii legii au efectuat 18 percheziții în localități din raioanele Edineț și Briceni, inclusiv în orașul Lipcani. Descinderile, desfășurate cu sprijinul Brigăzii „Fulger”, au avut loc inclusiv la o spălătorie auto și un depozit unde au fost depistate cantități mari de țigări și muniții deținute ilegal.
09:50
Revista presei internaționale // Comandantul armatei ruse prezintă rapoarte false de pe front; Dispute între SUA și UE pe tema sancțiunilor împotriva Rusiei # Radio Moldova
Presa internațională descrie ultimele evoluții ale războiului ruso-ucrainean, inclusiv disputele legate de sancțiunile occidentale care urmează să fie impuse Rusiei. În vizorul publicațiilor străine este și vizita pe care o întreprinde în Marea Britanie președintele Statelor Unite, Donald Trump. Criza din Orientul Mijlociu rămâne în atenția presei internaționale.
09:40
Venituri mai mari din închirierea proprietăților imobile: 60 de milioane de lei, de la începutul anului # Radio Moldova
Persoanele fizice care dau în chirie spații locative au plătit, în primele opt luni ale anului, impozite în mărime de 60 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat precizează că încasările sunt în creștere cu 26.8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
09:30
60 de milioane de lei: venituri din închirierea proprietăților imobile în primele opt luni ale anului # Radio Moldova
Persoanele fizice care dau în chirie spații locative au plătit, în primele opt luni ale anului, impozite în mărime de 60 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat precizează că încasările sunt în creștere cu 26.8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
09:20
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: ancheta în România care ar fi oprit procesul # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în legătură cu acest dosar.
09:20
Noi percheziții care vizează fapte de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice, în R. Moldova # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat în dimineața zilei de joi, 18 septembrie, percheziții în mai multe localități din R. Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar ce vizează fapte de corupere electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, informează Inspectoratul General al Poliției.
09:10
Facturi mai mari la energie din cauza blocurilor ineficiente. Soluția – renovarea clădirilor # Radio Moldova
Aproape 75 la sută dintre blocurile rezidențiale, școlile și spitalele din Republica Moldova au fost construite cu peste 40 de ani în urmă și sunt ineficiente energetic. Pierderile la energie termică pot depăși și 60%, ceea ce înseamnă și facturi mai mari. Pentru a reduce pierderile, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare graduală a clădirilor, care va fi implementată până în anul 2050.
09:00
Facturi mai mari la energie din cauza blocurilor ineficiente; soluția – modernizarea # Radio Moldova
Aproape 75 la sută dintre blocurile rezidențiale, școlile și spitalele din Republica Moldova au fost construite cu peste 40 de ani în urmă și sunt ineficiente energetic. Pierderile la energie termică pot depăși și 60%, ceea ce înseamnă și facturi mai mari. Pentru a reduce pierderile, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare graduală a clădirilor, care va fi implementată până în anul 2050.
08:40
A început perioada de fermentare a vinului de casă, iar primele zile sunt cele mai periculoase din cauza degajării intense de dioxid de carbon. Acest gaz, deși nu se vede și nu miroase, poate fi periculos și poate provoca intoxicații grave, dacă nu sunt respectate măsurile de siguranță. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă cetățenilor să aerisească spațiile și să nu intre singuri în beciuri, pentru ca vinul să-i bucure, nu să le aducă probleme de sănătate.
08:40
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc – o ancheta din România pentru fals ar fi oprit procesul # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa către Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în legătură cu acest dosar.
Acum 12 ore
07:50
Noi percheziții în dosarele de corupere electorală: grup criminal organizat investigat pentru finanțare ilegală și spălare de bani # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins în dimineața zilei de joi, 18 septmebrie, cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, săvârșite în proporții mari, precum și spălare de bani comisă de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță Inspectoratul General al Poliției.
07:40
Primele pachete de ajutor militar prin programul PURL: Patriot și HIMARS pentru Ucraina # Radio Moldova
Primele două pachete de ajutor militar pentru Ucraina, în cadrul noului program PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei), vor include rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot și pentru lansatoarele de rachete HIMARS. Anunțul a fost făcut miercuri, 17 septembrie, la Kiev, de președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Sancțiuni UE împotriva Israelului… iar Luxemburgul va recunoaște Palestina # Radio Moldova
Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a legăturilor comerciale cu Israelul, taxarea bunurilor importate și blocarea unor fonduri, introducerea de sancțiuni contra a doi miniștri extremiști, dar și împotriva coloniștilor violenți. Simultan, UE aplică teoretic și sancțiuni asupra membrilor Hamas, cerând din nou eliberarea ultimilor ostatici. Comisia mai propune și suspendarea colaborării bilaterale cu guvernul israelian.
Acum 24 ore
01:00
FC Liverpool și Atletico Madrid au oferit un meci spectaculos cu deznodământ dramatic în prima etapă a grupei unice a Ligii Campionilor # Radio Moldova
"Cormoranii" au condus cu 2-0 la pauză, apoi s-au văzut egalați, însă au smuls victoria în prelungiri. FC Liverpool a început furibund partida de pe teren propriu cu Atletico Madrid și deja în minutul 6 conducea cu 2-0.
17 septembrie 2025
21:10
Ucraina avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza R. Moldova înaintea alegerilor de la sfârșitul lunii septembrie. Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că toate aceste acțiuni constituie o ingerință gravă în afacerile interne ale Moldovei și a reiterat sprijinul Kievului pentru desfășurarea unor alegeri democratice și transparente.
21:10
Eurodeputatul Eugen Tomac, la Radio Moldova: Alegerile din 28 septembrie vor fi decisive pentru direcția geopolitică a R. Moldova # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru direcția geopolitică a Republicii Moldova și viitorul său în Uniunea Europeană, declară eurodeputatul român Eugen Tomac. Într-un interviu acordat postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că rezultatul scrutinului poate bloca sau accelera procesul de integrare europeană, în condițiile în care Federația Rusă urmărește destabilizarea țării și menținerea acesteia într-o zonă de influență controlabilă politic și strategic.
21:00
Luptătoarea moldoveancă Irina Rîngaci și-a adăugat o nouă medalie în palmares. Compatrioata noastră a cucerit „bronzul” la Campionatele Mondiale care se desfășoară la Zagreb, capitala Croației.
19:40
Din Lisabona spre Vladivostok: aventura unui ciclist francez s-a oprit în izolatorul din Ussuriisk # Radio Moldova
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut în Primorie, a fost trimis în izolatorul de detenție preventivă din Ussuriisk, a declarat pentru „Interfax” serviciul de presă unificat al instanțelor din regiune. Cetățeanul străin este suspectat de trecerea ilegală a frontierei ruse. El va rămâne în arest până pe 4 octombrie, scrie publicația The Moscow Times.
19:00
Avertisment ASC: mesaje capcană pe WhatsApp, Signal și Telegram – risc de preluare a conturilor # Radio Moldova
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) informează despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile. Atenție! Scopul acestora este accesarea de către utilizator a link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori.
18:20
Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, care se derulează la adăpost de public și de manifestații, relatează presa internațională.
18:00
Mai multă educație ecologică în școli – o necesitate pentru viitorul Republicii Moldova # Radio Moldova
Nevoia unei mai mari implicări în educația ecologică devine tot mai evidentă în contextul provocărilor de mediu cu care se confruntă Republica Moldova. Specialiștii atenționează că protecția naturii nu trebuie să rămână doar o temă opțională, ci să devină o prioritate în procesul de formare a noilor generații. În unele școli, centre educaționale și organizații de tineret prind contur inițiative care demonstrează că elevii pot fi agenți ai schimbării, dacă li se oferă instrumentele și sprijinul necesar.
17:40
Sprijinul SUA pentru R. Moldova: Linia Strășeni–Gutinaș, încă un pas spre independența energetică a țării # Radio Moldova
Construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni–Gutinaș va asigura o legătură directă între Republica Moldova, România și rețeaua energetică europeană, marcând un pas strategic spre reducerea dependenței de Est. Potrivit expertului în politici energetice Eugen Muravschi, proiectul va consolida securitatea energetică a țării și va crea premise pentru atragerea de investiții în sectorul energetic, în special în producția de energie regenerabilă.
17:30
Tot mai multe localități din nordul țării se dezvoltă și oferă condiții mai bune pentru locuitori. În satul Chetrosu, raionul Drochia, viitorul începe chiar de la grădiniță. Aici se desfășoară lucrări de termoizolare a instituției preșcolare, un pas important pentru a asigura un mediu cald și sigur pentru cei mai mici membri ai comunității.
17:30
ELECTORALA 2025 // Partidul „Inima Moldovei”, cu activitatea limitată? CEC sesizează Ministerul Justiției, iar Irina Vlah acuză „motivații politice” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat miercuri, 17 septembrie, un avertisment Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) pentru încălcarea Regulamentului privind finanțarea campaniei electorale și a decis inițierea unui control complex asupra finanțării activității partidului „Inima Moldovei”, precum și a concurentului electoral BEP. Totodată, CEC decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.