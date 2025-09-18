ELECTORALA 2025 // CEC sancționează un candidat PAS în baza unei sesizări a Blocului „Alternativa”

08:40

A început perioada de fermentare a vinului de casă, iar primele zile sunt cele mai periculoase din cauza degajării intense de dioxid de carbon. Acest gaz, deși nu se vede și nu miroase, poate fi periculos și poate provoca intoxicații grave, dacă nu sunt respectate măsurile de siguranță. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă cetățenilor să aerisească spațiile și să nu intre singuri în beciuri, pentru ca vinul să-i bucure, nu să le aducă probleme de sănătate.