Cercetători din 19 țări se reunesc la Chișinău
Vocea Basarabiei, 17 septembrie 2025 16:20
Trei manifestări științifice de nivel internațional se desfășoară la Universitatea de Stat din Moldova în perioada 17-19 septembrie. Este vorba despre Congresul Internațional al Geneticienilor și Amelioratorilor, Simpozionul Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective" și Conferința Națională cu participare internațională „Științele Naturii în dialogul generațiilor". Acestea vor reuni peste 600 de cercetători din 19 țări.
16:40
16:40

Octavian Iachimovschi a demisionat din funcția de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, instituție în care a activat începând cu anul 2011. Contactat de IPN, Octavian Iachimovschi a confirmat demisia sa și precizat că nu-și mai dorește să activeze în procuratura Republicii Moldova. Alte detalii nu au fost oferite. Pe parcursul carierei sale, Octavian Iachimovschi a ocupat diverse funcții în cadrul procuraturii.
16:20
16:20
16:10
16:10

Trei manifestări științifice de nivel internațional se desfășoară la Universitatea de Stat din Moldova în perioada 17-19 septembrie. Este vorba despre Congresul Internațional al Geneticienilor și Amelioratorilor, Simpozionul Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective" și Conferința Națională cu participare internațională „Științele Naturii în dialogul generațiilor". Acestea vor reuni peste 600 de cercetători din 19 țări.
15:50
Guvernul R. Moldova, pași pentru accelerarea construcției liniei electrice Vulcănești–Chișinău # Vocea Basarabiei
15:50

Guvernul de la Chișinău a aprobat o serie de modificări care facilitează dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și elimină blocajele procedurale în procesul de construcție a liniei electrice de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Modificările prevăd transferarea în proprietatea statului a aproximativ 1,84 hectare de terenuri agricole din comuna Bacioi, necesare pentru fundațiile stâlpilor liniei de înaltă tensiune.
15:20
Polițiștii din Iași anchetează prezența unor cetățeni din Republica Moldova care făceau campanie electorală # Vocea Basarabiei
15:20

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a anunțat, miercuri, că efectuează cercetări după ce a fost primită o sesizare conform căreia mai multe persoane din Republica Moldova se află în municipiul Iași cu intenția de a desfășura campanie electorală ilegală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „La data de 15 septembrie, în baza unei sesizări, polițiștii au efectuat verificări."
14:40
Președintele Parlamentului R. Moldova, avertisment privind noile provocări puse la cale de gruparea „ȘOR” # Vocea Basarabiei
14:40

Igo Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, anunță că membrii grupării „ȘOR" pregătesc noi provocări în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit oficialului, în următoarele zile, în spațiul public vor fi lansate diverse capturi de ecran false, pe care propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală „Șor" „Atenție! Avem informații că în următoarele zile vor apărea provocări noi."
14:00
Maia Sandu, mesaj după decizia SUA de a finanța construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș # Vocea Basarabiei
14:00

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a venit cu un mesaj după ce Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș. Potrivit șefei statului, noua conexiune, de 190 km, va lega Republica Moldova de rețeaua europeană și, „împreună cu linia Vulcănești-Chișinău, va asigura independența energetică a țării."
13:40
Premierul R. Moldova, detalii privind intenția lui Constantin Țuțu de a ajunge în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
13:40

Premierul Dorin Recean susține că există informații operative conform cărora fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, ar intenționa să ajungă în regiunea transnistreană unde ar putea desfășura anumite acțiuni. Însă prim-ministrul nu a precizat despre ce acțiuni ar fi vorba. Potrivit oficialului, instituțiile statului investighează cazul, pentru a determina intenția reală a lui Țuțu și a preveni eventualele riscuri.
13:20
13:20

Aurel Baciu a fost numit în funcția de director al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Propunerea privind desemnarea lui Baciu în această funcție a fost făcut astăzi, 17 septembrie, în cadrul ședinței Guvernului de la Chișinău. „Se propune numirea domnului Aurel Baciu în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din data de 17 septembrie 2025."
12:50
Alte 70 de percheziții în toată R. Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Vocea Basarabiei
12:50

Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit investigațiilor preliminare, s-au constat bănuieli de finanțare ilegală a partidelor.
12:30
12:30

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Conform documentului, noua instituție va avea cel mult 29 de angajați. Directorul instituției trebuie să definitiveze într-o lună lista completă a personalului. Același document mai arată că structura centrului include mai multe departamente specializate.
11:50
11:50

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al oficiului din Republica Moldova. El va prelua mandatul începând cu 1 octombrie. Giuseppe Grimaldi o va succeda în funcție pe Catarina Bjorlin Hansen, care va prelua funcția de șef al filialei BERD în Irak. Noul director are o experiență vastă în domeniul financiar.
11:40
11:40

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a expediat plicurile cu votul prin corespondență către cetățenii Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, plicurile au ajuns la cetățenii Republicii Moldova din:– Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă – 86;– Canada – 641;– Statele Unite ale Americii – 1339.
11:20
11:20

Premierul României, Ilie Bolojan, a discutat cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, despre achiziția Portului Giurgiulești. Acest port din Republica Moldova se află într-un proces de achiziție internațională inițiat de BERD. Astfel, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții BERD, au fost abordate aspecte legate de viitorul portului.
11:10
SUA investește 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș, anunță Dorin Recean # Vocea Basarabiei
11:10

Guvernul Republicii Moldova anunță lansarea proiectului de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu sprijinul Statelor Unite ale Americii, care vor finanța integral investiția, în valoare de 130 de milioane de dolari. Noua linie va crea o conexiune directă între Moldova și România, integrând țara în rețeaua energetică europeană și eliminând riscurile de șantaj energetic.
10:40
Fermierii afectați de intemperii pot depune cereri pentru sprijin financiar în perioada 16 septembrie – 14 octombrie 2025 # Vocea Basarabiei
10:40

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat lansarea procesului de recepționare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor care au suferit pierderi din cauza intemperiilor înregistrate în anul 2025. Procedura este gestionată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), iar dosarele pot fi depuse în perioada 16 septembrie – 14 octombrie 2025.
10:10
UE pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: criptomonede, bănci și energie, sub presiunea SUA # Vocea Basarabiei
10:10

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, despre intensificarea sancțiunilor economice împotriva Rusiei, în scopul încheierii războiului din Ucraina Executivul UE urmează să prezinte în curând al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei în 2022. Acesta va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile și sectorul energetic.
09:00
09:00

Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru omor în cazul lui Valeriu Boboc din aprilie 2009, a fost monitorizat o perioadă îndelungată și reținut în urma unei operațiuni complexe desfășurate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Serviciul Fiscal de Stat. Declarațiile au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun".
08:30
08:30

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o reducere importantă a numărului de cazuri de COVID-19 la nivel național. În ultima săptămână au fost raportate 732 de cazuri noi, cu 28% mai puține decât în săptămâna precedentă. Din totalul infectărilor, 275 de cazuri (38%) au fost confirmate la copii cu vârste de până la 14 ani.
21:10
21:10

ȘTIRI cu Natalia Catan, 16.09.2025, ora 17:00
21:10
21:10

ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 16.09.2025, ora 19:00
21:00
21:00

ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 16.09.2025, ora 14:00
20:30
20:30

Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger", au efectuat astăzi percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani. Investigațiile au vizat activitatea organizației criminale „Șor". Astfel, în urma perchezițiilor au fost ridicate documente și bani.
20:20
20:20

Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger", au efectuat astăzi percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani. Investigațiile au vizat activitatea organizației criminale „Șor". Astfel, în urma perchezițiilor au fost ridicate 5 milioane de lei.
19:40
19:40

Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul elevilor înscriși în cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a depășit cifra de 2000. Potrivi Biroului Politici de Reintegrare din cadrul Guvernului de la Chișinău, 2041 de elevi învață în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană „Această creștere, deși modestă, este un semn pozitiv."
18:50
Compania Lukoil ar fi implicată în scheme de spălare a banilor pentru gruparea „ȘOR” # Vocea Basarabiei
18:50

Compania petrolieră Lukoil ar fi implicată în scheme privind finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor de către gruparea „ȘOR". Declarații în acest sens au fost făcute de surse din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru Deschide.md. Menționăm că șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cerăuțeanu, a declarat anterior în cadrul unei emisiuni TV că există investigații în curs.
18:30
Caz uluitor la Iași: 13 basarabeni pro-ruși făceau campanie pentru Dodon dintr-un hotel # Vocea Basarabiei
18:30

Polițiștii din România ar fi fost sesizați luni, 15 septembrie, despre activitățile suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din R. Moldova cazați la Hotelul Internațional din Iași. O sursă de la vârful Inspectoratului Județean
18:00
Toate camioanele – încărcate sau goale – care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor trebui să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS. Noua măsură va fi aplicată începând cu data de 22 septembrie 2025, în regim pilot. Scopul acesteia fiind fluidizarea traficul la frontieră. Astfel, șoferii vor […] Articolul Leușeni: Rând electronic pentru camioane apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Maia Sandu, liderul internațional în care cetățenii României au cea mai mare încredere # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, este liderul internațional în care cetățenii României au cea mai mare încredere, arată datele unui sondaj realizat de Avangarde. Conform cercetării, Maia Sandu are o cotă de încredere de 44% în rândul cetățenilor României. Ea este urmată de președintele SUA, Donald Trump (44%), președintele Franței, Emmanuel Macron (40%), și șefa […] Articolul Maia Sandu, liderul internațional în care cetățenii României au cea mai mare încredere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită „până la o nouă notificare”, a anunțat marți Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunțul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk. Guvernul polonez anunțase săptămâna trecută închiderea frontierei belaruse începând de la miezul nopții […] Articolul Polonia prelungește pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și a înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare. Astfel, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la CEC până joi, 18 septembrie 2025. În cazul exit-pollurilor, cererile se vor depune […] Articolul CEC, anunț important privind autorizarea sondajelor de opinie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Procurorii susțin că fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană, deși are interdicția de a părăsi Grecia, stat în care a fost reținut pe 22 iulie, împreună cu Vlad Plahotniuc. Pe de altă parte, avocații săi afirmă că acesta se află în statul elen, respectând restricția impusă. Inspectoratul General al Poliției a […] Articolul Unde se află Constantin Țuțu? Procurorii cred că este în regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Președintele României: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă o dispută între parcursul pro-occidental și o apropiere mai mare de Rusia # Vocea Basarabiei
Nicușor Dan, președintele României, a declarat că alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt foarte importante, îndemnându-i pe cetățenii acestui stat să participe la scrutinul din 28 septembrie. El a remarcat că bătălia politică din Republica Moldova se duce pentru viitorul acestui stat în Vest sau Est. „Nu ar fi corect din partea mea să interferez […] Articolul Președintele României: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă o dispută între parcursul pro-occidental și o apropiere mai mare de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Mass-media și spațiul online rămân vulnerabile la dezinformare și influență străină, platformele TikTok și Telegram fiind folosite pentru manipularea opiniei publice și intimidarea jurnaliștilor în procesul electoral. Constatarea se regăsește în raportul interimar privind alegerile parlamentare, prezentat de Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Analista media și experta ENEMO, Maja Milikic, a […] Articolul Experți europeni raportează manipularea opiniei publice prin TikTok și Telegram apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia. Declarații în acest sens au fost făcute de procurorul general al României, Alex Florența. El a explicat că acesta a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială. „Din anchetele derulate […] Articolul Avertisment: România, ținta unui război hibrid orchestrat de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
(FOTO) Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice: 20 de milioane de lei, ridicate # Vocea Basarabiei
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicate în urma unor percheziții efectuate în capitală de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău. Acțiunile au avut loc în cadrul amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi […] Articolul (FOTO) Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice: 20 de milioane de lei, ridicate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din Cahul. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice sau a grupurilor de inițiativă, dar și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, comise […] Articolul Noi percheziții la Cahul într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Două partide și un bloc electoral ar accede în Parlamentul de la Chișinău dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Cel puțin asta arată datele unui sondaj efectuat de compania CSB Research, la comanda WatchDog. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar fi votat de 38,8% din totalul respondenților deciși, devenind principala […] Articolul SONDAJ: Doar trei formațiuni politice ar accede în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în luna iulie la Atena, are interdicția de a părăsi Grecia. Informația a fost oferită de șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor declarații de presă, transmite MOLDPRES. Conducerea IGP a subliniat că autoritățile statului au fost informate despre această interdicție de către organele de […] Articolul Constantin Țuțu are interdicție de a părăsi Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Irina Vlah, fost bașcan al UTA Găgăuzia, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei, anunță Ministerul lituanian de Externe. Potrivit autorităților lituaniene, această măsură a fost luată „din cauza legăturilor sale cu Rusia și a asistenței active acordate Rusiei în scopul exercitării unei influențe ilegale asupra proceselor politice din Republica Moldova”. „I. Vlah vizitează […] Articolul Irina Vlah, interdicție de intrare în Lituania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Propaganda pro-rusă folosește din nou biserica pentru a dezbina societatea. De această dată, structurile finanțate de Kremlin au creat site-uri și canale de Telegram în care promovează narative agresive privind necesitatea limitării activității Mitropoliei Basarabiei și introducerea lecțiilor de Ortodoxie în școli. Totodată, aceștia cheamă cetățenii la acțiuni violente pentru a „apăra Biserica”. Un astfel […] Articolul Cum manipulează propaganda rusă credința și societatea din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de detenție pentru lovitura mortală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, anunțat în urmărire internațională în 2015, ar fi fost reținut în urma unor percheziții la membrii grupării criminale „Șor”, notează Ziarul de Gardă, care face trimitere la surse. Potrivit sursei citate, Perju […] Articolul Ion Perju, fost polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Semnal de alarmă: Diaspora, ținta unor tentative de corupere înainte de alegerile parlamentarele # Vocea Basarabiei
Există anumite tentative de corupere și a alegătorilor din străinătate în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. El a spus că polițiștii au în vizor „câteva persoane și grupuri, care încearcă să recruteze alegători din străinătate”. „Scopul nostru este să […] Articolul Semnal de alarmă: Diaspora, ținta unor tentative de corupere înainte de alegerile parlamentarele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Energocom a contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026 # Vocea Basarabiei
Compania Energocom anunță că a contractat deja aproximativ 90,9% din volumul estimat de gaze naturale pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026. Este vorba despre circa 700 milioane m³ (7.448.218 MWh) de gaze cu livrare fermă. Achizițiile au fost făcute preponderent la preț indexat, folosind cotațiile TTF front month publicate de agenția internațională […] Articolul Energocom a contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme decât data anunțată inițial, 25 septembrie, după ce autoritățile elene au transmis complet pachetul de documente necesare transferului. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni la Exclusiv TV. „Când am spus că pe 25 va […] Articolul Plahotniuc ar putea ajunge în Republica Moldova înainte de 25 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
FOTO // Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban # Vocea Basarabiei
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa”, condus de primarul capitalei, Ion Ceban. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de propagandă și ziare, scrie Deschide.md Chisnicean, […] Articolul FOTO // Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Dorin Recean: „Moldova este deschisă pentru afaceri” – start la Moldova Business Week 2025 # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week, cel mai important eveniment destinat mediului de afaceri din Republica Moldova. Șeful Executivului a salutat comunitatea de business și a subliniat rolul esențial al investițiilor locale și internaționale în dezvoltarea economiei naționale. „Companiile din Moldova pot deja să opereze la […] Articolul Dorin Recean: „Moldova este deschisă pentru afaceri” – start la Moldova Business Week 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Un număr de 27 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor primi sprijin pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, copii refugiați și din minorități etnice. Școlile selectate vor găzdui sesiuni de formare, mentorat și activități dedicate schimbării percepțiilor și atitudinilor în rândul elevilor, profesorilor, părinților și […] Articolul 27 de școli din nouă raioane vor beneficia de suport pentru educația incluzivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 15.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 15.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
